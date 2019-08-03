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Tesla, köpek modundaki önemli bir hatayı düzeltti

Tesla’nın aracın içerisinde bırakılan hayvanların için hazırladığı köpek modunun önemli bir hatası giderildi. Köpek modu açık olmasına rağmen kullanıcılar manuel olarak klimayı kapatabiliyordu.
4 gün
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Otomobil Teknolojileri
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Tesla, köpek modundaki önemli bir hatayı düzeltti
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Otomobil içerisinde unutulan veya bilerek bırakılan evcil hayvanlar dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Tesla da bunun için kullanıcılara köpek modu ismini verdiği bir özellik sunuyor. Arabadan ayrılmadan önce köpek modunu açarsanız, klimanız evcil hayvanınız için çalışmaya devam ediyor. Ayrıca ekran üzerinde “Sahibim birazdan gelecek.” şeklinde bilgilendirme yazısı da gösteriliyor. Bu modda bulunan önemli bir sorun düzeltildi.

Kullanıcılar klimayı kapatabiliyordu

Köpek modunun öncelikli amacı içerideki hava sıcaklığını evcil hayvanınıza göre ayarlamak. Ancak bu modu açmanıza rağmen manuel olarak klimayı kapatabiliyordunuz. Dolayısıyla evcil hayvanlar için ciddi bir tehdit oluşuyordu. Yayınlanan yeni bir güncelleme ile bu sorun giderildi. Artık köpek modu aktif olduğu sürece klimayı elle ayarlamanıza izin verilmeyecek.

Ayrıca Bkz. "Epic Store'dan iki ücretsiz oyun daha: Alan Wake ve For Honor"

Hatayı ilk olarak fark eden kişi Twitter’dan şirketin CEO’su Elon Musk’a durumu iletiyor. Daha sonrasında kısa sürede sorunun çözüldüğü görülüyor. Bu da araçların uzaktan güncellenebilmesinin yarattığı kolaylıkları görmek açısından önemli bir örnek olarak aktarılabilir. Tesla'nın dikkatleri üzerine topladığı konulardan biri de bu tarz güncellemeler.



https://www.engadget.com/2019/08/02/tesla-fixes-dog-mode-bug/ Yorum Yaz
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kcart 4 gün yeni yorumcu en beğenilen
valla turkıyeye ozel trafik maganda modu getirilmesi lazım kavga anında camları ve kapıyı otomatık kıtleyıp arac içi kamera kaydını acmalı
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smart1978 4 gün
Hainlerde medeniyet varmis :)
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AtiMX4 2 gün
Ilim ve bilimde ilerlemek isteyen Ateist toplum bile olsa Allah öğrenmek istediği ilmi onlara ilham edermiş.
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kcart 4 gün yeni yorumcu en beğenilen
valla turkıyeye ozel trafik maganda modu getirilmesi lazım kavga anında camları ve kapıyı otomatık kıtleyıp arac içi kamera kaydını acmalı
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Rouvax 4 gün
Onlarmı uzaylı biz mi ? asıl soru bu
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smart1978 4 gün
Hainlerde medeniyet varmis :)
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