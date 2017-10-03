Tesla'nın elektrikli tırına ait ilk fotoğraf ortaya çıktı

Tesla'nın elektrikli tırı Semi-Truck, 26 Ekim'de yapılacak resmi lansman etkinliğinden önce Kaliforniya'da görüntülendi. Reddit'te yayınlanan ilk fotoğraf, bir çekici römorkunun üzerinde taşınan fütüristik aracı gözler önüne sermiş durumda.

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Fotoğrafın çekildiği konum, Tesla Tasarım Merkezi'nin yaklaşık 240 kilometre kuzeyinde bulunan Inyokern Havaalanı gibi görünüyor. Şirket, Tesla Semi'nin tanıtım etkinliğini Kaliforniya'nın Hawthorne şehrinde gerçekleştirecek. Elektrikli tırın şişkin çamurlukları gibi bazı tasarım ipuçlarına göz attığımızda, Tesla'nın birkaç ay öne yayınladığı teaser görüntüyle eşleştiğini görüyoruz.

Elektrikli tıra ait çıkarılabilir rüzgar saptırıcı ise römorkun arkasında biraz ileride duruyor. Rüzgar saptırıcıların, kamyon ile römork arasındaki hava direncini azaltmak için kullanıldığını belirtelim. Hava direncini azaltmanın özellikle yüksek hızlarda menzil üzerinde çarpıcı bir etkisi olabilir. Tesla'nın elektrikli tırı, tek şarjla 320 ila 480 kilometre yol yapabilecek.

https://electrek.co/2017/10/03/is-this-our-first-glimpse-of-the-tesla-semi-truck/