Tesla kaza sonrası yine uyardı: Otomatik pilot sadece bir yardımcı!

Ocak ayında Amerikan Ulusal Trafik Güvenlik Kurulu, Tesla arabalarının karıştığı kaza oranlarının yeni otomatik pilot güncellemesiyle birlikte %40 azaldığını duyurmuş ve Elon Musk bir sonraki güncellemenin kaza oranlarını %90’a kadar daha azaltacağını dile getirmişti. Tüm bu olumlu rakamlarla birlikte şirket sık sık otomatik pilotun halen üzerinde çalışılan bir teknoloji olduğunu ve sürücülerin mümkün olduğunca ellerini direksiyona yakın tutmaları gerektiğini hatırlatmaya devam ediyor.

Son yaşanan olayda bir Tesla Model S aracının, bariyerlerin şeklinin değiştiği ve daraldığı noktada dönüşü alamayarak bariyerlere çarptığı ve sonra sürücü tarafından durdurulduğu görülüyor. Olayın ardından sürücü Reddit üzerinden, bugüne kadar aracıyla hiç benzer bir olay yaşamadığı ancak bu kez arabanın bariyerlere dikkat etmeyerek kazaya neden olduğunu ve kazayı ufak sıyrıklarla atlattığını açıkladı. Reddit üzerinden pek çok kişi kazayla ilgili Tesla’yı suçlarken, Tesla’dan da açıklama gecikmedi.

Sadece Yardımcı Ek Özellik

İlk olarak araçta sadece tehlike anında sürücüyü uyaran şerit değiştirme kabiliyetinin zayıf olduğu birinci nesil otomatik pilot olduğunun altını çizen Tesla, bariyerlerin işçiler tarafından daha az belirgin olan işaretlerle değiştirildiğini ve Model S’in önceki bariyer hizasına göre hareket ederek kazaya neden olduğunu açıkladı. Otomatik pilot teknolojisinin sürücülere yardımcı ek bir özellik olduğu ancak bunun kontrol tamamen devredilmesi anlamına gelmediği de yine daha önceki kazalarda olduğu gibi Tesla tarafında özellikle belirtildi.

Tabi kazanın ardından bu kez farklı bir tartışma ortaya çıktı. Tesla tamamen otomatik pilota geçmiş olsa ve trafik çalışanlarının yolda yaptığı bir değişiklik yüzünden Tesla aracı kazaya karışmış olsa bu kez kimin suçlanacak, Tesla mı yoksa trafik otoriteleri mi? Henüz bu sorunun cevabı bilinmiyor ancak en azından mevcut olay için Tesla kendini aklamayı başardı.

Tesla Model S'in kaza görüntülerini aşağıdan izleyebilirsiniz:

http://fortune.com/2017/03/04/tesla-crash-footage-autopilot/