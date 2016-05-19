Tetris filminin çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacak

Geniş kitlelere hitap edecek orijinal fikirler bulma konusunda sıkıntı yaşayan sinema dünyası, halihazırda kendi hayran kitleleri bulunan yapımlara yönelmeye devam ediyor. Yapımcıların gözüne kestirdiği bu popüler yapımlara son olarak Tetris de katıldı. Özellikle 90'lı yıllarda Atari ve Gameboy kullanıcılarının vazgeçilmez oyunları arasında yer alan Tetris, beyaz perdeye uyarlanıyor.

Çinli medya patronu Bruno Wu ve ünlü film yapımcısı Lawrence Kasanoff bir araya gelerek, Threshold Global Studios adını taşıyan yeni bir film şirketi kurdu. Sadece ABD veya Çin'de değil, dünya genelinde sinema izleyicilerine hitap edecek projeler finanse etmeyi amaçlayan şirketin ilk filmi, 80 milyon dolar bütçeli bir Tetris filmi olacak. İlk olarak 2014 yılında duyurulan bu projenin çekimlerine önümüzdeki yıl Çin'de başlanacağı açıklandı.

ABD - Çin ortak yapımı olan Tetris filminin destansı bir bilim-kurgu/macera filmi olacağı söyleniyor. Oyuncu kadrosunda hem batılı hem de uzak doğudan isimler barındıracak olan Tetris filminin, bir üçlemenin ilk filmi olması bekleniyor. Mortal Kombat filmlerinin de yapımcısı olan Kasanoff'un yapımcılığını üstlendiği filmin görsel efektlerinden; Transformers, Harry Potter ve Deadpool gibi filmlerin de görsel efekt ekibinde yer alan Dane Allan Smith sorumlu olacak.

http://www.comingsoon.net/movies/news/687389-tetris-movie-will-shoot-in-china-in-2017