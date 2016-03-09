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Tesla'nın yeni aracı P100D internete sızdırıldı

Elektrikli araç denince akla ilk gelen firma olan Tesla, araçlarına gönderdiği güncelleme yazılımında unutkanlık yapınca, henüz tanıtılmamış yeni bir modeli ortaya çıktı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4b
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26
Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Gelecek ay itibariyle, en ucuz elektrikli aracının satışına başlayacak olan Tesla, yıl içerisinde önemli bir modelin daha duyurusunu yapabilir. Tesla Model S P100D adını alacağı öğrenilen bu yeni elektrikli araçla ilgili ilk bilgiler, yazılım kodları içerisinde ortaya çıktı.

Kendisi bir Tesla Model S P85D sahibi olan Jason Hughes, aracına gönderilen güncellemenin ayrıntılarını incelerken, P100D adında yeni bir modelin işaretlerine rastlamış. P100D modelinin mevcut P85D modelinden çok daha büyük bir bataryaya sahip olacağı tahmin ediliyor. P85 modelinde 85kWh kapasiteli bir batarya kullanılıyordu. Muhtemelen P100D modelinde de 100kWh kapasiteli bir bataryaya yer verilecek.

Ayrıca Bkz. "Mac bilgisayarları için Oculus Rift çok uzakta"
Hughes, vakit kaybetmeden 2.13.77 yapı numaralı güncelleme ile ilgili sırlarını firmanın patronu Elon Musk ile paylaşmış. Bir süre sonra ise aracın sistem yazılımının kendisinden habersiz bir şekilde 2.12.45 sürümüne döndürüldüğünü fark etmiş. Hughes, bunun sebebini Musk'a sorduğunda ise tatmin edici bir yanıt alamamış.

Uzmanlar,Tesla'nın bu gizli bilgileri fark ettiği ve sonrasında hızlı bir şekilde güncellemeyi geri çekmiş olabileceğini belirtiyor. Zira, henüz yapım aşamasında olan bir modelin sızdırılması, Musk'un pek hoşuna gitmeyecektir. Zaten bir süre önce, araçlarını eleştiren bir müşterinin siparişini iptal edebilecek kadar cesur olduğunu göstermişti. Şimdilik Tesla Model S P100D modelinin ne zaman duyurulacağı bilinmiyor.
 

http://bgr.com/2016/03/08/tesla-model-s-p100d/ Yorum Yaz
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stalker(1979) 3 yıl en beğenilen
100kWh kapasiteli bir batarya mı? O zaman 800 km menzili olur mu bunun? Öyle ise iyiymiş:) Bu gidişle elektrikli araçlar benzinli ile aynı menzili verebilecekler :)
100kWh kapasiteli bir batarya mı? O zaman 800 km menzili olur mu bunun? Öyle ise iyiymiş:) Bu gidişle elektrikli araçlar benzinli ile aynı menzili verebilecekle...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Atılgan oo 3 yıl
onemli olan menzili degil ki. sarj suresini kisaltsalar yeterli. 5 dakikada full sarj olsa isterse 400km menzili olsun nillet kapisir valla.
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SliTheRiNN 3 yıl
Tesla Supercharger isimli şarj istasyonlarında hali hazırda 30 dakikalık şarjla 170 mil (273,5 KM) menzil sunuyor (Bildiğim kadarıyla kullanımı ücretsiz bu istasyonların). 2016 yılı içerisinde ülkemizdede birkaç tane kurmayı planlıyorlar bu istasyonlardan bildiğim kadarıyla. Diğer elektrikli araçlarla kıyasladığımızda, bence müthiş değerler bunlar. Yakın gelecekte, 2-3 saatte bir kısa molalarla uzun yolda bile tercih sebebi olabilir elektrikli arabalar.
Tesla Supercharger isimli şarj istasyonlarında hali hazırda 30 dakikalık şarjla 170 mil (273,5 KM) menzil sunuyor (Bildiğim kadarıyla kullanımı ücretsiz bu ista...
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derememo 3 yıl
bu adamlar, A yada B segmenti, küçük, şehir içi kullanım amaçlı bir araba yapmayacaklar sanırım.
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e_capkan 3 yıl
yeni araç değil.

yüksek pil kapasiteli model desek daha doğru olur.
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BekirTemel 3 yıl
her gün yeni bir tesla
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OnurD7 3 yıl
Şuanda Türkiye'de satılan Tesla'lar nerede şarj ediliyor bilen var mı ?
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Chronotide 3 yıl OnurD7
Tesla araç sahiplerinin evlerine bir dönüştürücü takıyor, evden şarj edilebiliyor.
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kadirirdem 3 yıl
yaklaşık 800 km menzil verir oda çok iyiymiş....
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C.CEMİL 3 yıl
gelecek daha hızlı gelecek galiba :)
lakin bu petrol lobileri ve vergiler ne olacak ?
özellikle bizim gibi vergi dairesini andıran petrol istasyonları yok olunca, devlet bu kaybı nereden karşılayacak ?
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ktlimited01 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

yaklaşık 800 km menzil verir oda çok iyiymiş....

menzıl 400 diye bılıyorum
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Ac1DBuRN 3 yıl
Adama bir teşekkür mesajı dahi yollamamışlarmı? Şeytan diyor rootla arabayı, yükle Prius 6.0.1 ECU'sunu. 3 güne çıkar batarya süresi :). Bu muhabbetleri önümüzdeki yıllarda görürsek şaşırmayalım :)
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ktlimited01 3 yıl
fıyatı turkıyede 135 cıvarı olabılır. Avrupa ve amerıkada tesvıkle daha ucuza alınabılıyor. BMw 320 ve mercedes c serisıne rakıp olacak. Pazardan pay alırsa en cok turkıyede satılabılır. Tabı elektrık istasyonu kurulursa
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mokinto 3 yıl
Tesla'yı takip edenler Bjorn Nyland adındaki youtube kullanıcısını bilirler(menzil rekorunu kıran kişi). Bu abi düzenli aralıklarla video yükler ve bir videosunda 241 watt /km tüketim ortalaması vermişti. Bu ortalamayla 100/0,24=416 km gibi bir menzil söz konusu. Bu arada gece şarjıyla 5 kuruş civarı bir tüketim mevcut.
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SliTheRiNN 3 yıl
Tesla Supercharger isimli şarj istasyonlarında hali hazırda 30 dakikalık şarjla 170 mil (273,5 KM) menzil sunuyor (Bildiğim kadarıyla kullanımı ücretsiz bu istasyonların). 2016 yılı içerisinde ülkemizdede birkaç tane kurmayı planlıyorlar bu istasyonlardan bildiğim kadarıyla. Diğer elektrikli araçlarla kıyasladığımızda, bence müthiş değerler bunlar. Yakın gelecekte, 2-3 saatte bir kısa molalarla uzun yolda bile tercih sebebi olabilir elektrikli arabalar.
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Atılgan oo 3 yıl
onemli olan menzili degil ki. sarj suresini kisaltsalar yeterli. 5 dakikada full sarj olsa isterse 400km menzili olsun nillet kapisir valla.
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Batumatu 3 yıl Atılgan oo
Atılgan oo
onemli olan menzili degil ki. sarj suresini kisaltsalar yeterli. 5 dakikada full sarj olsa isterse 400km menzili olsun nillet kapisir valla.

Telefonların minicik bataryası 5 dakikada şarj olamıyor... Güzel hayalmiș
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Bilgisayar Bağımlısı 3 yıl Atılgan oo
Atılgan oo

onemli olan menzili degil ki. sarj suresini kisaltsalar yeterli. 5 dakikada full sarj olsa isterse 400km menzili olsun nillet kapisir valla.

Batarya teknolojisi gelişse bile şehir alt yapıları kaldırmaz dediğiniz şeyi (En azından bizim şehir alt yapılarımız
). 80 kwh'lik bataryayı 1 saatte doldurmak için, 1 saat boyunca 80 kw ile şarj etmeniz gerekir (+ ufak kayıplar hariç) 5 dakikada doldurmak için 5 dakika boyunca 960 kw ile şarj etmeniz gerekir. Neredeyse 1 araç için anlık 1 megawatt yani
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OverClocK1ng 3 yıl
stalker(1979)
100kWh kapasiteli bir batarya mı? O zaman 800 km menzili olur mu bunun? Öyle ise iyiymiş:) Bu gidişle elektrikli araçlar benzinli ile aynı menzili verebilecekler :)

Benzin alır gibi 5 dakikada 500 km götürecek şekilde şarj olacak şekilde ayarlasalar güzel olacak...
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stalker(1979) 3 yıl en beğenilen
100kWh kapasiteli bir batarya mı? O zaman 800 km menzili olur mu bunun? Öyle ise iyiymiş:) Bu gidişle elektrikli araçlar benzinli ile aynı menzili verebilecekler :)
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umut_baris 3 yıl
P70D 70 KW
P85D 85 KW
P90D 90 KW
P100D 100 KW

D Çift motor anlamına gelir. Biri önde diğeri arkada olmak üzere.
P performans odaklı model anlamına gelir. Yani Lucidrous (saçma) ivmelenme modu, spoiler, Brembo fren takımı özelliklerini barındırır.
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