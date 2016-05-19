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Tetris filminin çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacak

İlk olarak 2014 yılında duyurulan Tetris filminin çekimlerine önümüzdeki yıl Çin'de başlanacak. ABD - Çin ortak yapımı olan film, 80 milyon dolar bütçeli destansı bir bilim-kurgu filmi olacak.
3 yıl
3,1b
1
26
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Geniş kitlelere hitap edecek orijinal fikirler bulma konusunda sıkıntı yaşayan sinema dünyası, halihazırda kendi hayran kitleleri bulunan yapımlara yönelmeye devam ediyor. Yapımcıların gözüne kestirdiği bu popüler yapımlara son olarak Tetris de katıldı. Özellikle 90'lı yıllarda Atari ve Gameboy kullanıcılarının vazgeçilmez oyunları arasında yer alan Tetris, beyaz perdeye uyarlanıyor.
Çinli medya patronu Bruno Wu ve ünlü film yapımcısı Lawrence Kasanoff bir araya gelerek, Threshold Global Studios adını taşıyan yeni bir film şirketi kurdu. Sadece ABD veya Çin'de değil, dünya genelinde sinema izleyicilerine hitap edecek projeler finanse etmeyi amaçlayan şirketin ilk filmi, 80 milyon dolar bütçeli bir Tetris filmi olacak. İlk olarak 2014 yılında duyurulan bu projenin çekimlerine önümüzdeki yıl Çin'de başlanacağı açıklandı.
 ABD - Çin ortak yapımı olan Tetris filminin destansı bir bilim-kurgu/macera filmi olacağı söyleniyor. Oyuncu kadrosunda hem batılı hem de uzak doğudan isimler barındıracak olan Tetris filminin, bir üçlemenin ilk filmi olması bekleniyor. Mortal Kombat filmlerinin de yapımcısı olan Kasanoff'un yapımcılığını üstlendiği filmin görsel efektlerinden; Transformers, Harry Potter ve Deadpool gibi filmlerin de görsel efekt ekibinde yer alan Dane Allan Smith sorumlu olacak.

http://www.comingsoon.net/movies/news/687389-tetris-movie-will-shoot-in-china-in-2017 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BekirHan 3 yıl en beğenilen
Konusu ne olacak acaba? En heyecanlı yerinde uzun çubuk mu bekleyeceğiz?
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BekirTemel 2 yıl
en sevdiğim

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DeanWinchester. 2 yıl
önce pixels sonra bu güzel değişik yapılar
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Mr. Cheritto 2 yıl
Haberi duydunuz mu Fruit Ninjanın filmi çekilecekmiş



Bundan sonra Flappy Birdi de çekerlerse hiç şaşmam





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Barni Moloztaş 3 yıl
Filmin gişe başarısı 100$ olur
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Romulus 3 yıl
Uzun çubuğu kim oynayacak acaba?
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Kartal Göz 3 yıl

Yahu zamanında bir oyunun filminin çekileceği ile ilgili ya ben bir konu açmıştım ya da var olan bir konuya yazmıştım. Üyenin biri de tetris örneğini vererek konuyla dalga geçmişti. Harbiden de geçtiği dalga gerçeğe dönüşüyor anlaşılan. Çok merak ediyorum bu filmden ne çıkacak veya nasıl bir yapım olacak. Hani hayalgücümü zorluyorum ve kafamda birkaç şey canlanıyor ama yok arkadaş. Adamlar bildiğin sinekten yağ çıkarmaya çalışıyor. Çok zorlama bir hareket olacak.
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Master_Evil 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 3 yıl
Herhalde Pixel filmi gibi olur.
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Korkusuz Üye 3 yıl
Trolleme haber.Tetristen film olmaz, Allah akıl vermiş kullanmayı deneyin.
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Mr. Cheritto 3 yıl
Saçmalıktan başka bir şey degil.Bu gidişatla flappy bird filmini de çekerler

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esmerbuyucu 3 yıl
Salona girince de 3d gözlük yerine gameboy mu verecekler
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JusticeLeague 3 yıl
Çekimler bilgisayarda olmayacak mı ya
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mehmedaltair 3 yıl
Şimdi yabancı kaynakta gördüm film üçleme olacakmış tek film de değil
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Piêr Dé Sans 3 yıl mehmedaltair
t, z, l olacakmış üçleme.
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oyun, sinema ve
7 etiket daha tetris tetris filmi oyun filmleri threshold global studios Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
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