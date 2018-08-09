Tesla'nın ev tipi bataryası Powerwall olumsuz hava koşullarını tahmin edebilecek

21.yüzyılın en büyük dehaları arasında gösterilen Elon Musk'ın kurmuş olduğu Tesla, genellikle piyasaya sürmüş olduğu elektrikli otomobilleri ile tanınsa da şirketin öncülük ettiği tek alan bu değil. Yenilenebilir, temiz enerjiye geçiş yolunda önemli adımlar atan Tesla, evlerde kullanılması için geliştirdiği ev tipi enerji depolama bataryası Tesla Powerwall'u 2015 yılında piyasaya sürmüştü.

Cihaza yeni yazılım güncellemesi ile “Fırtına Gözcüsü” adında bir özellik getiren Tesla, bataryanın olası olumsuz hava koşullarına karşı önlem almasını sağlıyor. Bu yeni özellik, güncel hava durumu verilerinin otomatik olarak bataryaya bildirilmesi ve eğer fırtına ya da benzeri elektrik kesintisine yol açacak durum yaşanacaksa, bataryaların otomatik olarak doldurulmasını sağlıyor. Yani kullanıcılar cihaza hiçbir komut vermeden, cihaz şarjını tamamen doldurmuş oluyor.

Son günlerde oldukça fazla yaşanan ve pek çok bölgeyi tehdit eden kasırga olaylarından dolayı Tesla’nın böyle bir önlem almış olması, oldukça fazla beğeni topladı

https://www.engadget.com/2018/08/07/tesla-storm-watch-powerwall-feature/