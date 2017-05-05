Tesla'nın elektrikli tırı, Model 3 ile aynı motora sahip olacak

Tesla'nın ilk çeyrek finansal sonuçlarını takip eden analistlerle yaptığı bir konferans görüşmesinde Elon Musk kısaca otomobil üreticisinin yaklaşmakta olan elektrikli kamyonu Tesla Semi ile ilgili bir takım bilgiler paylaştı.

Firmanın yakında piyasaya sürülecek olan 35.000 dolarlık yeni aracıyla pek çok parçayı paylaşan Tesla Semi'de Model 3'de yer alan yeni elektrik motoru bulunacak.

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Bu durum Tesla'nın aracı neden beklenenden daha erken piyasaya süreceğini açıklarken, prototipi Eylül ayında tanıtılacak elektrikli araç firmanın Model 3 sonrası piyasaya süreceği ilk model olabilir. Musk, Tesla Semi kamyonunda Model 3 elektrik motorlarından "bir demet" olduğunu ve parçaları Model 3 ile paylaşan kamyondan yüksek kar marjı beklediğini belirtiyor.

Geçtiğimiz günlerde kamyonun teaser görselini paylaşan Musk, prototipin çalıştığını belirtirken onunla park alanında kısa bir tur attığını ve aracın "bir spor otomobiline benzediğini" belirtiyor. CEO ayrıca, aracın büyük yük ile yüzlerce kilometre yolculuk edebilmesi için inanılmaz büyük bir pil paketi gerektiren elektrikli güç aktarma organları nedeniyle önceden belirsiz olan uzun mesafeli yolculuk kapasitesine sahip olacağını da doğruladı.

Model 3 motorlarına sahip olacak Tesla Semi'nin tonlarca ağırlıkla uzun yolculuk yapmasına olanak sağlayacak bataryaları merakla bekleniyor.