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Texture uygulaması kapanıyor

Beğenilen dergilik uygulamalarından Texture yakın kapanıyor. iOS kullancıları Apple News+ platformuna geçiş yapacak ancak Android kullanıcıları biraz dezavantajlı.
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Texture uygulaması kapanıyor

Geçen yıl satın aldığı Texture dergilik uygulamasını Apple News+ platformunun geliştirilmesinde kullanan Apple artık daha fazla kaynak ayırmak istemiyor. Beğenilen uygulama yayınlarına son verecek.

Android tarafına darbe

Texture uygulaması yıllardır Windows, Android ve iOS platformlarında abonelik bazlı dergi erişim hizmeti sunuyordu. Geçtiğimiz Mart ayında Apple tarafından satın alınınca ilk olarak Windows sürümü kapatılmıştı.

Ayrıca Bkz. "Elder Scrolls: Blades mobilde erken erişime açıldı"

Aynı işi gördüğü için Apple’ın artık Texture uygulamasına ihtiyacı kalmadı. Hali hazırda iOS ve MacOS kullanıcılarına bir aylık ücretsiz Apple News+ deneme süresi sunuluyor. Sonrasında ücretli abonelik başlıyor.

Kapatmadan etkilenecek olanlar ise Android kullanıcıları. Uzun süredir uygulamaya abone olanlar mecburen başka bir platforma geçmek zorunda zira Apple News+ bu tarafta mevcut değil. Uygulamanın erişime kapanacağı tarih 28 Mayıs olarak açıklandı. Yani yaklaşık 2 ay var.

 

https://9to5mac.com/2019/03/29/apple-news-texture-shut-down/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
esmerbuyucu 1 ay
ABD, Kanada, Birleşik Krallık ve Avustralya gibi iOS kullanım oranının zaten yüksek olduğu yerleri pekte ilgilendirmeyen bir haber 😂
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The.Mafia 1 ay
Androidde Türkcell dergilik var
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