Tesla'nın kurucularından JB Straubel şirketteki yöneticilik görevinden ayrılıyor

Tesla'nın kurucu ortağı ve baş teknoloji sorumlusu (CTO) JB Straubel, elektrikli otomobil üreticisindeki yöneticilik görevinden ayrılıyor. Şirket CEO'su Elon Musk, ikinci çeyrek sonuçlarının görüşüldüğü toplantıda "Tesla'yı oluşturma ve kurma konusundaki temel rolü için JB'ye teşekkür etmek istiyorum. 2003'te öğle yemeği yememiş olsaydık, Tesla da olmazdı” dedi.

Ayrıca Bkz.

"Samsung'tan iPad Pro'ya sıkı rakip geliyor: Galaxy Tab S6"

Söz konusu ayrılık Tesla için bir ilki temsil etmiyor. Şirket daha önce de bünyesindeki birçok yöneticiyi kaybetmişti. Ancak Tesla'nın kuruluşunda ve bugünlere gelmesine büyük emekleri olan Straubel'ın görevi bırakacak olması şirket adına son derece önemli bir kayıp olarak nitelendiriliyor.

Straubel'ın halefi hazır

Öte yandan Straubel, Tesla ile danışman olarak çalışmaya devam edecek. Kendisi, görüşme sırasında bu kararının şirkete veya ekibe güven duymaması ile alakalı olmadığını açıklamaya çalıştı. Otomobil devi Straubel'ın halefini de belirledi. Deneyimli yöneticinin yerine yardımcısı Drew Baglino getirilecek.