Tesla üçüncü çeyreğe ait mali sonuçları paylaştı: Zarar, beklenenden daha büyük

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Geçtiğimiz aylarda Model 3 teslimatlarına başlayarak otomobil endüstrisinde pazar payını artırmayı planlayan Tesla, temmuz-eylül dönemine ait mali sonuçları paylaştı. Analistler, şirketin Model 3 üretiminde yaşadığı darboğaz sorununu neden göstererek üçüncü çeyrekte olumsuz bir tablo beklediklerini dile getirmiş, dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından UBS ise Model 3 üretimindeki sorunların ciddi risklere neden olabileceğini kaydetmişti. Tesla'nın paylaştığı rapor ise bu olumsuz beklentilerin gerçekleştiğini gösteriyor.





448 Milyon Dolarlık Net Zarar

Daha önceki raporlara göre analistler, şirketin üçüncü çeyreği hisse başına 2.29$ zararla kapatmasını bekliyordu. Tesla'nın yatırımcılarla paylaştığı rapora göre ise şirket hisse başına 3.70$ zarar ederken çeyreği toplam 619 milyon dolarlık zararla kapattı. Bununla birlikte şirketin maaş ve tazminat gibi giderleri ve SolarCity'e ait masrafları çıkardıktan sonraki net zararı ise 488 milyon dolar olarak hesaplanmış. Bu miktar da hisse başına 2.92$'lık bir net zararın meydana geldiğini ve üçüncü çeyreğin şirket adına, analistlerin tahminlerinden bile daha kötü geçtiğini gösteriyor.





Raporda şirket adına olumlu olan verilerin başında ise çeyrekte edilen gelir yer alıyor. Çeyrek boyunca gelirini yüzde 30 artıran şirket üçüncü çeyrekte 2.98 milyar dolar gelir elde etmiş durumda. Şirketin yüzünü güldürebilecek bir diğer veri ise satılan otomobil sayısındaki artış oldu. Tesla, üçüncü çeyrekte 1500 adet Model 3'ü teslim etmeyi planlamasına rağmen sadece 222 adet Model 3'ü sahiplerine ulaştırarak önemli bir kayıp yaşasa da Model X ve Model S'te satışlar bir hayli yüksek. Çeyrek boyunca toplamda 25.915 Model S ve Model X satışı gerçekleştiren şirket böylece çeyreği toplam 26.137 araç satarak tamamlamış oldu. Bu sayı 2016'nın üçüncü çeyreğinden yüzde 18, bir önceki çeyrekten ise yüzde 4.5 daha fazla.





Model 3 Hedefleri Ertelendi

Üçüncü çeyrek için 250 bininci Tesla otomobilini sattığını açıklayan şirket dünya genelindeki otomobil sayısının 5 yıl öncesine kıyasla 100 kat genişlediğini eklerken Model 3'e yönelik ilgiden memnuniyet duyduklarını paylaştı. Bununla birlikte şirket, Model 3'te darboğaz sorunlarını yaşadıklarını bir kez daha itiraf etti ve darboğaz sorununu çözmede büyük bir yol katettiklerini kaydetti. Yine de görünen o ki yaşanan darboğaz sorunu şirketin üretim hedeflerini önemli ölçüde sekmeye uğratacak zira şirket 2018'in birinci haftasından itibaren haftalık 5000 adet Model 3 üretmeyi planlıyor. Tesla'nın daha önceki planlarına göre 2017'nin son çeyreğinde haftalık 5000 adet Model 3 üretimine ulaşması gerekiyordu ancak bu hedef ileri bir tarihe(yaklaşık 3 ay) ertelenmiş durumda.





Şirket Model 3 üretimiyle ilgili yeni hedefler belirlese de çeyrek içindeki beklentinin karşılanamaması ve analistlerin tahminlerinin de ötesinde bir zararın meydana gelmesi şirketin hisse değerlerine de olumsuz yansıdı. Piyasalar kapandıktan sonra mali sonuçları paylaşan Tesla'nın hisseleri kapanış saatine kıyasla yüzde 5'in üstünde değer kaybetti ve 321$'a kadar geriledi. Bu gerilemenin yanında şirketin hisselerinin bu yılın başından beri, Model 3'e yönelik merakla birlikte, yüzde 50'nin üstünde değer kazandığını da hatırlatmakta fayda var.

https://www.scribd.com/document/363232864/TSLA-Update-Letter-2017-3Q#fullscreen&from_embed