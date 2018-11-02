Tesla'nın otomatik park etme özelliği 6 hafta içinde hazır olacak

Tesla CEO'su Elon Musk, elektrikli otomobilleri için otomatik park etme özelliği ile ilgili açıklamalar da bulundu. "Summon" olarak adlandırılan bu özellik, Tesla otomobillerinin bir otoparkı kendi başlarına gezmelerine ve boş bir yer bulmasına olanak tanıyacak. Ayrıca park tabelalarını da okuyabilecekler.

Sürücüler otomobili yanlarına çağırabilecekler

Musk, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Summon'un yaklaşık altı hafta içinde hazır olacağını ve bu özelliğin araçlara güncelleme olarak gönderileceğini duyurdu. Summon, son iki yılda yapılan tüm Tesla otomobilleriyle uyumlu olacak.

https://twitter.com/elonmusk/status/1057871356367269888

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Summon, şu anda Tesla sahiplerinin arabalarınıizin veren özelliğin gelişmiş bir versiyonu diyebiliriz. Dar park noktalarına girip çıkmayı çok kolaylaştıracak ve sürücülerin arabalarının park yerlerini değiştirmek içingerek bırakmayacak. Ayrıca otomobilleryüklenecek Tesla uygulaması ile sürücülerin bulunduğu noktaya