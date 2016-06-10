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Tetra Pak tamamen yenilenebilir enerjiye geçiyor

Dünyanın en büyük paketleme şirketlerinden Tetra Pak, 2030 yılında üretim sürecinde kullandığı elektriğin tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesini hedefliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük geri dönüştürülebilir yiyecek ve içecek paketleme firması Tetra Pak, RE100 projesi kapsamında üretim sürecinde ihtiyaç duyduğu elektriğin %100’ünü yenilenebilir enerjiden elde etmek için büyük bir adım attı. Şu anda kullandığı elektriğin %20’sini yenilenebilir enerjiden elde eden firmanın, 2030 yılına kadar bu alanda %100’e ulaşma gayesi bulunuyor.
Şirket RE100 doğrultusundaki hedefini 2 Haziran tarihinde San Fransisco’da düzenlenen Clean Energy Ministerial forumunda duyurdu. Bu kapsamda konuşma yapan ürün yönetimi ve ticari operasyon başkan vekili Charles Brand, RE100 projesinde yer almanın, şirketin temiz ve yenilenebilir enerji konusunda halihazırda yürütmekte olduğu çabaların bir tezahürü olduğunu; bu kapsamda şu ana kadar yapılan çalışmalarla 2015 emisyon değerlerinin, üretimdeki %16’lık artışa rağmen, 2010 yılına göre %15 azalma gösterdiğini; enerji tüketimini düşürmenin yanı sıra, tüketilen enerjinin yenilenebilir kaynaklardan gelmesi için de bundan sonra çaba harcayacaklarını belirtti.
The Climate Group yönetim kurulu başkanı Mark Kenber da küresel ısınmayı iki derecelik artışın altında tutmak için teşvik edici devlet politikalarının yanı sıra özel sektör tarafında atılan adımların da büyük önem kaydettiğini açıkladı. Bu kapsamda Tetra Pak gibi sektöründe öncü olan firmaların RE100 gibi oluşumlara dahil olmasının ise farklı bir boyut taşıdığını, sözlerine ekledi Kenber.
Tetra Pak’ın aldığı son karar, şirketin iklim değişikliği mücadelesine adadığı çabalarla bire bir örtüşmekte. 6 ay önce COP21 (2015 Paris İklim Konferansı) etkinliğinde de iklim değişikliğiyle mücadele kararına imza atan şirketin paketlemede kullandığı ham maddelerin çoğu Orman Yönetim Konseyi kaynaklarından elde edilmekte. Paketlemede kullanılan az miktardaki plastik ise petrol yerine şeker kamışından üretilmekte. Küresel çapta bir firma olan Tetra Pak’ın öncelikli hedefi, yaptığı işlerde ahlak ve sürdürülebilirlik konularında en yüksek standartlarda çalışmak.

http://cleantechnica.com/2016/06/08/tetrapak-pledges-100-renewable-energy-2030/ Yorum Yaz
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Rubisco 3 yıl
Ne deli saçması iş ya, kutu içindeki naylonu vs. biyoplastik tarzında bişey yapsınlar, en azından daha az zararlı olr.
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