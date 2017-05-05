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Tesla'nın elektrikli tırı, Model 3 ile aynı motora sahip olacak

Tesla'nın merakla beklenen kamyonu Tesla Semi hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Model 3 ile pek çok ortak parçaya sahip olacak araçta Model 3'ün yeni elektrik motorları kullanılacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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15
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Tesla'nın elektrikli tırı, Model 3 ile aynı motora sahip olacak
Tesla'nın ilk çeyrek finansal sonuçlarını takip eden analistlerle yaptığı bir konferans görüşmesinde Elon Musk kısaca otomobil üreticisinin yaklaşmakta olan elektrikli kamyonu Tesla Semi ile ilgili bir takım bilgiler paylaştı.
Firmanın yakında piyasaya sürülecek olan 35.000 dolarlık yeni aracıyla pek çok parçayı paylaşan Tesla Semi'de Model 3'de yer alan yeni elektrik motoru bulunacak.
Ayrıca Bkz. "Intel ve BMW'nin otonom sürüş test araçları yollara çıktı"
Bu durum Tesla'nın aracı neden beklenenden daha erken piyasaya süreceğini açıklarken, prototipi Eylül ayında tanıtılacak elektrikli araç firmanın Model 3 sonrası piyasaya süreceği ilk model olabilir. Musk, Tesla Semi kamyonunda Model 3 elektrik motorlarından "bir demet" olduğunu ve parçaları Model 3 ile paylaşan kamyondan yüksek kar marjı beklediğini belirtiyor.
Geçtiğimiz günlerde kamyonun teaser görselini paylaşan Musk, prototipin çalıştığını belirtirken onunla park alanında kısa bir tur attığını ve aracın "bir spor otomobiline benzediğini" belirtiyor. CEO ayrıca, aracın büyük yük ile yüzlerce kilometre yolculuk edebilmesi için inanılmaz büyük bir pil paketi gerektiren elektrikli güç aktarma organları nedeniyle önceden belirsiz olan uzun mesafeli yolculuk kapasitesine sahip olacağını da doğruladı.
Model 3 motorlarına sahip olacak Tesla Semi'nin tonlarca ağırlıkla uzun yolculuk yapmasına olanak sağlayacak bataryaları merakla bekleniyor.

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ozmenakif 2 yıl en beğenilen
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12 Angry Men 2 yıl
Mesala tesla model x 2700 kilo cıvarında ama 0-100 e dunyada en hızlı cıkan arabalardan bırı. Hatta yanlıs bılmıyorsam en hızlısı 2.4 sanıyede 100 e cıkıyor 2700kg cıvarında olmasına rağmen. Elektrıklı arabalarda ağırlıgın bır önemı pek yok gibi.
Mesala tesla model x 2700 kilo cıvarında ama 0-100 e dunyada en hızlı cıkan arabalardan bırı. Hatta yanlıs bılmıyorsam en hızlısı 2.4 sanıyede 100 e cıkıyor 270...
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Batumatu 2 yıl IslakFasulye
IslakFasulye

Batumatu

IslakFasulye
O kadar büyük pillerin ağırlığını+arkasına aldığı ağırlığı nasıl taşıyacak vallahi şaşırıyorum.
Güzel mühendislik.

1. Tekerlek 2. Tork yani şanzıman ile...

5 milyon ton araba yapsak, 4 teker 1 tork eklesek yürür mü?

Sen yaparsan yürümez.
IslakFasulyeBatumatuIslakFasulyeO kadar büyük pillerin ağırlığını+arkasına aldığı ağır...
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madmax50 2 yıl
Model 3 550nm torka sahip ve sürekli bu torku veriyor. Atego gibi orta büyüklükte kamyonlarda belirli devirlerde bu tork mevcut. Elektrikli araçta şanziman olmaz, gereksiz yere güç kaybı olur. Tork zaten 4 adet elektrikli motorun farklı lastiklere verdiği güç ile muazzam seviyede.
Büyük boyutta pillerle 1000 nm tork sağlanabilir. Motoru sınırlayan zaten pillerin yükte aşıri ısınması. Büyük hacimli bir pil paketinde bunun üstesinden gelinebilir.
Elektrikli araç günümüzde yetersiz gibi komik yorumlar yapılmış. Model s model x zengin İskandinav ülkelerinde eksi 30 derece sıcaklıklarda neler yapıyor youtube üzerinden izleyin.
Adam sabahın ayazında ise gitmeden önce tesla kabini 25 derece yapıp aracın içini ısıtıyor. Aile çocuklarıyla birlikte araca sıcacık giriyor. 400km menzile sahip bir araç Avrupa'da şehirler arası yollarda artık yaygın olan hızlı şarj istasyonuna girip 400km yorgunluğunu atıp dinlenirken aracı şarj oluyor ve yoluna devam ediyor.
Bizim insanüstü pilotlarimiz aralıksız 1000km yol gidebildiği için elektrikli araçlar gereksiz icat.
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kadirirdem 2 yıl
O motor tıra nasıl bir güç verecek merak ediyorum açıkçası tır çok daha ağır.
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zdniz 2 yıl kadirirdem
Orijinalden alıntı: kadirirdem
O motor tıra nasıl bir güç verecek merak ediyorum açıkçası tır çok daha ağır.

Hoçam şanjıman ile alakalı örnegin traktörlerin motorları 50-60 beygir ama dünyanın yükünü taşıyabiliyor yavaş devir olduğundan dolayı. Ama eletrikli motor da şanjıman falan varmı hiç bilmiyorum...
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Guest-F2673E0F4 2 yıl
youtube.com/... buns izleyin yeter elektrikli her araç uçak hariç çok hızlı oluyor 1 ileri vites ve ani tork vermesi dolayısıyla.
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eko33 2 yıl
şunu musk düşünemiyor siz düşünüyorsunuz ha nasıl çekecekmiş nasıl gidecekmiş :D
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Polestar191 2 yıl
Elektrikli araclarin ne olacagi meçhul elektrikli tirin dahada öyle bir pazarlama taktigide olabilir sonucta bugunki teknolojiyle elektrikli araba sacmaliktan öteye gidemiyor
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khytr89 2 yıl
Şarj sorununuda çözsünler artık. 750- 1000km yol için 30dk de şarj olmadığı sürece benim gözümde bir sorun olmaya devam edecek
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Kaiser75 2 yıl
Tesla kamyon yaparak ağır taşımacılığa da mı el atmış??
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12 Angry Men 2 yıl
Mesala tesla model x 2700 kilo cıvarında ama 0-100 e dunyada en hızlı cıkan arabalardan bırı. Hatta yanlıs bılmıyorsam en hızlısı 2.4 sanıyede 100 e cıkıyor 2700kg cıvarında olmasına rağmen. Elektrıklı arabalarda ağırlıgın bır önemı pek yok gibi.
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ozmenakif 2 yıl en beğenilen
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IslakFasulye 2 yıl
O kadar büyük pillerin ağırlığını+arkasına aldığı ağırlığı nasıl taşıyacak vallahi şaşırıyorum.
Güzel mühendislik.
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Batumatu 2 yıl IslakFasulye
IslakFasulye
O kadar büyük pillerin ağırlığını+arkasına aldığı ağırlığı nasıl taşıyacak vallahi şaşırıyorum.
Güzel mühendislik.

1. Tekerlek 2. Tork yani şanzıman ile...
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