"Tesla'nın elektrik motorları 1,6 milyon kilometre ömür için güncellendi"

Elektrik motorları içten yanmalı motorlara göre daha az karmaşık oluşundan ötürü elektrikli araçların bakımlara diğerlerine göre daha az gerekli olur. Bunun yanı sıra elektrik motorlarının ömürleri de geleneksel içten yanmalı motorlara göre çok daha uzun oluyor.

Tesla CEO'su Elon Musk hedefi doğrultusunda ürettikleri elektrik motorlarının 1 milyon mil (~1,6 milyon km) ömre sahip olmasını istiyor. Bu hedefi gerçekleştirme doğrultusunda araçların batarya ünitesi, invertör ve elektrik motoru parçalarına geliştirmeler getiren firma, geçtiğimiz hafta Model S ve Model X modellerine bir takım performans güncellemeleri getirmişti.

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Firma içinden gelen haberlere göre araçlarda kullanılan elektrik motorlarından birinde değişime gidilmiş. Arka tekerleklere güç veren motorun değiştirildiği öğrenilirken, bu motor araçlarda performans motoru olarak yer alıyor. Şirket yeni güç ünitesiyle ilgili teknik bir detay paylaşmasa da yeni ünite sayesinde araçların 0-60 mph (96 km/h) hızlanmaları 1 saniyenin üzerinde daha çabuk gerçekleşiyor.

Yıl içinde piyasada olması planlanan Model 3 için yeni motorlar tasarlayan Tesla'nın geliştirme aşamasında bulduğu bazı yenilikleri Model S ve Model X'e de bu yeni ünite ile taşımış olabileceği konuşuluyor.