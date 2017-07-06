Microsoft'tan otonom araçların Android'ine destek

Microsoft, Baidu tarafından oluşturulan ve Intel, NVIDIA ve Tom Tom gibi endüstri liderleri tarafından desteklenen Apollo sürücüsüz otomobil platformunun gelişimini destekleyen 50 büyük şirket arasına katıldı.

Çinli arama devi Baidu, Microsoft gibi büyük şirketlerin yardımıyla Apollo'nun Google ve Uber gibi devlerle mücadele edebilecek seviyeye gelmesini umuyor. Ayrıca Ford ve BMW gibi otomobil şirketleri tarafından geliştirilen benzer otonom araç platformlarıyla rekabet edebilecek küresel bir girişim haline getirmeye çalışıyor.

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Baidu'nun operasyon sorumlusu Qi Lu, Apollo'nun "otonom araçların Android'i" olduğunu söyleyerek, başından beri açık olarak tasarlandığına dikkat çekiyor. Lu konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Apollo, otomotiv endüstrisi için önemli bir dönüm noktasıdır. Aslında otonomsürüş endüstrisinin 'Android'idir, ancak daha açık ve daha güçlüdür. Apollo sadece Baidu'nun değil. Ekosistemdeki herkese aittir" dedi.

Microsoft: Araba üretmeyeceğiz

Microsoft, şirketin otonom araç üretmekle ilgilenmediğini çok açık bir şekilde belirtti ancak bunun yerine sürücüsüz otonmobillere güç veren bir şirket olmak istiyor. Kısa süre önce benzer bir açıklamayı Apple CEO'su Tim Cook da yapmış ve Cupertino merkezli teknoloji devinin otonom yazılıma odaklandığını söylemişti.

Microsoft'un CEO'su Satya Nadella geçen sene yaptığı açıklamada "Bugün Azure kullanan tüm otomobil şirketleri hakkında büyük heyecan duyuyorum" ifadelerini kullanmış ve Microsoft'un her şeyden önce bir yazılım şirketi olduğunu ve otomobile güç verecek yazılımı üretmenin aracın kendisini inşa etmekten daha mantıklı olacağını vurgulamıştı.

Baidu'nun Apollo platformu bu yıl Nisan ayında duyuruldu ve bu platform üzerine inşa edilmiş sürücüsüz otomobillerin 2020'ye kadar asfalta çıkması bekleniyor.