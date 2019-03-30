Texture uygulaması kapanıyor

Geçen yıl satın aldığı Texture dergilik uygulamasını Apple News+ platformunun geliştirilmesinde kullanan Apple artık daha fazla kaynak ayırmak istemiyor. Beğenilen uygulama yayınlarına son verecek.

Android tarafına darbe

Texture uygulaması yıllardır Windows, Android ve iOS platformlarında abonelik bazlı dergi erişim hizmeti sunuyordu. Geçtiğimiz Mart ayında Apple tarafından satın alınınca ilk olarak Windows sürümü kapatılmıştı.

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Aynı işi gördüğü için Apple’ın artık Texture uygulamasına ihtiyacı kalmadı. Hali hazırda iOS ve MacOS kullanıcılarına bir aylık ücretsiz Apple News+ deneme süresi sunuluyor. Sonrasında ücretli abonelik başlıyor.

Kapatmadan etkilenecek olanlar ise Android kullanıcıları. Uzun süredir uygulamaya abone olanlar mecburen başka bir platforma geçmek zorunda zira Apple News+ bu tarafta mevcut değil. Uygulamanın erişime kapanacağı tarih 28 Mayıs olarak açıklandı. Yani yaklaşık 2 ay var.