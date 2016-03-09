Tesla'nın yeni aracı P100D internete sızdırıldı

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Gelecek ay itibariyle, en ucuz elektrikli aracının satışına başlayacak olan, yıl içerisinde önemli bir modelin daha duyurusunu yapabilir.adını alacağı öğrenilen bu yeni elektrikli araçla ilgili ilk bilgiler, yazılım kodları içerisinde ortaya çıktı.Kendisi birsahibi olan Jason Hughes, aracına gönderilen güncellemenin ayrıntılarını incelerken, P100D adında yeni bir modelin işaretlerine rastlamış. P100D modelinin mevcut P85D modelinden çok daha büyük bir bataryaya sahip olacağı tahmin ediliyor. P85 modelinde 85kWh kapasiteli bir batarya kullanılıyordu. Muhtemelen P100D modelinde de 100kWh kapasiteli bir bataryaya yer verilecek.Hughes, vakit kaybetmedenyapı numaralı güncelleme ile ilgili sırlarını firmanın patronuile paylaşmış. Bir süre sonra ise aracın sistem yazılımının kendisinden habersiz bir şekilde 2.12.45 sürümüne döndürüldüğünü fark etmiş. Hughes, bunun sebebini Musk'a sorduğunda ise tatmin edici bir yanıt alamamış.Uzmanlar,Tesla'nın bu gizli bilgileri fark ettiği ve sonrasında hızlı bir şekilde güncellemeyi geri çekmiş olabileceğini belirtiyor. Zira, henüz yapım aşamasında olan bir modelin sızdırılması, Musk'un pek hoşuna gitmeyecektir. Zaten bir süre önce, araçlarını eleştiren bir müşterinin siparişini iptal edebilecek kadar cesur olduğunu göstermişti. Şimdilik Tesla Model S P100D modelinin ne zaman duyurulacağı bilinmiyor.