Yeni Skoda Fabia geliyor: Otomobilin ilk teaser görseli yayınlandı

Hatırlayacağınız üzere yeni Volkswagen Polo birkaç ay önce tanıtılmıştı. Yeni nesil Seat Ibiza ise geçtiğimiz yılın Şubat ayında yüzünü gösterdi. Buna rağmen Skoda Fabia 2014'ten beri neredeyse hiç değişmemiş durumda. Ancak gelen yeni haberler umut verici.

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Volkswagen'in Çek bölümü yeni Fabia'yı Mart ayında düzenlenecek olan Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilemeye hazırlanıyor. Şirket resmi Instagram hesabı aracılığıyla otomobilin ilk teaser görselini yayınladı.

Bir sonraki hedef yeni nesil Audi A1

Çek marka yepyeni bir model yerine "güncellenmiş" bir hatchback vadediyor. Otomobilin ön ve arka kısımlarında LED ışıklndırma yer alacak. Şimdilik Skoda'nın araçla ilgili söylediği tek şey bu. Ancak yenilenmiş Fabia'nın ana hatları eskisinden daha keskin olacakmış gibi görünüyor.

Otomobil üreticisi, 1999'da piyasaya sürülen birinci nesilden bu yana 4 milyondan fazla Fabia satmış durumda. Mevcut üçüncü neslin ulaştığı rakam ise yarım milyonun üzerinde. Yenilenen Fabia'nın örtüsünü kaldıracak Volkswagen Group'un bir sonraki hedefi ise nesil değişimine hazırlanan Audi A1 olacak.

https://www.instagram.com/p/BeFnglCAo0c/?taken-by=skodagram