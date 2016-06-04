The Flash filmini kimin yöneteceği belli oldu

Haber Editörü
Batman v Superman: Adaletin Şafağı ile birlikte DC sinematik evreninin temellerini atan Warner Bros, önümüzdeki yıllarda DC Comics'in sevilen birçok kahramanını beyaz perdeye taşıyacak. DC sinematik evreninin ilk aşamasında kendi filmine kavuşacak bu kahramanlardan biri de, DC'nin en popüler kahramanlarından biri olan Flash olacak.
Batman v Superman'de kısaca görülen ve önümüzdeki yıl vizyona girecek Justice League filminin ana karakterlerinden biri olan Flash, 2018 yılında bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Hazırlıklarına bir süre önce başlanan filmde, bugüne kadar çizgi romanlarda Flash olarak gördüğümüz dört karakterden biri olan Barry Allen'ın hikayesi anlatılacak.
Geçtiğimiz günlerde 2.sezonu tamamlanan popüler televizyon dizisinde Grant Gustin tarafından canlandırılan Barry Allen'a beyaz perdede hayat verecek isim, genç oyuncu Ezra Miller olacak. Başrolünü Miller'ın üstleneceği The Flash filmini kimin yöneteceği de sonunda belli oldu.
The Flash filmini, Abraham Lincoln: Vampire Hunter ve Pride and Prejudice and Zombies gibi filmlerin yazarı olan Seth Grahame-Smith'in yazıp yönetmesi bekleniyordu, ancak bu önemli filmi için daha önce film yönetmiş birini isteyen Warner Bros, Grahame-Smith'ten vazgeçti. Grahame-Smith'in yerini, 2015'in en beğenilen bağımsız filmlerinden biri olan Dope ile adını duyuran Rick Famuwiya alacak. Bu yönetmen değişikliğine rağmen film için Grahame-Smith'in kaleme aldığı senaryo kullanılacak.
http://collider.com/the-flash-movie-director-rick-famuyiwa/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Editöre haber kotası vermişler. Her ay şu kadar haber yapacaksın diye. Adam üretken değil. Gidip donanımlarla ilgili şeyleri araştıracağına dizi haberi yapmak daha kolayına geliyor.
Donanımhaber normalde diğer sitelerin yaptığı haberleri Türkçe'ye çevirip veren bir sitedir. Yine DonanımHaber'in haber aldığı sitelerden birisi olan TechPowerUp da bir sürü inceleme yapılıyor. Soğutucu incelemeleri, kasa incelemeleri, Power Supply incelemeleri, Mouse incelemeleri ve RAM İncelemeleri vs.
Editörler ise bunları Türkçe'ye çevirmiyor da, dizi haberi yapıyor.
Mesela:
Noctua NH-C14S techpowerup.com/...
GSkill RAM: techpowerup.com/...
Zalman Kasa: techpowerup.com/...
Gigabyte Mouse: techpowerup.com/...
FSP PSU: techpowerup.com/...
Silentium Soğutucu: techpowerup.com/...
Corsair Güç Kaynağı: techpowerup.com/...
CM Storm Klavye: techpowerup.com/...
AMD İşlemci: techpowerup.com/...
Biostar Anakart: techpowerup.com/...
Crucial RAM: techpowerup.com/...
Asus Anakart: techpowerup.com/...
Noctua Soğutucu: techpowerup.com/...
Sama PSU: techpowerup.com/...
Yukarıdaki haberleri haber yapmaktansa Dizi haberi yapıyorlar.
Sonra "Siz Donanımhabersiniz" dediğimizde ise cevap olarak Erdi diyor ki: "Elektrikle çalışan her şeyin haberini yaparız."
Flash elektrikle çalıştığı için...
Yahu, yukarıdaki haberleri yapın, sonra haber kotası eksik kalırsa bu tip şeyleri de yaparsınız.
Sitede, sitenin yapmaması gereken o kadar çok haber var ki. Onları yapmaktan, donanım incelemelerini Türkçeye çevirmiyorlar.
Şimdi bu mesajımı da ya silerler, ya da ceza, uzaklaştırma veya vs. verirler.
Doğruları duymak istemezler...
Thor filmleri başarılı ? şaka mı?
Techcrunch, Engadget, Cnet ve Techspot gibi dünyaca ünlü teknoloji siteleri de sinema haberleri verdiğine göre, bu siteler de editörlerine kota koyuyor olmalı. Başka bir açıklaması olamaz çünkü.
techcrunch.com/...
technobuffalo.com/...
cnet.com/...
techtimes.com/...
engadget.com/...
techspot.com/...
worldtechtoday.com/...
Ayrıca bu da yetmezmiş gibi belli ki okuyuculara da kota uygulanıyor, haberler zorla okutuluyor. Yoksa Donanımhaber'deki sinema ve dizi haberlerini binlerce kişinin okuyup, onlarca kişinin yorum yapması başka türlü açıklanamaz. Çünkü sizin ilginizi çekmeyen bir haberin başka birinin ilgisini çekiyor olması imkansız.
Editörlere kota verililiyormuş da, onlar da kotayı doldurmak için dizi haberleri yapıyormuş. Zerre bilginiz olmayan bir konuda nasıl bu kadar emin konuşabiliryorsunuz hayret doğrusu.