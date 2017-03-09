Tesla’nın güneş enerjisi Hawaii’yi aydınlatacak

Kapaia projesi adı verilen çalışmayla Tesla, Hawaii’nin Kauai adasına toplamda 13 megawatt güç kapasitesine sahip 54.978 adet güneş paneli yerleştirdi. Bu güneş panelleriyle gündüz toplanan enerji, toplamda 53 MWh kapasiteye sahipolan Tesla’nın Powerpack istasyonundaki, Gigafactory’de üretimi yapılan, Powepack’lere iletilecek ve güneşin batmasının ardından Kauai’nin enerji ihtiyacını karşılayacak.
Fosil Yakıtları Terk Etme Süreci Hızlanacak
Tabi bu çalışmayla birlikte halihazırda rüzgar ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan Kauai, tamamen fosil kaynakları terk etmeyecek ancak terk etme süreci hız kazanacak. Kauai’nin takvimine göre 2030 yılına kadar adada kullanılan enerjinin yüzde 70’inin yenilenebilir kaynaklardan gelmesi beklenirken 2045’te fosil kaynak kullanımının tamamen terk edilmesi planlanıyor. Böylece 45 dönümlük Kapaia projesi, adanın kabarık elektrik faturalarının azalmasını sağlarken yıllık 1.6 milyon galon fosil yakıt kullanımını da ortadan kaldıracak.
Tesla’nın SolarCity’i aldığı tarihten bugüne yapılan ilk büyük proje olan Kapaia projesi ile kurulan güneş enerjisi toplama ve depolama istasyonunun dünyadaki en büyük güneş paneli ve depolama tesisi olduğu ifade ediliyor.
https://www.engadget.com/2017/03/08/teslas-new-solar-energy-station-will-power-hawaii-at-night/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Umarım yaygınlaşma süreci üstel bir şekilde artar da 2030 hayallerini daha yakın zamanda yakalarız.
zira tesla dünya'ya mal olmuş bir isim..
20 yıl sonra güneşten kendi elektriğini üretenlerden de vergi alınmaya başlanır.