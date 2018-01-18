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Yeni Skoda Fabia geliyor: Otomobilin ilk teaser görseli yayınlandı

Çek otomobil üreticisi Skoda, Mart ayında düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı'nda güncellenmiş Fabia'yı tanıtacak. Şirket aracın ilk teaser görüntüsünü de yayınladı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Hatırlayacağınız üzere yeni Volkswagen Polo birkaç ay önce tanıtılmıştı. Yeni nesil Seat Ibiza ise geçtiğimiz yılın Şubat ayında yüzünü gösterdi. Buna rağmen Skoda Fabia 2014'ten beri neredeyse hiç değişmemiş durumda. Ancak gelen yeni haberler umut verici.
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Volkswagen'in Çek bölümü yeni Fabia'yı Mart ayında düzenlenecek olan Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilemeye hazırlanıyor. Şirket resmi Instagram hesabı aracılığıyla otomobilin ilk teaser görselini yayınladı.

Bir sonraki hedef yeni nesil Audi A1

Çek marka yepyeni bir model yerine "güncellenmiş" bir hatchback vadediyor. Otomobilin ön ve arka kısımlarında LED ışıklndırma yer alacak. Şimdilik Skoda'nın araçla ilgili söylediği tek şey bu. Ancak yenilenmiş Fabia'nın ana hatları eskisinden daha keskin olacakmış gibi görünüyor.
Otomobil üreticisi, 1999'da piyasaya sürülen birinci nesilden bu yana 4 milyondan fazla Fabia satmış durumda. Mevcut üçüncü neslin ulaştığı rakam ise yarım milyonun üzerinde. Yenilenen Fabia'nın örtüsünü kaldıracak Volkswagen Group'un bir sonraki hedefi ise nesil değişimine hazırlanan Audi A1 olacak.

https://www.instagram.com/p/BeFnglCAo0c/?taken-by=skodagram Yorum Yaz
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Desici09 1 yıl en beğenilen
Süreyya hanımın inanılmaz değişimi.
VAG'da designer olmak vardı
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Kragen 1 yıl
Şu ön ızgaraların üstten çıkıntısı bir beni mi rahatsız ediyor? Aynı olay iphone x’de de var.
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akifsari 1 yıl
Ibiza dan kaliteli olacagini dusunuyorum polo Kadar da yuksek fiyat olmayacaktir

Yenl far Ve izgara buna lstlnqden adaptif hip sabitleyici opsiyonu gelecektlr

Clio ve flesta ile rekabetl icin surfs dinaniklerine de calismalari lazim



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amasseia 1 yıl
Üstteki eskiz ile alttaki fotoğraf aynı değil. Yeni fabia gelecek evet ama görseller bana pek saglikli gelmedi. Tutarsizlik mevcut.
Umarim en üstteki eskiz gibi olur o daha karizmatik...
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BordoVeBeyaz 1 yıl
Farklı tavan rengi çok yakışıyordu bu arabalarda..
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Barni Moloztaş 1 yıl
Aynısı bu
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10ff 1 yıl
seat leon - ibiza kırması olmuş iyice...
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Father Torque 1 yıl
Şu güzelim yüksek tavanlı aracı neden bozup da alçak tavanlı standart bir binek otoya dönüştürdüler anlayabilmiş değilim. Eski haliyle çok ferah bir iç mekanı vardı.
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BekirTemel 1 yıl
Skoda kodiaq dışında hoşuma giden bir tasarım yapamadı, eski süper b de etkileyici idi o da yeni kasa ile geri gitti.
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haberelectro 1 yıl
Yeni felan değil ufak çaplı makyaj olacak. 1.5 TSI gelir.
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orcnd 1 yıl
böyle olacaksa hiç olmasın. arkayı sportif yapalım derken daraltacaklar. skodanın olayı kullanışlı olması. bunu bozarlarsa kendi ayaklarına sıkarlar.
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imperio_o 1 yıl orcnd
orcnd
böyle olacaksa hiç olmasın. arkayı sportif yapalım derken daraltacaklar. skodanın olayı kullanışlı olması. bunu bozarlarsa kendi ayaklarına sıkarlar.

yeni platformla aks mesafesinin artacağı düşünülecek olursa bagajda bir daralmaya gideceklerini sanmıyorum.
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oasisinet 1 yıl
Kasa masa değişmez,daha 3 sene olmadı güncel kasa yollara çıkalı.
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