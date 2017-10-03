Tesla'nın elektrikli tırına ait ilk fotoğraf ortaya çıktı

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Tesla'nın elektrikli tırı Semi-Truck, 26 Ekim'de yapılacak resmi lansman etkinliğinden önce Kaliforniya'da görüntülendi. Reddit'te yayınlanan ilk fotoğraf, bir çekici römorkunun üzerinde taşınan fütüristik aracı gözler önüne sermiş durumda.Ayrıca Bkz. "Yerli otomobil bu ay açıklanıyor: ÖTV yok, elektrikli motora öncelik!"
Fotoğrafın çekildiği konum, Tesla Tasarım Merkezi'nin yaklaşık 240 kilometre kuzeyinde bulunan Inyokern Havaalanı gibi görünüyor. Şirket, Tesla Semi'nin tanıtım etkinliğini Kaliforniya'nın Hawthorne şehrinde gerçekleştirecek. Elektrikli tırın şişkin çamurlukları gibi bazı tasarım ipuçlarına göz attığımızda, Tesla'nın birkaç ay öne yayınladığı teaser görüntüyle eşleştiğini görüyoruz.
Elektrikli tıra ait çıkarılabilir rüzgar saptırıcı ise römorkun arkasında biraz ileride duruyor. Rüzgar saptırıcıların, kamyon ile römork arasındaki hava direncini azaltmak için kullanıldığını belirtelim. Hava direncini azaltmanın özellikle yüksek hızlarda menzil üzerinde çarpıcı bir etkisi olabilir. Tesla'nın elektrikli tırı, tek şarjla 320 ila 480 kilometre yol yapabilecek.
https://electrek.co/2017/10/03/is-this-our-first-glimpse-of-the-tesla-semi-truck/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aslında insanları korkutmamak için yine klasik araçları andıran araçlar üretiyorlar. Yoksa tamamıyla farklı tasarımları deneyecekler ama bu hali bile korkutuyor insanları. Bildiğimiz içten yanmalı araçlarda belirli standartlar olduğu için (şansıman yapısı, motor, akslar vs.) benzinli araçlar hep birbirine benzer. Ancak elektrikli araçlarda durum böyle değil. İstedikleri gibi tasarlabiliyorlar araçları, bildiğimiz tarzda motor, şanzıman vs olmadığı için. Ancak adım adım ilerliyor. Mesela ilk elektrikli araçların önünde havalandırma ızgarası vardı hiçbir işe yaramamasına rağmen, şimdide benzeri tasarım çizgilerini koruyorlar ancak bu daha başlangıç. Daha füturistik tasarımlara hazır olun.
Benim hoşuma gidiyor. 90'lardan buyana araba sekörü yerinde sayıyor resmen. Hiçbir yenilikçi düşünce yok doğru düzgün, yumurta tasarımlı sabit arabalar. Elektrikli araçlar sayesinde araç sektörüne sonunda can suyu geldi de düzgün ilerlemeler kaydediyoruz.