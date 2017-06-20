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Tesla'nın yeni fabrikası Çin'de açılabilir

Yeni Gigafactory’ler inşa etmek için yerler arayan Tesla rotasını Çin’e çevirdi. Şirket yerel bir kuruluşla ortaklık kurarak Çin’de dev bir fabrika açabilir. İddialara göre tesisin yeri bile belli.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Geçtiğimiz yılın başlarında Elon Musk, Tesla’nın Çin’de bir üretim tesisi açacağını ve yerel bir şirketle ortaklık yapacağını dile getirmiş ancak daha sonra bu konudan pek bahsetmemişti. Şirketin üretim tesisi olan Gigafactory’nin yenilerini inşa etmek için ABD ve Avrupa’da bazı bölgeleri inceleyen Musk, geçtiğimiz ay Çin’in Başbakan Yardımcısı Liu Yandong ile bir araya gelince ikilinin, Çin’de kurulması planlanan yeni bir Gigafactory hakkında konuştukları iddia edilmişti. Son iddialara göre ise yeni Gigafactory’nin kurulacağı yer bile belli.

Tesla'nın yeni fabrikası Çin'de açılabilir
 

Bloomberg’ün gizli bir kaynağa dayandırdığı iddialara göre Tesla’nın Şanghay yetkilileri ile yaptığı anlaşma uyarınca şirketin Lingang kalkınma bölgesinde tesis kurmasına izin verilecek. Ayrıca ülkedeki yabancı girişimlere yönelik kurallar gereğince yerel bir şirket bu tesiste Tesla’nın ortağı olacak. Bloomberg müzakerelerin özel olduğu için henüz resmi bir açıklama yapılmadığını ve anlaşmanın tamamen sonuçlanmasıyla birlikte açıklama yapılacağını dile getiriyor.

Çin'deki Çıkışını Sürdürebilir 

Tesla’nın Çin’de bir üretim tesisine sahip olması şirketin hem Çin’de hem de genel olarak Asya pazarında daha etkili hale gelmesini sağlayabilir. Geçtiğimiz yıl Çin’de istediği satış adetine ulaşan Tesla hızla büyümüş ve böylece müşterilerini, yüzde 25’e varan ithalat vergisini ödemekten kurtarmıştı. Geçen yıl Çin’deki satışlarını 3 kat arttıran şirket bu satışlar sonucunda toplamda 1 milyar doların üstünde gelir elde etmişti.

Buna ek olarak Çin’in teknoloji devi Tencent’in de Tesla’nın hisselerinin yüzde 5’ini elinde bulundurması Tesla’nın bu pazarda desteklenmesini ve yeni yatırımcılar bulmasını sağlayabilir.


https://electrek.co/2017/06/19/tesla-gigafactory-china-rumor/ Yorum Yaz
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insom 1 yıl
Aklımızla dalga mı geciyirlar anlamıyorum ki. Laa siz önce bana 16mb hızlı sattığınız interneti evime 8mb olarak vermenizi bir düzeltin. Şimdi küfür edicem olmayacak neyse bu mübarek gece tövbe tövbe.
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kadirirdem 1 yıl
Maliyeti ucuza çıkartmak için başka çare yok ne yazık ki !
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yolcudur_abbas 1 yıl
ne açıyor,Trump Çinden ABD getirmeye çalışıyor fabrikaları
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