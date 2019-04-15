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Tesla, otonom sürüş opsiyonunun fiyatını artırıyor

Elon Musk, Tesla otomobil alırken sunulan tam otonom sürüş donanımının fiyatının artacağını açıkladı. 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak artışın 3000 dolar civarında olması bekleniyor.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Tesla, otonom sürüş opsiyonunun fiyatını artırıyor
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Tesla dendiğinde ilk akla gelen özelliklerden biri otonom sürüş oluyor. Şimdilik sadece direksiyon, gaz ve freni kontrol edip aracı şeritte tutan otopilot sistemi aktif olsa da firmanın yakın zamanda tam otonom sürüş sunacağı biliniyor. Tesla araçlara yollanacak güncelleme ile bu destek eklenecek. Ancak aracınızı satın alırken tam otonom sürüş opsiyonu eklemiş olmanız gerekiyor. Elon Musk tarafından yapılan açıklama ile bu donanım seçeneğinin fiyatının artacağı öğrenildi.

Tahmini artış 3000 dolar

Tam otonom sürüş donanımı için şu an istenen ek ücret 5000 dolar. Elon Musk’ın belirttiğine göre 1 Mayıs itibariyle fiyat artışı yaşanacak. Musk, paylaştığı Tweet altında sorulan “Artış 3000 dolar civarında mı olacak?” sorusuna “Onun gibi bir şey” cevabını verdi. Yani 1 Mayıs’tan itibaren tam otonom sürüş donanımı isteyen kullanıcıların 8000 dolar ödeyeceği söylenebilir.

Tesla, otonom sürüş opsiyonunun fiyatını artırıyor
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Tesla’nın 22 Nisan tarihinde yeni otonom sürüş teknolojisi için bir etkinlik düzenleyeceği biliniyordu. Bu fiyat artışı da etkinlikte otonom sürüş ile ilgili önemli duyurular geleceğini kesinleştirmiş oldu. Ayrıca yeni otonom sürüş paketlerine dahil edilen FSD (tam otonom sürüş) bilgisayarının eski kullanıcılara sunulacağı belirtildi. Yine Musk’ın söylemine göre eski otopilot bilgisayarının gücünün yüzde 80'i kullanılırken yeni bilgisayarın sadece yüzde 5’i kullanılıyor. Yani yeni FSD bilgisayarı oldukça önemli bir işlem gücü artışı sağlayacak.

Ayrıca Bkz. "Yeni BMW M135i xDrive'ın kamuflajsız görüntüleri ortaya çıktı"

Bu sene içerisinde yollanacak önemli otonom sürüş özellikleri bilgisayarın gücünün hızla daha çok kullanılmasına sebep olacaktır. 22 Nisan tarihinde düzenlenecek etkinliği de neredeyse bir hafta kaldı. Bakalım Tesla bu etkinlikte nasıl bir demo sunacak.


https://twitter.com/elonmusk/status/1117117741146656770 Yorum Yaz
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deoks 1 ay en beğenilen
O paraya burda otomatik kapanan yan aynayı satıyorlar.
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gun 1 ay
Daha da çok işlemci gücü gerektiren güncellemeler gelirse eski bilgisayarları ne yapacak millet upgrade mi edecek yoksa eski modeller güncellenmeyecek mi ?
İşler karışık anlaşılan.
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_AsDeRf_ 1 ay gun
Belki intel gibi yaparlar 4-5 sene yeni islemci diye tanitir tanitir dururlar. Sanayide de islemcinin silikonunu degistirir bi boru cekeriz radyatorden.
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bwhiteshark 1 ay
Bu şunu teyid ediyor. Donanım, Ağır sanayi değil "Yazılım" daha önemli, çok daha karlı.
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deoks 1 ay en beğenilen
O paraya burda otomatik kapanan yan aynayı satıyorlar.
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esmerbuyucu 1 ay
8000 dolara özel şoför tutulabilir 😂
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gun 1 ay esmerbuyucu
Her ay mı tutacaksın bu arabanın ömrü boyunca aktif.
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