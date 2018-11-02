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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla'nın otomatik park etme özelliği 6 hafta içinde hazır olacak

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın patronu Elon Musk, araçların kendini otomatik olarak park edilmesini sağlayacak olan sistemin 6 hafta içinde hazır olacağını açıkladı.
6 ay
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Tesla CEO'su Elon Musk, elektrikli otomobilleri için otomatik park etme özelliği ile ilgili açıklamalar da bulundu. "Summon" olarak adlandırılan bu özellik, Tesla otomobillerinin bir otoparkı kendi başlarına gezmelerine ve boş bir yer bulmasına olanak tanıyacak. Ayrıca park tabelalarını da okuyabilecekler.

Sürücüler otomobili yanlarına çağırabilecekler

Musk, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Summon'un yaklaşık altı hafta içinde hazır olacağını ve bu özelliğin araçlara güncelleme olarak gönderileceğini duyurdu. Summon, son iki yılda yapılan tüm Tesla otomobilleriyle uyumlu olacak.
Summon, şu anda Tesla sahiplerinin arabalarını dışarıdan park etmelerine izin veren özelliğin gelişmiş bir versiyonu diyebiliriz. Dar park noktalarına girip çıkmayı çok kolaylaştıracak ve sürücülerin arabalarının park yerlerini değiştirmek için otomobile binmelerine gerek bırakmayacak. Ayrıca otomobiller, akıllı telefonlara yüklenecek Tesla uygulaması ile sürücülerin bulunduğu noktaya çağrılabilecekler.

https://twitter.com/elonmusk/status/1057871356367269888 Yorum Yaz
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S-AINT 6 ay en beğenilen
Kadıköyde boş park yeri bulana kadar şarjı biter aracın. Birde kendi kendini şarja takma özelliği getirmeleri lazım
Yada herkesin yaptığı gibi öküz modunu aktif edip gördüğü deliğe parkedebilmeli.
Kadıköyde boş park yeri bulana kadar şarjı biter aracın. Birde kendi kendini şarja takma özelliği getirmeleri lazımYada herkesin yaptığı gibi öküz...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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deoks 6 ay
Bu kadar uğraşacaklarına arabanın yanlamasına hareket etmesini sağlayacak bir sistem kursalar paralel parkta hiçbir sorun kalmayacak. Şimdiye kadar niye geliştirilmedi hiç anlamadım.
Bu kadar uğraşacaklarına arabanın yanlamasına hareket etmesini sağlayacak bir sistem kursalar paralel parkta hiçbir sorun kalmayacak. Şimdiye kadar niye gelişti...
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deoks 6 ay
Bu kadar uğraşacaklarına arabanın yanlamasına hareket etmesini sağlayacak bir sistem kursalar paralel parkta hiçbir sorun kalmayacak. Şimdiye kadar niye geliştirilmedi hiç anlamadım.
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msavul4434 6 ay deoks
youtube.com/... 1950'de çığır açmış bence adamlar.
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dark_prince60 6 ay
şehir içinde demiyor otoparkın içinde kendine yer bulacak diyor.
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S-AINT 6 ay en beğenilen
Kadıköyde boş park yeri bulana kadar şarjı biter aracın. Birde kendi kendini şarja takma özelliği getirmeleri lazım
Yada herkesin yaptığı gibi öküz modunu aktif edip gördüğü deliğe parkedebilmeli.
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Y-ZiyA 6 ay S-AINT
Ankara 7. cadde de aynı şekilde. Kaldırıma çıkmayı, engelli park yerine girmeyi, çoluk çocuğu sıkıştırarak bulduğu her yere girebilmeyi de öğretirsek Türkiye standartlarında bir aracımız olur.
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_mp_ 6 ay
çok güzel bir özellik. özwllikle park yeri sıkıntısı olan noktalar için çok işe yarar.
Ayrıca;
-müşteri arayan boş taksi modu.
-yolcu gözleyen minibüs modu.
-saati gelmemiş servis modu.
-yoğun lokasyon zulacı uber modu gibi boş boş gezen araç yazılımı ayarlansa park yeri olmadan iş bitene kadar gezer durur.
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ercument007 6 ay
Büyük ihtimalle hazır durumda ama gündemi sürekli sıcak tutmak için 6 hafta sonra diyorlar.
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İrfan 6 ay
youtu.be/...
Yıllar öncesinden çok daha ileri bir teknoloji hazır zaten ama bunları piyasaya sürmek için çok fazla test yapmak gerekiyor. En ufak bir hata şirketin başına büyük sıkıntılar açabilir.
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darkaura 6 ay
sehir icinde istedigin yere arabayla ulasmasi zor degil ama ulastikdan sonra arabaya park edecek yer bulmasi gercekden buyuk eziyet. araba yok olsada, inip yuriyerek gitsem diyorsun artik. bu ozellik biraz daha gelistiginde arabadan inip yavrum sen git kendine park yeri bul demek buyuk rahatlik olur. sonrasindada cagir ayagina gelsin seni alsin.
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