Tesla'nın otomatik park etme özelliği 6 hafta içinde hazır olacak

Teknoloji Editörü
Tesla CEO'su Elon Musk, elektrikli otomobilleri için otomatik park etme özelliği ile ilgili açıklamalar da bulundu. "Summon" olarak adlandırılan bu özellik, Tesla otomobillerinin bir otoparkı kendi başlarına gezmelerine ve boş bir yer bulmasına olanak tanıyacak. Ayrıca park tabelalarını da okuyabilecekler.
Sürücüler otomobili yanlarına çağırabilecekler
Musk, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Summon'un yaklaşık altı hafta içinde hazır olacağını ve bu özelliğin araçlara güncelleme olarak gönderileceğini duyurdu. Summon, son iki yılda yapılan tüm Tesla otomobilleriyle uyumlu olacak.Summon, şu anda Tesla sahiplerinin arabalarını dışarıdan park etmelerine izin veren özelliğin gelişmiş bir versiyonu diyebiliriz. Dar park noktalarına girip çıkmayı çok kolaylaştıracak ve sürücülerin arabalarının park yerlerini değiştirmek için otomobile binmelerine gerek bırakmayacak. Ayrıca otomobiller, akıllı telefonlara yüklenecek Tesla uygulaması ile sürücülerin bulunduğu noktaya çağrılabilecekler.
https://twitter.com/elonmusk/status/1057871356367269888 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıca;
-müşteri arayan boş taksi modu.
-yolcu gözleyen minibüs modu.
-saati gelmemiş servis modu.
-yoğun lokasyon zulacı uber modu gibi boş boş gezen araç yazılımı ayarlansa park yeri olmadan iş bitene kadar gezer durur.
Yıllar öncesinden çok daha ileri bir teknoloji hazır zaten ama bunları piyasaya sürmek için çok fazla test yapmak gerekiyor. En ufak bir hata şirketin başına büyük sıkıntılar açabilir.