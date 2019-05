The Girl in the Spider’s Web'in ilk fragmanı yayınlandı

İsveçli yazar Stieg Larsson'ın tüm dünyada sansasyon yaratan Millenium serisi, beyaz perdedeki yolculuğunu sürdürüyor. Özellikle Ejderha Dövmeli Kız (The Girl With the Dragon Tattoo) ile popülerlik kazanan Millenium serisinin dördüncü kitabı olan The Girl in the Spider's Web sinemaya uyarlanıyor.

Bu sonbaharda sinemaseverler ile buluşacak The Girl in the Spider's Web (Örümcek Ağındaki Kız) filmi için tanıtım çalışmalarına başlayan Sony Pictures, filmden ilk fragmanı yayınladı. Stieg Larsson'ın ölümünden sonra David Lagercrantz tarafından kaleme alınan The Girl in the Spider's Web, genç bir hacker olan Lisbeth Salander'ın hikayesini anlatmaya devam ediyor.

İstismar ve ölüm dolu karanlık geçmişinden bir türlü kurtulamayan Lisbeth, kadınlara şiddet uygulayan erkeklerin peşine düşüyor. Bu karanlık yol, Lisbeth Salander ve gazeteci dostu Mikael Blomkvist'i casuslar, siber suçlular ve yozlaşmış politikacılarla dolu bir suç ağının içine düşürüyor.

Evil Dead ve Don't Breathe gibi korku filmleri ile tanınan Fede Alvarez'in yönetmenliğini üstlendiği The Girl in the Spider's Web'te Lisbeth Salander'ı son dönemde yıldızı parlayan genç aktris Claire Foy canlandırıyor. İsveç yapımı filmlerde Noomi Rapace tarafından canlandırılan karaktere 2011 yılında çıkan yeniden yapımında ise Rooney Mara hayat vermişti.

Filmin başrollerinde Foy'a Lakeith Stanfield, Sylvia Hoeks, Stephen Merchant, Claes Bang, Christopher Convery, Synnøve Macody Lund ve Vicky Krieps eşlik ediyor.

Yayınlanan ilk fragmanı ile sinemaseverleri heyecanlandırmayı başaran The Girl in the Spider's Web, 19 Ekim'de vizyona girecek.