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Tesla’nın güneş enerjisi Hawaii’yi aydınlatacak

Tesla, Kapaia projesi adını verdiği çalışma ile dünyanın en büyük güneş enerjisi toplama ve depolama istasyonunu kurarak Hawaii'ye bağlı Kauai adasının enerji ihtiyacını karşılayacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Tesla’nın güneş enerjisi Hawaii’yi aydınlatacak
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Geçtiğimiz yıl SolarCity’i de bünyesine katarak özellikle güneş enerjisine yönelik yaptığı çalışmalarla fosil yakıtlara olan bağımlılığı ortadan kaldırmak isteyen Tesla, şimdi de güneş enerjisiyle Hawaii’nin enerji ihtiyacını karşılayacak. Hawaii gibi anakaraya uzak adaların enerji ihtiyacını başka bir eyaletten enerji transferi yapmak yerine kendi başına çözmek zorunda olması ve güneş enerjisinin akşam saatlerinde kullanılamamasıyla oluşan enerji sıkıntısı Tesla’nın güneş panelleri ve Powerpack'leri ile ortadan kalkacak gibi görünüyor.

Kapaia projesi adı verilen çalışmayla Tesla, Hawaii’nin Kauai adasına toplamda 13 megawatt güç kapasitesine sahip 54.978 adet güneş paneli yerleştirdi. Bu güneş panelleriyle gündüz toplanan enerji, toplamda 53 MWh kapasiteye sahipolan Tesla’nın Powerpack istasyonundaki, Gigafactory’de üretimi yapılan, Powepack’lere iletilecek ve güneşin batmasının ardından Kauai’nin enerji ihtiyacını karşılayacak.

Fosil Yakıtları Terk Etme Süreci Hızlanacak 

Tabi bu çalışmayla birlikte halihazırda rüzgar ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan Kauai, tamamen fosil kaynakları terk etmeyecek ancak terk etme süreci hız kazanacak. Kauai’nin takvimine göre 2030 yılına kadar adada kullanılan enerjinin yüzde 70’inin yenilenebilir kaynaklardan gelmesi beklenirken 2045’te fosil kaynak kullanımının tamamen terk edilmesi planlanıyor. Böylece 45 dönümlük Kapaia projesi, adanın kabarık elektrik faturalarının azalmasını sağlarken yıllık 1.6 milyon galon fosil yakıt kullanımını da ortadan kaldıracak.

Tesla’nın SolarCity’i aldığı tarihten bugüne yapılan ilk büyük proje olan Kapaia projesi ile kurulan güneş enerjisi toplama ve depolama istasyonunun dünyadaki en büyük güneş paneli ve depolama tesisi olduğu ifade ediliyor. 

Tesla'nın Kapaia projesine ait tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:
 

https://www.engadget.com/2017/03/08/teslas-new-solar-energy-station-will-power-hawaii-at-night/ Yorum Yaz
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Barni Moloztaş 2 yıl en beğenilen
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DH Misafiri 2 yıl
65 bin nüfuslu, ilçe boyutunda bir yer Kauai denen yer. Tamam, yenilenebilir enerjiye yatırıma amenna. Ama bu kadar abartmaya lüzum yok :)
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St Batuhan 2 yıl
Aslında bir bir dönüşümler heyecan verici. Plague Inc aklımdan geçti haberi okurken. Dünyanın çeşitli yerlerindeki yatırımlar ülkemizdekiler kadar heyecan veriyor zira başka yerlerin düzelmesi demek hem bu imkanların yaygınlaşması, fiyat olarak düşmesi demek hem de havanın global çapta temiz hale gelmesi demek. Yani Çin temiz hava sağlasa eminim ülkemize bile bir etkisi olacaktır o temiz havanın. Yani dünyaya global ısınma tersi yönde olanı değil de havanın temizliği açısından.
Umarım yaygınlaşma süreci üstel bir şekilde artar da 2030 hayallerini daha yakın zamanda yakalarız.
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KaleyDeskop 2 yıl
tesla'yı seviyorum ancak bir sorum olacak mesela ben bir şirket açsam atıyorum oyun ismini tesla yapsam telif haklarına girer mi sizce?
zira tesla dünya'ya mal olmuş bir isim..
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BekirHan 2 yıl
Hani Hawai' de yvolkanik hareketten dolayı yerleşime bile yer buluamıyordu. Demekki oldu mu oluyormuş...
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Barni Moloztaş 2 yıl en beğenilen
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Kygo2 2 yıl Barni Moloztaş
Barni Moloztaş

Bizde de her ay zam gelsin

20 yıl sonra güneşten kendi elektriğini üretenlerden de vergi alınmaya başlanır.
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