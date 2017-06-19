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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla, otomobil kameralarıyla veri havuzu oluşturacak

Otonom araçların geliştirilmesi için verilerin toplanması büyük önem taşıyor. Bunun farkında olan Tesla diğer otonom araç üreticilerinden farklı bir yol izleyerek veri toplayacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla, otomobil kameralarıyla veri havuzu oluşturacak
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Otonom sürüşün daha işlevsel hale gelmesi için otonom otomobil geliştiricileri araç filolarını her geçen gün genişletiyor. Bu alanda ön plana çıkan Google iştiraki Waymo, 500 adet otonom aracını ücretsiz test etmeleri için Phoenix şehrindeki insanların kullanımına sunarken General Motors da geçtiğimiz günlerde test filosuna 130 adet otonom Chevy Bolt EV modelini eklemişti. Uber, Waymo, General Motors ve diğer otonom otomobil geliştiricilerinin aksine halihazırda on binlerce otonom aracı yollarda olan Tesla ise daha farklı bir yöntemle veri havuzunu genişletecek.

Yol Koşullarını Öğrenecek 

Geçtiğimiz ay Autopilot 2.0 güncellemesi yayınlayan şirket bu güncelleme ile birlikte Tesla sahiplerine de bir mesaj göndermişti. Şirket mesajında, otonom sürüşü geliştirmek ve araçların en kısa sürede tamamen kendi kendine hareket etmesini sağlamak için yol koşullarını öğrenmeye ihtiyaç duyduklarını ve bunun için de Autopilot kameralarından video/veri toplanacağını açıklamıştı. Tesla bugün gerçekleşen son düzenleme ile otomobiller üzerindeki kameralardan veri toplanan bir veri havuzu oluşturduğunu duyurdu.

Bu veri havuzu için sayıları 50.000’e varan otomobilden faydalanacak olan Tesla, Model 3’ün üretimine bağlı olarak veri havuzuna katkı sunacak araç sayısını iki katına kadar çıkarabilir. Bu sayede Tesla, otomobillerdeki 8 kameradan elde ettiği verileri derin öğrenme teknolojisinde kullanarak mevcut otopilotunu Gelişmiş Otopilot olarak adlandırılan son seviyeye beklenenden daha kısa bir sürede taşıyabilir. 


https://electrek.co/2017/06/14/tesla-autopilot-data-floodgates/ Yorum Yaz
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maximus8282 1 yıl
Sürücülere birşey verecek mi?
İnternet ücretini falan karşılasa yada pil indirimi falan yapsa bari.
Hem otomobil alacaklar hemde firma için veri sağlayacaklar.
Bildiğin deneme tahtası haline getiriyorlar insanları.
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kadirirdem 1 yıl
Yol koşullarını öğrenmek ve ona göre rota çizmek için bence süper bir yöntem.
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Cosster 1 yıl
Tesla'nın otonom aracı yok yanlız hepsi yarı otonom... Ve Volvo XC90'daki kadar iyi çalışmıyor malesef.
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firat_kilic 1 yıl
bilgisayar formatlamaya benzemiyor değil mi?
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