Tesla, otomobil kameralarıyla veri havuzu oluşturacak

Tam Boyutta Gör

Otonom sürüşün daha işlevsel hale gelmesi için otonom otomobil geliştiricileri araç filolarını her geçen gün genişletiyor. Bu alanda ön plana çıkan Google iştiraki Waymo, 500 adet otonom aracını ücretsiz test etmeleri için Phoenix şehrindeki insanların kullanımına sunarken General Motors da geçtiğimiz günlerde test filosuna 130 adet otonom Chevy Bolt EV modelini eklemişti. Uber, Waymo, General Motors ve diğer otonom otomobil geliştiricilerinin aksine halihazırda on binlerce otonom aracı yollarda olan Tesla ise daha farklı bir yöntemle veri havuzunu genişletecek.

Yol Koşullarını Öğrenecek

Geçtiğimiz ay Autopilot 2.0 güncellemesi yayınlayan şirket bu güncelleme ile birlikte Tesla sahiplerine de bir mesaj göndermişti. Şirket mesajında, otonom sürüşü geliştirmek ve araçların en kısa sürede tamamen kendi kendine hareket etmesini sağlamak için yol koşullarını öğrenmeye ihtiyaç duyduklarını ve bunun için de Autopilot kameralarından video/veri toplanacağını açıklamıştı. Tesla bugün gerçekleşen son düzenleme ile otomobiller üzerindeki kameralardan veri toplanan bir veri havuzu oluşturduğunu duyurdu.

Bu veri havuzu için sayıları 50.000’e varan otomobilden faydalanacak olan Tesla, Model 3’ün üretimine bağlı olarak veri havuzuna katkı sunacak araç sayısını iki katına kadar çıkarabilir. Bu sayede Tesla, otomobillerdeki 8 kameradan elde ettiği verileri derin öğrenme teknolojisinde kullanarak mevcut otopilotunu Gelişmiş Otopilot olarak adlandırılan son seviyeye beklenenden daha kısa bir sürede taşıyabilir.

https://electrek.co/2017/06/14/tesla-autopilot-data-floodgates/