Tesla, otonom sürüş opsiyonunun fiyatını artırıyor

Tesla dendiğinde ilk akla gelen özelliklerden biri otonom sürüş oluyor. Şimdilik sadece direksiyon, gaz ve freni kontrol edip aracı şeritte tutan otopilot sistemi aktif olsa da firmanın yakın zamanda tam otonom sürüş sunacağı biliniyor. Tesla araçlara yollanacak güncelleme ile bu destek eklenecek. Ancak aracınızı satın alırken tam otonom sürüş opsiyonu eklemiş olmanız gerekiyor. Elon Musk tarafından yapılan açıklama ile bu donanım seçeneğinin fiyatının artacağı öğrenildi.

Tahmini artış 3000 dolar

Tam otonom sürüş donanımı için şu an istenen ek ücret 5000 dolar. Elon Musk’ın belirttiğine göre 1 Mayıs itibariyle fiyat artışı yaşanacak. Musk, paylaştığı Tweet altında sorulan “Artış 3000 dolar civarında mı olacak?” sorusuna “Onun gibi bir şey” cevabını verdi. Yani 1 Mayıs’tan itibaren tam otonom sürüş donanımı isteyen kullanıcıların 8000 dolar ödeyeceği söylenebilir.

Tesla’nın 22 Nisan tarihinde yeni otonom sürüş teknolojisi için bir etkinlik düzenleyeceği biliniyordu. Bu fiyat artışı da etkinlikte otonom sürüş ile ilgili önemli duyurular geleceğini kesinleştirmiş oldu. Ayrıca yeni otonom sürüş paketlerine dahil edilen FSD (tam otonom sürüş) bilgisayarının eski kullanıcılara sunulacağı belirtildi. Yine Musk’ın söylemine göre eski otopilot bilgisayarının gücünün yüzde 80'i kullanılırken yeni bilgisayarın sadece yüzde 5’i kullanılıyor. Yani yeni FSD bilgisayarı oldukça önemli bir işlem gücü artışı sağlayacak.

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Bu sene içerisinde yollanacak önemli otonom sürüş özellikleri bilgisayarın gücünün hızla daha çok kullanılmasına sebep olacaktır. 22 Nisan tarihinde düzenlenecek etkinliği de neredeyse bir hafta kaldı. Bakalım Tesla bu etkinlikte nasıl bir demo sunacak.

https://twitter.com/elonmusk/status/1117117741146656770