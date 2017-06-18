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Tesla’nın otomatik pilot özelliğine güncelleme geldi

Tesla’nın birkaç modeli tarafından kullanılabilen otomatik pilot özelliği yeni bir güncelleme aldı. Bu güncellemeyle birlikte sisteme yeni özellikler eklendi ve var olanlar geliştirildi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,7b
1
25
Otomobil Teknolojileri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Tesla’nın otomatik pilot özelliği güncellendi. Tesla sahiplerine eşsiz bir sürüş deneyimi sunan sistem, gelen güncellemeyle birlikte birkaç yeni özelliğe kavuştu ve var olan özellikleri geliştirildi.

Tesla tarafından paylaşılan bilgilere göre gelen güncellemeyle birlikte otomatik pilot özelliği artık trafiğe duyarlı seyir kontrolü, paralel ve dikey park etme, çağırma, otomatik acil durum frenlemesi, çarpışma uyarısı (ön ve yanlar için), otomatik pilot ve otomatik şerit değiştirme özelliklerinin tümüne sahip. Bu özelliklerden bazıları sisteme yeni eklendi ve bazıları da geliştirildi.

Kullanıma sunulduğu ilk zamanlarda birçok kişinin dikkatini çekmeyi başaran otomatik pilot özelliği, Tesla modellerini gerçek anlamda sürücüsüz otomobillere dönüştürene kadar geliştirilmeye devam edecek. Tesla, otomatik pilot sisteminin yakın bir tarihte bu düzeye ulaşmasını planladığı için Model X’e ve Model S’e sürücüsüz otomobilde bulunması gereken tüm donanımları eklemişti

Tesla, güncellemenin kablosuz bağlantı üzerinden otomatik pilot sistemine yüklenebileceğini duyurdu. Yeni üretilen modeller ise bu güncelleme yüklenmiş olarak satışa sunulacak.


http://www.carscoops.com/2017/06/teslas-enhanced-autopilot-system-gets.html Yorum Yaz
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ozzy55ozzy 2 yıl en beğenilen
Lütfen artık konuya gelip de tesla haberlerinden bıkmanızdan bahsetmeyin. Beğenmiyorsanız habere tıklamayın.
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Murmeko 2 yıl ozzy55ozzy
oa3355
Lütfen artık konuya gelip de tesla haberlerinden bıkmanızdan bahsetmeyin. Beğenmiyorsanız habere tıklamayın.

Çok doğru, şahsen ben merak ediyorum ve okumayı seviyorum. Sitedeki içeriğin herkese hitap etmesi lazım sadece size değil, ilginizi çekmiyorsa ilgilenmeyin. Saçma sapan yorumlar yazarak ileriye götürmüyorsunuz.
oa3355Lütfen artık konuya gelip de tesla haberlerinden bıkmanızdan bahsetmeyin. Beğenmiyorsanız habere tıklamayın.Çok doğru, ş...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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axaxa 2 yıl
Olsada güncellesek
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DH Misafiri 2 yıl
Teslayı hala sıradan araba markalarıyla, para ve reklam diye karşılaştıranlar var. Tesla yüzyılın buluşudur. Bugüne kadar kimsenin başaramadığı bir yapay zekanın uygulanmış, üstelik piyasaya sürülebilmiş halidir. Önümüzdeki yıllarda bunlar sıradan olacak, ama şimdilik en iyisi bu. Google in araçları bile henüz bu seviyeye ulaşamadı. hep birlikte tesla sayesinde yapay zekanın gelişimine tanık oluyoruz. bunu acımasızca eleştirmek tek kelime ile insafsızlık veya cahilliktir. elbette hataları, sorunları olacaktır. sonuçta bu sayede gelişimini tamamlayacak.
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ufuk-34JD58 2 yıl
yarın gidim güncelliyim

teslamı

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alemburda34 2 yıl
Su arabanin o kdr haberi yapildi ancak hale bir gercek anlamda video incelemesini goremedik. Amerika olur Turkiye olur su arabanin bir video incelemesini gormek isterim.
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Master_Evil 2 yıl
haberler güzel ama bizden çok uzak malesef
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12 Angry Men 2 yıl
Acaba biz ne zaman böyle arabalar kullanacağız. :(
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KaleyDeskop 2 yıl
sıfır araba merakım vardı ama şimdileri şu tesla araçlarını gördükçe ağlıyorum, sanırım hiç sahip olamayacağım içindir :D
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e_capkan 2 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop
sıfır araba merakım vardı ama şimdileri şu tesla araçlarını gördükçe ağlıyorum, sanırım hiç sahip olamayacağım içindir :D

aynen
model 3 bile 35bin dolardan başlayacak.4x4 oto pilotlusu50 bin dolar olur onunda.
günde 100-200km yok yapanlar için belki avantajlı olur ama az kullananların o kadar para bağlaması mantıksız.
havadan biryerden para gelirse alırız anca
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mamilim90 2 yıl
Tesla Haberlerine neden karsi cikiyorsunuz anlamiyorum benim cok dikkatimi cekiyor ilgilye takip ediyorum
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AirSupport 2 yıl
Ben Tesla haberlerini severek okuyorum beğenmiyorsanız girmeyin habere. Bir sürü konuda haber yapılıyor onları okuyabilirsiniz.
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Cosster 2 yıl
Çok sağlam PR'ı dönüyor Tesla'nın %30u teknolojiyse %70i propaganda. Diğerleri ışınlanan araç üretse bu kadar haber olmaz.
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