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Tesla'nın yeni otomobili Model X önümüzdeki ay yollara çıkacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Tesla'nın yeni otomobili Model X önümüzdeki ay yollara çıkacak
 
Elektrikli araçların öncüsü Tesla bu yıl bitmeden yeni modelini sürücülerle buluşturmaya hazırlanıyor. Şirketin hissedarlara yolladığı mektup yeni Model X'in Eylül ayından itibaren yollarda olacağı belirtiliyor, ancak başlangıç olarak sınırlı sayıda teslimat yapılacak.
Model X, üreticinin daha önceki Model S ile aynı fabrikadan, aynı üretim hatlarından çıkacak. Model X'in kasa üretimi ise 500 robotun bulunduğu yeni merkezde gerçekleştirilirken Musk gerekli testlerin ve doğrulamaların yapıldığının altını çiziyor. 
Hatırlanacağı üzere Model X'in teslimat tarihi ilk etapta 2014'ün son çeyreği olarak belirlenmişti. Ancak bazı problemler üretimin gecikmesine neden olmuştu. Tesla bu kez önümüzdeki ay için teslimat sözü verirken, yine de tedarikçilerden kaynaklanabilecek bir sorunun teslim edilecek araç sayısını azaltabileceğini dile getiriyor. 
Araç hakındaki detaylı bilgiler ise ilerleyen günlerde açıklanacak. 

http://www.theverge.com/2015/8/5/9103411/tesla-model-x-launching-september Yorum Yaz
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rbcntechnic 4 yıl en beğenilen
Bu markanı tasarımcılarını tebrik ediyorum mükemmel araçlar dizay ediyorlar
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Ridianod 4 yıl
KalemKolik
Batarya teknolojisi gelişse iyi olacak.Bataryada bir devrim olmadı gitti. Şöyle 100 kez daha fazla ömür sunan bataryalar çıksa 10 numara olur yada 100 kez daha hızlı şarj.Bir yolunu bulsunlar artık.

Önce bir milleti soyacaklar reyiz dur hele. 3-5 senede bir 12-15 bin dolar isteyecekler. Yavaş yavaş ömrünü yükseltirler. Kapitalizmin köpeği olmuşlar soya soya çıkartırlar. Zaten dünyanın başındakiler petrol'ü bir anda silip atacak bir teknolojinin gelmesine izin vermezler.Daha var o pilli arabanın adam olmasına bence.
KalemKolikBatarya teknolojisi gelişse iyi olacak.Bataryada bir devrim olmadı gitti. Şöyle 100 kez daha fazla ömür sunan bataryalar çıksa 10 num...
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19onur19 4 yıl
Çok hojdur ama banena
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1 Avatar
alp0007 4 yıl
Çok hoş hemde sade gözüküyor.
Hala kimsenin 'BUNA TÜP TAKILIR MI' diye sormaması garip geldi.
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Mono87 4 yıl
Tesla adına yakışır otomobiller yapıyolar
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meego 4 yıl
Son yılların en iyi markası
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Huseyin-ZST 4 yıl
Tesla'nın yeni modellerinde akü grubu gömülü değil. Alttan alınabiliyor. Bu da Tesla'nın benzinlik gibi akü değişim istasyonu kurabilmesini sağlıyor. Aracınız bir makinanın altına girecek. Alttan akünüz değişecek. Yola devam edeceksiniz. Akü teknolojisi gelişip, maliyetler düşene kadar çok iyi bir alternatifi oturtmuş adamlar. Aracı alırken bu hizmet ile birlikte aldığınız için, aküye ayrı bir kira/kapora ödemiyorsunuz. Ek olarak ABD'de 2 yıl boyunca "elektrik benden" kampanyası vardı bir ara. Tabi 450km menzile çıkaracak şarj 18$ civarı olunca bu kampanyayı yapmak kolay oluyor.


Tesla bu Eylül sanıyorum Türkiye'ye gelecek. Kendisi geliyor. Distribütör yok.
Dayansın distribütörler.
Umarım gelecekte yayılarak gelişen bir uygulama olur. Distribütörlerden zamanla kurtuluruz. Türkiye büyük bir ekonomi olduğu için şansımız yüksek. Uzun vadede üreticiler distribütörleri bypass edip kendileri bizzat satış ve servise girişebilir. Tesla gibi firmaların örnek olmaları ve rekabette öne geçmeleri halinde ardından gelen firmalar olacaktır.

20 yıla devletimiz vergiyi nasıl köktüreceğini şaşıracak. O günlerde çekirdeği elime alıp, suratımdaki gevşek gülümseme ile TV'yi izleyip, o dönemin maliye bakanının yakarışlarını veya milleti soymaya devam edebilmeleri için komple değiştirecekleri otomobil vergi sistemini kan ter içinde anlatırken dinlemek bana keyif verecek.


Daha önce de çok söyledim, C sınıfında 900 kilo, 1.0 120hp bir otomobil gayet mümkün. Piyasada halen sıradan arabalar C sınıfında 1.4 1200kg civarında iken, böyle aradan çıkan modeller bizim vergi sistemimizi bombalayacaklar. Tek çareleri satış fiyatı üzerinden vergilendirme olacak. Zira emisyon desen, hafif arabanınki gene düşük olacak. Ağırlık desen, araba hafif dedim ya...
Bu gibi arabaların diğer sıradan arabalarla benzer vergi oranlarında satılmasını sağlamanın tek yolu satış fiyatı vergilendirmesi olur. Onda da üretici akıllı davranıp, bu yeni konseptinin düşük maliyet esaslı sıradan araba versiyonlarını da üretirse, Türkiye'de otomotiv vergilendirme sistemi çökecek.

Beter olsunlar efenm. Sabredin bir 20 yıl.

Bir ara maliye bakanı hibritlere takmıştı. "Bu arabaların çift motoru var, elektrik motorunu da elbet vergilendirmek gerek..."
Yırttıkları nokta, hibrit araçların sıfır satış fiyatlarının yüksek kalması oldu.
Gelecekte bu kadar şanslı olmayacaklar. Benden söylemesi.
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THUGGER 4 yıl
Guzel arac.
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kadirirdem 4 yıl
adamların arabası süperde fiyatlar düşmeli baya düşmeli hemde..
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Ridianod 4 yıl
KalemKolik
Batarya teknolojisi gelişse iyi olacak.Bataryada bir devrim olmadı gitti. Şöyle 100 kez daha fazla ömür sunan bataryalar çıksa 10 numara olur yada 100 kez daha hızlı şarj.Bir yolunu bulsunlar artık.

Önce bir milleti soyacaklar reyiz dur hele. 3-5 senede bir 12-15 bin dolar isteyecekler. Yavaş yavaş ömrünü yükseltirler. Kapitalizmin köpeği olmuşlar soya soya çıkartırlar. Zaten dünyanın başındakiler petrol'ü bir anda silip atacak bir teknolojinin gelmesine izin vermezler.Daha var o pilli arabanın adam olmasına bence.
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Hobar 4 yıl
iki saattir bakıyorum bu arabada bir acayiplik var diye ama çözemiyordum. Aynalar yokmuş
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Guest-E84249922 4 yıl Hobar
Hobar

iki saattir bakıyorum bu arabada bir acayiplik var diye ama çözemiyordum. Aynalar yokmuş


ne olursa olsun ayna olmalıydı insann içi raha etmez öyle kametayla falan
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KalemKolik 4 yıl
Batarya teknolojisi gelişse iyi olacak.Bataryada bir devrim olmadı gitti. Şöyle 100 kez daha fazla ömür sunan bataryalar çıksa 10 numara olur yada 100 kez daha hızlı şarj.Bir yolunu bulsunlar artık.
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mokinto 4 yıl
XPerience
Tesla Motors ucuz yollu olanlarını da yapar, Doğuş Otomotiv alır Türkiyede herkesi düdükler.

İşte o noktada şanslıyız çünkü tesla satışı kendi yapıyor. Elon Musk bir videosunda "distribütör ile satış çok daha kolay olurdu ama altyapı ve düzgün hizmet için bu işi kendimiz yapmalıyız" diyordu.
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XPerience 4 yıl
Tesla Motors ucuz yollu olanlarını da yapar, Doğuş Otomotiv alır Türkiye'de herkesi düdükler.
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