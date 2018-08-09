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Tesla'nın ev tipi bataryası Powerwall olumsuz hava koşullarını tahmin edebilecek

Tesla Enerji'nin 2015 yılında piyasaya sürmüş olduğu ev tipi batarya Powerwall artık elektrik kesintisine sebep olabilecek olumsuz hava koşullarını öngörebilecek ve önceden önlem alabilecek.
9 ay
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Diğer Ev Elektroniği
Zeynep Yolcu
Yazar
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21.yüzyılın en büyük dehaları arasında gösterilen Elon Musk'ın kurmuş olduğu Tesla, genellikle piyasaya sürmüş olduğu elektrikli otomobilleri ile tanınsa da şirketin öncülük ettiği tek alan bu değil. Yenilenebilir, temiz enerjiye geçiş yolunda önemli adımlar atan Tesla, evlerde kullanılması için geliştirdiği ev tipi enerji depolama bataryası Tesla Powerwall'u 2015 yılında piyasaya sürmüştü.
Cihaza yeni yazılım güncellemesi ile “Fırtına Gözcüsü” adında bir özellik getiren Tesla, bataryanın olası olumsuz hava koşullarına karşı önlem almasını sağlıyor. Bu yeni özellik, güncel hava durumu verilerinin otomatik olarak bataryaya bildirilmesi ve eğer fırtına ya da benzeri elektrik kesintisine yol açacak durum yaşanacaksa, bataryaların otomatik olarak doldurulmasını sağlıyor. Yani kullanıcılar cihaza hiçbir komut vermeden, cihaz şarjını tamamen doldurmuş oluyor. 
Son günlerde oldukça fazla yaşanan ve pek çok bölgeyi tehdit eden kasırga olaylarından dolayı Tesla’nın böyle bir önlem almış olması, oldukça fazla beğeni topladı

https://www.engadget.com/2018/08/07/tesla-storm-watch-powerwall-feature/ Yorum Yaz
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chnekn 9 ay
Öncelikle belirteyim mobilde olduğum için haberin forumdan bir konu olduğuna dikkat etmedim ben ana sayfada denk geldiğim haber sayfası için böyle bir yorum yaptım çünkü bu platformda çoğunlukla yapılan fakat sadece bu platformda değil bir çok teknoloji platformunda yapılan bir şey olan hit çekmek adına. Sanki yazan editör uzaydan gelmişte, okuyan kişiler biraz önce mağadan çıkmış gibi okuduğunda komik ve saçma gelen başlık ve içeriklerle resmen insanları aşağılıyorlar. Bende bu durumdan oldukça rahatsız olduğum için böyle sert tepki verdim. Haber bölümünü açıyorsun şöyle bir göz gezdiriyorsun elle tutulur tek bir içerik, ciddi bir bilgi paylaşımı yok. Herşey ciddiyetsiz.
Ayrıca bataryalar çeşitli kimyasallardan oluşan ve elektrik enerjisini depolayabilen bir araçtır. Beyni yada zekası yoktur. Ancak ek bileşenler ve yazılım ile çeşitli hesaplamalara göre işlemler yapabilirler.
Elon musk ise araştırırsanız kazandığı ödüllerin büyük çoğunluğunun girişimcilik ödülü olduğunu görürsünüz ve tasarladığı şeylerin tek başına değil yüzlerce mühendis ile ortak çalışmalar olduğunu görebilirsiniz. Fakat haber içeriklerine bakarsak adam evinin garajında tek başına atom parçalıyor gibi tanırız.
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Ohol Oula 9 ay
Allah diyen domates gibi bir şey olmuş bu.
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homebird 9 ay
Olumsuz hava koşullarını algılayan batarya!!!

"21.yüzyılın en büyük dehaları arasında gösterilen"
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chnekn 9 ay homebird
teknoloji bilgisi telefonunun ekranını kaydırmaktan ibaret olan kişiler editörlük yaparsa evet elon musk 21. yy mücidi olur. hıyarlarda(salatalık) tahmin edebiliyormuş olumsuz hava koşullarını duymuşmuydun.
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