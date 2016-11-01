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The Flash filmi yönetmenini kaybetti, film ertelenebilir

DC çizgi romanlarının en sevilen kahramanlarından birini sinemaya taşıyacak The Flash filmi için hazırlıklar sürerken, yönetmen Rick Famuyiwa'nın projeden ayrıldığı açıklandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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DC sinematik evreninin en heyecan verici projeleri arasında yer alan The Flash filmi bir kez daha yönetmensiz kaldı. Daha önce Seth Grahame-Smith'in ayrılmasının ardından yönetmensiz kalan The Flash, bu boşluğu Rick Famuyiwa ile doldurmuştu. Ne var ki aradan sadece bir kaç ay geçmişken, Famuyiwa da projeden ayrıldı. 2015 yılında vizyona giren Dope ile adını duyuran Famuyiwa'nın stüdyo ile yaşadığı "kreatif farklılıklar" nedeniyle filmden ayrıldığı açıklandı.
The Flash filminin ikinci kez yönetmenini kaybetmesi, DC sinematik evreninin yönetilme şekli ile ilgili eleştirileri de bir kez daha gündeme getirdi. Şu ana kadar çıkan filmleri (Batman v Superman ve Suicide Squad) eleştirmenler tarafından pek beğenilmeyen DC sinematik evrenine stüdyonun sık sık müdahale ettiği ve bu yüzden kreatif ekibin istediği filmleri çekemediği bugüne kadar sık sık dile getirilmişti.
Daha önce Wonder Woman filmini yönetmesi planlanan Michelle McLaren, çekmek istediği film stüdyonun planlarına uymadığı için projeden ayrılmış ve Suicide Squad'ın test gruplarından alınan yorumlar çerçevesinde stüdyo tarafından yeniden düzenlendiği ortaya çıkmıştı. DC sinematik evreninin önündeki en önemli engel gibi görünen bu stüdyo müdahaleleri The Flash filmini de vurdu.
16 Mart 2018'de vizyona girmesi beklenen The Flash filminin bir kez daha yönetmensiz kalması nedeniyle ertlenebileceği söyleniyor. Yeni yönetmen arayışı nedeniyle daha önce planlanan çekim takvimine yetişilmeyeceği ve bu yüzden filmin çıkış tarihinin de erteleneceği tahmin ediliyor.

http://deadline.com/2016/10/the-flash-director-walks-movie-likely-to-be-pushed-1201845709/ Yorum Yaz
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Adoring 3 yıl en beğenilen
Mynet gibi baslik atiyorsunuz.......
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sinmeister 3 yıl
Koskoca adamı nasıl kaybetmişler ya?
Çok vurmayın
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Rohanli_Theoden 3 yıl
Başlıkta "kaybetti" yazıca adam çekim sırasında öldü sandım.
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boombip 3 yıl
allah rahmet eylesin
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Kulak Misafiri 3 yıl
Bıraksınlar çekmesinler bari. Ben sıkılmaya başladım zaten süper kahraman filmlerinden.
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Piêr Dé Sans 3 yıl
alevli top koyun haberin içeriğine.
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Glitch 3 yıl
Click bait
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Dick Grayson 3 yıl
Allah rahmet eylesin.
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pastadanadam 3 yıl
Dizisi gibi olmasında bekleriz sorun değil.
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Oroborus 3 yıl
İşine karışılacağını anlayan arkasına bakmadan kaçıyor.
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BekirTemel 3 yıl
Adamlar da rahatlığa bak dünya üzerinde beklenilen bir filmden ayrılabiliyor, bunu ders diye okutmak lazım işe saygı mudur ve bizim memleketin insanlarının bu seviyeye ulaşması yüzyıl alacak gibi görünüyor
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RX 480 3 yıl
yapacağınız haberi ya şaka mısınız...
milliyet daha iyi haber atıyor
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