Tesla'nın yeni aracı P100D internete sızdırıldı

Haber Editörü
Gelecek ay itibariyle, en ucuz elektrikli aracının satışına başlayacak olan Tesla, yıl içerisinde önemli bir modelin daha duyurusunu yapabilir. Tesla Model S P100D adını alacağı öğrenilen bu yeni elektrikli araçla ilgili ilk bilgiler, yazılım kodları içerisinde ortaya çıktı.
Kendisi bir Tesla Model S P85D sahibi olan Jason Hughes, aracına gönderilen güncellemenin ayrıntılarını incelerken, P100D adında yeni bir modelin işaretlerine rastlamış. P100D modelinin mevcut P85D modelinden çok daha büyük bir bataryaya sahip olacağı tahmin ediliyor. P85 modelinde 85kWh kapasiteli bir batarya kullanılıyordu. Muhtemelen P100D modelinde de 100kWh kapasiteli bir bataryaya yer verilecek.
Ayrıca Bkz. "Mac bilgisayarları için Oculus Rift çok uzakta"
Hughes, vakit kaybetmeden 2.13.77 yapı numaralı güncelleme ile ilgili sırlarını firmanın patronu Elon Musk ile paylaşmış. Bir süre sonra ise aracın sistem yazılımının kendisinden habersiz bir şekilde 2.12.45 sürümüne döndürüldüğünü fark etmiş. Hughes, bunun sebebini Musk'a sorduğunda ise tatmin edici bir yanıt alamamış.
Uzmanlar,Tesla'nın bu gizli bilgileri fark ettiği ve sonrasında hızlı bir şekilde güncellemeyi geri çekmiş olabileceğini belirtiyor. Zira, henüz yapım aşamasında olan bir modelin sızdırılması, Musk'un pek hoşuna gitmeyecektir. Zaten bir süre önce, araçlarını eleştiren bir müşterinin siparişini iptal edebilecek kadar cesur olduğunu göstermişti. Şimdilik Tesla Model S P100D modelinin ne zaman duyurulacağı bilinmiyor.
http://bgr.com/2016/03/08/tesla-model-s-p100d/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yüksek pil kapasiteli model desek daha doğru olur.
lakin bu petrol lobileri ve vergiler ne olacak ?
özellikle bizim gibi vergi dairesini andıran petrol istasyonları yok olunca, devlet bu kaybı nereden karşılayacak ?
menzıl 400 diye bılıyorum
Telefonların minicik bataryası 5 dakikada şarj olamıyor... Güzel hayalmiș
Batarya teknolojisi gelişse bile şehir alt yapıları kaldırmaz dediğiniz şeyi (En azından bizim şehir alt yapılarımız ). 80 kwh'lik bataryayı 1 saatte doldurmak için, 1 saat boyunca 80 kw ile şarj etmeniz gerekir (+ ufak kayıplar hariç) 5 dakikada doldurmak için 5 dakika boyunca 960 kw ile şarj etmeniz gerekir. Neredeyse 1 araç için anlık 1 megawatt yani
Benzin alır gibi 5 dakikada 500 km götürecek şekilde şarj olacak şekilde ayarlasalar güzel olacak...
P85D 85 KW
P90D 90 KW
P100D 100 KW
D Çift motor anlamına gelir. Biri önde diğeri arkada olmak üzere.
P performans odaklı model anlamına gelir. Yani Lucidrous (saçma) ivmelenme modu, spoiler, Brembo fren takımı özelliklerini barındırır.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4025 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
tesla, tesla model s p85d ve