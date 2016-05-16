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Tesla'nın yeni başkan yardımcısı Audi'den

Tesla'da Greg Reichow'ın şirketten ayrılmasıyla açılan üretimden sorumlu başkan yardımcılığı pozisyonu, 22 yıldır Audi'de çalışan Peter Hochholdinger ile dolduruldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Tesla, iki gün önce yeni açtığı üretimden sorumlu başkan yardımcılığı pozisyonunun Peter Hochholdinger tarafından doldurulduğunu duyurdu. Bu transferle birlikte Hochholdinger 22 yıldır çalışmakta olduğu Audi'den, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'da çalışmak için ayrılmış oldu. Tesla'daki başkan yardımcılığı pozisyonu, bu ayın başlarında Greg Reichow'ın şirketten ayrılmasıyla birlikte açılmıştı. İmalattan sorumlu Josh Ensign'ın, Reichow'la yaklaşık aynı zamanlarda boşalttığı pozisyon için ise hâlâ başka bir isim bulunabilmiş değil.
Hochholdinger'in yeni görevi "Model S ve Model X üretimlerini artırmak ve bunun yanı sıra Model 3 için tasarlanmış imalat programını ölçeklenebilir, uygun maliyetli ve kaliteli bir şekilde inşa etmeye yardım etmek" şeklinde tanımlanmış durumda. Tesla'nın Model X ile böbürlendiğini söyleyebiliriz, dolayısıyla Hochholdinger'in üretimi son derece sofistike olan Falcon Wing (Şahin Kanadı) kapılarıyla ilgili bolca mesai harcayacağını tahmin ediyoruz.
Tesla'dan yapılan resmi açıklamada ise yukarıdaki bilgilere ek olarak, Hochholdinger'in Audi'de A4, A5 ve Q5 modellerinin ve bu modellerin 14 türevinin üretiminden sorumlu lider olarak çalışmakta olduğu ve bu modellerin Audi'nin en çok satan model grubunu oluşturduğundan bahsedilmiş. Bunlara ek olarak Hochholdinger'in yıllık 400.000 aracın üretiminden ve binlerce çalışandan sorumlu olduğu da aktarılmış. Ayrıca Hochholdinger'in Audi'nin Meksika'da açacağı yeni fabrikanın devreye girme sürecinde danışman olarak yer aldığı ve yeni fabrikadaki üretim sürecinin Audi'nin kalite standartlarını karşılaması konusunda rehberlik ettiği de eklenmiş.

http://www.autoblog.com/2016/05/14/tesla-new-vehicle-production-vp-peter-hochholdinger/ Yorum Yaz
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ozmenakif 3 yıl en beğenilen
İmalattaki boş mevkiye talibim sevgili Musk. Al beni lan
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Nalimali 3 yıl
Bi insan tesladan neden ayrılsınki? Daha iyi bi teklif nerden gelebilir?
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kadirirdem 3 yıl
Hayırlısı
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V4LKyR 3 yıl
Böyle rahat rahat okuyoruz ama, Audi'den Tesla'ya geçen bu adamın işi gerçekten inanılmaz zor. Audi'deki yaptığım iş çok büyük sorumluluk. Öyle basit şeyler değil bunlar.
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ozmenakif 3 yıl en beğenilen
İmalattaki boş mevkiye talibim sevgili Musk. Al beni lan
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