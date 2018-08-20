Tesla otomobilleri gelecek güncelleme ile birlikte video oynatabilecek

Elektrikli otomobilleri ile otomotiv dünyasında yeni bir çağ başlatan Tesla, kullanıcıları için araç yazılımlarını güncellemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk; Tesla kullanıcılarına gelecek yazılım güncellemesi ile birlikte otomobilin orta konsoldaki ekranda oyun oynatabileceğini söylemişti.

Tesla sürücüleri şarj esnasında arabada vakit geçirmek istediklerini bildiriyor

Son olarak ise Ben Ahlander isimli kullanıcı Twitter üzerinden Elon Musk'a arabayı şarj ederken ekranda Youtube veya Netflix üzerinden video izleme şansının olup olmadığını sordu. Gelen soruya ise Elon Musk "Version 10" yanıtını verdi. Elon Musk'ın açıklamasından anlaşılacağı üzere Tesla'nın yazılım kısmı araçlara yeni uygulamalar hazırlıyor. Tesla'nın yeni uygulamalarında sürüş güvenliği için nasıl adımlar atacağını ise gelecek yazılım güncellemeleri ile birlikte göreceğiz.

https://www.engadget.com/2018/08/19/tesla-car-video-playback-coming/