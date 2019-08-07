Tesla'nın Çin'deki ilk fabrikası Gigafactory 3'ten yeni görüntüler geldi

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ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin’in Şanghay kentindeki Gigafactory 3 isimli fabrikasından yeni görüntüler paylaştı. Drone ile havadan çekilen görüntülerde ‘Gigafactory Şanghay’da işler iyi gidiyor’ mesajı verildi.

Tesla, Şanghay sınırları içerisinde yer alacak Gigafactory 3 için gerekli anlaşmaları bundan bir yıl önce yapmıştı. Kısa süre içerisinde tahsis edilen 860 bin metrekarelik alana kurulacak fabrikanın temel atma töreni de bu yılın Ocak ayında gerçekleşmişti. Aradan geçen yedi aylık süreç içerisinde Gigafactory 3’ün yapımında epey yol alındı. Zira yeni paylaşılan görüntüler de fabrikanın neredeyse bitme aşamasına geldiğini gösteriyor.

Bittiğinde böyle görünecek

Bu yıl içerisinde tamamlanması planlanan Gigafactory 3’ün Tesla için önemi büyük. Söz konusu fabrika, şirketi Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı nedeniyle giderek artan vergilerden koruyacak. Bu sayede Tesla’nın Çin gibi dünyanın en büyük elektrikli araç pazarında yaygınlaşmasını sağlayacak. Bunun yanı sıra Gigafactory 3’ün Çin’deki ‘tamamen yabancı bir üreticiye ait ilk elektrikli araç fabrikası’ olması da Tesla için önemini arttıran etmenlerden.

Haftada 3 bin elektrikli araç üretimiyle faaliyete başlayacak olan Gigafactory 3’te sadece Çin pazarında satılacak Model 3 ve Model Y’lerin üretimi yapılacak. Gigafactory 3'ün yedi aylık süreçteki gelişimini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.