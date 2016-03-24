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Tesla'nın Ludicrous Mod'a sahip Model S P90D'si hızlanma konusunda iddialı [Video]

Tesla'nın en son performans versiyonu S P90D "ludicrous mod" ile birlikte yarış arabalarına taş çıkarıyor. 0'dan 100 km/s hıza 3 saniyeden az sürede ulaşan aracın maksimum hıza ulaşma süresi ise 27 sn
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,3b
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22
Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Bugün S serisi bir Tesla araç sahibi olmak isterseniz 10 bin dolar farkla "ludicrous mod" sahibi bir araç satın alabiliyorsunuz. Otomobilin çok hızlı bir şekilde hızlanmasını ve maksimum hıza yükselmesini sağlayan bu geliştirmeyle birlikte Model S P90D bir çok araca taş çıkaran bir seviyeye ulaşıyor.
AutoTopNL isimli Youtube kanalı "ludicrous mode" sahibi araç ile birlikte hızlanma testi yaparak yayınlama şansı buldu. Bu mod ile birlikte otomobilin 3 saniyeden daha az sürede 100km/s hıza ulaşabileceği söyleniyordu. Video'da ise aracın bu kıza yaklaşık 3.1 saniyede ulaştığını görüyoruz, yine de bu rakamın diğer otomobilleri kıskandıracak seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Model S P90D maksimum hızı ulan 250 km/saat'e ulaşmak için ise yaklaşık 27 saniyeye ihtiyaç duyuyor. 
Aşağıdaki videodan aracın hızlanma performansını izleyebilirsiniz. Videodan dahi otomobilin içinde oturduğunuzda sizi yetiye yaslayacak bir ivmeyle hızlandığını söyleyebiliriz. Tabi ki bu hızlanmaya etki eden ludicrous mode'un bir çok günlük kullanıcı için gereksiz olduğunu söyleyebiliriz, ancak yine de otomobil tutkunları bu deneyimi yaşayabilmek için 10 bin doları gözden çıkartabilirler. 

http://www.tweaktown.com/news/51235/tesla-ludicrous-speed-mode-lives-up-name-video/index.html Yorum Yaz
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superstreet 3 yıl en beğenilen
İşin güzel tarafı ludicrous modda yarım gün gazı tokatladıktan sonra 5 liraya arabayı şarj edip ertesi gün yine aynı şeyleri yaşamaktır heralde.
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umut_baris 3 yıl
Türkiye'de Lucidrous açsan BMW'ci abazalar kafayı yer herhalde.


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stalker(1979) 3 yıl
Milenyum şahini gibi mübarek :)
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kadirirdem 3 yıl
bu arabadan istiyorum...
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BOLDVIPER 3 yıl
videyo ızleyınce ıcım oyle bır urperdı o ıvmeyı hızlanmayı felan hıssedınce bır heycanlandımkı pc den ızleyınce bunye alısık degıl o hızlara tabı kendım suruyomus gıbı oldu ılk sanıyelerde
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goodorevil 3 yıl
Elektrik motoru tren lokomotifinde kullanıldığında istenilirse 0-200 süresinde pek çok performanslı otomobile kafa tutar. Bunu böylesi hafif bir otomobilde düşününce, boyun kıran cinsten.

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MrKemal17 3 yıl
Fiasco
vaybe gerek arabanın dış görünüşü olsun gerek performansı olsun mükemmelde merak ettiğim şey bu elektrikli arabaların sürüş keyfi. mesela uzun yola gidiyorsun bi süre sonra sürmekten acayip sıkılabilirsin

Petrolle çalışan araçlar için de aynı durum geçerli, onlarda da sıkılabilirsin. Ayrıca autopilotu açabilirsin sıkılınca.
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DeepNote 3 yıl
Yahu ludicrous komik demek acaba deyim falan mı ? Yani başkalarıyla ta..k geçme babında
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XIII 3 yıl
OlcaytoHun
Benim anlamadığım, bu Tesla nasıl oluyor da bir otomobil üretmeye bu kadar kolay ve çabuk başladı. Sonuçta bir otomobil sadece motordan ibaret değil ve bir otomobili bütün olarak üretmek için ciddi bir teknik bilgi birikimi ve ciddi bir tesis gerekir sanırım.

youtube.com/... Cevap Burada.
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OlcaytoHun 3 yıl
Benim anlamadığım, bu Tesla nasıl oluyor da bir otomobil üretmeye bu kadar kolay ve çabuk başladı. Sonuçta bir otomobil sadece motordan ibaret değil ve bir otomobili bütün olarak üretmek için ciddi bir teknik bilgi birikimi ve ciddi bir tesis gerekir sanırım.
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begacce 3 yıl
şu araba 20 dk - yarım saatte şarj olacak en az da 900 km menzili olacak o zaman... ah ulan çok şeymi istiyoz be
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Atılgan oo 3 yıl begacce
begacce
şu araba 20 dk - yarım saatte şarj olacak en az da 900 km menzili olacak o zaman... ah ulan çok şeymi istiyoz be

evet biraz cok sey istiyorsun
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Pi 3 yıl
Vay bee. 250kmde yalnizca ruzgar sesi var. Insan izlerken bile degisik oluyor. Zengin olsam ilk alacagim arabalardan birisi bu olurdu.
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hsngencer 3 yıl
evimdeki televizyondan buyuk ortadaki ekran.
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wox 3 yıl
Bu araçtan daha geçen gün gördüm ve kokpit kısmı uzay aracı sanki her şey elinizin altında ama aracı kullananı görünce vay be ben ölmüşüm haberim yok dedim. Adam 60 lı yaşlarda.
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ceo-tr 3 yıl
baştan beri ludacris olarak okuyorum.
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MayDn 3 yıl
Bi de su video vardı.Kalkistaki o kuvvetin etkileri


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