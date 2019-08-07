Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla'nın Çin'deki ilk fabrikası Gigafactory 3'ten yeni görüntüler geldi

Tesla'nın Şanghay'da 860 bin metrekare alana inşa ettiği Gigafactory 3'ten yeni drone görüntüleri geldi. Yıl sonunda faaliyete geçmesi planlanan fabrikanın neredeyse bitme aşamasına geldiği görülüyor.
7 sa.
2b
5
5
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tesla'nın Çin'deki ilk fabrikası Gigafactory 3'ten yeni görüntüler geldi
Tam Boyutta Gör

ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin’in Şanghay kentindeki Gigafactory 3 isimli fabrikasından yeni görüntüler paylaştı. Drone ile havadan çekilen görüntülerde ‘Gigafactory Şanghay’da işler iyi gidiyor’ mesajı verildi.

Tesla, Şanghay sınırları içerisinde yer alacak Gigafactory 3 için gerekli anlaşmaları bundan bir yıl önce yapmıştı. Kısa süre içerisinde tahsis edilen 860 bin metrekarelik alana kurulacak fabrikanın temel atma töreni de bu yılın Ocak ayında gerçekleşmişti. Aradan geçen yedi aylık süreç içerisinde Gigafactory 3’ün yapımında epey yol alındı. Zira yeni paylaşılan görüntüler de fabrikanın neredeyse bitme aşamasına geldiğini gösteriyor.

Tesla'nın Çin'deki ilk fabrikası Gigafactory 3'ten yeni görüntüler geldi
Bittiğinde böyle görünecek 

Bu yıl içerisinde tamamlanması planlanan Gigafactory 3’ün Tesla için önemi büyük. Söz konusu fabrika, şirketi Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı nedeniyle giderek artan vergilerden koruyacak. Bu sayede Tesla’nın Çin gibi dünyanın en büyük elektrikli araç pazarında yaygınlaşmasını sağlayacak. Bunun yanı sıra Gigafactory 3’ün Çin’deki ‘tamamen yabancı bir üreticiye ait ilk elektrikli araç fabrikası’ olması da Tesla için önemini arttıran etmenlerden.

Haftada 3 bin elektrikli araç üretimiyle faaliyete başlayacak olan Gigafactory 3’te sadece Çin pazarında satılacak Model 3 ve Model Y’lerin üretimi yapılacak. Gigafactory 3'ün yedi aylık süreçteki gelişimini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.



Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MrKattchup 4 sa. en beğenilen
Adamların 7 ayda inşa ettiklerine bak bir de bizim Yenice havalimanı’na, temeli atılalı 5 6 sene falan oldu sanırım belki daha fazla.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Eeltorm 25 dk.
7 ayda neler yapmışlar bizim kentsel dönüşüme giren yan bina 2 yılda bitemedi her gün çekiç sesleriyle uyanıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKattchup 4 sa. en beğenilen
Adamların 7 ayda inşa ettiklerine bak bir de bizim Yenice havalimanı’na, temeli atılalı 5 6 sene falan oldu sanırım belki daha fazla.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m-99 3 sa. MrKattchup
Çin denilen yerde 1 milyar 420 milyon insan yaşıyor. Şangay'da sadece 27 milyon insan yaşıyor. Bol işçi ve ucuz iş gücü ile bu kadar kısa sürelerde devasa projeleri tamamlamaları çok normal.
Geleceğin yeni büyük ekonomik güçlerinden biri olarak öngörülüyor şimdiden. Yenice havalimanıyla karşılaştırır gibi olduysanız hata olmasın. Bir defa daha düşünün.
( ayrıca projenin arkasında Tesla var marsa insan göndermeyi planlayan şirket için bu işler çocuk oyuncağı .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qoqoCAN 6 sa.
Evet
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sml_akyz 6 sa.
Baya ilerlemiş adamlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 sa. Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10+ tanıtıldı: Kalem severlere iddialı iki seçenek! 3 sa. Note 10+ ön inceleme | En hızlı, en büyük, en yetenekli Note burada 3 sa. Note 10 ön inceleme | Tek elle kullanıma uygun yeni Note 3 sa. Kingston performans odaklı A2000 PCIe NVMe SSD modelini satışa sundu 4 sa. Intel ve AMD işlemcilerde yeni bir açık daha 5 sa. Yüzücüler için ilk giyilebilir cihaz Swim Goggles oldu 5 sa. Xiaomi'nin güneş enerjili telefonu ortaya çıktı 6 sa. 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sergilenecek otomobiller [Galeri] 6 sa. Alzheimer araştırmaları için yeni fare modelleri üretiliyor 7 sa. GÖRÜNTÜLENEN Tesla'nın Çin'deki ilk fabrikası Gigafactory 3'ten yeni görüntüler geldi Sonraki Twitter, verilerinizi izinsiz kullanmış olabileceğini açıkladı 8 sa. Facebook sahte reklam tıklaması yaptıran geliştiricilere dava açtı 8 sa. Motorola One Action tüm detayları ile ortaya çıktı 9 sa. Akıncı İHA’ya Ukrayna üretimi motor 9 sa. 108 MP kameralı Xiaomi modeline hazır olun 10 sa. Apple güvenlik araştırmacılarına özel iPhone verecek 10 sa. Gigabyte yeni Radeon RX 5700 serini duyurdu 11 sa. Türkçe çeviri ile Samsung Galaxy Note 10 lansmanı canlı yayını! 11 sa. Yavuz gemisi Doğu Akdeniz’de sondaja başladı 11 sa. Twitter, bildirimleri dondurmanıza izin verecek 12 sa. HTC patent sorunları nedeniyle İngiltere'deki telefon satışlarını durdurdu 13 sa. Samsung, Galaxy Note 10'u güçlendirecek Exynos 9825 işlemcisini tanıttı 13 sa. LG, IFA 2019 fuarında katlanabilir akıllı telefonunu tanıtabileceğinin sinyalini verdi 14 sa. Türkiye’de internete en hızlı Huawei cihazları giriyor 15 sa. Türkiye Uzay Ajansının kadrosu belli oldu 15 sa. 2020 Hyundai i10'un tasarımını gösteren çizim görseli paylaşıldı 16 sa. DDR4 belleklerde yeni hız rekoru 1 gün 64 MP kameralı Realme modelinin ismi belli oldu 1 gün Google Stadia için yeni etkinlik tarihi açıklandı 1 gün Sadece 2 atom kalınlığında altın tabakası üretildi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
tarihi eminönü balıkçısında yaşanan vahşet #eminönündevahşet
DH Forum
PES 2020 ve NBA 2K20 Playstore'a Özel Avantajlarla Ön Siparişte
Bölüm Sonu Canavarı
Hitman'in Isı Güdümlü Çantası Güncelleme ile Resmi Olarak Sila...
Bölüm Sonu Canavarı
Yeni Peugeot 208'in Avrupa fiyatları belli oldu: Başlangıç nok...
DonanımHaber
İstanbul_izmire 3.5 saat de gitmenin bedeli
DH Forum
Mount & Blade 2: Bannerlord'dan 20 Dakikalık Oynanış Videosu Y...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim