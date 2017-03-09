Tesla’nın güneş enerjisi Hawaii’yi aydınlatacak

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Geçtiğimiz yıl SolarCity’i de bünyesine katarak özellikle güneş enerjisine yönelik yaptığı çalışmalarla fosil yakıtlara olan bağımlılığı ortadan kaldırmak isteyen Tesla, şimdi de güneş enerjisiyle Hawaii’nin enerji ihtiyacını karşılayacak. Hawaii gibi anakaraya uzak adaların enerji ihtiyacını başka bir eyaletten enerji transferi yapmak yerine kendi başına çözmek zorunda olması ve güneş enerjisinin akşam saatlerinde kullanılamamasıyla oluşan enerji sıkıntısı Tesla’nın güneş panelleri ve Powerpack'leri ile ortadan kalkacak gibi görünüyor.

Kapaia projesi adı verilen çalışmayla Tesla, Hawaii’nin Kauai adasına toplamda 13 megawatt güç kapasitesine sahip 54.978 adet güneş paneli yerleştirdi. Bu güneş panelleriyle gündüz toplanan enerji, toplamda 53 MWh kapasiteye sahipolan Tesla’nın Powerpack istasyonundaki, Gigafactory’de üretimi yapılan, Powepack’lere iletilecek ve güneşin batmasının ardından Kauai’nin enerji ihtiyacını karşılayacak.

Fosil Yakıtları Terk Etme Süreci Hızlanacak

Tabi bu çalışmayla birlikte halihazırda rüzgar ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan Kauai, tamamen fosil kaynakları terk etmeyecek ancak terk etme süreci hız kazanacak. Kauai’nin takvimine göre 2030 yılına kadar adada kullanılan enerjinin yüzde 70’inin yenilenebilir kaynaklardan gelmesi beklenirken 2045’te fosil kaynak kullanımının tamamen terk edilmesi planlanıyor. Böylece 45 dönümlük Kapaia projesi, adanın kabarık elektrik faturalarının azalmasını sağlarken yıllık 1.6 milyon galon fosil yakıt kullanımını da ortadan kaldıracak.

Tesla’nın SolarCity’i aldığı tarihten bugüne yapılan ilk büyük proje olan Kapaia projesi ile kurulan güneş enerjisi toplama ve depolama istasyonunun dünyadaki en büyük güneş paneli ve depolama tesisi olduğu ifade ediliyor.

Tesla'nın Kapaia projesine ait tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

https://www.engadget.com/2017/03/08/teslas-new-solar-energy-station-will-power-hawaii-at-night/