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Tesla’nın yeni otomobili Model Y ortaya çıktı

Elon Musk’ın ilk kez 2015 yılında adından söz ettiği Model Y, ortaya çıktı. Araca ait görüntü pek fikir vermese de Musk’ın açıklamaları Model Y’nin özelliklerini ortaya koydu.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla’nın yeni otomobili Model Y ortaya çıktı
 

Tesla’nın yıllık yatırımcılar toplantısında konuşan Elon Musk, hem şirketin üretmeyi planladığı yeni otomobile hem de Model S’in üetim sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Musk, ilk kez 2015 yılında bir tweet ile adından söz ettiği ancak sonrasında tweeti silip bir daha hakkında pek konuşmadığı Model Y’ye ait ilk görüntüyü toplantıda paylaştı. Tabi paylaşılan görüntüden araca dair fikir yürütmek oldukça zor ancak Musk, Model Y’yi Tesla’nın diğer otomobilleri ile kıyaslayarak bazı detayları paylaştı.

Crossover Modeli Olacak 

Model Y’nin, boyut itibariyle Model X’den daha küçük; Model 3’ten ise daha büyük olacağını söyleyen Musk, aracın bir crossover olacağını dile getirdi. Musk ayrıca Model S’in üretim hattı neredeyse hiç değiştirilmeden aynı hat üzerinde Model X’i üreterek bir hata yaptıklarını itiraf etti ve Model Y’nin baştan aşağı yenilenen, tamamen farklı bir üretim hattında üretileceğini belirtti. Musk’ın açıklamalarına göre Model Y’deki bir diğer önemli fark da pil tarafından gelecek. Tesla Model Y’de standart 12 voltluk pil mimarisi yer almayacak.

Tesla’yı büyük kitlelere ulaştıracağı tahmin edilen Model 3’ün çıkış tarihi ile ilgili de konuşan Musk, önümüzdeki ayın sonunda ön sipariş veren kişilere ilk teslimatın yapılacağını belirtti. Model X’in başlangıç yapısı ve kurulumun oldukça karmaşık olduğunu da söyleyen Musk bunun büyük bir hata olduğunu ve Model 3’ün daha basit bir düzenlemeye sahip olacağının altını çizdi.

Kendi Yazılımını Üretiyor 

Tesla, ilk otonom araçlarında yazılım açısından destek aldığı MobilEye şirketiyle geçtiğimiz yılın sonlarına doğru ortaklık ilişkisini sonlandırmış ve kendi yazılımlarını geliştirmeye başlamıştı. Özellikle geçen yıl Tesla marka bir otomobilin karıştığı ve sürücü koltuğundaki kişinin hayatını kaybettiği kazada kimin suçlanacağının bilinememesi bu ortaklıkta en büyük problemi ortaya çıkarmıştı.

Elon Musk, MobilEye ortaklığının sonlanmasının ardından kendi yazılımlarını ve otopilot için ihtiyaç duydukları diğer ürünleri tek başlarına geliştirmenin Tesla için çok zor olduğunu ancak bu işin altından başarıyla kalkarak hızlı bir şekilde ilerlediklerini söyledi. Musk, gelecek hafta yeni bir yazılım güncellemesinin de gelebileceğini duyurdu.

Eylül ayında gerçekleşecek olan ve Tesla’nın otonom kamyonet ve tırını tanıtacağı etkinliğe de atıfta bulunan Musk, etkinlikte çok daha önemli şeylerin açıklanabileceğini söyledi. 


https://www.theverge.com/2017/6/6/15750228/elon-musk-tesla-model-3-model-y-twitter-red-wine Yorum Yaz
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Patren 1 yıl en beğenilen
S,3X,Y adamlar seriyi tamamladi
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DH Misafiri 1 yıl
araba yapmayı öğrendikleri araba olur umarım
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MrKemal17 1 yıl
Aynalar yok.
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tahir40 1 yıl
Vay be hakikaten ortaya çıkmış(!) Bi karartı var orda, araba olsa gerek...
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ssonerb 1 yıl
musk ii ki var ama bu adam elektrikli araba üretiyor bizim ülkemizde fosil yakıt tüketen araç fiyatları hala yükseliyor.
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Patren 1 yıl en beğenilen
S,3X,Y adamlar seriyi tamamladi
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ardicli2000 1 yıl Patren
patren
S,3X,Y adamlar seriyi tamamladi

Adamın açıklaması var. Model e hakkını alamdık alaydık sex i yamamlıcaktık diyo


Galiba ford almış
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Kerim5100 1 yıl
Piyasayı domine etmeye geliyor.
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