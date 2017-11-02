Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla üçüncü çeyreğe ait mali sonuçları paylaştı: Zarar, beklenenden daha büyük

Tesla, temmuz-eylül dönemine ait mali sonuçları paylaştı. Çeyreği, analistlerin beklediğinden daha büyük zararla kapatan şirket hisse başına 3.70$ zarar ettiğini açıkladı.
1 yıl
3b
1
38
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tesla üçüncü çeyreğe ait mali sonuçları paylaştı: Zarar, beklenenden daha büyük
Tam Boyutta Gör
 

Geçtiğimiz aylarda Model 3 teslimatlarına başlayarak otomobil endüstrisinde pazar payını artırmayı planlayan Tesla, temmuz-eylül dönemine ait mali sonuçları paylaştı. Analistler, şirketin Model 3 üretiminde yaşadığı darboğaz sorununu neden göstererek üçüncü çeyrekte olumsuz bir tablo beklediklerini dile getirmiş, dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından UBS ise Model 3 üretimindeki sorunların ciddi risklere neden olabileceğini kaydetmişti. Tesla'nın paylaştığı rapor ise bu olumsuz beklentilerin gerçekleştiğini gösteriyor.


448 Milyon Dolarlık Net Zarar 

Daha önceki raporlara göre analistler, şirketin üçüncü çeyreği hisse başına 2.29$ zararla kapatmasını bekliyordu. Tesla'nın yatırımcılarla paylaştığı rapora göre ise şirket hisse başına 3.70$ zarar ederken çeyreği toplam 619 milyon dolarlık zararla kapattı. Bununla birlikte şirketin maaş ve tazminat gibi giderleri ve SolarCity'e ait masrafları çıkardıktan sonraki net zararı ise 488 milyon dolar olarak hesaplanmış. Bu miktar da hisse başına 2.92$'lık bir net zararın meydana geldiğini ve üçüncü çeyreğin şirket adına, analistlerin tahminlerinden bile daha kötü geçtiğini gösteriyor.


Raporda şirket adına olumlu olan verilerin başında ise çeyrekte edilen gelir yer alıyor. Çeyrek boyunca gelirini yüzde 30 artıran şirket üçüncü çeyrekte 2.98 milyar dolar gelir elde etmiş durumda. Şirketin yüzünü güldürebilecek bir diğer veri ise satılan otomobil sayısındaki artış oldu. Tesla, üçüncü çeyrekte 1500 adet Model 3'ü teslim etmeyi planlamasına rağmen sadece 222 adet Model 3'ü sahiplerine ulaştırarak önemli bir kayıp yaşasa da Model X ve Model S'te satışlar bir hayli yüksek. Çeyrek boyunca toplamda 25.915 Model S ve Model X satışı gerçekleştiren şirket böylece çeyreği toplam 26.137 araç satarak tamamlamış oldu. Bu sayı 2016'nın üçüncü çeyreğinden yüzde 18, bir önceki çeyrekten ise yüzde 4.5 daha fazla.


Model 3 Hedefleri Ertelendi 

Üçüncü çeyrek için 250 bininci Tesla otomobilini sattığını açıklayan şirket dünya genelindeki otomobil sayısının 5 yıl öncesine kıyasla 100 kat genişlediğini eklerken Model 3'e yönelik ilgiden memnuniyet duyduklarını paylaştı. Bununla birlikte şirket, Model 3'te darboğaz sorunlarını yaşadıklarını bir kez daha itiraf etti ve darboğaz sorununu çözmede büyük bir yol katettiklerini kaydetti. Yine de görünen o ki yaşanan darboğaz sorunu şirketin üretim hedeflerini önemli ölçüde sekmeye uğratacak zira şirket 2018'in birinci haftasından itibaren haftalık 5000 adet Model 3 üretmeyi planlıyor. Tesla'nın daha önceki planlarına göre 2017'nin son çeyreğinde haftalık 5000 adet Model 3 üretimine ulaşması gerekiyordu ancak bu hedef ileri bir tarihe(yaklaşık 3 ay) ertelenmiş durumda.


Şirket Model 3 üretimiyle ilgili yeni hedefler belirlese de çeyrek içindeki beklentinin karşılanamaması ve analistlerin tahminlerinin de ötesinde bir zararın meydana gelmesi şirketin hisse değerlerine de olumsuz yansıdı. Piyasalar kapandıktan sonra mali sonuçları paylaşan Tesla'nın hisseleri kapanış saatine kıyasla yüzde 5'in üstünde değer kaybetti ve 321$'a kadar geriledi. Bu gerilemenin yanında şirketin hisselerinin bu yılın başından beri, Model 3'e yönelik merakla birlikte, yüzde 50'nin üstünde değer kazandığını da hatırlatmakta fayda var.


https://www.scribd.com/document/363232864/TSLA-Update-Letter-2017-3Q#fullscreen&from_embed Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
megaron85 1 yıl en beğenilen
Tesla gibi firmaların ne yapmaları gerektiği konusunda akıl verebilecek seviyedeki pek muhterem stratejist arkadaşların kendi hayatlarında ne tür çözümler ürettiğini çok merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum; ne işle iştigal ediyorsunuz, firma sahibi misiniz, firmanızın ekonomik durumu nedir, işinizde başarılı biri misiniz?
Yoksa sabah akşam kahve köşelerinde pişpirik mi oynuyorsunuz, barajı zar zor geçerek girdiğiniz üniversitenin 7. yılında mısınız, asgari ücretle haftanın 6 günü günde 10 saat ağır işlerde mi çalışıyorsunuz?
" Ben Teslaya söyledim abi sadece elektrikle olmaz dedim, sakalımız yok ki sözümüz dinlensin blababla...."
Sapıtıcam ya...
Tesla gibi firmaların ne yapmaları gerektiği konusunda akıl verebilecek seviyedeki pek muhterem stratejist arkadaşların kendi hayatlarında ne tür çözümler ürett...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +44
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cherkesomer 1 yıl
benim gözümde sırf reklam yapan bir firma olduğunu yazmıştım.. koşa koşa gelip laf edenler olmuştu. ceo su hayallerindeki teslayı anlatıp duruyor herkesde gerçekmiş gibi şakşakcılık yapıyor aynı apple gibi.
benim gözümde sırf reklam yapan bir firma olduğunu yazmıştım.. koşa koşa gelip laf edenler olmuştu. ceo su hayallerindeki teslayı anlatıp duruyor herkesde gerçe...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cherkesomer 1 yıl myhotyro
myhotyro
cherkesomer

benim gözümde sırf reklam yapan bir firma olduğunu yazmıştım.. koşa koşa gelip laf edenler olmuştu. ceo su hayallerindeki teslayı anlatıp duruyor herkesde gerçekmiş gibi şakşakcılık yapıyor aynı apple gibi.

Tesla ürünleri de ortada, Apple ürünleri de ortada. Böyle bir yorum ancak kıskançlık göstergesidir. Forumun editörleri gibi Apple öveceğim diye Samsung yada başkalarını yerli yersiz karalamaya gerek yok ama Apple'a da bok atmanın anlamı yok.

doğru tesla ürünleri ortada kaza yapan otomatik pilotlar sıkışma sensörü doğru çalışmayan otomatik kapılar üretim sözünün yüzde 10u kadar yapılamayan üretimler.. apple a gelirsek 5yılda bir değişikilk gösteren tasarımlar başkalarının yaptığını yapınca devrim yapmış gibi konuşmalar üretimde sürekli kronik sorunlar çok sağlam yaptık dedikleri telefonun arka canımının tamir ücreti birçok telefonun ekran değişim ücretiyle aynıyken tüm testlerde ilk düşüşde kırılması hızlı şarj özelliğini 3 yıl geriden takip edip sonrada hızlı şarj istiyorsanız kutudan çıkan şarj aletini değilde extra itelemek istediğimiz şarj aletini almalısınız diyen dünyanın enbütük markaları bunlar haklısın.. bu firmaların sizin gibi avukatları olduğu sürece herürünü istedikleri şekilde istedikleri fiyatlara insanlara itelemeleri gayet normal.
myhotyrocherkesomerbenim gözümde sırf reklam yapan bir firma olduğunu yazmıştım.. koşa koşa gelip laf edenler olm...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
pej 1 yıl
Galata kulesinden kanatları ile karşı kıyıya uçan Hazefran Çelebi Şeyhülislam fetvası ile "Allaha kuş gibi uçmaya çalışarak şirk yapıyor" denilerek idam edildi.
Zaten resim, proje v.s. görsel tavvirler ve matbaa 500 sene yasaktı.
Şimdi neden 45 OECD ülkeleri arasında en sonlardayız eğitim kalitesinde anlaşılabilir.
Tabi Müslüman toplumlarında bilimi son dönemlerde engelleyen önemli sebeplerden biri de çarşaf arkasında eve kapatıldığı için ürkek ve özgüveni düşük annelerin yetiştirdiği çocuklarda zeka geriliği sorunu. Eğitimli ve özgüveni yüksek annelerin çocuklarında zeka gelişmesi erken yaşlarda ivme kazanıyor.Alman okullarında annesinin eğitim seviyesi düşük muhafazakar Müslüman ailelerde Alman çocukları ile bunların çocukları arasında %20 zeka geriliği olarak tespit edilmiş. Tabi bu makas çocuğun başka özelliklere de sahip olması, merak, hırs v.b sebeplerden ötürü daha ileri yaşlarda kapanabiyor.
Ama bu erken yaşlarda daha düşük zeka ile hayata başlama genlere işleniyor maalesef.Herkes de meraklı ve hırslı olamayacağı için toplumun ortalama zekası düşük kalıyor.Türk toplumunda 80 nin zeka geriliği sınırı 100 puanın normal zeka olduğu durumda 85-90 arası olduğu gözüküyor. Üst gelir seviyelerinde bu 100'e yaklaşıyor, düşük gelirli cahil kesimlerde de 85'e yaklaşıyor.
Ondan sonra da
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trojana 1 yıl
Tesla güzel bir fikir ama şirket yönetmek ayrı bir şey. Bu adam bana daha çok şovmen görünüyor. Şov tarafı iyide nereye kadar götürür göreceğiz. Para akışını düzgün tutamayan her birey/şirket batar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HesapsızKitapsız 1 yıl
Bu şirkete yatırım yapan insanlar edilen zararı bir yatırım olarak görüyor. Aynı durum Netflix için de geçerli. Şirketin zararı yıldan yıla artmasına rağmen hisseleri değerleniyor ve kolayca para bulabiliyor.
Yatırımcının beklentisi belirli bir büyüklüğü aştıktan sonra artan oranda kar edip dünya devine dönüşmesi. Netflix en son 1.6 milyar dolar borçlandı. 10 yıl vadeli %4.875 faizle.
Tabi Amerikalı yatırım uzmanları da bu durumları çok eleştiriyor. Battı batacak yatırım yapmayın diyorlar ama millette para çok yatırım yapacak daha iyi alan bulamıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Androidd 1 yıl
Amazon dünyanın en büyük e ticaret sitesi.
Kurulduktan sonra yıllarca zarar açıkladı.
Şuan milyar dolar kar eden bir firma.
Tesla da böyle olacak. gelecek Tesla da.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Tesla toparlar,ben Elon reise güveniyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 1 yıl
Tesla şuan Kâr etmeye çalışmıyor ki at gözlüğünüzü çıkartıp daha düzgün inceleyin. Kâr etmeye çalışırsanız büyümeniz yavaşlar adamlar önce büyümeye çalışıyor Kâr etmeye çalışan bir firma aynı anda onlarca projeye diğerleri bitmeden başlamaz.Şuan Tesla hissesi almanın tam zamanı ektikleri tohumlar filizlenmeye başladı meyve vermeye başladığında ne kadar değerlendiğini anlarsınız.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fbahadir07 1 yıl
olum siz şuursuzmusunuz. teslaya akıl mı veriyorsunuz.
cahil cesaretı bu olsa gerek.
adam araba dıye algıladıgınız şeyi sıfırdan değiştirdi.
4 tekerlegı bır dıreksıyonu olan sey araba tesla başka bir olay.
kime anlatıyoruZ.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zwartevis 1 yıl
Ya kusura bakmayın da, bu ne biçim bir içerik? Haberi bitirene kadar aynı cümleyi 10 kere okuyoruz. 2 defa okudum hala net zarar ne kadarmış anlayamadım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Skandalek 1 yıl
Yahu ne teslaymış bee. Hayır bizim ülkenin yüzde 1 ine hitap eden araba üretiyor forumun dilinden düşmüyor. O parayı o arabalara verebilecek sayı ülkenin yüzde 1 i belki..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10ff 1 yıl
Ne demisler, çuvalla gelen, çuvalla gider...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3028 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tesla, tesla model 3 ve
4 etiket daha çeyrek raporları Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Singapur Havayolları otel odası konforundaki lüks kabinlerini tanıttı 1 yıl Elon Musk yakında Türkiye'ye geliyor [Güncellendi] 1 yıl Samsung’un kuruluş yıldönümüne özel indirimler başladı 1 yıl Fizy Premium paketi ilk üç ay 3 TL 1 yıl Xiaomi'den bütçe dostu iki yeni telefon: Redmi Y1 ve Redmi Y1 Lite 1 yıl Gearbest'ten 11.11'i beklemeden Donanımhaber'e özel indirimler! 1 yıl CIA, Usame Bin Ladin'in bilgisayarından çıkan dosyaları yayınladı 1 yıl Tesla, dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu Şanghay'da açtı 1 yıl Rüzgar türbinlerine karşı çıkanlar tavşan öldürüyor iddiası 1 yıl Merkez Bankası, Bitcoin ve diğer dijital paraları araştırıyor 1 yıl Lenovo şimdi de Fujitsu'nun bilgisayar bölümüne ortak oldu 1 yıl Apple aslında iPhone X'u 2018'de piyasaya sürecekmiş 1 yıl Micron’dan güvenlik kameralarına yönelik microSD kartlar 1 yıl Asus GTX1070Ti Strix incelemesi "Dengeler değişiyor mu, GTX1080'i geçiyor mu?" 1 yıl 5 milyar dolarlık Savunma Sanayii İcra Komitesi kararları açıklandı 1 yıl Metan seviyesindeki açıklanamayan artış bilim insanlarını endişelendiriyor 1 yıl Yeni Android One telefonu HTC U11 life resmileşti 1 yıl Yerli otomobilde resmi adım: Aracı üretecek isimler belli oldu 1 yıl Bitcoin 7 bin dolara koşuyor [Güncelleme: 1 bitcoin 7000 doları geçti] 1 yıl Karşınızda HTC'nin yeni amiral gemi telefonu U11+ 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tesla üçüncü çeyreğe ait mali sonuçları paylaştı: Zarar, beklenenden daha büyük Sonraki Razer’ın patronu milyarder olmak üzere 1 yıl Sanal madencilik yavaşladı, AMD hisseleri düşüşe girdi 1 yıl Kasım ayının öne çıkan oyun ve uygulamaları 1 yıl Razer'ın yeni oyuncu odaklı telefonu tanıtıldı! Razer Phone karşınızda 1 yıl Instagram şimdi de Stop Motion özelliğini deniyor 1 yıl Şifreli mesajlaşma platformu Signal'in masaüstü uygulaması çıktı 1 yıl Samsung DRAM üretim hacmini arttıracak 1 yıl Amazon'un iOS uygulamasına artırılmış gerçeklik desteği geldi 1 yıl AMD’nin yeni nesil EPYC işlemcileri hakkında ilk detaylar geldi 1 yıl Rüzgar enerjisi Avrupa'da rekor kırdı 1 yıl Citroen, 2023'e kadar elektrikli araçlarda önemli atılım hedefliyor 1 yıl Alibaba'nın kurucusu Jack Ma kung fu filminde oynadı 1 yıl Atak 2 ve genel maksat helikopterinin kavramsal tasarımları yayınlandı 1 yıl Rus ordusundan "drone avlayabilen" mobil elektronik harp sistemi 1 yıl Football Manager 2018 eşcinselliğe kapıyı araladı 1 yıl Karşınızda 600 beygirlik Toyota C-HR 1 yıl General Mobile'ın Android Oreo 8.0 güncelleme tarihi açıklandı 1 yıl İntihar eğilimlerini tespit edebilen sistem geliştirildi 1 yıl Microsoft HoloLens Türkiye'de satışa çıkıyor 1 yıl Kritik WPA2 açığını kapatan macOS High Sierra 10.13.1 güncellemesi çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim