Tesla’nın otomatik pilot özelliğine güncelleme geldi

Tesla’nın otomatik pilot özelliği güncellendi. Tesla sahiplerine eşsiz bir sürüş deneyimi sunan sistem, gelen güncellemeyle birlikte birkaç yeni özelliğe kavuştu ve var olan özellikleri geliştirildi.

Tesla tarafından paylaşılan bilgilere göre gelen güncellemeyle birlikte otomatik pilot özelliği artık trafiğe duyarlı seyir kontrolü, paralel ve dikey park etme, çağırma, otomatik acil durum frenlemesi, çarpışma uyarısı (ön ve yanlar için), otomatik pilot ve otomatik şerit değiştirme özelliklerinin tümüne sahip. Bu özelliklerden bazıları sisteme yeni eklendi ve bazıları da geliştirildi.

Kullanıma sunulduğu ilk zamanlarda birçok kişinin dikkatini çekmeyi başaran otomatik pilot özelliği, Tesla modellerini gerçek anlamda sürücüsüz otomobillere dönüştürene kadar geliştirilmeye devam edecek. Tesla, otomatik pilot sisteminin yakın bir tarihte bu düzeye ulaşmasını planladığı için Model X’e ve Model S’e sürücüsüz otomobilde bulunması gereken tüm donanımları eklemişti.

Tesla, güncellemenin kablosuz bağlantı üzerinden otomatik pilot sistemine yüklenebileceğini duyurdu. Yeni üretilen modeller ise bu güncelleme yüklenmiş olarak satışa sunulacak.

http://www.carscoops.com/2017/06/teslas-enhanced-autopilot-system-gets.html