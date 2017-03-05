Tesla kaza sonrası yine uyardı: Otomatik pilot sadece bir yardımcı!

Son yaşanan olayda bir Tesla Model S aracının, bariyerlerin şeklinin değiştiği ve daraldığı noktada dönüşü alamayarak bariyerlere çarptığı ve sonra sürücü tarafından durdurulduğu görülüyor. Olayın ardından sürücü Reddit üzerinden, bugüne kadar aracıyla hiç benzer bir olay yaşamadığı ancak bu kez arabanın bariyerlere dikkat etmeyerek kazaya neden olduğunu ve kazayı ufak sıyrıklarla atlattığını açıkladı. Reddit üzerinden pek çok kişi kazayla ilgili Tesla’yı suçlarken, Tesla’dan da açıklama gecikmedi.
Sadece Yardımcı Ek Özellik
İlk olarak araçta sadece tehlike anında sürücüyü uyaran şerit değiştirme kabiliyetinin zayıf olduğu birinci nesil otomatik pilot olduğunun altını çizen Tesla, bariyerlerin işçiler tarafından daha az belirgin olan işaretlerle değiştirildiğini ve Model S’in önceki bariyer hizasına göre hareket ederek kazaya neden olduğunu açıkladı. Otomatik pilot teknolojisinin sürücülere yardımcı ek bir özellik olduğu ancak bunun kontrol tamamen devredilmesi anlamına gelmediği de yine daha önceki kazalarda olduğu gibi Tesla tarafında özellikle belirtildi.
Tabi kazanın ardından bu kez farklı bir tartışma ortaya çıktı. Tesla tamamen otomatik pilota geçmiş olsa ve trafik çalışanlarının yolda yaptığı bir değişiklik yüzünden Tesla aracı kazaya karışmış olsa bu kez kimin suçlanacak, Tesla mı yoksa trafik otoriteleri mi? Henüz bu sorunun cevabı bilinmiyor ancak en azından mevcut olay için Tesla kendini aklamayı başardı.
http://fortune.com/2017/03/04/tesla-crash-footage-autopilot/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Arkadaş sanki benzinli arabalar hiç yanmıyor o gün Mercedes çağırtmadı mı o kadar aracı yanma tehlikesi yüzünden ? Elektrikli arabaylada Benzinli arabaylada ağaca yüksek hızla girersen yanma tehlikesi vardır. Ben tedbirli olacağım diyiyorsanız 10 sene sonra alabilirsiniz Bosch Dyson tarafından 15 milyon dolar yatırım alan Sakti3 ve Lityum iyon pilin ticari sürümünü çıkaran John Bannister ve diğer firmaların üzerinde çalıştığı katı hal pilleri çıkacak patlama ihtimali %0 ne soğuk ne sıcak etki ediyor ömrünün azalması daha uzun sürede gerçekleşiyor. Valla Tesla buraya girsin Karadeniz sahil yoluna 4 tane şarj istasyonu koysun bir tane Model X alırdım.