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Tesla'nın elektrikli tırına ait ilk fotoğraf ortaya çıktı

Tesla Motors tarafından 26 Ekim'de gerçekleştirilecek bir tanıtım etkinliğiyle resmiyet kazandırılacak şirketin ilk elektrikli tırı Kaliforniya'da görüntülendi...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla'nın elektrikli tırı Semi-Truck, 26 Ekim'de yapılacak resmi lansman etkinliğinden önce Kaliforniya'da görüntülendi. Reddit'te yayınlanan ilk fotoğraf, bir çekici römorkunun üzerinde taşınan fütüristik aracı gözler önüne sermiş durumda.
Ayrıca Bkz. "Yerli otomobil bu ay açıklanıyor: ÖTV yok, elektrikli motora öncelik!"
Fotoğrafın çekildiği konum, Tesla Tasarım Merkezi'nin yaklaşık 240 kilometre kuzeyinde bulunan Inyokern Havaalanı gibi görünüyor. Şirket, Tesla Semi'nin tanıtım etkinliğini Kaliforniya'nın Hawthorne şehrinde gerçekleştirecek. Elektrikli tırın şişkin çamurlukları gibi bazı tasarım ipuçlarına göz attığımızda, Tesla'nın birkaç ay öne yayınladığı teaser görüntüyle eşleştiğini görüyoruz.
Elektrikli tıra ait çıkarılabilir rüzgar saptırıcı ise römorkun arkasında biraz ileride duruyor. Rüzgar saptırıcıların, kamyon ile römork arasındaki hava direncini azaltmak için kullanıldığını belirtelim. Hava direncini azaltmanın özellikle yüksek hızlarda menzil üzerinde çarpıcı bir etkisi olabilir. Tesla'nın elektrikli tırı, tek şarjla 320 ila 480 kilometre yol yapabilecek.

https://electrek.co/2017/10/03/is-this-our-first-glimpse-of-the-tesla-semi-truck/ Yorum Yaz
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LanciaDeltacı 2 yıl en beğenilen
Elektrikli herhangi bir araç yapıldığı zaman, fütüristik tasarıma sahip olma kuralını kim çıkardı?Neden illa ütopik tasarımlar yapmak zorunda oluyorlar elektrikli araç tasarlarken?Oyuncağa benziyor yeni nesil araçların çoğu yahu.Bu ne biçim tır.Hayir güzel yanı kötü olduğundan demiyorumda çok oyuncak gibi oldu hepsi bunların.
Elektrikli herhangi bir araç yapıldığı zaman, fütüristik tasarıma sahip olma kuralını kim çıkardı?Neden illa ütopik tasarımlar yapmak zorunda oluyorlar elektri...
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3 Yanıt Yanıtla +36
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Kefelon 2 yıl LanciaDeltacı
LanciaDeltacı
Elektrikli herhangi bir araç yapıldığı zaman, fütüristik tasarıma sahip olma kuralını kim çıkardı?Neden illa ütopik tasarımlar yapmak zorunda oluyorlar elektrikli araç tasarlarken?Oyuncağa benziyor yeni nesil araçların çoğu yahu.Bu ne biçim tır.Hayir güzel yanı kötü olduğundan demiyorumda çok oyuncak gibi oldu hepsi bunların.

Aslında insanları korkutmamak için yine klasik araçları andıran araçlar üretiyorlar. Yoksa tamamıyla farklı tasarımları deneyecekler ama bu hali bile korkutuyor insanları. Bildiğimiz içten yanmalı araçlarda belirli standartlar olduğu için (şansıman yapısı, motor, akslar vs.) benzinli araçlar hep birbirine benzer. Ancak elektrikli araçlarda durum böyle değil. İstedikleri gibi tasarlabiliyorlar araçları, bildiğimiz tarzda motor, şanzıman vs olmadığı için. Ancak adım adım ilerliyor. Mesela ilk elektrikli araçların önünde havalandırma ızgarası vardı hiçbir işe yaramamasına rağmen, şimdide benzeri tasarım çizgilerini koruyorlar ancak bu daha başlangıç. Daha füturistik tasarımlara hazır olun.
Benim hoşuma gidiyor. 90'lardan buyana araba sekörü yerinde sayıyor resmen. Hiçbir yenilikçi düşünce yok doğru düzgün, yumurta tasarımlı sabit arabalar. Elektrikli araçlar sayesinde araç sektörüne sonunda can suyu geldi de düzgün ilerlemeler kaydediyoruz.
LanciaDeltacıElektrikli herhangi bir araç yapıldığı zaman, fütüristik tasarıma sahip olma kuralını kim çıkardı?Neden illa ütopik tasarımlar y...
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goodorevil 2 yıl Jon SNOW 37
Elektrikli tren derken?
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TetraYazilim 2 yıl
Tır bile sizden önce geldi.
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Flawsız 2 yıl
Yeni tasarımlar iyice itici gelmeye başladı hele bi tırda bu tip tasarım çok komik duruyor bence..
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Manchester United 2 yıl
Neden bunlar tipsiz olmak zorunda.
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haberelectro 2 yıl
Ayrica kimsenin tesla yuzunden elektrige yoneldigi yok yillardir bir gecis sureci vardi simdi surec hizlaniyor hepsi bu. Tesla koca denizdeki bir kum sadece.
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Guest-F2673E0F4 2 yıl haberelectro
haberelectro
Ayrica kimsenin tesla yuzunden elektrige yoneldigi yok yillardir bir gecis sureci vardi simdi surec hizlaniyor hepsi bu. Tesla koca denizdeki bir kum sadece.

He he öyle öyle anca Hybrid denen zıkkımı çıkarttılar GM de g.t korkusundan ev1 ları ezdirdi yıllardır göstermelik iş yapıyorlardı diğerleri
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entropy_tr 2 yıl
Kaputu yok edince, menzil için aerodinamiğe dikkat edince fütüristik tasarım oluyor. Eletkrikli araçlarda kaput veya geleneksel güç aktarım araçlarını aramanın anlamı var mı? Asıl pil konusunda bilim-kurgu türünde gelişmeler bekliyorum ben. Pil üreticileri ve üniversiteler birkaç yıla kadar güvenilirliği test edilmiş uzun ömürlü pilleri duyurmaya başlarlar.
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babasamsunlu 2 yıl
Balon felan diyenler olmus burda arkadaslar komik olmayin lutfen siz deve sidigi yararli yararsiz tartismasi yaparken adamlar new york-honk hong arasini 25 dakikaya indiren space x projesi yapiyor
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bluraydisk 2 yıl
Batarya teknolojisini gelistiremiyorlar hala 90 yil oncesinin altyapisiyla devam ediyor.bu tır ın en az 1000 1500 km yol katetmesi gerekli
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TetraYazilim 2 yıl bluraydisk
Teknoloji gelişiyor diyoruz ama enteresan bir şekilde belirli bir döneme damga vurmuş icatlar dışında bişey göremedik. ya insanlar aptallaştı yada bulacak bişey kalmadı.
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haberelectro 2 yıl
Araba işini rayına oturttun kaldı tır
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Guest-F2673E0F4 2 yıl haberelectro
haberelectro

Araba işini rayına oturttun kaldı tır

Senin memnun kalman icin Mercedes’in uretmesi lazimdi onde cakma mavi izgara ve Mercedes logosu olmadan olmuyor tabi.
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stalker(1979) 2 yıl
O değil de bizim BMC'nin yeni çekicisi ne oldu?
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esatemrah 2 yıl stalker(1979)
stalker(1979)
O değil de bizim BMC'nin yeni çekicisi ne oldu?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


artık BMC yerli değil yani artık bizim BMC değil KATAR ın BMC si:)
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kadirirdem 2 yıl
Tır gibi durmuyor.
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