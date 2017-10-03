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Yerli otomobil bu ay açıklanıyor: ÖTV yok, elektrikli motora öncelik!

Yerli otomobil konusunda aylardır süren tartışmalar nihayete ermek üzere. Hükümet cephesinden resmi açıklamalar geldi. Aracın Ekim ayı içinde resmen duyurulacağı ifade edildi. İşte detaylar:
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yerli otomobil bu ay açıklanıyor: ÖTV yok, elektrikli motora öncelik!
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MTV tartışmaları sürerken Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’den heyecan verici bir açıklama geldi. Yerli otomobil konusundaki çalışmaların tamamlandığını belirten bakan, bu ay içinde Cumhurbaşkanı tarafından yerli otomobilin resmen açıklanacağını duyurdu. Ekim ayı içinde olacağı belirtilen duyuruya dair henüz resmi bir tarih bulunmuyor.


ÖTV’den Muaf Olacak!

Yerli aracın piyasaya güçlü bir şekilde girebilmesi adına Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) muaf tutulacağını açıklayan bakan, ortaklı bir model ile üretim yapılacağını belirtiyor. Bu bağlamda da en az 3, en fazla 5 ortaklı bir modelin hayata geçirileceğini açıkladı.


Kurulacak ortaklıklarda farklı lisanslar altında yabancı marka otomobillerin üretimini yapan grupların yer almayacağına dikkat çekilmiş olması işi daha da ilginç bir noktaya taşıyor. Bu da demek oluyor ki kamuoyunda adı sıkça anılan büyük şirketleri bu ortaklı yapı içinde göremeyeceğiz.


Elektrikli Araçlara Öncelik

Yerli otomobilde elektrikli araçların öncelik olduğunun da altını çizen bakan, elektrikli motor, batarya ve yazılım teknolojisine öncelik verileceğini ifade etmiş. Bu noktada elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmak için üretici isimlerle ve diğer kurumlar ile fikir alışverişinde bulunularak teşvik edici düzenlemeler de yapılacak. Ayrıca araç alacak ve kiralayacak devlet kurumlarına yerli otomobil için ekstra teşvik sağlanacak.


Bakanın açıklamaları son derece umut verici. Tüm dünyada elektrikli araçlar konusundaki hamleler ülkemizde de yerli otomobil ekseninde hayat bulsa gelecek adına son derece yerinde bir gelişme olurdu. Özellikle deşarj istasyonlarının yaygınlaştırılması ve ülke içinde elektrikli araçlar ile seyahat etmek isteyenler güzergahlar üzerinde hızlı şarj imkanı elde etmesi çok önemli. İlerleyen günlerde ortaya çıkacak gelişmeleri biz de merakla bekliyoruz.


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Merkur 1 yıl en beğenilen
Yine mi ortaya çıktı bu hurafe.
1 Yanıt Yanıtla +425
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GAMBIT 1 yıl bldoy
bldoy
Siz sanıyor musunuz ucuza olacak en az 40 bin TL.

40 bin tl ucuz zaten.
6 Yanıt Yanıtla +271
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Guest-F8946C419 1 yıl
Ülkemizin gelişmesi neden bazılarının zoruna gidiyor?
Eskiden araba alacak para bulunamazken şimdi araçları koyacak otopark bulunamıyor..
24 Yanıt Yanıtla +247
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ali_ihsan21 1 yıl
Robottan da soğutacaklar bizi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Blindfire 1 yıl
Motorlu taşıtlardan MTV alınıyor, elektrikli taşıttan ETV mi alınacak
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ilas 1 yıl
Ötv olmaz Yatv olur. Yerli araba tüketim vergisi.
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pixelbs 1 yıl
son haberlere göre ,bu güne kadar yapılan çalışmalar hata olarak değerlendırılmış ,
yeni arac sıfırdan tasarlanıp yeniden projelendırılekmiş , özet olarak ,yerlı oto
5 yıldan önce pıyasaya çıkmayacak ,
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Merkur 1 yıl pixelbs
Orijinalden alıntı: pixelbs
son haberlere göre ,bu güne kadar yapılan çalışmalar hata olarak değerlendırılmış ,
yeni arac sıfırdan tasarlanıp yeniden projelendırılekmiş , özet olarak ,yerlı oto
5 yıldan önce pıyasaya çıkmayacak ,






En özeti, biz bunu biraz daha kullanacaz, seçimlere malzeme lazım.
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Merkur 1 yıl
Geçen ay geçti gitti hala aciklayacakta. Artik aciklasada boş yine tutturamadilar. Bundan sonra ki açıklamalarda hep oyalama taktiği olur.
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Blindfire 1 yıl
Konsorsiyum belli oldu. Anadolu grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding (Vestel)
Not: Turkcellin ne işi var Akk konusu gibi yaparsa o aracın hızı düşer, ve ayın kalan günlerinde yavaş kullanmak zorunda kalabiliriz.
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emekli65 1 yıl
Koca ülkede yerli ve milli bir tek amerikan doları var
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Blindfire 1 yıl
Başbakan açıklama yapıyor, hadi hayırlısı olur inş.
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ESER14 1 yıl
Bir de elektrikli otomobillerde şarj gerçekten büyük sorun.
İstanbul ankara yapmak için
2 saat te şarjı fulle yola çık
2 saat git
Bolu hayvey de dur 2 saat şarj
2 saat git
Ankaraya varınca gezmek için yine 2 saat şarj
Bizim insanımız 15 liraya en iyi ihtimal 10 saat yerine 100 liraya 4 saatte gitmeyi tercih eder. Klima da yok büyük ihtimal. Biz sabırsızız.
Hibrit nasıl bilmiyorum ama???
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Karaçay 1 yıl ESER14
ESER14
Bir de elektrikli otomobillerde şarj gerçekten büyük sorun.
İstanbul ankara yapmak için
2 saat te şarjı fulle yola çık
2 saat git
Bolu hayvey de dur 2 saat şarj
2 saat git
Ankaraya varınca gezmek için yine 2 saat şarj
Bizim insanımız 15 liraya en iyi ihtimal 10 saat yerine 100 liraya 4 saatte gitmeyi tercih eder. Klima da yok büyük ihtimal. Biz sabırsızız.
Hibrit nasıl bilmiyorum ama???

hibritte elektrikli ve benzinli motor birarada bulunuyor. elektrikli motor tekerlerden kendisini şarj ediyor, benzinli ise normal benzin harcıyor. tabi 2 motor birarada çalıştığından benzini oldukça az harcıyor, haliyle de ekonomik ve havayı kirletmeyen bir araca biniyorsunuz.
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drgray 1 yıl
Herkes kafayı yemiş bir bardak suda fırtına...
Yerli otodan önce yerli insan yapılması lazım, mevcut üretimler olmadı yapamadık.
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