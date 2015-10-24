Tesla, otomatik pilot güncellemesini dünya geneline yayıyor

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Geçtiğimiz hafta içerisinde tamamen elektrikli Model S için otomatik pilot güncellemesini yayınlayan Tesla, CEO Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre bu desteği genişletiyor.
Yeni yazılım ile Tesla Model S artık bünyesinde yer alan radar, GPS, sensör ve kameralar ile çevresini tarıyor, bu veriler ışığında da otomatik olarak şeritte kalabiliyor, fren yapabiliyor, diğer araçlara göre hızını ayarlayarak seyir gerçekleştirebiliyor, birçok benzer sistemden farklı olarak şerit değiştirebiliyor ve otomatik olarak park yapabiliyor.
Otomatik pilot güncellemesi ile uzun yolculuklarda sürücüyü dinlendirmeyi ve güvenliği arttırmayı hedefleyen Tesla, ilk olarak Amerika kullanıcılarına gönderilen otomatik pilot yazılımınını yasal onayların alınmasıyla Japonya hariç (İnceleme devam ediyor) dünya çapındaki diğer kullanıcılara da dağıtılmaya hazırlanıyor.
Kısa süre içerisinde gerçekleşmesi beklenen bu gelişme yanında Autopilot 1.01 sürümü de yakın zamanda geliyor. Elon Musk yeni sürümle araçlara "viraj hız adaptasyonu, kötü yollarda daha iyi şerit takibi, arttırılmış filo öğrenme ve daha yumuşak hale getirilen direksiyon kontrol süreci" gibi yeniliklerin geleceğini müjdeliyor.
http://www.engadget.com/2015/10/23/Tesla-autopilot-regulators/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu site çok dandike benziyor fake olabilir
gps kullanmıyor diyen mi oldu,gsm dende gps dende glonass tanda veri toplayabilir birçok yöntemi var ,ne yaptığından bahsettik nasıl yaptığından değil.Araba giderken de tekerlek kullanıyor onu da demedik oda rahatsız etmesin şimdi seni...
Ayrıca tesla kazalarda sürücü sorumlu diyor yani araçlarda hız sabitleme gibi otonom moda geçice frene basıp kendiniz kontrolü alabiliyorsunuz.Tam otoom değil ama şeritleri takip edip boş şeritlere otomatik geçiyor yandaki araç aniden önünüze kırarsa frene basıp düzgü bir yöne çeviriyor aracı bir de otomatik park ediyor.Dikkatsizlikten kaynaklı hataları engelleyebilir ve otoyolda sürücüye ciddi kolaylık sağlayabilir.t
Firmaya en önemli getirisi bu güncellemeyle yol bilgilerini kaydediyor tesla ve bütün dünyada yolları trafik ağırlığıyla öğreiyor.İleride araç otomatik olarak taksi gibi noktadan noktaya en iyi güzergahı seçip gidebilecek.
Gps verilerini de kullanıyor.
Araştırmadan konuşan üyeler olmuş maalesef.
küçük düşünme
O iş öyle değil şu an zaten. Yeterince araştırmadan konuşup durmayın. Açıp iki dakika araştırın!
Gerçi bu otomatik pilot özelliğini duyan şahinciler sırf yazılımın kafasını karıştırmak için makas atar, arabanın önüne kırar falan yani riske gerek yok :)