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Tesla'nın elektrik motorları 1,6 milyon kilometre ömür için güncellendi

Ürettiği araçlarındaki elektrik motorlarının 1 milyon mil ömre sahip olmasını hedefleyen Elon Musk, bu hedefi doğrultusunda Model S ve Model X modellerinin güç ünitesinde güncellemeye gitti.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,7b
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Elektrik motorları içten yanmalı motorlara göre daha az karmaşık oluşundan ötürü elektrikli araçların bakımlara diğerlerine göre daha az gerekli olur. Bunun yanı sıra elektrik motorlarının ömürleri de geleneksel içten yanmalı motorlara göre çok daha uzun oluyor.
Tesla CEO'su Elon Musk hedefi doğrultusunda ürettikleri elektrik motorlarının 1 milyon mil (~1,6 milyon km) ömre sahip olmasını istiyor. Bu hedefi gerçekleştirme doğrultusunda araçların batarya ünitesi, invertör ve elektrik motoru parçalarına geliştirmeler getiren firma, geçtiğimiz hafta Model S ve Model X modellerine bir takım performans güncellemeleri getirmişti.
Ayrıca Bkz. "Microsoft'tan otonom araçların Android'ine destek"
Firma içinden gelen haberlere göre araçlarda kullanılan elektrik motorlarından birinde değişime gidilmiş. Arka tekerleklere güç veren motorun değiştirildiği öğrenilirken, bu motor araçlarda performans motoru olarak yer alıyor. Şirket yeni güç ünitesiyle ilgili teknik bir detay paylaşmasa da yeni ünite sayesinde araçların 0-60 mph (96 km/h) hızlanmaları 1 saniyenin üzerinde daha çabuk gerçekleşiyor.
Yıl içinde piyasada olması planlanan Model 3 için yeni motorlar tasarlayan Tesla'nın geliştirme aşamasında bulduğu bazı yenilikleri Model S ve Model X'e de bu yeni ünite ile taşımış olabileceği konuşuluyor.

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Kerim5100 2 yıl
Ya Hak 1.6 milyon km nedir :/
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5510gokhan 2 yıl
2-3 bin km menzilli olsa bu araçlar silme piyasa elektrikli araba dolar.
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V4LKyR 2 yıl
Fırçasız motor iyidir.
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kadirirdem 2 yıl
16 milyon kilometre efsane bir rakam...
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savasserter 2 yıl
Yılda 50bin km yol gitsen ki bu bile anormal bir mesafe , motorun ömrünün bitmesi yaklaşık 30 yıl sürer, yemişim güncellemeyi. Biraz da batarya ömründen de bahsetsenize, şarj süresi, şarj döngü sayısı, bakım değişim masrafları vs...
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ste1n 2 yıl savasserter
savasserter

Yılda 50bin km yol gitsen ki bu bile anormal bir mesafe , motorun ömrünün bitmesi yaklaşık 30 yıl sürer, yemişim güncellemeyi. Biraz da batarya ömründen de bahsetsenize, şarj süresi, şarj döngü sayısı, bakım değişim masrafları vs...

Bataryalarin 8 yil garantisi var. Eger o 8 sene icerisinde bataryanin kapasitesi %20 (bu rakamdan tam emin degilim) nin altina duserse garantiden degisiyorlar.
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ahmet1905_47 2 yıl
mil mi? kilometre mi ?
"Tesla'nın elektrik motorları 1,6 milyon kilometre ömür için güncellendi"
"başlıkÜrettiği araçlarındaki elektrik motorlarının 1 milyon mil ömre sahip olmasını..." giriş
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Grkwnxs 2 yıl ahmet1905_47
ahmet1905_47

mil mi? kilometre mi ?

"Tesla'nın elektrik motorları 1,6 milyon kilometre ömür için güncellendi"

"başlıkÜrettiği araçlarındaki elektrik motorlarının 1 milyon mil ömre sahip olmasını..." giriş

1 mil ,1.6 km civarı zaten
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pspoor 2 yıl
"Elektrik motorları içten yanmalı motorlara göre daha az karmaşık oluşundan ötürü elektrikli araçların bakımlara diğerlerine göre daha az gerekli olur.".........
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Hobar 2 yıl pspoor
Elektrik motorundan çok fırçasız motor teknolojisi ile alakalı bir durum. Bunlarda sürtünme çok düşük seviyede. Bu sayede aşınma yok denecek kadar az oluyor ve enerji tüketimi azalıyor. Bazı çamaşır makinelerinde de var. 10 yıl motor garantisi vs. deniyorsa kesinlikle fırçasız motordur. İyilik olsun diye garanti vermiyor adam biliyor kolay kolay birşey olmayacağını.
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