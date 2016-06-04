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The Flash filmini kimin yöneteceği belli oldu

DC Comics'in en sevilen kahramanlarından biri olan Flash'ın bireysel filmini kimin yöneteceği belli oldu. 2018 yılında vizyona girecek filmi, Rick Famuyiwa yönetecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Batman v Superman: Adaletin Şafağı ile birlikte DC sinematik evreninin temellerini atan Warner Bros, önümüzdeki yıllarda DC Comics'in sevilen birçok kahramanını beyaz perdeye taşıyacak. DC sinematik evreninin ilk aşamasında kendi filmine kavuşacak bu kahramanlardan biri de, DC'nin en popüler kahramanlarından biri olan Flash olacak.
 Batman v Superman'de kısaca görülen ve önümüzdeki yıl vizyona girecek Justice League filminin ana karakterlerinden biri olan Flash, 2018 yılında bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Hazırlıklarına bir süre önce başlanan filmde, bugüne kadar çizgi romanlarda Flash olarak gördüğümüz dört karakterden biri olan Barry Allen'ın hikayesi anlatılacak.
Geçtiğimiz günlerde 2.sezonu tamamlanan popüler televizyon dizisinde Grant Gustin tarafından canlandırılan Barry Allen'a beyaz perdede hayat verecek isim, genç oyuncu Ezra Miller olacak. Başrolünü Miller'ın üstleneceği The Flash filmini kimin yöneteceği de sonunda belli oldu.
The Flash filmini, Abraham Lincoln: Vampire Hunter ve Pride and Prejudice and Zombies gibi filmlerin yazarı olan Seth Grahame-Smith'in yazıp yönetmesi bekleniyordu, ancak bu önemli filmi için daha önce film yönetmiş birini isteyen Warner Bros, Grahame-Smith'ten vazgeçti. Grahame-Smith'in yerini, 2015'in en beğenilen bağımsız filmlerinden biri olan Dope ile adını duyuran Rick Famuwiya alacak. Bu yönetmen değişikliğine rağmen film için Grahame-Smith'in kaleme aldığı senaryo kullanılacak.

http://collider.com/the-flash-movie-director-rick-famuyiwa/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
teramit
Donanımhaber sitesinde dizi haberi, resmen kimlik bunalımında site.Dizi yada film haberi seyredecek olsam bu siteye mi girerim...bi titreyinde kendinize gelin be

Editöre haber kotası vermişler. Her ay şu kadar haber yapacaksın diye. Adam üretken değil. Gidip donanımlarla ilgili şeyleri araştıracağına dizi haberi yapmak daha kolayına geliyor.
Donanımhaber normalde diğer sitelerin yaptığı haberleri Türkçe'ye çevirip veren bir sitedir. Yine DonanımHaber'in haber aldığı sitelerden birisi olan TechPowerUp da bir sürü inceleme yapılıyor. Soğutucu incelemeleri, kasa incelemeleri, Power Supply incelemeleri, Mouse incelemeleri ve RAM İncelemeleri vs.
Editörler ise bunları Türkçe'ye çevirmiyor da, dizi haberi yapıyor.
Mesela:
Noctua NH-C14S techpowerup.com/...
GSkill RAM: techpowerup.com/...
Zalman Kasa: techpowerup.com/...
Gigabyte Mouse: techpowerup.com/...
FSP PSU: techpowerup.com/...
Silentium Soğutucu: techpowerup.com/...
Corsair Güç Kaynağı: techpowerup.com/...
CM Storm Klavye: techpowerup.com/...
AMD İşlemci: techpowerup.com/...
Biostar Anakart: techpowerup.com/...
Crucial RAM: techpowerup.com/...
Asus Anakart: techpowerup.com/...
Noctua Soğutucu: techpowerup.com/...
Sama PSU: techpowerup.com/...
Yukarıdaki haberleri haber yapmaktansa Dizi haberi yapıyorlar.
Sonra "Siz Donanımhabersiniz" dediğimizde ise cevap olarak Erdi diyor ki: "Elektrikle çalışan her şeyin haberini yaparız."
Flash elektrikle çalıştığı için...
Yahu, yukarıdaki haberleri yapın, sonra haber kotası eksik kalırsa bu tip şeyleri de yaparsınız.
Sitede, sitenin yapmaması gereken o kadar çok haber var ki. Onları yapmaktan, donanım incelemelerini Türkçeye çevirmiyorlar.
Şimdi bu mesajımı da ya silerler, ya da ceza, uzaklaştırma veya vs. verirler.
Doğruları duymak istemezler...
teramitDonanımhaber sitesinde dizi haberi, resmen kimlik bunalımında site.Dizi yada film haberi seyredecek olsam bu siteye mi girerim...bi titr...
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2 Yanıt Yanıtla +37
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kırılanhayaller 3 yıl BekirTemel
BekirTemel

dc film yapacağı kahramanlardan çok senaryoya önem vermeli, marvel thoru başarılı bir iş haline senaryo ile getirdi,iyi bir seçimdi ve üzerinde çalışılınca önemli bir yapım halini aldu.

Thor filmleri başarılı ? şaka mı?
BekirTemeldc film yapacağı kahramanlardan çok senaryoya önem vermeli, marvel thoru başarılı bir iş haline senaryo ile getirdi,iyi bir s...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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Infinitum Nihil 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Editöre haber kotası vermişler. Her ay şu kadar haber yapacaksın diye. Adam üretken değil. Gidip donanımlarla ilgili şeyleri araştıracağına dizi haberi yapmak daha kolayına geliyor.

Donanımhaber normalde diğer sitelerin yaptığı haberleri Türkçe'ye çevirip veren bir sitedir. Yine DonanımHaber'in haber aldığı sitelerden birisi olan TechPowerUp da bir sürü inceleme yapılıyor. Soğutucu incelemeleri, kasa incelemeleri, Power Supply incelemeleri, Mouse incelemeleri ve RAM İncelemeleri vs.

Editörler ise bunları Türkçe'ye çevirmiyor da, dizi haberi yapıyor.

Mesela:

Noctua NH-C14S techpowerup.com/...
GSkill RAM: techpowerup.com/...
Zalman Kasa: techpowerup.com/...
Gigabyte Mouse: techpowerup.com/...
FSP PSU: techpowerup.com/...
Silentium Soğutucu: techpowerup.com/...
Corsair Güç Kaynağı: techpowerup.com/...
CM Storm Klavye: techpowerup.com/...
AMD İşlemci: techpowerup.com/...
Biostar Anakart: techpowerup.com/...
Crucial RAM: techpowerup.com/...
Asus Anakart: techpowerup.com/...
Noctua Soğutucu: techpowerup.com/...
Sama PSU: techpowerup.com/...

Yukarıdaki haberleri haber yapmaktansa Dizi haberi yapıyorlar.

Sonra "Siz Donanımhabersiniz" dediğimizde ise cevap olarak Erdi diyor ki: "Elektrikle çalışan her şeyin haberini yaparız."

Flash elektrikle çalıştığı için...

Yahu, yukarıdaki haberleri yapın, sonra haber kotası eksik kalırsa bu tip şeyleri de yaparsınız.

Sitede, sitenin yapmaması gereken o kadar çok haber var ki. Onları yapmaktan, donanım incelemelerini Türkçeye çevirmiyorlar.

Şimdi bu mesajımı da ya silerler, ya da ceza, uzaklaştırma veya vs. verirler.
Doğruları duymak istemezler...

Techcrunch, Engadget, Cnet ve Techspot gibi dünyaca ünlü teknoloji siteleri de sinema haberleri verdiğine göre, bu siteler de editörlerine kota koyuyor olmalı. Başka bir açıklaması olamaz çünkü.

techcrunch.com/...
technobuffalo.com/...
cnet.com/...
techtimes.com/...
engadget.com/...
techspot.com/...
worldtechtoday.com/...

Ayrıca bu da yetmezmiş gibi belli ki okuyuculara da kota uygulanıyor, haberler zorla okutuluyor. Yoksa Donanımhaber'deki sinema ve dizi haberlerini binlerce kişinin okuyup, onlarca kişinin yorum yapması başka türlü açıklanamaz. Çünkü sizin ilginizi çekmeyen bir haberin başka birinin ilgisini çekiyor olması imkansız.

Editörlere kota verililiyormuş da, onlar da kotayı doldurmak için dizi haberleri yapıyormuş. Zerre bilginiz olmayan bir konuda nasıl bu kadar emin konuşabiliryorsunuz hayret doğrusu.
OverClocK1ngEditöre haber kotası vermişler. Her ay şu kadar haber yapacaksın diye. Adam üretken değil. Gidip donanımlarla ilgili şeyleri...
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Yanıtla +8
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Virinom 3 yıl
Infinitum Nihil
OverClocK1ng Editöre haber kotası vermişler. Her ay şu kadar haber yapacaksın diye. Adam üretken değil. Gidip donanımlarla ilgili şeyleri araştıracağına dizi haberi yapmak daha kolayına geliyor. Donanımhaber normalde diğer sitelerin yaptığı haberleri Türkçeye çevirip veren bir sitedir. Yine DonanımHaberin haber aldığı sitelerden birisi olan TechPowerUp da bir sürü inceleme yapılıyor. Soğutucu incelemeleri, kasa incelemeleri, Power Supply incelemeleri, Mouse incelemeleri ve RAM İncelemeleri vs. Editörler ise bunları Türkçeye çevirmiyor da, dizi haberi yapıyor. Mesela: Noctua NH-C14S techpowerup.com/... GSkill RAM: techpowerup.com/... Zalman Kasa: techpowerup.com/... Gigabyte Mouse: techpowerup.com/... FSP PSU: techpowerup.com/... Silentium Soğutucu: techpowerup.com/... Corsair Güç Kaynağı: techpowerup.com/... CM Storm Klavye: techpowerup.com/... AMD İşlemci: techpowerup.com/... Biostar Anakart: techpowerup.com/... Crucial RAM: techpowerup.com/... Asus Anakart: techpowerup.com/... Noctua Soğutucu: techpowerup.com/... Sama PSU: techpowerup.com/... Yukarıdaki haberleri haber yapmaktansa Dizi haberi yapıyorlar. Sonra Siz Donanımhabersiniz dediğimizde ise cevap olarak Erdi diyor ki: Elektrikle çalışan her şeyin haberini yaparız. Flash elektrikle çalıştığı için... Yahu, yukarıdaki haberleri yapın, sonra haber kotası eksik kalırsa bu tip şeyleri de yaparsınız. Sitede, sitenin yapmaması gereken o kadar çok haber var ki. Onları yapmaktan, donanım incelemelerini Türkçeye çevirmiyorlar. Şimdi bu mesajımı da ya silerler, ya da ceza, uzaklaştırma veya vs. verirler. Doğruları duymak istemezler...
Techcrunch, Engadget, Cnet ve Techspot gibi dünyaca ünlü teknoloji siteleri de sinema haberleri verdiğine göre, bu siteler de editörlerine kota koyuyor olmalı. Başka bir açıklaması olamaz çünkü. techcrunch.com/... technobuffalo.com/... cnet.com/... techtimes.com/... engadget.com/... techspot.com/... worldtechtoday.com/... Ayrıca bu da yetmezmiş gibi belli ki okuyuculara da kota uygulanıyor, haberler zorla okutuluyor. Yoksa Donanımhaberdeki sinema ve dizi haberlerini binlerce kişinin okuyup, onlarca kişinin yorum yapması başka türlü açıklanamaz. Çünkü sizin ilginizi çekmeyen bir haberin başka birinin ilgisini çekiyor olması imkansız. Editörlere kota verililiyormuş da, onlar da kotayı doldurmak için dizi haberleri yapıyormuş. Zerre bilginiz olmayan bir konuda nasıl bu kadar emin konuşabiliryorsunuz hayret doğrusu.

Haberin zorla okutulup okutulmaması bir şeyi değiştirmez. Site donanım sitesiyse donanım haberi olacak hadi biraz daha esnetilip genel teknoloji haberleri de olabilir. İsterse 10bin kişi okusun o haberin bu sitede yeri yok. Burası çöplük değil. Ayrıca arkadaşın haber kotası söylemine katılmıyorum ama genel olarak çok haklı bir yorum. Çünkü amaç haber kotası doldurmak olsa donanım haberleriyle de kotayı doldurabilir. Bu tip haberleri sitede görmemizin sebebi her editör kendi ilgisini çeken haberleri alakalı ya da alakasız sitede paylaşıyor. Sonuç ortada.
1 Yanıt Yanıtla +2
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OverClocK1ng 3 yıl Virinom
Virinom

Infinitum Nihil

OverClocK1ng Editöre haber kotası vermişler. Her ay şu kadar haber yapacaksın diye. Adam üretken değil. Gidip donanımlarla ilgili şeyleri araştıracağına dizi haberi yapmak daha kolayına geliyor. Donanımhaber normalde diğer sitelerin yaptığı haberleri Türkçeye çevirip veren bir sitedir. Yine DonanımHaberin haber aldığı sitelerden birisi olan TechPowerUp da bir sürü inceleme yapılıyor. Soğutucu incelemeleri, kasa incelemeleri, Power Supply incelemeleri, Mouse incelemeleri ve RAM İncelemeleri vs. Editörler ise bunları Türkçeye çevirmiyor da, dizi haberi yapıyor. Mesela: Noctua NH-C14S techpowerup.com/... GSkill RAM: techpowerup.com/... Zalman Kasa: techpowerup.com/... Gigabyte Mouse: techpowerup.com/... FSP PSU: techpowerup.com/... Silentium Soğutucu: techpowerup.com/... Corsair Güç Kaynağı: techpowerup.com/... CM Storm Klavye: techpowerup.com/... AMD İşlemci: techpowerup.com/... Biostar Anakart: techpowerup.com/... Crucial RAM: techpowerup.com/... Asus Anakart: techpowerup.com/... Noctua Soğutucu: techpowerup.com/... Sama PSU: techpowerup.com/... Yukarıdaki haberleri haber yapmaktansa Dizi haberi yapıyorlar. Sonra Siz Donanımhabersiniz dediğimizde ise cevap olarak Erdi diyor ki: Elektrikle çalışan her şeyin haberini yaparız. Flash elektrikle çalıştığı için... Yahu, yukarıdaki haberleri yapın, sonra haber kotası eksik kalırsa bu tip şeyleri de yaparsınız. Sitede, sitenin yapmaması gereken o kadar çok haber var ki. Onları yapmaktan, donanım incelemelerini Türkçeye çevirmiyorlar. Şimdi bu mesajımı da ya silerler, ya da ceza, uzaklaştırma veya vs. verirler. Doğruları duymak istemezler...
Techcrunch, Engadget, Cnet ve Techspot gibi dünyaca ünlü teknoloji siteleri de sinema haberleri verdiğine göre, bu siteler de editörlerine kota koyuyor olmalı. Başka bir açıklaması olamaz çünkü. techcrunch.com/... technobuffalo.com/... cnet.com/... techtimes.com/... engadget.com/... techspot.com/... worldtechtoday.com/... Ayrıca bu da yetmezmiş gibi belli ki okuyuculara da kota uygulanıyor, haberler zorla okutuluyor. Yoksa Donanımhaberdeki sinema ve dizi haberlerini binlerce kişinin okuyup, onlarca kişinin yorum yapması başka türlü açıklanamaz. Çünkü sizin ilginizi çekmeyen bir haberin başka birinin ilgisini çekiyor olması imkansız. Editörlere kota verililiyormuş da, onlar da kotayı doldurmak için dizi haberleri yapıyormuş. Zerre bilginiz olmayan bir konuda nasıl bu kadar emin konuşabiliryorsunuz hayret doğrusu.


Haberin zorla okutulup okutulmaması bir şeyi değiştirmez. Site donanım sitesiyse donanım haberi olacak hadi biraz daha esnetilip genel teknoloji haberleri de olabilir. İsterse 10bin kişi okusun o haberin bu sitede yeri yok. Burası çöplük değil. Ayrıca arkadaşın haber kotası söylemine katılmıyorum ama genel olarak çok haklı bir yorum. Çünkü amaç haber kotası doldurmak olsa donanım haberleriyle de kotayı doldurabilir. Bu tip haberleri sitede görmemizin sebebi her editör kendi ilgisini çeken haberleri alakalı ya da alakasız sitede paylaşıyor. Sonuç ortada.

Valla arkadaş, o kadar güzel demişsin ki. Artık bilmiyorum arkadaş anlar mı yoksa anlamaz mı ama. Ben sitenin ismine bakıyorum: DonanımHaber.
Kimse DonanımHaber başka tür haber yapmasın demiyor. Ama ben donanımhaberi 2001 den beri takip ediyorum. O zamanlar Techpowerup dan haberler veriyordu. Şimdi Techpowerup a bakıyorum. Adamlar bir sürü kasa, soğutucu, işlemci vs. incelemişler. Donanımhaber o haberleri çevirip haber olarak vermiyor. Gidiyor , adamın teki golf oynamış da onun haberini veriyor. Ben de Donanımhaber diye donanım haberi çıkar belki diye ümitle bekliyorum. Zira 2001 den beri öyle alışmışız. Zaten sitenin adı da DonanımHaber. Ama yok. Site maksadından saptı.

Bak mesela yukarıda yazdım, bana ceza verirler diye. Yukarıda yazdığım şeye ceza verseler haklı çıkmış olacaktım. O yüzden ona ceza vermediler, başka bir yerde yazdığım "Microsoft Küçük Yumuşak anlamına geliyor" dedim diye uyarı vermişler. Artık Küçük Yumuşak denilince akıllarına ne geliyorsa, içleri fesat herhalde ki ne anlıyorlarsa uyarı vermişler. Yine haklı çıktım...
Yanıtla +1
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filteke 3 yıl
site formatına uygun tek dizi person of interest'ir. Dizihaber.com olarak isim değişikliğine gidilse iyi olur. imdb ve diğer siteler yerine buraya gireriz.
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JusticeLeague 3 yıl
Grant Gustin neden yok




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hzoguzhan 3 yıl
Haberi eleştiren tayfayı anlamak mümkün değil. DC ve Marvel filmleri sinema sektöründe belkide teknolojiyi en fazla kullanan şirketler. CGİ dan oluşan filmler izliyoruz. Burda aşk filmlerinide haber yapmıyorlar. Gayet de site formatına uygun haber, hazırlayan arkadaşa teşekkür ediyorum
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Barni Moloztaş 3 yıl
Dizide ki gibi kostüm olmasında
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1BilimAdamı 3 yıl
Dizisi öyle iyi ki filmi süper olsa bile yarışamayacak.Grant gustin o duyguyu iyi aktarıyor ve aksiyon sahneleride film kalitesinde, bence başarılı
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casperfriendly 3 yıl
Yukarıda uzun 2 tane mesaj var. Anlaşılamaz şekilde, ikisi de mantıklı geldi :))
Yanıtla +2
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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
teramit
Donanımhaber sitesinde dizi haberi, resmen kimlik bunalımında site.Dizi yada film haberi seyredecek olsam bu siteye mi girerim...bi titreyinde kendinize gelin be

Editöre haber kotası vermişler. Her ay şu kadar haber yapacaksın diye. Adam üretken değil. Gidip donanımlarla ilgili şeyleri araştıracağına dizi haberi yapmak daha kolayına geliyor.
Donanımhaber normalde diğer sitelerin yaptığı haberleri Türkçe'ye çevirip veren bir sitedir. Yine DonanımHaber'in haber aldığı sitelerden birisi olan TechPowerUp da bir sürü inceleme yapılıyor. Soğutucu incelemeleri, kasa incelemeleri, Power Supply incelemeleri, Mouse incelemeleri ve RAM İncelemeleri vs.
Editörler ise bunları Türkçe'ye çevirmiyor da, dizi haberi yapıyor.
Mesela:
Noctua NH-C14S techpowerup.com/...
GSkill RAM: techpowerup.com/...
Zalman Kasa: techpowerup.com/...
Gigabyte Mouse: techpowerup.com/...
FSP PSU: techpowerup.com/...
Silentium Soğutucu: techpowerup.com/...
Corsair Güç Kaynağı: techpowerup.com/...
CM Storm Klavye: techpowerup.com/...
AMD İşlemci: techpowerup.com/...
Biostar Anakart: techpowerup.com/...
Crucial RAM: techpowerup.com/...
Asus Anakart: techpowerup.com/...
Noctua Soğutucu: techpowerup.com/...
Sama PSU: techpowerup.com/...
Yukarıdaki haberleri haber yapmaktansa Dizi haberi yapıyorlar.
Sonra "Siz Donanımhabersiniz" dediğimizde ise cevap olarak Erdi diyor ki: "Elektrikle çalışan her şeyin haberini yaparız."
Flash elektrikle çalıştığı için...
Yahu, yukarıdaki haberleri yapın, sonra haber kotası eksik kalırsa bu tip şeyleri de yaparsınız.
Sitede, sitenin yapmaması gereken o kadar çok haber var ki. Onları yapmaktan, donanım incelemelerini Türkçeye çevirmiyorlar.
Şimdi bu mesajımı da ya silerler, ya da ceza, uzaklaştırma veya vs. verirler.
Doğruları duymak istemezler...
2 Yanıt Yanıtla +37
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Infinitum Nihil 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Editöre haber kotası vermişler. Her ay şu kadar haber yapacaksın diye. Adam üretken değil. Gidip donanımlarla ilgili şeyleri araştıracağına dizi haberi yapmak daha kolayına geliyor.

Donanımhaber normalde diğer sitelerin yaptığı haberleri Türkçe'ye çevirip veren bir sitedir. Yine DonanımHaber'in haber aldığı sitelerden birisi olan TechPowerUp da bir sürü inceleme yapılıyor. Soğutucu incelemeleri, kasa incelemeleri, Power Supply incelemeleri, Mouse incelemeleri ve RAM İncelemeleri vs.

Editörler ise bunları Türkçe'ye çevirmiyor da, dizi haberi yapıyor.

Mesela:

Noctua NH-C14S techpowerup.com/...
GSkill RAM: techpowerup.com/...
Zalman Kasa: techpowerup.com/...
Gigabyte Mouse: techpowerup.com/...
FSP PSU: techpowerup.com/...
Silentium Soğutucu: techpowerup.com/...
Corsair Güç Kaynağı: techpowerup.com/...
CM Storm Klavye: techpowerup.com/...
AMD İşlemci: techpowerup.com/...
Biostar Anakart: techpowerup.com/...
Crucial RAM: techpowerup.com/...
Asus Anakart: techpowerup.com/...
Noctua Soğutucu: techpowerup.com/...
Sama PSU: techpowerup.com/...

Yukarıdaki haberleri haber yapmaktansa Dizi haberi yapıyorlar.

Sonra "Siz Donanımhabersiniz" dediğimizde ise cevap olarak Erdi diyor ki: "Elektrikle çalışan her şeyin haberini yaparız."

Flash elektrikle çalıştığı için...

Yahu, yukarıdaki haberleri yapın, sonra haber kotası eksik kalırsa bu tip şeyleri de yaparsınız.

Sitede, sitenin yapmaması gereken o kadar çok haber var ki. Onları yapmaktan, donanım incelemelerini Türkçeye çevirmiyorlar.

Şimdi bu mesajımı da ya silerler, ya da ceza, uzaklaştırma veya vs. verirler.
Doğruları duymak istemezler...

Techcrunch, Engadget, Cnet ve Techspot gibi dünyaca ünlü teknoloji siteleri de sinema haberleri verdiğine göre, bu siteler de editörlerine kota koyuyor olmalı. Başka bir açıklaması olamaz çünkü.

techcrunch.com/...
technobuffalo.com/...
cnet.com/...
techtimes.com/...
engadget.com/...
techspot.com/...
worldtechtoday.com/...

Ayrıca bu da yetmezmiş gibi belli ki okuyuculara da kota uygulanıyor, haberler zorla okutuluyor. Yoksa Donanımhaber'deki sinema ve dizi haberlerini binlerce kişinin okuyup, onlarca kişinin yorum yapması başka türlü açıklanamaz. Çünkü sizin ilginizi çekmeyen bir haberin başka birinin ilgisini çekiyor olması imkansız.

Editörlere kota verililiyormuş da, onlar da kotayı doldurmak için dizi haberleri yapıyormuş. Zerre bilginiz olmayan bir konuda nasıl bu kadar emin konuşabiliryorsunuz hayret doğrusu.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Charles Bartowski 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

teramit
Donanımhaber sitesinde dizi haberi, resmen kimlik bunalımında site.Dizi yada film haberi seyredecek olsam bu siteye mi girerim...bi titreyinde kendinize gelin be


Editöre haber kotası vermişler. Her ay şu kadar haber yapacaksın diye. Adam üretken değil. Gidip donanımlarla ilgili şeyleri araştıracağına dizi haberi yapmak daha kolayına geliyor.

Donanımhaber normalde diğer sitelerin yaptığı haberleri Türkçe'ye çevirip veren bir sitedir. Yine DonanımHaber'in haber aldığı sitelerden birisi olan TechPowerUp da bir sürü inceleme yapılıyor. Soğutucu incelemeleri, kasa incelemeleri, Power Supply incelemeleri, Mouse incelemeleri ve RAM İncelemeleri vs.

Editörler ise bunları Türkçe'ye çevirmiyor da, dizi haberi yapıyor.

Mesela:

Noctua NH-C14S techpowerup.com/...
GSkill RAM: techpowerup.com/...
Zalman Kasa: techpowerup.com/...
Gigabyte Mouse: techpowerup.com/...
FSP PSU: techpowerup.com/...
Silentium Soğutucu: techpowerup.com/...
Corsair Güç Kaynağı: techpowerup.com/...
CM Storm Klavye: techpowerup.com/...
AMD İşlemci: techpowerup.com/...
Biostar Anakart: techpowerup.com/...
Crucial RAM: techpowerup.com/...
Asus Anakart: techpowerup.com/...
Noctua Soğutucu: techpowerup.com/...
Sama PSU: techpowerup.com/...

Yukarıdaki haberleri haber yapmaktansa Dizi haberi yapıyorlar.

Sonra "Siz Donanımhabersiniz" dediğimizde ise cevap olarak Erdi diyor ki: "Elektrikle çalışan her şeyin haberini yaparız."

Flash elektrikle çalıştığı için...

Yahu, yukarıdaki haberleri yapın, sonra haber kotası eksik kalırsa bu tip şeyleri de yaparsınız.

Sitede, sitenin yapmaması gereken o kadar çok haber var ki. Onları yapmaktan, donanım incelemelerini Türkçeye çevirmiyorlar.

Şimdi bu mesajımı da ya silerler, ya da ceza, uzaklaştırma veya vs. verirler.
Doğruları duymak istemezler...

Zaten dizi film forumundaki üyeler gayet iyi çalışıyor, editörlerden bazen günler önce bu haberleri yayınlıyor bence dizi film editörlüğü gereksiz
Yanıtla
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0MG90 3 yıl
Ezra Miller'i geçtim kostümlerin ve görsel efektlerin çok iyi olması lazım bu filmde. Dizideki berbat bence.
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DennisLars 3 yıl
başka yönetmen mi yok allah aşkına, zaten ezra miller yüzünden soğudum bu film çıkmadan bir de seçtikleri yönetmene bak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 3 yıl
Donanımhaber sitesinde dizi haberi, resmen kimlik bunalımında site.
Dizi yada film haberi seyredecek olsam bu siteye mi girerim...
bi titreyinde kendinize gelin be
Yanıtla +2
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