Tesla'nın Çin'deki ilk fabrikası Gigafactory 3'ten yeni görüntüler geldi

Tesla, Şanghay sınırları içerisinde yer alacak Gigafactory 3 için gerekli anlaşmaları bundan bir yıl önce yapmıştı. Kısa süre içerisinde tahsis edilen 860 bin metrekarelik alana kurulacak fabrikanın temel atma töreni de bu yılın Ocak ayında gerçekleşmişti. Aradan geçen yedi aylık süreç içerisinde Gigafactory 3’ün yapımında epey yol alındı. Zira yeni paylaşılan görüntüler de fabrikanın neredeyse bitme aşamasına geldiğini gösteriyor.
Bu yıl içerisinde tamamlanması planlanan Gigafactory 3’ün Tesla için önemi büyük. Söz konusu fabrika, şirketi Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı nedeniyle giderek artan vergilerden koruyacak. Bu sayede Tesla’nın Çin gibi dünyanın en büyük elektrikli araç pazarında yaygınlaşmasını sağlayacak. Bunun yanı sıra Gigafactory 3’ün Çin’deki ‘tamamen yabancı bir üreticiye ait ilk elektrikli araç fabrikası’ olması da Tesla için önemini arttıran etmenlerden.
Haftada 3 bin elektrikli araç üretimiyle faaliyete başlayacak olan Gigafactory 3’te sadece Çin pazarında satılacak Model 3 ve Model Y’lerin üretimi yapılacak. Gigafactory 3'ün yedi aylık süreçteki gelişimini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.
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Geleceğin yeni büyük ekonomik güçlerinden biri olarak öngörülüyor şimdiden. Yenice havalimanıyla karşılaştırır gibi olduysanız hata olmasın. Bir defa daha düşünün.
( ayrıca projenin arkasında Tesla var marsa insan göndermeyi planlayan şirket için bu işler çocuk oyuncağı .