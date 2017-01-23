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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla'lar gerektiğinde kendisi servise gidip, işlem bitince de geri dönebilir

Tesla’nın Orta Avrupa Yöneticisi olan Jochen Rudat’a göre şirket satış ve servis ağını genişleterek küresel pazarda önemli bir rol üstlenmeye hazırlanıyor ve tam otomatik pilot yakında hazır olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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25
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla'lar gerektiğinde kendisi servise gidip, işlem bitince de geri dönebilir

Tesla’nın bu yıl Model 3’ü tanıtması ve ardından filosunu büyüterek küresel pazarda önemli bir oyuncu haline gelmesi beklenirken bazı endişeler de hala giderilmiş değil. Tesla’nın üçüncü şahıslara bayilik vermeksizin tamamen kendisinin yönettiği servis merkezleri özellikle Avrupa’daki sürücüler için uzun bekleme süresi ve ancak ileri bir tarihe randevu alabilmek gibi problemler doğuruyordu. Kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldıracak cevap ise Tesla Orta Avrupa Yöneticisi olan Jochen Rudat’tan geldi.

Ayrıca Bkz. "BTK, bilgisayarında virüs olan kişi ve şirketlere ceza kesebilecek"

Bir süre BMW için bayilik yaptıktan sonra 2009’da Tesla ailesine katılan ve satış müdürlüğü, Tesla İsviçre Müdürlüğü gibi görevlerin ardından şu an Orta Avrupa Yöneticisi olan Rudat, bugün Manager Magazin dergisine verdiği röportaj ile Tesla’nın yol haritasından bahsetti.


Halihazırda yıllık 100.000 araç üreten ve 18 ay içinde bu sayıyı yıllık 500.000’e çıkarmak isteyen şirketin bu araçları sattığı müşteri sayısı arttıkça servis alanında yaşanabilecek sıkıntıların farkında olduğunu dile getiren Rudat, hizmetlerinin müşteri sayılarına paralel olarak büyüdüğünü ve bu yıl içerisinde Almanya’daki satış ve servis merkezlerini 2 katına çıkararak toplamda 26 adet merkeze kavuşacaklarını açıkladı.


Tam Otomatik Pilot Yakında Geliyor mu? 

Rudat’ın değindiği en önemli nokta ise Tesla araçlarındaki yenilikler için çoğunlukla servis ziyareti yerine otomatik güncelleme kullanıldığı ve yakında Tesla modellerinin tamamen otonom hale geldiğinde kendilerini gerekli anlarda yetkili servislere götürerek kullanıcıların herhangi bir problem yaşamayacağı ifadesiydi. Tabi bu açıklamanın ardından akıllara hemen Tesla’nın tam anlamıyla kendini idare edebilen otomatik pilotunun yakın bir zamanda duyurulacağı fikri gelse de Tesla jet hızıyla bu açıklamalara cevap verdi.


Şirket yaptığı açıklamadan Rudat’ın şaka yoluyla bir söylemde bulunduğunu ve bu açıklamaların yeni bir ürün veya otomatik pilot duyurusu olmadığını açıkladı. Tabi bu açıklama, Rudat’ın ifadelerinin yanlış olduğu anlamına gelmiyor zira Tesla eğer daha önce belirlediği takvimine uyarsa bu yılın sonlarına doğru, 5. nesil olan ve artık tam otonom hale gelmiş yeni bir otomatik pilotu duyuracak ve bu otomatik pilotun kendi kendine yetkili servise gitmesi de bekleniyor.


Ayrıca Tesla modellerinin sınıflandırılmasına ilişkin açıklamalarda da bulunan Rudat, Model X ve Model S’nin şu anda popüler şirket arabaları olmadığını özellikle Model S’nin üst sınıf lüks bir araç olduğunu belirtti ve Model 3 ile birlikte pek çok şirketin (özellikle Alman şirketleri) araç filosunu yenilemek için kendilerine başvuracaklarını ekledi.


https://electrek.co/2017/01/20/tesla-autonomous-driving-service-its-fleet-model-3/ Yorum Yaz
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ITTF 2 yıl en beğenilen
Ooo o da birşey mi bizim elektrik aracımız tek tuşla seçime kadar fabrikaya gidiyor diğer seçime kadar kendini park ediyor.Sonra seçim zamanı tekrardan seçim meydanlarına çıkıyor.
Ee bakan Işık ne demişti; Bizim aracımız Tesla'dan daha iyi.
Ooo o da birşey mi bizim elektrik aracımız tek tuşla seçime kadar fabrikaya gidiyor diğer seçime kadar kendini park ediyor.Sonra seçim zamanı tekrardan seçim me...
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1 Yanıt Yanıtla +93
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Mendieta58 2 yıl
Madem kafasına göre takılacak ne diye para verip satın alacaz bunu.Yarın servise diye çeker gider sonra araki bulasın
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BekirTemel 2 yıl
Suriyeliler yerine bu gitsin beleş üniversiteye, memlekete 2 yıl içinde katkı sağamaz ise ben bir şey bilmiyorum
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D.Baran 2 yıl
Bu aracı alan şoförüm demesin sakın
Gayrı ona binen herkes yolcudur velakin.
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toress86 2 yıl
hayır tank üretiriz motor ithal telefon üretiriz işlemci ithal bunlari üretirsen güçlü oluyon var tank üretme tank motoru üret
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Experimentation 2 yıl
düşüncesi bile harika
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Mehmet Öz 2 yıl
Peki ya hırsızlar bu arabanın sistemine girip uzaktan kumanda edip arabayı çalarsa. Araba kendi kendine gidiyor nasıl olsa.
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wrisked 2 yıl
Türkiye için muayeneye kendi gidebilen, giderken de komşudan ilk yardım çantasını ve reflektörü ödünç alabilen bir versiyon daha fazla ilgi çeker :)
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sniper23 2 yıl
Bu otomatik pilotun dünyada ki bir çok sürücüden daha zeki olduğu onaylanmış oldu.
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zultaran 2 yıl
yok ebesinin ali sami, ne diyecek servise etek altı temizlik boyasımı atın diyecek
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kadirirdem 2 yıl
bu kadar akıl bence fazla :D :D
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Illusive Man 2 yıl
bizim ülkenin çoğundan daha akıllı araba
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xiamen 2 yıl
Crackleyip sanayiye göndermeye çalışır ülkemizdeki kullanıcıların yarısı.
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