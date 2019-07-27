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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla'nın kurucularından JB Straubel şirketteki yöneticilik görevinden ayrılıyor

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'da yaprak dökümü sürüyor. Şirketin kurucularından JB Straubel, baş teknoloji sorumlusu (CTO) görevini bırakma kararı aldı.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla'nın kurucu ortağı ve baş teknoloji sorumlusu (CTO) JB Straubel, elektrikli otomobil üreticisindeki yöneticilik görevinden ayrılıyor. Şirket CEO'su Elon Musk, ikinci çeyrek sonuçlarının görüşüldüğü toplantıda "Tesla'yı oluşturma ve kurma konusundaki temel rolü için JB'ye teşekkür etmek istiyorum. 2003'te öğle yemeği yememiş olsaydık, Tesla da olmazdı” dedi.
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Söz konusu ayrılık Tesla için bir ilki temsil etmiyor. Şirket daha önce de bünyesindeki birçok yöneticiyi kaybetmişti. Ancak Tesla'nın kuruluşunda ve bugünlere gelmesine büyük emekleri olan Straubel'ın görevi bırakacak olması şirket adına son derece önemli bir kayıp olarak nitelendiriliyor.

Straubel'ın halefi hazır

Öte yandan Straubel, Tesla ile danışman olarak çalışmaya devam edecek. Kendisi, görüşme sırasında bu kararının şirkete veya ekibe güven duymaması ile alakalı olmadığını açıklamaya çalıştı. Otomobil devi Straubel'ın halefini de belirledi. Deneyimli yöneticinin yerine yardımcısı Drew Baglino getirilecek.

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