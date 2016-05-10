Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla Model S korkunç bir kaza yaptı, araçtaki 5 yolcu da sağ kurtuldu

Almanya'da babasına ait Tesla Model S'in kontrolünü kaybeden genç korkunç bir kazaya neden oldu. Otomobilin ön kısmı tamamen parçalanırken kabin bölümü zarar görmedi ve 5 yolcu da sağ kurtuldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
35,1b
1
127
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Günümüzün en fazla konuşulan otomobil üreticilerinden biri olan Tesla hakkındaki yeni bir haber, müşterilerin neden şirketin tasarımlarından etkilendiklerini ortaya koyuyor. Bu kez etkileyici verimlilik ya da akıllı özelliklerden bahsetmiyoruz, konu tamamen üretim kalitesi ve dayanıklılık ile ilgili. Model S geçtiğimiz günlerde korkunç bir kazaya karıştı ancak araçtaki beş yolcu da pert olan araçtan sağ salim olarak çıkmayı başardılar.
Ayrıca Bkz. "Apple gizli otomobil projesi için 75 bin metrekarelik yer arıyor"
Otomobilin sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine araç tam 25 metre uçarak bir araziye çakıldıktan sonra takla attı. Fotoğraflar kazanın dehşetini gözler önüne sererken aynı zamanda Tesla'nın üretim becerilerini de ortaya koyuyor. Almanya'nın Pullach bögesinde babasınına ait Model S'in direksiyonuna geçen 18 yaşındaki genç aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Electrek, otomobildeki beş kişinin de ilk yardım müdahalesi olmadan araçtan çıkmayı başardıklarını söylüyor. Yolcuların yaşamlarını tehdit edecek hiçbir hayati tehlikenin olmadığı ve yaralıların tedavi için helikopterle hastaneye nakledildikleri belirtiliyor.
Alman gazetesi Merkur tarafından yayınlanan kaza görüntüleri otomobilin ön tarafının parçalandığını gösteriyor ancak kabin kısmı zarar görmemiş durumda. Model S'in ön kısmında, her arabada görmeyi beklediğimiz motor yer almıyor ve böylece geniş ön kaput bu tür darbelerde devasa enerjiyi emebilen büyük bir burkulma bölgesi (crumple zone) işlevi görüyor. Tesla CEO'su Elon Musk arabanın bu bölgesini tanımlamak için; "yüksek bir tramplenden derin bir havuza atlamak gibi" bir ifade kullanmıştı. Korkunç kazanın diğer fotoğraflarını aşağıda görebilirsiniz.

http://www.merkur.de/lokales/wolfratshausen/icking-ort28838/unfall-icking-18-jaehrige-verliert-kontrolle-ueber-sportwagen-6373049.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
murdocklawless 3 yıl en beğenilen
9FiestaM6
Ben buna kaza demem, üst kısmında veya yanlarında bir şey yok, 25 metre yükselmiş, burun üstü düşmüş(toprağa) sonra carpmanın etkisiyle, bir takla atıp arka kısmı vurmuş ve olduğu gibi düşmüş, vursun bakalım bir tıra 150-200 ile eğer sağ çıkarlarsa adamlar yapmış derim

g kuvveti diye birşey duydun mu? 200 ile vurduğunda vucuduna kaç g yük binecek acaba? arabaya hiç bir şey olmasa bile iç organların basınçtan parçalanıyor. örnek verirken bilimsel takılın biraz.
9FiestaM6Ben buna kaza demem, üst kısmında veya yanlarında bir şey yok, 25 metre yükselmiş, burun üstü düşmüş(toprağa) sonra carpmanın etkisiyl...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +140
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 3 yıl
Arabayı sürmeyi bırak yakından göremeyenler bile kötülemiş. Beğendikleri arabayı sorsan BMW, Honda derler ama doğan görünümlü şahine binerler.
Arabaların hepsi 60 km/saat hızla test ediliyor ve 5 yıldız alırsa alıyor. 60'ın üstü hızlarda sağ çıkmak üretici tarafından tesadüf olarak değerlendiriliyor.
Yok 200'le tıra çarpsaymışmış. Okulda verilen dandik fizik dersini bile dinlemeyen çok bilmişiler yorum yapmış:) Sen önce koşarak duvara çarp bakalım, birde 200km ile emniyet kemerine çarp bakalım.
Metal ezilmiş bükülmüş ama yaşam alanı sağlam kalmış hatta o kadar sağlam ki camlar kırılmamış.

Reklam diyenlere de anlam veremiyorum. Reklamın bir hedef kitlesi olur. Bu aracın reklam hedef kitlesi DH üyelerinin arasında bir elin parmaklarını geçmez.
Biraz mantık değilse cahilleştikçe cahilleşiyoruz.
Arabayı sürmeyi bırak yakından göremeyenler bile kötülemiş. Beğendikleri arabayı sorsan BMW, Honda derler ama doğan görünümlü şahine binerler.Arabaların he...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +100
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fth-bsky 3 yıl
Ömründe bisikletten düşmemiş ergenler 200 km ile tıra çarpıp sağlam çıkmayı bekliyor. Ülke resmen cahil yuvası ama herkes her konuda uzman, tabi o konuda gerçekten uzman olanlar ise bunlara göre cahil.
Ömründe bisikletten düşmemiş ergenler 200 km ile tıra çarpıp sağlam çıkmayı bekliyor. Ülke resmen cahil yuvası ama herkes her konuda uzman, tabi o konuda gerçek...
Devamını Gör
Yanıtla +52
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
3 Avatar Avatar Avatar
kokomoko 3 yıl
ikinci el ilanlarında = tesla model s ten çıkma temiz kapılar orjinal boyalı =))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hamza_007 3 yıl
Tesla yenilikçi bir firma ve herzaman takdir etmişimdir.
Ama iyice Capital yönergesine girdi. Kaza da PR çalışması gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mab4ever 3 yıl
Silent Guardian
Bazıları G-force demiş, zırvalamış. Hakarete varan yorumlar okudum, ilginç gerçekten. Bilim, ilim irfan öğrenelimmiş, fizikçi önermiş Marie Curienin kocası. Aman dikkat et hocam radyoaktivite çarpmış. Konuya geçelim İç organlar parçalanıyor diyen arkadaşa burdan selam söylüyorum; o kuvvetin uygulanma süresi vs. o kadar fark yaratıyor ki. Bak sana kaynak vereceğim, senin gibi millete giydirmeyeceğim olmayan bilgimle. Hem de teorik değil pratik. Gerçek hayattan yani. Şimdi benim kahvehaneden bir arkadaş var, Kenny Brack adı. Neyse efenim ben dertliyim, hatunu 20 koyuna ağaya vermişler meyhanede ufaktan demleniyorum, Kenny geldi yanıma oturdu abi yav dedi geçen 214g yedim hayattayım boşuna dert etme bak hayat devam ediyör la dedim de get manyak bonzai mi içtin? açtı izletti bana resmi kayıtlar falan anlatıyor anlatıyor ama Nasıl içkiliyim Nasıl içkiliyim... Sonra eve gittim baktım Googlea falan girdim 56k modemle bağlanıyoruz köyde bi bende var modem neyse efenim gördüm ben bu doğru diyor. Daha da kennyi görmedim zaten 2003te oldu bu olay 2005te adam iyi skorlar elde etmiş deyola... Bu olayı kime anlatsam abi kıyafet var kemer falan ehi ehi diye gülüyorlardı gittim uzmanına danıştım kemerse kemer kıyafetse kıyafet dedi F1 ekipmanını açtı yahoo searchten falan öyle işte. Geçen yaz videosu düşmüş, her gece izler ibret alırım. en.m.wikipedia.org/... eksisozluk.com/... m.youtube.com/... Ciddi cümle ya da cümlecik: Kulaklarındaki G sensörü 169g okuyup bozulmuştur. 214g uzmanların, (donanım haberdeki iç organları patlar diyen uzmanların değil tabi ki) ölçümüdür. 18 ayda iyileşmiştir. Özet: Kamyona çarpıp saniyeler içinde 0a düşen hızla bir insan evladı o araçtan sağ çıkabiliyor yani sayın Fizik profesörü arkadaşım. Hadi bak diyelim sen haklısın, olmadı olduramadık. Gövdeyi esnek yaptık. Bagajla kamyon arasında ezilmeyi mi tercih edersin, G kuvveti ile hayatta kalma şansın varken hayat kafesi yapıp onu kullanmayı mı tercih edersin? Senin ders veren fizikçi neydi bak adı aklıma gelmedi kimdi o ... Bilemedim ama Kenny Brack Kardeşim diyor ki öldürmeyen allah öldürmüyor ben onu gördüm onu bilirim. Şimdi sana ve müritlerine şunu armağan ediyorum;

link.springer.com/...
Acceleration Injury
ayrıca yüksek hızlı çarpmalarda böbrek damarlarının kopması durumuda var istersen onunda linkini atıyım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WoXeD 3 yıl
aracın pillerinin zarar görmeyip yanmaması çok büyük başarı.kaza ciddi.bari bu arabalarla beraber ehliyetleri hp/kg sınıflandırmasına göre versinler artık.adam pejo206 ile ehliyet testine girip 400 500hp lik araba satın alıyor.
20-120Hp
121-210hp
211-350Hp
gibi gibi ayrı ehliyetler olmalı.bide cc ye ve yaşa göre değil co2 salımına göre vergilendirme yapılmalı.Yapın be artık şunu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
islamcetin06 3 yıl
Haber hit olan amerikan şirketlerini pohpohlama vol3627626272 yoksa bu tesla atıyorum volvodan daha mı sağlam da bu kazanın haber değeri var tıpkı apple gibi teslanın da yapılan her şeyi devrim gibi gösterilip çok uç bir marka algısı oluşuyor bir nevi otomobil piyasasının appleı oluşturuluyor tesla biraz daha yaygınlaşsın sektörde yıllardır kullanılan teknolojileri süsleyerek sanki çok acayip şeyler yapmış gibi tanıtırlar millet de aaauuuww der. Özetle şöyle bir kullanıcı kitlesi ve marka algısı oluşur sonra da teslanın sırtı yere gelmez:
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TaymekHoldem 3 yıl
klavyesi olan yazıyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 3 yıl
edmr41
Ben artik forumdaki cogu basliga cevap bile yazmiyorum hocam. O kadar cahil o kadar gorgusuz bilgisiz seyler paylaşıliyor ki simdi ben dogrusunu yazsam belli ki polemik cikicak olay uzayacak kapatip sayfayi geciyorum. Hic ugrasmayin laf dinletemezsniz

Elitist olacaksın. Elitist olmayan hiçbir toplum ileri gidemez. Herkese cevap vermekle uğraşırsan sen de onlardan biri olursun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Araba sağlammış , camlar bile kırılmadı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silent Guardian 3 yıl
Bazıları G-force demiş, zırvalamış.

Hakarete varan yorumlar okudum, ilginç gerçekten.

Bilim, ilim irfan öğrenelimmiş, fizikçi önermiş Marie Curie'nin kocası. Aman dikkat et hocam radyoaktivite çarpmış.

Konuya geçelim

İç organlar parçalanıyor diyen arkadaşa burdan selam söylüyorum; o kuvvetin uygulanma süresi vs. o kadar fark yaratıyor ki.

Bak sana kaynak vereceğim, senin gibi millete giydirmeyeceğim olmayan bilgimle. Hem de teorik değil pratik. Gerçek hayattan yani.

Şimdi benim kahvehaneden bir arkadaş var, Kenny Brack adı. Neyse efenim ben dertliyim, hatunu 20 koyuna ağaya vermişler meyhanede ufaktan demleniyorum, Kenny geldi yanıma oturdu "abi yav dedi geçen 214g yedim hayattayım boşuna dert etme bak hayat devam ediyör" la dedim de get manyak bonzai mi içtin? açtı izletti bana resmi kayıtlar falan anlatıyor anlatıyor ama Nasıl içkiliyim Nasıl içkiliyim...

Sonra eve gittim baktım Google'a falan girdim 56k modemle bağlanıyoruz köyde bi bende var modem neyse efenim gördüm ben bu doğru diyor. Daha da kenny'i görmedim zaten 2003'te oldu bu olay 2005'te adam iyi skorlar elde etmiş deyola...

Bu olayı kime anlatsam "abi kıyafet var kemer falan ehi ehi" diye gülüyorlardı gittim uzmanına danıştım "kemerse kemer kıyafetse kıyafet" dedi F1 ekipmanını açtı yahoo searchten falan öyle işte. Geçen yaz videosu düşmüş, her gece izler ibret alırım.

en.m.wikipedia.org/...
eksisozluk.com/...
m.youtube.com/...

Ciddi cümle ya da cümlecik: Kulaklarındaki G sensörü 169g okuyup bozulmuştur. 214g uzmanların, (donanım haberdeki iç organları patlar diyen uzmanların değil tabi ki) ölçümüdür. 18 ayda iyileşmiştir.


Özet: Kamyona çarpıp saniyeler içinde 0'a düşen hızla bir insan evladı o araçtan sağ çıkabiliyor yani sayın Fizik profesörü arkadaşım.

Hadi bak diyelim sen haklısın, olmadı olduramadık. Gövdeyi esnek yaptık. Bagajla kamyon arasında ezilmeyi mi tercih edersin, G kuvveti ile hayatta kalma şansın varken hayat kafesi yapıp onu kullanmayı mı tercih edersin?

Senin ders veren fizikçi neydi bak adı aklıma gelmedi kimdi o ... Bilemedim ama Kenny Brack Kardeşim diyor ki "öldürmeyen allah öldürmüyor" ben onu gördüm onu bilirim.

Şimdi sana ve müritlerine şunu armağan ediyorum;
2 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 3 yıl Silent Guardian
Silent Guardian

Bazıları G-force demiş, zırvalamış.

Hakarete varan yorumlar okudum, ilginç gerçekten.

Bilim, ilim irfan öğrenelimmiş, fizikçi önermiş Marie Curie'nin kocası. Aman dikkat et hocam radyoaktivite çarpmış.

Konuya geçelim

İç organlar parçalanıyor diyen arkadaşa burdan selam söylüyorum; o kuvvetin uygulanma süresi vs. o kadar fark yaratıyor ki.

Bak sana kaynak vereceğim, senin gibi millete giydirmeyeceğim olmayan bilgimle. Hem de teorik değil pratik. Gerçek hayattan yani.

Şimdi benim kahvehaneden bir arkadaş var, Kenny Brack adı. Neyse efenim ben dertliyim, hatunu 20 koyuna ağaya vermişler meyhanede ufaktan demleniyorum, Kenny geldi yanıma oturdu "abi yav dedi geçen 214g yedim hayattayım boşuna dert etme bak hayat devam ediyör" la dedim de get manyak bonzai mi içtin? açtı izletti bana resmi kayıtlar falan anlatıyor anlatıyor ama Nasıl içkiliyim Nasıl içkiliyim...

Sonra eve gittim baktım Google'a falan girdim 56k modemle bağlanıyoruz köyde bi bende var modem neyse efenim gördüm ben bu doğru diyor. Daha da kenny'i görmedim zaten 2003'te oldu bu olay 2005'te adam iyi skorlar elde etmiş deyola...

Bu olayı kime anlatsam "abi kıyafet var kemer falan ehi ehi" diye gülüyorlardı gittim uzmanına danıştım "kemerse kemer kıyafetse kıyafet" dedi F1 ekipmanını açtı yahoo searchten falan öyle işte. Geçen yaz videosu düşmüş, her gece izler ibret alırım.

en.m.wikipedia.org/...
eksisozluk.com/...
m.youtube.com/...

Ciddi cümle ya da cümlecik: Kulaklarındaki G sensörü 169g okuyup bozulmuştur. 214g uzmanların, (donanım haberdeki iç organları patlar diyen uzmanların değil tabi ki) ölçümüdür. 18 ayda iyileşmiştir.


Özet: Kamyona çarpıp saniyeler içinde 0'a düşen hızla bir insan evladı o araçtan sağ çıkabiliyor yani sayın Fizik profesörü arkadaşım.

Hadi bak diyelim sen haklısın, olmadı olduramadık. Gövdeyi esnek yaptık. Bagajla kamyon arasında ezilmeyi mi tercih edersin, G kuvveti ile hayatta kalma şansın varken hayat kafesi yapıp onu kullanmayı mı tercih edersin?

Senin ders veren fizikçi neydi bak adı aklıma gelmedi kimdi o ... Bilemedim ama Kenny Brack Kardeşim diyor ki "öldürmeyen allah öldürmüyor" ben onu gördüm onu bilirim.

Şimdi sana ve müritlerine şunu armağan ediyorum;


aşağılık biri olmadığım için senin gibi aşağılıyıcı cümleler sarf etmeden cevap vereceğim yazdıklarına

videodaki ford focus içindeki mankenler için 400g yediler dedi program sunucusu. 214g ile 400g arasındaki farkı bilmiyorsanız öğrenebilme şansınız elbette var. 214g ve 400g, neredeyse x2 g kuvvetinden, hemde yüzlerle ifade edilen daha fazla g kuvvetinden söz ediyoruz burada. ayrıca senin yolladığın yarıştaki olan kaza ile benim yolladığım düz duvar arasında siyahla beyaz arasındaki kadar fark var. birisinde araç momente girmiş, diğerinde düz duvara çarpma var. tamamen farklı senaryolar bunlar. örnek vermeden keşke düşünseydiniz. ben arkadaşın tıra 150-200 ile çarpma senaryosundan yola çıkarak örnek videoyu koydum.

gelelim iç organlar patlar mevzusuna. siz heralde bomba gibi patlar gibi algıladınız lakin demek istediğimi anlayan zaten anladı ama yinede anlatayım. ani duran bir araçta nasıl ki öne doğru savruluyorsak iç organlarda aynen göğüs kafesine doğru ileri savruluyorlar. sonuçta yiyeceğin g kuvvetinin fazlalığına göre organların göğüs kafesine, beynin kafatasının alın kısmına doğru hareketi o kadar fazla oluyor. sonuç, iç kanama hatta, organların patlamasına, parçalanmasına kadar gidecek bir sonuç çıkabiliyor.

umarım anlayabilmişsindir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Huseyin-ZST 3 yıl Silent Guardian
Bunu da yeni gördüm. Elemanın daha laf attığı adamlara atıfta bulunacak cesareti yok. Bik bik konuşuyor.

Konuşma demiyorum. Hobi olarak gene konuş. Ama biri hakkında konuşacağın zaman ARKASINDAN KONUŞMUŞ olmamak için alıntıla veya @ işareti ile bahset. Aksi halde mahalledeki ağzı gevşek dedikoducu kadın konumuna düşmüş oluyorsun. Bu da forum ahalisine, forum kültürüne pek yakışmıyor.

Söylediğin lafları pek üzerime alınmıyorum, zira gayet teorik birşey yazdım. Pratikte o kadar çok ihtimal var ki, herşey olabilir. Bunu her beynini kullanma yetisi olan her insanın düşünebildiğini varsayıyorum. Gene, kamyonu bir beton blok gibi düşünmemek lazım. Kamyona arkadan çarptığınızda koruma barı yoksa zaten ölüm ihtimali çok yüksek. Arabanın burnu bükülmeye başlamadan ön direk hasar almaya başlıyor, arabanız kamyonun altına giriyor. Ancak kamyonda bar varsa şansınız çok yükseliyor, çünkü burnu tamamen büktükten sonra, oldukça sağlam olan direk'de bükülmeye başlayacak. Tavanı çekerek bükülecek. Bu durum bir nebzeye kadar iyi, bir nebzeden sonra çok kötü...

Görüldüğü gibi her kaza senaryosunda başınıza gelen farklı olduğu için sağ çıkıp çıkmama ihtimaliniz değişecektir. Ancak bilimin referans noktalarına ihtiyacı vardır. O yüzden teori ile pratik farklı iki kavramdır.


Bir dahaki sefere kimi refere ediyorsan ondan bahset, arkasından konuşuyormuş konumuna da düşme.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
35070 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tesla, model s ve
7 etiket daha kaza almanya burkulma bölgesi Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Çift kameralı Huawei Honor V8 resmiyet kazandı 3 yıl Lenovo Vibe P1 inceleme videosu "Pil performansıyla dikkat çekiyor" 3 yıl Microsoft, Windows 10 Mobile'ın minimum sistem gereksinimlerini arttırdı 3 yıl Turkcell ile tek fatura ve tek paket hizmetleri hakkında konuştuk 3 yıl Honda farklı hacimde silindirlere sahip motor tasarımının patentini aldı 3 yıl Samsung'dan sürücüsüz araçlara yatırım hamlesi 3 yıl Tesla'nın devasa Gigafactory tesisinden yeni fotoğraflar var 3 yıl Microsoft ve Apple, 1 trilyon dolar gelir barajını geçti 3 yıl Volkswagen'in gizemli yeni SUV'si pazara bir adım daha yaklaştı 3 yıl Google Zengin Cevaplar (Rich Answers) nedir? 3 yıl Eğlenceli ve göz alıcı bulmaca oyunu: Maestria 3 yıl Konsol yarışına Çin’den rakip geliyor 3 yıl Hindistan iPhone şifrelemesini aşabilen bir yazılıma sahip olduğunu açıkladı 3 yıl 4850mAh batarya ve 6.44 inç ekran: Xiaomi Mi Max 3 yıl Android ile çalışan LPG’li Şahin 3 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nden GoPro hamlesi 3 yıl Bir modüler telefon da Motorola’dan 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1080 üzerinde DOOM testi 120FPS değerini buluyor 3 yıl Google arama sonuçlarında siyah liste dönemi başlıyor 3 yıl Chevrolet yeni araçlarında erken arıza tespit sistemini hayata geçirdi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tesla Model S korkunç bir kaza yaptı, araçtaki 5 yolcu da sağ kurtuldu Sonraki Opera'dan iOS için ücretsiz ve sınırsız VPN uygulaması 3 yıl Black Widow filmi sonunda gerçek oluyor 3 yıl Türk girişimcinin uzay şirketi NASA'nın gelecek Mars görevi için seçildi 3 yıl Hyundai, aralıksız 321 km gidebilen elektrikli SUV geliştiriyor 3 yıl Standart cep telefonu satışlarında artış var 3 yıl Telefonunuzu PC yapın "Microsoft Continuum" inceleme videosu 3 yıl Samsung, dünyanın dördüncü büyük yongaseti üreticisi oldu 3 yıl Dell ve EMC yeni bir isimlendirme altında toplanıyor 3 yıl Çift kameralı Huawei Honor V8 sızdırıldı 3 yıl Samsung’un güvenli harici depolama cihazı Taşınabilir SSD T3 Türkiye’de 3 yıl Metal kasalı Galaxy C5 modelinden yeni görüntüler 3 yıl HTC'de düşüş derinleşiyor 3 yıl Battlefield 1 ile ilgili bilmeniz gereken her şey 3 yıl Vestel, silahlı insansız hava aracı Karayel'i uçurmaya hazırlanıyor 3 yıl En akıllı akülü araba Broon, Türkiye’de satışa çıkıyor 3 yıl Microsoft Surface Book 2 iddiaları 3 yıl Bu mobil oyun ile gerçek bir inek kazanabilirsiniz 3 yıl Android One programı sil baştan 3 yıl İlk insansız denizaltı tespit ve takip gemisi ACTUV testlere başladı 3 yıl Mobilite: GM 5 Plus izlenimleri, Galaxy Note 6 haberleri ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim