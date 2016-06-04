The Flash filmini kimin yöneteceği belli oldu

Batman v Superman: Adaletin Şafağı ile birlikte DC sinematik evreninin temellerini atan Warner Bros, önümüzdeki yıllarda DC Comics'in sevilen birçok kahramanını beyaz perdeye taşıyacak. DC sinematik evreninin ilk aşamasında kendi filmine kavuşacak bu kahramanlardan biri de, DC'nin en popüler kahramanlarından biri olan Flash olacak.

Batman v Superman'de kısaca görülen ve önümüzdeki yıl vizyona girecek Justice League filminin ana karakterlerinden biri olan Flash, 2018 yılında bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Hazırlıklarına bir süre önce başlanan filmde, bugüne kadar çizgi romanlarda Flash olarak gördüğümüz dört karakterden biri olan Barry Allen'ın hikayesi anlatılacak.

Geçtiğimiz günlerde 2.sezonu tamamlanan popüler televizyon dizisinde Grant Gustin tarafından canlandırılan Barry Allen'a beyaz perdede hayat verecek isim, genç oyuncu Ezra Miller olacak. Başrolünü Miller'ın üstleneceği The Flash filmini kimin yöneteceği de sonunda belli oldu.

The Flash filmini, Abraham Lincoln: Vampire Hunter ve Pride and Prejudice and Zombies gibi filmlerin yazarı olan Seth Grahame-Smith'in yazıp yönetmesi bekleniyordu, ancak bu önemli filmi için daha önce film yönetmiş birini isteyen Warner Bros, Grahame-Smith'ten vazgeçti. Grahame-Smith'in yerini, 2015'in en beğenilen bağımsız filmlerinden biri olan Dope ile adını duyuran Rick Famuwiya alacak. Bu yönetmen değişikliğine rağmen film için Grahame-Smith'in kaleme aldığı senaryo kullanılacak.

http://collider.com/the-flash-movie-director-rick-famuyiwa/