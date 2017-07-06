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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'tan otonom araçların Android'ine destek

Microsoft da Apple gibi sürücüsüz araç üretmek yerine, bu otomobillere güç verecek yazılımı oluşturmak istiyor. Şirket otonom araçların Android'i olarak lanse edilen Apollo platformuna katıldı.
1 yıl
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14
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, Baidu tarafından oluşturulan ve Intel, NVIDIA ve Tom Tom gibi endüstri liderleri tarafından desteklenen Apollo sürücüsüz otomobil platformunun gelişimini destekleyen 50 büyük şirket arasına katıldı.
Çinli arama devi Baidu, Microsoft gibi büyük şirketlerin yardımıyla Apollo'nun Google ve Uber gibi devlerle mücadele edebilecek seviyeye gelmesini umuyor. Ayrıca Ford ve BMW gibi otomobil şirketleri tarafından geliştirilen benzer otonom araç platformlarıyla rekabet edebilecek küresel bir girişim haline getirmeye çalışıyor.
Ayrıca Bkz. "ABD ordusunun son projesi: İnsansız hipersonik uçak SR-72"
Baidu'nun operasyon sorumlusu Qi Lu, Apollo'nun "otonom araçların Android'i" olduğunu söyleyerek, başından beri açık olarak tasarlandığına dikkat çekiyor. Lu konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Apollo, otomotiv endüstrisi için önemli bir dönüm noktasıdır. Aslında otonomsürüş endüstrisinin 'Android'idir, ancak daha açık ve daha güçlüdür. Apollo sadece Baidu'nun değil. Ekosistemdeki herkese aittir" dedi.

Microsoft: Araba üretmeyeceğiz

Microsoft, şirketin otonom araç üretmekle ilgilenmediğini çok açık bir şekilde belirtti ancak bunun yerine sürücüsüz otonmobillere güç veren bir şirket olmak istiyor. Kısa süre önce benzer bir açıklamayı Apple CEO'su Tim Cook da yapmış ve Cupertino merkezli teknoloji devinin otonom yazılıma odaklandığını söylemişti.
Microsoft'un CEO'su Satya Nadella geçen sene yaptığı açıklamada "Bugün Azure kullanan tüm otomobil şirketleri hakkında büyük heyecan duyuyorum" ifadelerini kullanmış ve Microsoft'un her şeyden önce bir yazılım şirketi olduğunu ve otomobile güç verecek yazılımı üretmenin aracın kendisini inşa etmekten daha mantıklı olacağını vurgulamıştı.
Baidu'nun Apollo platformu bu yıl Nisan ayında duyuruldu ve bu platform üzerine inşa edilmiş sürücüsüz otomobillerin 2020'ye kadar asfalta çıkması bekleniyor.

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reshthesucker 1 yıl en beğenilen açmayın-bağıran-karı
Lutfen sen uret.
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OverClocK1ng 1 yıl
Esasında Microsoft, Android Platformunun yanında yer alsa ve bu konuda çalışmalar gerçekleştirse epey iyi para kazanır bence.
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kadirirdem 1 yıl
Aman aman sakın üretme sen!
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Guest-F8946C419 1 yıl
Elektrikli araç işine girse devamlı güncelleme kontrol etmekten pili bitiriverir.
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açmayın-bağıran-karı 1 yıl
Aman microsoft zaten araba üretmesin düşünsenize araba kırmızı ışıkta durdu tam hareket edecekken "resuming..." yazısı çıkıyor

Daha da kötüsü, arabayı park ettiniz 1-2 saat sonra geri geldiniz arabanın yazılımı çökmüş camlar mavi ekran falan.
3 Yanıt Yanıtla +2
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Whippoorwill 1 yıl açmayın-bağıran-karı
açmayın-bağıran-karı
Aman microsoft zaten araba üretmesin düşünsenize araba kırmızı ışıkta durdu tam hareket edecekken "resuming..." yazısı çıkıyor

Daha da kötüsü, arabayı park ettiniz 1-2 saat sonra geri geldiniz arabanın yazılımı çökmüş camlar mavi ekran falan.



Destek vereceğiz deyip vermez belki belli olmaz.
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10ff 1 yıl açmayın-bağıran-karı
açmayın-bağıran-karı
Aman microsoft zaten araba üretmesin düşünsenize araba kırmızı ışıkta durdu tam hareket edecekken "resuming..." yazısı çıkıyor

Daha da kötüsü, arabayı park ettiniz 1-2 saat sonra geri geldiniz arabanın yazılımı çökmüş camlar mavi ekran falan.

gercekten konuya yazilabilecek en gereksiz mesaji yazmissin. arti almak ugruna kendinizi rezil etmeyin.
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