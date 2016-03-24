Tesla'nın Ludicrous Mod'a sahip Model S P90D'si hızlanma konusunda iddialı [Video]

Bugün S serisi bir Tesla araç sahibi olmak isterseniz 10 bin dolar farkla "ludicrous mod" sahibi bir araç satın alabiliyorsunuz. Otomobilin çok hızlı bir şekilde hızlanmasını ve maksimum hıza yükselmesini sağlayan bu geliştirmeyle birlikte Model S P90D bir çok araca taş çıkaran bir seviyeye ulaşıyor.

AutoTopNL isimli Youtube kanalı "ludicrous mode" sahibi araç ile birlikte hızlanma testi yaparak yayınlama şansı buldu. Bu mod ile birlikte otomobilin 3 saniyeden daha az sürede 100km/s hıza ulaşabileceği söyleniyordu. Video'da ise aracın bu kıza yaklaşık 3.1 saniyede ulaştığını görüyoruz, yine de bu rakamın diğer otomobilleri kıskandıracak seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Model S P90D maksimum hızı ulan 250 km/saat'e ulaşmak için ise yaklaşık 27 saniyeye ihtiyaç duyuyor.

Aşağıdaki videodan aracın hızlanma performansını izleyebilirsiniz. Videodan dahi otomobilin içinde oturduğunuzda sizi yetiye yaslayacak bir ivmeyle hızlandığını söyleyebiliriz. Tabi ki bu hızlanmaya etki eden ludicrous mode'un bir çok günlük kullanıcı için gereksiz olduğunu söyleyebiliriz, ancak yine de otomobil tutkunları bu deneyimi yaşayabilmek için 10 bin doları gözden çıkartabilirler.

http://www.tweaktown.com/news/51235/tesla-ludicrous-speed-mode-lives-up-name-video/index.html