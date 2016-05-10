Tesla Model S korkunç bir kaza yaptı, araçtaki 5 yolcu da sağ kurtuldu

Günümüzün en fazla konuşulan otomobil üreticilerinden biri olan Tesla hakkındaki yeni bir haber, müşterilerin neden şirketin tasarımlarından etkilendiklerini ortaya koyuyor. Bu kez etkileyici verimlilik ya da akıllı özelliklerden bahsetmiyoruz, konu tamamen üretim kalitesi ve dayanıklılık ile ilgili. Model S geçtiğimiz günlerde korkunç bir kazaya karıştı ancak araçtaki beş yolcu da pert olan araçtan sağ salim olarak çıkmayı başardılar.

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Otomobilin sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine araç tam 25 metre uçarak bir araziye çakıldıktan sonra takla attı. Fotoğraflar kazanın dehşetini gözler önüne sererken aynı zamanda Tesla'nın üretim becerilerini de ortaya koyuyor. Almanya'nın Pullach bögesinde babasınına ait Model S'in direksiyonuna geçen 18 yaşındaki genç aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Electrek, otomobildeki beş kişinin de ilk yardım müdahalesi olmadan araçtan çıkmayı başardıklarını söylüyor. Yolcuların yaşamlarını tehdit edecek hiçbir hayati tehlikenin olmadığı ve yaralıların tedavi için helikopterle hastaneye nakledildikleri belirtiliyor.

Alman gazetesi Merkur tarafından yayınlanan kaza görüntüleri otomobilin ön tarafının parçalandığını gösteriyor ancak kabin kısmı zarar görmemiş durumda. Model S'in ön kısmında, her arabada görmeyi beklediğimiz motor yer almıyor ve böylece geniş ön kaput bu tür darbelerde devasa enerjiyi emebilen büyük bir burkulma bölgesi (crumple zone) işlevi görüyor. Tesla CEO'su Elon Musk arabanın bu bölgesini tanımlamak için; "yüksek bir tramplenden derin bir havuza atlamak gibi" bir ifade kullanmıştı. Korkunç kazanın diğer fotoğraflarını aşağıda görebilirsiniz.

http://www.merkur.de/lokales/wolfratshausen/icking-ort28838/unfall-icking-18-jaehrige-verliert-kontrolle-ueber-sportwagen-6373049.html