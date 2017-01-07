Tesla’nın 2016 yılı raporu: beklenti kıl payıyla karşılanamadı

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Her çeyrek dönemde üretim adetlerini bir rapor ile paylaşan Tesla, 2016 yılı son çeyreğine ilişkin paylaşılan rapor ile yılın rakamlarını da ortaya koymuş oldu. Geride kalan senede 80 bin araç üretme hedefi koyan şirket, bu rakamı küçük bir farkla kaçırmış olsa da önemli bir üretim başarısını gerçekleştirmiş oldu. Şirketin yıl boyu ürettiği toplam araç sayısı 76 bin 230. Ağırlık ise Model S’te. 50 bin 931 adet Model S, 25 bin 299 Model X.

Yılın son çeyreğinde 22 bin 200 adet aracı sahipleri ile buluşturan Tesla’nın ürettiği modellerden teslimatı yapılanların 12 bin 700 adeti Model S, 9 bin 500 adeti de Model X olarak gerçekleşmiş. Son çeyrekte yapılan toplam üretim ise 24 bin 882 adet olarak gerçekleşiyor. Yani 2 binden fazla araç yıl bitmeden sahiplerine teslim edilememiş.

Tesla’nın Kaliforniya’daki fabrikasının krokisi

Geçen Yıla Kıyasla Artış %50

Geçtiğimiz yıl Tesla, 50 binden fazla araç üretimi gerçekleştirmiş ve bu doğrultuda kendine 80 bin hedefini koymuştu. Bu rakamı baz aldığımızda bu yılki üretim artışı %50.7. Dolayısıyla son derece parlak bir tablo ile karşı karşıyayız. Her çeyrek dönemde bir öncekine kıyasla taleplerde ciddi bir artış yakalayan Tesla, Gigafactory’nin pil üretimine başlamasıyla birlikte bu noktada elini biraz daha güçlendirmiş olacak.

Haftada 20 Model Üretilirken Şimdi...

Tesla’nın Model 3 ile birlikte 2018 yılı sonuna kadar yılda yarım milyon otomobil üretmek gibi hayali bir hedefi var. İlk Roadsters modelinin üretimine başlandığında 2 ayda 3 model ortaya konabilmişti. Sonrasındaysa kademeli olarak artan üretim hızı ile önce haftada 20, sonrasındaysa 40 modele erişilmişti.

http://ir.tesla.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=1006161