Tesla, otomobil kameralarıyla veri havuzu oluşturacak

Yol Koşullarını Öğrenecek
Geçtiğimiz ay Autopilot 2.0 güncellemesi yayınlayan şirket bu güncelleme ile birlikte Tesla sahiplerine de bir mesaj göndermişti. Şirket mesajında, otonom sürüşü geliştirmek ve araçların en kısa sürede tamamen kendi kendine hareket etmesini sağlamak için yol koşullarını öğrenmeye ihtiyaç duyduklarını ve bunun için de Autopilot kameralarından video/veri toplanacağını açıklamıştı. Tesla bugün gerçekleşen son düzenleme ile otomobiller üzerindeki kameralardan veri toplanan bir veri havuzu oluşturduğunu duyurdu.
Bu veri havuzu için sayıları 50.000’e varan otomobilden faydalanacak olan Tesla, Model 3’ün üretimine bağlı olarak veri havuzuna katkı sunacak araç sayısını iki katına kadar çıkarabilir. Bu sayede Tesla, otomobillerdeki 8 kameradan elde ettiği verileri derin öğrenme teknolojisinde kullanarak mevcut otopilotunu Gelişmiş Otopilot olarak adlandırılan son seviyeye beklenenden daha kısa bir sürede taşıyabilir.
https://electrek.co/2017/06/14/tesla-autopilot-data-floodgates/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İnternet ücretini falan karşılasa yada pil indirimi falan yapsa bari.
Hem otomobil alacaklar hemde firma için veri sağlayacaklar.
Bildiğin deneme tahtası haline getiriyorlar insanları.