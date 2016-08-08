Tesla'nın otomatik pilotu bu kez hayat kurtardı

Tesla’nın geleceğin teknolojisi olarak nitelendirilen sürücüsüz ve elektrikli otomobillere dair planlarını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Genellikle güvenlik konusundaki endişeler sebebiyle otomatik pilot üzerinden yoğun eleştirilere maruz kalan Tesla, kısa süre önce meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrasında yayınlanan haberlerle adeta yerden yere vurulmuştu.

Elon Musk ise her ne kadar kazaların sürücü hatasından kaynaklandığını dile getirse de Tesla’ya olan güven problemini ortadan kaldırmaya yetmedi. Fakat kısa süre önce yaşanan bu olay ile -tehlikeli olmasının yanında- otomatik pilotun aslında ne denli önemli bir görev üstelenebileceği de kanıtlandı.

Tesla Model X sayesinde hayatı kurtuldu

Amerika’nın Missouri eyaletindeki Springfield şehrinde trafikte ilerleyen 37 yaşındaki avukat Joshua Neally, pulmoner emboli (akciğer embolisi) hastalığının nüks etmesiyle direksiyon başında aniden fenalaşıyor. Göğsüne şiddetli bir acı saplandığını dile getiren Neally, telaşa kapılmadan eşini arayarak durumu haber veriyor. Ambulansın bulunduğu yere gelene kadar önemli bir vakit kaybı yaşanacağını düşünen avukat, Model X aracını otomatik pilot moduna alarak en yakın hastaneye gitmeye karar veriyor.

Yaklaşık 32 kilometre boyunca kendi kendine hareket eden Tesla sürücüsünü güvenli bir şekilde hastaneye ulaştırmayı başarıyor ve zamanında yapılan müdahale ile hayatının kurtulmasını sağlıyor. Doktorlar Joshua Neally’nin hayati tehlikeyi atlattığını ancak güç durumdayken otomatik pilotu kullanmasının doğru olmadığını belirttiler. Henüz geliştirme süreci devam eden otomatik pilot özelliği bakalım ilerleyen yıllarda güvenlik endişelerini ortadan kaldırabilecek mi...