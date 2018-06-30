Tesla sekiz yılda değerini yirmiye katladı

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz yıl 2 milyar dolar zarar eden ve şu sıralar ekonomik açıdan zor günler geçiren Tesla 8 yıl önce halka arz edildi. 29 Haziran 2010 tarihinde Nasdaq borsasında işlem görmeye başlayan Tesla hisseleri, açılış anında 17 dolardan alıcı bulurken gün içinde 23.89 dolar değerine ulaşmayı başardı. Bugün ise Tesla hissesi satın almak isteyen yatırımcılar, hisse başına 342 doları gözden çıkarmak zorunda. Yani şirket 8 yıllık süre zarfında yatırımcısına yüzde 2000'in üstünde kazanç sağladı.





Her yenilik şirkete değer kazandırdı

Tesla'nın borsada işlem görmeye başladığı ilk gün mikrofonların karşısına çıkan şirket CEO'su Elon Musk, 17 dolarlık açılış fiyatıyla yaptıkları başlangıçtan memnun olduklarını dile getirirken insanlara şirket hakkında iyimser olmalarını tavsiye etmişti. Musk'ın bu açıklaması o dönemde belki pek dikkate alınmadı ancak şirketin yıllar içinde attığı her bir adım ve kullanıcılara sunduğu her bir yenilik hisse değerinde artış olarak yatırımcıların mal varlığına yansıdı. Şirket için önemli kilometre taşları ve o dönemdeki hisse değerleri ise şöyle:





2011 yılının ekim ayında şirket Model S'i ilk kez tanıttığında şirketin hisse değeri halka arz değerinin yüzde 50 üstüne çıkmış ve 25 dolara ulaşmıştı. Bu tarihten sadece birkaç ay sonra 2012 yılının şubat ayında Model X'in tanıtılmasıyla birlikte ise Tesla hisseleri 32 dolardan işlem görür hale gelmişti. Bir sonraki yıl elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasındaki en büyük adımı atan ve süperşarj istasyonlarını agresif bir şekilde genişleten şirket bu hamlesinin karşılığını hisse değerindeki sıçrama ile almıştı. Mayıs 2013'te şirketin hisse değeri, şirket için bir rekor olan, 87 dolar değerindeydi.





Günümüzde artık pek çok otomobil üreticisinin yakalamak için çaba gösterdiği otonom sürüş teknolojisi ise 2014 yılında Elon Musk'ın sürücü koltuğunda olduğu bir araç ile tanıtıldı. Tesla'ya ''otonom otomobil üreticisi'' kimliğini kazandıran bu adım şirketin hisse değerini 257 dolara taşıdı. 2015 yılında ilk Model X'in teslim edilmesi, 2016 yılında Model 3'ün tanıtılması ve geçtiğimiz yıl Model 3 teslimatlarına başlanması şirketin hisse değerinin 383 dolara yani bugüne kadar ulaşılmış en yüksek değere ulaşmasını sağlamıştı.





Geçtiğimiz yılın ortalarından itibaren Tesla hisseleri inişli çıkışlı bir grafik izlerken Model 3 üretimindeki aksaklıklar ve hedeflerin ıskalanması şirket için olumsuz ekonomik tabloyu da beraberinde getirdi. Mart ayında Tesla hisseleri yüzde 20 değer kaybederek bu yılın en düşük değeri olan 266 dolara kadar geriledi. Şirketten yayınlanan yeni faaliyet raporları ise işlerin yoluna girmeye başladığını göstererek yatırımcılara güven verdi ve şirket hisseleri kısa bir süre içinde yeniden 300 dolar sınırını aştı.





Hisse değerine paralel olarak piyasa değeri de artan Tesla, ABD'deki iki köklü rakibinin önüne geçmeyi de başardı. Tesla'nın piyasa değeri gün itibariyle 58 milyar dolar; Ford ve General Motors'un piyasa değeri ise sırasıyla 44 ve 55 milyar dolar.

https://www.cnbc.com/2018/06/29/teslas-nearly-2000percent-gain-from-its-ipo-shows-the-power-of-disruption.html