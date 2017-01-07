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Tesla’nın 2016 yılı raporu: beklenti kıl payıyla karşılanamadı

Şu sıralar Model 3 üretimine hazırlanan Tesla’nın 2017 yılına dair rakamlar da belli olmaya başladı. Şirket, 80 bin araçlık üretim hedefini kıl payı kaçırdı. İşte rakamlar ve diğer detaylar:
2 yıl
10,9b
1
7
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tesla’nın 2016 yılı raporu: beklenti kıl payıyla karşılanamadı
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Her çeyrek dönemde üretim adetlerini bir rapor ile paylaşan Tesla, 2016 yılı son çeyreğine ilişkin paylaşılan rapor ile yılın rakamlarını da ortaya koymuş oldu. Geride kalan senede 80 bin araç üretme hedefi koyan şirket, bu rakamı küçük bir farkla kaçırmış olsa da önemli bir üretim başarısını gerçekleştirmiş oldu. Şirketin yıl boyu ürettiği toplam araç sayısı 76 bin 230. Ağırlık ise Model S’te. 50 bin 931 adet Model S, 25 bin 299 Model X.

Yılın son çeyreğinde 22 bin 200 adet aracı sahipleri ile buluşturan Tesla’nın ürettiği modellerden teslimatı yapılanların 12 bin 700 adeti Model S, 9 bin 500 adeti de Model X olarak gerçekleşmiş. Son çeyrekte yapılan toplam üretim ise 24 bin 882 adet olarak gerçekleşiyor. Yani 2 binden fazla araç yıl bitmeden sahiplerine teslim edilememiş.

Tesla’nın Kaliforniya’daki fabrikasının krokisi 

Geçen Yıla Kıyasla Artış %50 

Geçtiğimiz yıl Tesla, 50 binden fazla araç üretimi gerçekleştirmiş ve bu doğrultuda kendine 80 bin hedefini koymuştu. Bu rakamı baz aldığımızda bu yılki üretim artışı %50.7. Dolayısıyla son derece parlak bir tablo ile karşı karşıyayız. Her çeyrek dönemde bir öncekine kıyasla taleplerde ciddi bir artış yakalayan Tesla, Gigafactory’nin pil üretimine başlamasıyla birlikte bu noktada elini biraz daha güçlendirmiş olacak.

Haftada 20 Model Üretilirken Şimdi... 

Tesla’nın Model 3 ile birlikte 2018 yılı sonuna kadar yılda yarım milyon otomobil üretmek gibi hayali bir hedefi var. İlk Roadsters modelinin üretimine başlandığında 2 ayda 3 model ortaya konabilmişti. Sonrasındaysa kademeli olarak artan üretim hızı ile önce haftada 20, sonrasındaysa 40 modele erişilmişti.


http://ir.tesla.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=1006161 Yorum Yaz
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Kerim5100 2 yıl en beğenilen
Adamların kıl payı dediği şeylere bakın...
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SEO-Uzmanı 2 yıl
80,000 bölü 100 = eşittir 800 %1 é eşit ise :
76 bin 230 / 800 = 95,2875 yani özetle hedefin %95'ine ulaşmış
yani %51 i aşan her proje başarılıdır !
siz daha neyin derdindesiniz !?
$ € altın fiyatları çoştu TL sürüm sürüm sürünüyor !
siz neyin kafasındasınız hacı !?


--- bu mesaj gönderisi yapılırken olan üstü bir şekilde PC kendine reset attı ! ---
80,000 bölü 100 = eşittir 800 %1 é eşit ise :76 bin 230 / 800 = 95,2875 yani özetle hedefin %95'ine ulaşmışyani %51 i aşan her proje başarılıdır !
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1 Yanıt Yanıtla +7
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cyberfalcon 2 yıl
Son paragrafta bahsettiğin modelleri bir sayar mısın. Haftada 20 modelmiş sonra 40 modele çıkmış. Benim bildiğim 3 model var; model X, model S ve model 3.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
80,000 bölü 100 = eşittir 800 %1 é eşit ise :
76 bin 230 / 800 = 95,2875 yani özetle hedefin %95'ine ulaşmış
yani %51 i aşan her proje başarılıdır !
siz daha neyin derdindesiniz !?
$ € altın fiyatları çoştu TL sürüm sürüm sürünüyor !
siz neyin kafasındasınız hacı !?


--- bu mesaj gönderisi yapılırken olan üstü bir şekilde PC kendine reset attı ! ---
1 Yanıt Yanıtla +7
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V4LKyR 2 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı

80,000 bölü 100 = eşittir 800 %1 é eşit ise :
76 bin 230 / 800 = 95,2875 yani özetle hedefin %95'ine ulaşmış
yani %51 i aşan her proje başarılıdır !
siz daha neyin derdindesiniz !?

$ € altın fiyatları çoştu TL sürüm sürüm sürünüyor !
siz neyin kafasındasınız hacı !?

Bizim kafayı boşver de, senin kafayı beğendim kantin. İyi kafa.
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Virinom 2 yıl
Yılda yarım milyon neden hayali olsun ki? Mevcut büyüm hızıyla bile 2018 yılının sonunda 160 bine ulaşabiliyor. Ek üretim tesisleriyle bu rakam kolayca 250-300 bine çıkar. Üstüne bir de her geçen gün ilginin arttığını düşünürsek 500 bin gayet makul bir sayı bence.
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kadirirdem 2 yıl
Siz ilerde para içinde yüzeceksiniz rakipleriniz hala içten yanmalı motor kullanıyor.
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canguler917 2 yıl
tesla yaptığı o kadar yatırımın meyvesini bir türlü alamadı
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Kerim5100 2 yıl en beğenilen
Adamların kıl payı dediği şeylere bakın...
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