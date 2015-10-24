Tesla, otomatik pilot güncellemesini dünya geneline yayıyor

Geçtiğimiz hafta içerisinde tamamen elektrikli Model S için otomatik pilot güncellemesini yayınlayan Tesla, CEO Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre bu desteği genişletiyor.

Yeni yazılım ile Tesla Model S artık bünyesinde yer alan radar, GPS, sensör ve kameralar ile çevresini tarıyor, bu veriler ışığında da otomatik olarak şeritte kalabiliyor, fren yapabiliyor, diğer araçlara göre hızını ayarlayarak seyir gerçekleştirebiliyor, birçok benzer sistemden farklı olarak şerit değiştirebiliyor ve otomatik olarak park yapabiliyor.

Otomatik pilot güncellemesi ile uzun yolculuklarda sürücüyü dinlendirmeyi ve güvenliği arttırmayı hedefleyen Tesla, ilk olarak Amerika kullanıcılarına gönderilen otomatik pilot yazılımınını yasal onayların alınmasıyla Japonya hariç (İnceleme devam ediyor) dünya çapındaki diğer kullanıcılara da dağıtılmaya hazırlanıyor.

Kısa süre içerisinde gerçekleşmesi beklenen bu gelişme yanında Autopilot 1.01 sürümü de yakın zamanda geliyor. Elon Musk yeni sürümle araçlara "viraj hız adaptasyonu, kötü yollarda daha iyi şerit takibi, arttırılmış filo öğrenme ve daha yumuşak hale getirilen direksiyon kontrol süreci" gibi yeniliklerin geleceğini müjdeliyor.

http://www.engadget.com/2015/10/23/Tesla-autopilot-regulators/