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Tesla'nın otomatik pilotu bu kez hayat kurtardı

Tesla’nın yoğun eleştirilere maruz kalan otomatik pilotu bu kez Amerika'da direksiyon başında fenalaşan bir kişiyi hastaneye yetiştirerek hayatının kurtulmasını sağladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
14,1b
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Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Tesla’nın geleceğin teknolojisi olarak nitelendirilen sürücüsüz ve elektrikli otomobillere dair planlarını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Genellikle güvenlik konusundaki endişeler sebebiyle otomatik pilot üzerinden yoğun eleştirilere maruz kalan Tesla, kısa süre önce meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrasında yayınlanan haberlerle adeta yerden yere vurulmuştu.
Elon Musk ise her ne kadar kazaların sürücü hatasından kaynaklandığını dile getirse de Tesla’ya olan güven problemini ortadan kaldırmaya yetmedi. Fakat kısa süre önce yaşanan bu olay ile -tehlikeli olmasının yanında- otomatik pilotun aslında ne denli önemli bir görev üstelenebileceği de kanıtlandı.

Tesla Model X sayesinde hayatı kurtuldu 

Amerika’nın Missouri eyaletindeki Springfield şehrinde trafikte ilerleyen 37 yaşındaki avukat Joshua Neally, pulmoner emboli (akciğer embolisi) hastalığının nüks etmesiyle direksiyon başında aniden fenalaşıyor. Göğsüne şiddetli bir acı saplandığını dile getiren Neally, telaşa kapılmadan eşini arayarak durumu haber veriyor. Ambulansın bulunduğu yere gelene kadar önemli bir vakit kaybı yaşanacağını düşünen avukat, Model X aracını otomatik pilot moduna alarak en yakın hastaneye gitmeye karar veriyor.
Yaklaşık 32 kilometre boyunca kendi kendine hareket eden Tesla sürücüsünü güvenli bir şekilde hastaneye ulaştırmayı başarıyor ve zamanında yapılan müdahale ile hayatının kurtulmasını sağlıyor. Doktorlar Joshua Neally’nin hayati tehlikeyi atlattığını ancak güç durumdayken otomatik pilotu kullanmasının doğru olmadığını belirttiler. Henüz geliştirme süreci devam eden otomatik pilot özelliği bakalım ilerleyen yıllarda güvenlik endişelerini ortadan kaldırabilecek mi...

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infom@n 3 yıl en beğenilen
Otomatik pilot gelecektir.
Bütün araçlar birbiriyle haberleşiyor olsaydı önceki kaza yaşanmazdı. Sürücü hatalarının yerini arızalar alacaktır.
Volvo'nun bir konsepti vardı. Yol üzerindeki çukurlar bile diğer araçlara bilgi olarak gönderiliyordu. Düşünsenize aracınız yaklaştığını her yoldan haberdar olacak.
Ayın sonuna doğru AKK devreye girecek ve çukura girip jantı kırdıktan sonra "dikkat çukur var" bilgisi aracınıza gelecek :D
Otomatik pilot gelecektir.Bütün araçlar birbiriyle haberleşiyor olsaydı önceki kaza yaşanmazdı. Sürücü hatalarının yerini arızalar alacaktır.Volvo'nun...
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1 Yanıt Yanıtla +74
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Dead Gear Apple 3 yıl
Ben dünya kadar para verecem ve bana sunulan hizmeti, kullanma diyecekler?

(Teslam olsa ebesini bile ağlatirdim)
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ahmet_dpt 3 yıl
Tesla severim desteklerim ancak reklam çalışması da olabilir. Durumu kurtarmak izlenimleri olumluya yaklaştırmak için.
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underlater 3 yıl
Otomobilden kaynaklanmayan ölümle burun buruna getirecek rahatsızlıklarda bende zaten öleceğim mantığıyla hareket ederek otomatik pilotu devreye alırdım. Çünkü bu gibi durumlarda mantıklı olan hareket bir an önce hastaneye yetişmektir. Alternatif yoksa otomatik pilota evet! :)
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SEO-Uzmanı 3 yıl
yapay zeka demek akan bir trafik demektir !
ulaşımda devrim demektir ! :)~
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kadirirdem 3 yıl
Tesla sevdiğim bir firmadır bakalım birde ülkemize resmi gelselerdi iyi olurdu...
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idombayci 3 yıl
Bi kara şimşek kadar olamamış
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Captain_Ivy 3 yıl
Reklam..
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NİGHTROD 3 yıl
Küçükken ailemize bilgisayar aldırırken attığımız dünyanın en komik yalanına benzemiş; ama bilgisayarda ders de çalışçam :(

+ Musk Bey, radarlarınız güneşte parlayan krom kaplı tır kasasını gökyüzü zannetti ve bu yüzden bir kişi feci şekilde hayatını kaybetti ne düşünüyorsunuz?
- Kullanıcı hatası :(
+ Kullanıcıların hatası aracın donanımını kullanmak mı?
- Ama bazen hayat da kurtarıyoz :/

Avradına yandığımının Amerika'sı. Sineması gibi her şeyi şişirilmiş, bir parayı bastım olduculuk.

Adam (mersedes, BMW) ACC teknolojisini 80'lerde bulmuş, bugün mükemmelleştirmiş. Bizimkiler fiyatı abzürt pahalı diye Tesla'ya tapsınlar. Adamın mezarda kemikleri sızlıyodur yemin ediyorum.
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eric13 3 yıl
En yakin hastane 32 km yuh
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gcb1903 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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bugatti1907 3 yıl
Ya arkadaş her iyi olaya reklam diyor bazıları. Ölümlü kaza olunca da yerden yere vuruyor. O zaman o da sabotajdır. Yerden yere de vuranları da anlamıyorum. Tesla oto pilotta 2m km yapmış ve ilk ölümlü kaza olmuş. Dünya genelinde yaklaşık her 1m km de bir ölümlü kaza oluyor. Bu bile önemli bir başarıdır.
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bafbaf 3 yıl
Joshua Neally isimli şahıs sonraki açıklamasında ambulans diye bir şeyden haberi olmadığını söyledi.
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