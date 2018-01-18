Tesla'nın otomatik pilotunu portakalla kandırdılar [video]

Tesla'nın elektrikli otomobillerine entegre ettiği otopilot teknolojisinin sürücülere büyük kolaylık sağladığı bir gerçek ancak şirket her defasında bunun yardımcı bir özellik olduğunu ve sürücülerin kontrolü tamamen otomatik pilota devretmelerinin doğru olmadığını vurguluyor. Dolayısıyla aracı kullanan kişinin her 2 dakikada bir direksiyona dokunmaları gerek, aksi taktirde sistem uyarı sinyali veriyor.

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Yayınlanan yeni bir videoda Tesla Model S P85D kullanan bir sürücünün direksiyonun arasına portakal sıkıştırdığını görüyoruz. İlk bakışta sürücünün birazdan yemeyi düşündüğü bu meyveyi pratik olarak ulaşılabilecek bir yere koyduğunu düşünebilirsiniz ancak durum hiç de öyle değil. Tesla sürücüsü portakalı çok daha önemli bir amaca hizmet etmek için oraya koymuş durumda.

Canı sıkıldığı için çözüm bulmuş

Tesla marka araçlar sürücülerin otopilot devredeyken her iki dakikada bir direksiyona dokunup dokunmadığını belirlemek için basınç sensörlerinden yardım alıyor. Bu sensörler herhangi bir basınç algılamazsa sürücü elini direksiyonun üzerine koyana kadar bir uyarı sinyali gönderiyor. Otomobili kullanan arkadaş da portakalı direksiyonun arasına sıkıştırarak bir nevi otopilot sistemini kandırmış durumda. Yani böylece araç sürücünün elinin direksiyona temas ettiğini düşünerek uyarı sinyali vermiyor.

Çölde canı sıkıldığı için böyle bir yöntem geliştirdiğini belirten sürücü bu sayede araç kendi kendine giderken her iki dakikada bir direksiyona dokunma derdinden kurtulmuş. Aşağıda yer alan video aracılığıyla bu ilginç görüntüleri izleyebilirsiniz.