Yerli otomobil bu ay açıklanıyor: ÖTV yok, elektrikli motora öncelik!

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MTV tartışmaları sürerken Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’den heyecan verici bir açıklama geldi. Yerli otomobil konusundaki çalışmaların tamamlandığını belirten bakan, bu ay içinde Cumhurbaşkanı tarafından yerli otomobilin resmen açıklanacağını duyurdu. Ekim ayı içinde olacağı belirtilen duyuruya dair henüz resmi bir tarih bulunmuyor.





ÖTV’den Muaf Olacak!

Yerli aracın piyasaya güçlü bir şekilde girebilmesi adına Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) muaf tutulacağını açıklayan bakan, ortaklı bir model ile üretim yapılacağını belirtiyor. Bu bağlamda da en az 3, en fazla 5 ortaklı bir modelin hayata geçirileceğini açıkladı.





Kurulacak ortaklıklarda farklı lisanslar altında yabancı marka otomobillerin üretimini yapan grupların yer almayacağına dikkat çekilmiş olması işi daha da ilginç bir noktaya taşıyor. Bu da demek oluyor ki kamuoyunda adı sıkça anılan büyük şirketleri bu ortaklı yapı içinde göremeyeceğiz.





Elektrikli Araçlara Öncelik

Yerli otomobilde elektrikli araçların öncelik olduğunun da altını çizen bakan, elektrikli motor, batarya ve yazılım teknolojisine öncelik verileceğini ifade etmiş. Bu noktada elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmak için üretici isimlerle ve diğer kurumlar ile fikir alışverişinde bulunularak teşvik edici düzenlemeler de yapılacak. Ayrıca araç alacak ve kiralayacak devlet kurumlarına yerli otomobil için ekstra teşvik sağlanacak.





Bakanın açıklamaları son derece umut verici. Tüm dünyada elektrikli araçlar konusundaki hamleler ülkemizde de yerli otomobil ekseninde hayat bulsa gelecek adına son derece yerinde bir gelişme olurdu. Özellikle deşarj istasyonlarının yaygınlaştırılması ve ülke içinde elektrikli araçlar ile seyahat etmek isteyenler güzergahlar üzerinde hızlı şarj imkanı elde etmesi çok önemli. İlerleyen günlerde ortaya çıkacak gelişmeleri biz de merakla bekliyoruz.