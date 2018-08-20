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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla otomobilleri gelecek güncelleme ile birlikte video oynatabilecek

Tesla, kullanıcıları için otomobil modellerinin yazılım güncellemesine devam ediyor. Twitter'dan bir kullanıcının isteğine cevap veren Elon Musk araçlarda video izlenebileceğine dair mesaj verdi.
9 ay
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Furkan Talu
Yazar
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Elektrikli otomobilleri ile otomotiv dünyasında yeni bir çağ başlatan Tesla, kullanıcıları için araç yazılımlarını güncellemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk; Tesla kullanıcılarına gelecek yazılım güncellemesi ile birlikte otomobilin orta konsoldaki ekranda oyun oynatabileceğini söylemişti.

Tesla sürücüleri şarj esnasında arabada vakit geçirmek istediklerini bildiriyor

Tesla otomobilleri gelecek güncelleme ile birlikte video oynatabilecek
 
Son olarak ise Ben Ahlander isimli kullanıcı Twitter üzerinden Elon Musk'a arabayı şarj ederken ekranda Youtube veya Netflix üzerinden video izleme şansının olup olmadığını sordu. Gelen soruya ise Elon Musk "Version 10" yanıtını verdi. Elon Musk'ın açıklamasından anlaşılacağı üzere Tesla'nın yazılım kısmı araçlara yeni uygulamalar hazırlıyor. Tesla'nın yeni uygulamalarında sürüş güvenliği için nasıl adımlar atacağını ise gelecek yazılım güncellemeleri ile birlikte göreceğiz.

https://www.engadget.com/2018/08/19/tesla-car-video-playback-coming/ Yorum Yaz
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Virinom 9 ay en beğenilen
Soruyu soran adam da while charging demiş. Kesin şarj ederken izlersin oto pilottayken değil :D
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Virinom 9 ay en beğenilen
Soruyu soran adam da while charging demiş. Kesin şarj ederken izlersin oto pilottayken değil :D
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AqRaMa 9 ay
o dev ekrandan daha bir çok şey yapılır ki zaten.
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sniper23 9 ay AqRaMa
DH'de iyi millet trollenir
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