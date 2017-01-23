Tesla'lar gerektiğinde kendisi servise gidip, işlem bitince de geri dönebilir

Tesla’nın bu yıl Model 3’ü tanıtması ve ardından filosunu büyüterek küresel pazarda önemli bir oyuncu haline gelmesi beklenirken bazı endişeler de hala giderilmiş değil. Tesla’nın üçüncü şahıslara bayilik vermeksizin tamamen kendisinin yönettiği servis merkezleri özellikle Avrupa’daki sürücüler için uzun bekleme süresi ve ancak ileri bir tarihe randevu alabilmek gibi problemler doğuruyordu. Kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldıracak cevap ise Tesla Orta Avrupa Yöneticisi olan Jochen Rudat’tan geldi.

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Bir süre BMW için bayilik yaptıktan sonra 2009’da Tesla ailesine katılan ve satış müdürlüğü, Tesla İsviçre Müdürlüğü gibi görevlerin ardından şu an Orta Avrupa Yöneticisi olan Rudat, bugün Manager Magazin dergisine verdiği röportaj ile Tesla’nın yol haritasından bahsetti.





Halihazırda yıllık 100.000 araç üreten ve 18 ay içinde bu sayıyı yıllık 500.000’e çıkarmak isteyen şirketin bu araçları sattığı müşteri sayısı arttıkça servis alanında yaşanabilecek sıkıntıların farkında olduğunu dile getiren Rudat, hizmetlerinin müşteri sayılarına paralel olarak büyüdüğünü ve bu yıl içerisinde Almanya’daki satış ve servis merkezlerini 2 katına çıkararak toplamda 26 adet merkeze kavuşacaklarını açıkladı.





Tam Otomatik Pilot Yakında Geliyor mu?

Rudat’ın değindiği en önemli nokta ise Tesla araçlarındaki yenilikler için çoğunlukla servis ziyareti yerine otomatik güncelleme kullanıldığı ve yakında Tesla modellerinin tamamen otonom hale geldiğinde kendilerini gerekli anlarda yetkili servislere götürerek kullanıcıların herhangi bir problem yaşamayacağı ifadesiydi. Tabi bu açıklamanın ardından akıllara hemen Tesla’nın tam anlamıyla kendini idare edebilen otomatik pilotunun yakın bir zamanda duyurulacağı fikri gelse de Tesla jet hızıyla bu açıklamalara cevap verdi.





Şirket yaptığı açıklamadan Rudat’ın şaka yoluyla bir söylemde bulunduğunu ve bu açıklamaların yeni bir ürün veya otomatik pilot duyurusu olmadığını açıkladı. Tabi bu açıklama, Rudat’ın ifadelerinin yanlış olduğu anlamına gelmiyor zira Tesla eğer daha önce belirlediği takvimine uyarsa bu yılın sonlarına doğru, 5. nesil olan ve artık tam otonom hale gelmiş yeni bir otomatik pilotu duyuracak ve bu otomatik pilotun kendi kendine yetkili servise gitmesi de bekleniyor.





Ayrıca Tesla modellerinin sınıflandırılmasına ilişkin açıklamalarda da bulunan Rudat, Model X ve Model S’nin şu anda popüler şirket arabaları olmadığını özellikle Model S’nin üst sınıf lüks bir araç olduğunu belirtti ve Model 3 ile birlikte pek çok şirketin (özellikle Alman şirketleri) araç filosunu yenilemek için kendilerine başvuracaklarını ekledi.

https://electrek.co/2017/01/20/tesla-autonomous-driving-service-its-fleet-model-3/