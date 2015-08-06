Tesla'nın yeni otomobili Model X önümüzdeki ay yollara çıkacak

Elektrikli araçların öncüsü Tesla bu yıl bitmeden yeni modelini sürücülerle buluşturmaya hazırlanıyor. Şirketin hissedarlara yolladığı mektup yeni Model X'in Eylül ayından itibaren yollarda olacağı belirtiliyor, ancak başlangıç olarak sınırlı sayıda teslimat yapılacak.

Model X, üreticinin daha önceki Model S ile aynı fabrikadan, aynı üretim hatlarından çıkacak. Model X'in kasa üretimi ise 500 robotun bulunduğu yeni merkezde gerçekleştirilirken Musk gerekli testlerin ve doğrulamaların yapıldığının altını çiziyor.

Hatırlanacağı üzere Model X'in teslimat tarihi ilk etapta 2014'ün son çeyreği olarak belirlenmişti. Ancak bazı problemler üretimin gecikmesine neden olmuştu. Tesla bu kez önümüzdeki ay için teslimat sözü verirken, yine de tedarikçilerden kaynaklanabilecek bir sorunun teslim edilecek araç sayısını azaltabileceğini dile getiriyor.

Araç hakındaki detaylı bilgiler ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

http://www.theverge.com/2015/8/5/9103411/tesla-model-x-launching-september