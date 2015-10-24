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Tesla, otomatik pilot güncellemesini dünya geneline yayıyor

Tesla otomatik pilot yazılımını Amerika dışındaki kullanıcılarına da göndermeye hazırlanıyor. Şirket bu sayede daha fazla veri toplayacak ve böylece tamamen otonom sürüşe geçmemiz kolaylaşacak.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tesla, otomatik pilot güncellemesini dünya geneline yayıyor

Geçtiğimiz hafta içerisinde tamamen elektrikli Model S için otomatik pilot güncellemesini yayınlayan Tesla, CEO Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre bu desteği genişletiyor.
Yeni yazılım ile Tesla Model S artık bünyesinde yer alan radar, GPS, sensör ve kameralar ile çevresini tarıyor, bu veriler ışığında da otomatik olarak şeritte kalabiliyor, fren yapabiliyor, diğer araçlara göre hızını ayarlayarak seyir gerçekleştirebiliyor, birçok benzer sistemden farklı olarak şerit değiştirebiliyor ve otomatik olarak park yapabiliyor.
Otomatik pilot güncellemesi ile uzun yolculuklarda sürücüyü dinlendirmeyi ve güvenliği arttırmayı hedefleyen Tesla, ilk olarak Amerika kullanıcılarına gönderilen otomatik pilot yazılımınını yasal onayların alınmasıyla Japonya hariç (İnceleme devam ediyor) dünya çapındaki diğer kullanıcılara da dağıtılmaya hazırlanıyor.
Kısa süre içerisinde gerçekleşmesi beklenen bu gelişme yanında Autopilot 1.01 sürümü de yakın zamanda geliyor. Elon Musk yeni sürümle araçlara "viraj hız adaptasyonu, kötü yollarda daha iyi şerit takibi, arttırılmış filo öğrenme ve daha yumuşak hale getirilen direksiyon kontrol süreci" gibi yeniliklerin geleceğini müjdeliyor.

http://www.engadget.com/2015/10/23/Tesla-autopilot-regulators/ Yorum Yaz
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Patren 4 yıl
teslaturk.com/...
bu site çok dandike benziyor fake olabilir
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teramit 4 yıl
umut_baris
teramit google o kadar bahsetti, alman üreticiler bahsetti ama tesla üretti eteresan. Ayrıca tesla kazalarda sürücü sorumlu diyor yani araçlarda hız sabitleme gibi otonom moda geçice frene basıp kendiniz kontrolü alabiliyorsunuz.Tam otoom değil ama şeritleri takip edip boş şeritlere otomatik geçiyor yandaki araç aniden önünüze kırarsa frene basıp düzgü bir yöne çeviriyor aracı bir de otomatik park ediyor.Dikkatsizlikten kaynaklı hataları engelleyebilir ve otoyolda sürücüye ciddi kolaylık sağlayabilir.t Firmaya en önemli getirisi bu güncellemeyle yol bilgilerini kaydediyor tesla ve bütün dünyada yolları trafik ağırlığıyla öğreiyor.İleride araç otomatik olarak taksi gibi noktadan noktaya en iyi güzergahı seçip gidebilecek.
Gps verilerini de kullanıyor. Araştırmadan konuşan üyeler olmuş maalesef.

gps kullanmıyor diyen mi oldu,gsm dende gps dende glonass tanda veri toplayabilir birçok yöntemi var ,ne yaptığından bahsettik nasıl yaptığından değil.Araba giderken de tekerlek kullanıyor onu da demedik oda rahatsız etmesin şimdi seni...
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MAVER2614 4 yıl
Bu arada Tesla Türkiye şirketi kurulmuş... teslaturk.com/...
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teramit 4 yıl
google o kadar bahsetti, alman üreticiler bahsetti ama tesla üretti eteresan.
Ayrıca tesla kazalarda sürücü sorumlu diyor yani araçlarda hız sabitleme gibi otonom moda geçice frene basıp kendiniz kontrolü alabiliyorsunuz.Tam otoom değil ama şeritleri takip edip boş şeritlere otomatik geçiyor yandaki araç aniden önünüze kırarsa frene basıp düzgü bir yöne çeviriyor aracı bir de otomatik park ediyor.Dikkatsizlikten kaynaklı hataları engelleyebilir ve otoyolda sürücüye ciddi kolaylık sağlayabilir.t
Firmaya en önemli getirisi bu güncellemeyle yol bilgilerini kaydediyor tesla ve bütün dünyada yolları trafik ağırlığıyla öğreiyor.İleride araç otomatik olarak taksi gibi noktadan noktaya en iyi güzergahı seçip gidebilecek.
1 Yanıt Yanıtla
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blackzeros 4 yıl
program henuz betadaymıs , acikcasi tesla biraz reklam yapmak adina boyle ise girismis gibi geldi olasi kazalarda kotu bir un yapabilir bu sistem ,insanlar soguyabilir daha da kotusu yasaklanabilir, bu sistemlerin test edilmesi uluslararası normlara kavusmadan yollarda kullanlması taraftari degilim.
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umut_baris 4 yıl teramit
teramit

google o kadar bahsetti, alman üreticiler bahsetti ama tesla üretti eteresan.
Ayrıca tesla kazalarda sürücü sorumlu diyor yani araçlarda hız sabitleme gibi otonom moda geçice frene basıp kendiniz kontrolü alabiliyorsunuz.Tam otoom değil ama şeritleri takip edip boş şeritlere otomatik geçiyor yandaki araç aniden önünüze kırarsa frene basıp düzgü bir yöne çeviriyor aracı bir de otomatik park ediyor.Dikkatsizlikten kaynaklı hataları engelleyebilir ve otoyolda sürücüye ciddi kolaylık sağlayabilir.t
Firmaya en önemli getirisi bu güncellemeyle yol bilgilerini kaydediyor tesla ve bütün dünyada yolları trafik ağırlığıyla öğreiyor.İleride araç otomatik olarak taksi gibi noktadan noktaya en iyi güzergahı seçip gidebilecek.

Gps verilerini de kullanıyor.

Araştırmadan konuşan üyeler olmuş maalesef.
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chamicals2 4 yıl
bunca sene bu işe yatırım yapan mercedes volvo gibi firmalar bile ihtiyatlı davranırken tesla jet hızıyla davranması garibime geliyor, sonuçta aracı bir bilgisayar yönetiyor ve her programın elbet bir yerinde "bug"ı vardır. bu otomatik pilot olayı öyle hemen hayata geçilecek bir olay değil onlarca yıl yüzlerce değişik koşulda test edilmesi gerekir, tesla müşterilerini bende denek olarak kullanıyor ve bir yerde bu otomatik sürüş yüzünden kaza olursa tesla nın başı büyük derde girer.
2 Yanıt Yanıtla
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giogo 4 yıl chamicals2
chamicals2
bunca sene bu işe yatırım yapan mercedes volvo gibi firmalar bile ihtiyatlı davranırken tesla jet hızıyla davranması garibime geliyor, sonuçta aracı bir bilgisayar yönetiyor ve her programın elbet bir yerinde "bug"ı vardır. bu otomatik pilot olayı öyle hemen hayata geçilecek bir olay değil onlarca yıl yüzlerce değişik koşulda test edilmesi gerekir, tesla müşterilerini bende denek olarak kullanıyor ve bir yerde bu otomatik sürüş yüzünden kaza olursa tesla nın başı büyük derde girer.

küçük düşünme
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umut_baris 4 yıl chamicals2
chamicals2

bunca sene bu işe yatırım yapan mercedes volvo gibi firmalar bile ihtiyatlı davranırken tesla jet hızıyla davranması garibime geliyor, sonuçta aracı bir bilgisayar yönetiyor ve her programın elbet bir yerinde "bug"ı vardır. bu otomatik pilot olayı öyle hemen hayata geçilecek bir olay değil onlarca yıl yüzlerce değişik koşulda test edilmesi gerekir, tesla müşterilerini bende denek olarak kullanıyor ve bir yerde bu otomatik sürüş yüzünden kaza olursa tesla nın başı büyük derde girer.

O iş öyle değil şu an zaten. Yeterince araştırmadan konuşup durmayın. Açıp iki dakika araştırın!
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darkhair 4 yıl
Maalesef Türkiye'de olmasını çok istediğim araçlardan biri ama fiyatı amerika pazarı için bile yüksek seviyede.
Gerçi bu otomatik pilot özelliğini duyan şahinciler sırf yazılımın kafasını karıştırmak için makas atar, arabanın önüne kırar falan yani riske gerek yok :)
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prexz 4 yıl
yakinda: guncelleme almayan otomobiller.. neseki android bu ise bulasmadi
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