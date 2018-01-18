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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla'nın otomatik pilotunu portakalla kandırdılar [video]

Tesla marka otomobile sahip bir sürücü, aracının otomatik pilot sistemini bir portakalla kandırarak her iki dakikada bir direksiyona dokunma derdini ortadan kaldırdı. İlginç görüntüler haberimizde...
1 yıl
8,7b
1
33
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla'nın elektrikli otomobillerine entegre ettiği otopilot teknolojisinin sürücülere büyük kolaylık sağladığı bir gerçek ancak şirket her defasında bunun yardımcı bir özellik olduğunu ve sürücülerin kontrolü tamamen otomatik pilota devretmelerinin doğru olmadığını vurguluyor. Dolayısıyla aracı kullanan kişinin her 2 dakikada bir direksiyona dokunmaları gerek, aksi taktirde sistem uyarı sinyali veriyor.
Ayrıca Bkz. "Yeni Skoda Fabia geliyor: Otomobilin ilk teaser görseli yayınlandı"
Yayınlanan yeni bir videoda Tesla Model S P85D kullanan bir sürücünün direksiyonun arasına portakal sıkıştırdığını görüyoruz. İlk bakışta sürücünün birazdan yemeyi düşündüğü bu meyveyi pratik olarak ulaşılabilecek bir yere koyduğunu düşünebilirsiniz ancak durum hiç de öyle değil. Tesla sürücüsü portakalı çok daha önemli bir amaca hizmet etmek için oraya koymuş durumda.

Canı sıkıldığı için çözüm bulmuş

Tesla marka araçlar sürücülerin otopilot devredeyken her iki dakikada bir direksiyona dokunup dokunmadığını belirlemek için basınç sensörlerinden yardım alıyor. Bu sensörler herhangi bir basınç algılamazsa sürücü elini direksiyonun üzerine koyana kadar bir uyarı sinyali gönderiyor. Otomobili kullanan arkadaş da portakalı direksiyonun arasına sıkıştırarak bir nevi otopilot sistemini kandırmış durumda. Yani böylece araç sürücünün elinin direksiyona temas ettiğini düşünerek uyarı sinyali vermiyor.
Çölde canı sıkıldığı için böyle bir yöntem geliştirdiğini belirten sürücü bu sayede araç kendi kendine giderken her iki dakikada bir direksiyona dokunma derdinden kurtulmuş. Aşağıda yer alan video aracılığıyla bu ilginç görüntüleri izleyebilirsiniz.

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sadrag 1 yıl en beğenilen
Tesla hiç uğraşmasın bence. Direksiyonun kenarına "canıma susadım" düğmesi koysun bi tane, sonra adam uyurmu gazetemi okur, ne yaparsa yapsın..
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OverClocK1ng 1 yıl
"Tesla'nın otomatik pilotunu portakalla kandırdılar"

Oooooo, Modern Klasiklerden...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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oguzhanc64 1 yıl
Kimler kandırılıyor hem de defalarca... Tesla kandırılmış suç mu :)
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aycibin 1 yıl
Emniyet kemer uyarisini sahte toka ile kandiranlar bunu begendi
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TheCaliph_ 1 yıl
Aklima Ctrl ye Kağıt sıkıstirip Minor kombo yaptigimiz gunler geldi
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CeyKalDa 1 yıl

öğrenecekleri çok şey var
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kadirirdem 1 yıl
Türkler yapardı ama ,Teslaları yok işte :(
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BekirTemel 1 yıl
siz benim tesla bacımı portakalla mı kandırdınız
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Amon_Amarth 1 yıl
Yalnız bu arkadaş nasıl ceza yeme korkusu yaşamadan 86 mph ile gidiyor? Şehir dışında bu hızda sürüş serbest mı yani? Ben ortalama 60 mph biliyorum yani 96 km, hadi bazı eyaletlerde maksimum 110. Bu arkadaş 86 mph ile gittiğine göre 138 km yapıyor demektir.
Abd'ye yaşayan arkadaşlar bir cevap verirse bu soruma sevinirim
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Penanggalan 1 yıl Amon_Amarth
Videodan görünen bir yerin ismini buldum "Enoch"
Ardından Enoch şehrinin Utah isminde bir eyalete bağlı olduğunu buldum, eyaletin internet sitesinde yazana göre;
Speed limits increase to75 or 80 miles per hour on interstate highways and 65 miles per hour on some state highways.
Eyalet arası yollarda 75-80 mil arasıymış ve bu adam dediginiz gibi 6 fark ile sınırı aşıyor.
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modifix06 1 yıl
Tesla direksiyona parmak izi koysun
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LeonEyes 1 yıl
kendini kandırmış başka bişey değil,biyere tosladığında da pambuğu biyerlerine tıkadıklarında da onu heklemiş olurlar.
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oquzdag 1 yıl LeonEyes
LeonEyes
kendini kandırmış başka bişey değil,biyere tosladığında da pambuğu biyerlerine tıkadıklarında da onu heklemiş olurlar.

Onlarda pamuk tıkama yok galiba. ona güveniyor.
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hard_hacker 1 yıl
Turkiye mi?
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Blitz 1 yıl
Otomatik Portakal ...
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