Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla kaza sonrası yine uyardı: Otomatik pilot sadece bir yardımcı!

Geçtiğimiz günlerde bir Tesla aracın bariyerlere çarptığı kazanın ardından sürücü Tesla’yı suçlarken şirket, otomatik pilotun hala geliştirilmekte olduğunu yineledi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,3b
1
38
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tesla kaza sonrası yine uyardı: Otomatik pilot sadece bir yardımcı!
 

Ocak ayında Amerikan Ulusal Trafik Güvenlik Kurulu, Tesla arabalarının karıştığı kaza oranlarının yeni otomatik pilot güncellemesiyle birlikte %40 azaldığını duyurmuş ve Elon Musk bir sonraki güncellemenin kaza oranlarını %90’a kadar daha azaltacağını dile getirmişti. Tüm bu olumlu rakamlarla birlikte şirket sık sık otomatik pilotun halen üzerinde çalışılan bir teknoloji olduğunu ve sürücülerin mümkün olduğunca ellerini direksiyona yakın tutmaları gerektiğini hatırlatmaya devam ediyor.

Son yaşanan olayda bir Tesla Model S aracının, bariyerlerin şeklinin değiştiği ve daraldığı noktada dönüşü alamayarak bariyerlere çarptığı ve sonra sürücü tarafından durdurulduğu görülüyor. Olayın ardından sürücü Reddit üzerinden, bugüne kadar aracıyla hiç benzer bir olay yaşamadığı ancak bu kez arabanın bariyerlere dikkat etmeyerek kazaya neden olduğunu ve kazayı ufak sıyrıklarla atlattığını açıkladı. Reddit üzerinden pek çok kişi kazayla ilgili Tesla’yı suçlarken, Tesla’dan da açıklama gecikmedi.

Sadece Yardımcı Ek Özellik 

İlk olarak araçta sadece tehlike anında sürücüyü uyaran şerit değiştirme kabiliyetinin zayıf olduğu birinci nesil otomatik pilot olduğunun altını çizen Tesla, bariyerlerin işçiler tarafından daha az belirgin olan işaretlerle değiştirildiğini ve Model S’in önceki bariyer hizasına göre hareket ederek kazaya neden olduğunu açıkladı. Otomatik pilot teknolojisinin sürücülere yardımcı ek bir özellik olduğu ancak bunun kontrol tamamen devredilmesi anlamına gelmediği de yine daha önceki kazalarda olduğu gibi Tesla tarafında özellikle belirtildi.

Tabi kazanın ardından bu kez farklı bir tartışma ortaya çıktı. Tesla tamamen otomatik pilota geçmiş olsa ve trafik çalışanlarının yolda yaptığı bir değişiklik yüzünden Tesla aracı kazaya karışmış olsa bu kez kimin suçlanacak, Tesla mı yoksa trafik otoriteleri mi? Henüz bu sorunun cevabı bilinmiyor ancak en azından mevcut olay için Tesla kendini aklamayı başardı.

Tesla Model S'in kaza görüntülerini aşağıdan izleyebilirsiniz:
 

http://fortune.com/2017/03/04/tesla-crash-footage-autopilot/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
asdasdqwertyveyaalxyvance 2 yıl en beğenilen
teslanın aslında otomatik pilot arge sini istanbul da yapması lazım istanbul testini geçtikten sonra istersen evereste sür
Yanıtla +49
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
profecco 2 yıl
Tesla: Bizi kandırdılar!
1 Yanıt Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F2673E0F4 2 yıl CaBr2
CaBr2
Bu araçlarda en korktuğum şey "kocaman pilleri" olması. Hadi kaza yaparsın atlatırsın bir şekilde hava yastığı vs. ile ama o pilin patlamaması lazım.

Arkadaş sanki benzinli arabalar hiç yanmıyor o gün Mercedes çağırtmadı mı o kadar aracı yanma tehlikesi yüzünden ? Elektrikli arabaylada Benzinli arabaylada ağaca yüksek hızla girersen yanma tehlikesi vardır. Ben tedbirli olacağım diyiyorsanız 10 sene sonra alabilirsiniz Bosch Dyson tarafından 15 milyon dolar yatırım alan Sakti3 ve Lityum iyon pilin ticari sürümünü çıkaran John Bannister ve diğer firmaların üzerinde çalıştığı katı hal pilleri çıkacak patlama ihtimali %0 ne soğuk ne sıcak etki ediyor ömrünün azalması daha uzun sürede gerçekleşiyor. Valla Tesla buraya girsin Karadeniz sahil yoluna 4 tane şarj istasyonu koysun bir tane Model X alırdım.
CaBr2Bu araçlarda en korktuğum şey "kocaman pilleri" olması. Hadi kaza yaparsın atlatırsın bir şekilde hava yastığı vs. ile ama o pilin patlam...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
Videoyu dikkatle izlerseniz öndeki araca bayağı yakın sayılır öndeki araç hızlı sağa kayınca bariyeri algılayamadı ve bariyeri yalağarak geçtieğer öndeki araç olmasa yahut aralarında daha uzun bir mesafe olsa kaza yapmaya bilirdi bana göre
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
şehir içine girince otonom çalışsa araçlar kesinlikle trafiğe çözüm olacagını düşünüyorum insanlar var trafiği kullanım şekilleriyle dahada arttırıyorlar belli bölgelerde şehrin otomasyon sistemine baglansa o sistemde binlerde aracın kontrolunu ve gitmek isteği yeri bilse ve yönetse trafik diye birşey olacagını düşünmüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Linns Judy 2 yıl

Her tarafta reklamlarını, haberlerini yapmayı biliyor. Reklamların çoğunda beta aşamasındaki sistemden bahsedilmiyor bile.
Kaza olunca söylem değiştiriyorlar.
Tonla şirket autopilot sistemleri üzerine çalışıyor. Bu sistemlerin bazıları Tesla'nınkinden çokd aha başarılı. Bunlardan gelişim gösterenlerin 1 tane haberi yapılıyor. Tesla'nın ise gündelik 10000'i geçik haberi yapıyolıyor. Üstelik Autopilot düzeyi belli. Ben düzey 5 noktasında araştırma yapan, alfa, beta aşamasında olan bir haber hiç görmüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Tesla haklı ,adamlar bağırıyor otomatik pilota güvenmeyin diye, siz uymazsanız olacaklardan sorumlu değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 2 yıl
otonom surusun yayginlasmasinin onunde en buyuk engel teknolojiden ziyade bu tip kazalarda insanlara hesap verme durumunda kalincak olunusu. tesla bu acidan cesur hamleler atiyor ama riskide bir o kadar fazla. elon muskin her isi boyle. cok buyuk riskler alip buyuk hamleler yapiyor. icinde olmadan bilmek mumkun degil ama herseyi gercekden cok iyi hesapliyarak dogru riskleri aliyorsa inisler olsada yukselisi roket hiziyla surer. sayet hamleleri gozu karalikdan geliyorsa cekirge sonsuza kadar ziplayamaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 2 yıl
Bence en büyük suç payı sürücüde... Defalarca yapılan uyarılarda otomatik pilotun sadece yardımcı bir asistan olduğu söylenildi ve kontrolun kesinlikle elden bırakılmaması gerektiği dile getirildi. Ama artık otomatik pilot hatalı sürücüler için iyi bir günah keçisi olmuş durumda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amore 2 yıl
Yol işaretlemeleri hatalı Tesla ne yapsın? Tesla hasarı öder, yoldaki hatalı işaretlemelerden dolayı da karayollarından sorumlu kurumdan da hasar+marka imaj kaybı+yönetim giderleri de dahil güzel bir tazminat alma hakkı kazanır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shintai 2 yıl
Tesla sahipleri ister istemez bu sistemin kusursuz işlediğini ve kazaları önleyebilecegini düşünüyor sanırım.
Veya Tesla'nın bu sistemi her mecrada insanlara kusursuzmuş gibi tanıtmış olması da bir etmen olabilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yolcum 2 yıl
Kendi otomatik pilotumu buldum ve aracıma koydum diyeceksin. Otomatik pilotlu aracımı piyasaya sürdüm diye hava atacaksın.
Araç kaza yaptıktan sonra da, bu modu kullanırken "ellerinizi direksiyona yakın tutmanız gerekir, o sadece bir yardımcı..." diye açıklama yapacaksın.
Arkadaş, eğer tonlarca para verip senin o özellikli aracını alacaksam... Sonra da bu moddayken, ellerimi direksiyona yakın tutacaksam o zaman zaten aracı kendim kullanırım. Neden ekstra para vereyim ki ?
Bir araçta "Otomatik pilot" var denecekse, işte böyle Volvo'nun sistemi gibi birşey olmalı, şehir içi trafiğinde de kullanılabilmeli...

2 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 2 yıl yolcum
yolcum

Kendi otomatik pilotumu buldum ve aracıma koydum diyeceksin. Otomatik pilotlu aracımı piyasaya sürdüm diye hava atacaksın.
Araç kaza yaptıktan sonra da, bu modu kullanırken "ellerinizi direksiyona yakın tutmanız gerekir, o sadece bir yardımcı..." diye açıklama yapacaksın.

Arkadaş, eğer tonlarca para verip senin o özellikli aracını alacaksam... Sonra da bu moddayken, ellerimi direksiyona yakın tutacaksam o zaman zaten aracı kendim kullanırım. Neden ekstra para vereyim ki ?


Bir araçta "Otomatik pilot" var denecekse, işte böyle Volvo'nun sistemi gibi birşey olmalı, şehir içi trafiğinde de kullanılabilmeli...










Kaza yapamdan önce de yapıldı bu açıklamalar defalarca. "Auto pilot" Tesla'nın sürüş yardımcı sisteminin adı. Şehir içi trafikte de kullanılabilir.

İşkembe-i kübradan sallamayalım.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F2673E0F4 2 yıl yolcum
yolcum
Kendi otomatik pilotumu buldum ve aracıma koydum diyeceksin. Otomatik pilotlu aracımı piyasaya sürdüm diye hava atacaksın.
Araç kaza yaptıktan sonra da, bu modu kullanırken "ellerinizi direksiyona yakın tutmanız gerekir, o sadece bir yardımcı..." diye açıklama yapacaksın.
Arkadaş, eğer tonlarca para verip senin o özellikli aracını alacaksam... Sonra da bu moddayken, ellerimi direksiyona yakın tutacaksam o zaman zaten aracı kendim kullanırım. Neden ekstra para vereyim ki ?
Bir araçta "Otomatik pilot" var denecekse, işte böyle Volvo'nun sistemi gibi birşey olmalı, şehir içi trafiğinde de kullanılabilmeli...


Hocam Volvodada direksiyona belirli aralıklarda dokunmanız gerekiyor en son şuanda sipariş verilebilen Tesla otopilot Level 5 dede böyle çalışıyor sistem belirli aralıklarda direksiyon tutuluyor sürücüden tepki gelmiyorsa güvenli bir yere arabayı çekip durduruyor ve alarm gibi bağırmaya başlıyor araba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 2 yıl Guest-F2673E0F4
Elektrolit yanmıyor ki zaten etrafını tutuşturuyor ben zamanla güvenliğin artacağından şüphem yok zaten. İlerde benzinli araçlardan daha da güvenli olabilir bile belki ama şimdilik değil. Katı pil doğru yönde atılmış birşey ama katı kısımlarıda birbirinden ayıran bir katman var sonuçta.
Kazadan kötüsü kaza sonrası yangın çıkması sıyrıkla atlatacağını boğulmadan ölüme neden olacak hale getiriyor kurtarsalar bile sonunda.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F2673E0F4 2 yıl gun
gun
Elektrolit yanmıyor ki zaten etrafını tutuşturuyor ben zamanla güvenliğin artacağından şüphem yok zaten. İlerde benzinli araçlardan daha da güvenli olabilir bile belki ama şimdilik değil. Katı pil doğru yönde atılmış birşey ama katı kısımlarıda birbirinden ayıran bir katman var sonuçta.
Kazadan kötüsü kaza sonrası yangın çıkması sıyrıkla atlatacağını boğulmadan ölüme neden olacak hale getiriyor kurtarsalar bile sonunda.

Olabilir hocam bencede ilerde şu an kullandığımız araçlardan güvenli olacaklar bakalım her şeyi zaman gösterecek. Benim okuduğum şeylerde o katıların farklı materyallerden yapılmış yanmaz tabaka olacağı deniliyordu ama bakalım umarım öyle olur şuanda amerika enerji bakanlığı ARPA-E diye bir bölüm açıp katı hal pilleri üzerinde çalışıyorsa cidden devrimsel bir teknoloji olabilir her şey zamanla belli olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7337 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tesla, model s ve
6 etiket daha kaza Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Furkan Babur MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Her yıl 1.7 milyon çocuk çevre kirliliği yüzünden hayatını kaybediyor 2 yıl WD My Cloud ürünlerinde önemli açıklar keşfedildi 2 yıl Nvidia Geforce GTX 1080 Ti derin analiz ve kutu açılışı videosu 2 yıl LG G6 ön siparişleri Güney Kore’de 400 bine ulaştı 2 yıl Toshiba’nın bellek bölümüne TSMC de talip 2 yıl Uber'de bedava yolculuk yapmayı sağlayan güvenlik açığı bulundu 2 yıl Turkcell’in Zeka Küpü Projesi gençlere robot yapma ortamı sunuyor 2 yıl NASA, radyasyondan koruyan yeleği test edecek 2 yıl Rekabet Kurumu, Yandex'in şikayeti ile Google’a soruşturma başlattı 2 yıl Otomasyon, ABD’de yüzde 35'e varan vergi kaybına neden olabilir 2 yıl BTK, 2017 yılı iş planını açıkladı 2 yıl Çin’in kuantum radarı F-35’leri devre dışı bırakabilir 2 yıl USB’den bulaşan zararlı yazılımlara karşı kendiniz tedbir alabilirsiniz 2 yıl Opel resmen Citroen ve Peugeot ortaklığına dahil oldu 2 yıl IoT cihazlarında “arka kapı” olduğu ortaya çıktı! 2 yıl Lucid Air "Launch Edition" 165 bin dolar fiyat etiketine sahip olacak 2 yıl Windows telefonlar 2021 yılına kadar tarih olacak 2 yıl PlayStation VR’a 200’den fazla yeni içerik geliyor 2 yıl Logan gişedeki yolculuğuna rekor ile başladı 2 yıl Google’dan bu kez akıllı şapka 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tesla kaza sonrası yine uyardı: Otomatik pilot sadece bir yardımcı! Sonraki Microsft Windows güncelleme boyutları yüzde 35 oranında azalıyor 2 yıl Baidu’nun CEO’su, Çin’in Elon Musk’ı olabilir 2 yıl Lityum iyon pillerin mucidinden yeni bir pil teknolojisi 2 yıl Apple 32GB’lık iPhone 6 modelini satışa sunuyor 2 yıl Deadpool 2’den ilk ön tanıtım geldi 2 yıl Sony Xperia XZ Premium ön inceleme videosu: "İlklerin telefonu" 2 yıl Facebook Messenger'a “beğenmeme” butonu geliyor! 2 yıl Neredeyse tüm insan beynini çevreleyen bir nöron bulundu 2 yıl Opel resmen PSA Grubu'na katılıyor 2 yıl Sosyal medya bağımlılığı nasıl anlaşılır? 2 yıl Mercedes-Benz yangın tehlikesi yüzünden 1 milyon aracı geri çağırıyor 2 yıl Nintendo, Switch’in Joy-Con sorunuyla ilgili açıklama yaptı 2 yıl Netflix yeni film ve dizilerinin ilk fragmanlarını yayınladı 2 yıl Nintendo Switch stokları tükendi! 2 yıl Ayakkabınızla pizza siparişi verebilirsiniz 2 yıl Geleceğin veri depolama teknolojisi: DNA 2 yıl Snap halka arz edildi: Hisse değerleri beklentilerin de ötesinde 2 yıl Amazon'un patronu Jeff Bezos'tan Ay'daki koloniye destek 2 yıl Prisma artık özelleştirilmiş filtrelere izin veriyor 2 yıl AMD Ryzen ailesine özel G.Skill bellek serileri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim