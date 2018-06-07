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The Girl in the Spider’s Web'in ilk fragmanı yayınlandı

Ejderha Dövmeli Kız'dan sonra şimdi de bir diğer Lisbeth Salander hikayesi olan Örümcek Ağındaki Kız sinemaya uyarlandı. The Girl in the Spider's Web filminden ilk fragman yayınlandı.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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İsveçli yazar Stieg Larsson'ın tüm dünyada sansasyon yaratan Millenium serisi, beyaz perdedeki yolculuğunu sürdürüyor. Özellikle Ejderha Dövmeli Kız (The Girl With the Dragon Tattoo) ile popülerlik kazanan Millenium serisinin dördüncü kitabı olan The Girl in the Spider's Web sinemaya uyarlanıyor.
Bu sonbaharda sinemaseverler ile buluşacak The Girl in the Spider's Web (Örümcek Ağındaki Kız) filmi için tanıtım çalışmalarına başlayan Sony Pictures, filmden ilk fragmanı yayınladı. Stieg Larsson'ın ölümünden sonra David Lagercrantz tarafından kaleme alınan The Girl in the Spider's Web, genç bir hacker olan Lisbeth Salander'ın hikayesini anlatmaya devam ediyor. 
İstismar ve ölüm dolu karanlık geçmişinden bir türlü kurtulamayan Lisbeth, kadınlara şiddet uygulayan erkeklerin peşine düşüyor. Bu karanlık yol, Lisbeth Salander ve gazeteci dostu Mikael Blomkvist'i casuslar, siber suçlular ve yozlaşmış politikacılarla dolu bir suç ağının içine düşürüyor.
Evil Dead ve Don't Breathe gibi korku filmleri ile tanınan Fede Alvarez'in yönetmenliğini üstlendiği The Girl in the Spider's Web'te Lisbeth Salander'ı son dönemde yıldızı parlayan genç aktris Claire Foy canlandırıyor. İsveç yapımı filmlerde Noomi Rapace tarafından canlandırılan karaktere 2011 yılında çıkan yeniden yapımında ise Rooney Mara hayat vermişti.
Filmin başrollerinde Foy'a Lakeith Stanfield, Sylvia Hoeks, Stephen Merchant, Claes Bang, Christopher Convery, Synnøve Macody Lund ve Vicky Krieps eşlik ediyor. 
Yayınlanan ilk fragmanı ile sinemaseverleri heyecanlandırmayı başaran The Girl in the Spider's Web, 19 Ekim'de vizyona girecek. 

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UberkS 11 ay
O kadar film izlerim ve bilirim fakat uzak olduğum bir seri varsa oda budur. Hatta serinin veya kitaplarının içeriğini bile araştırmadım. Bir şans versem mi acaba ? Fragmandan ne tarz bişey olduğunu da çözemedim.
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Eeltorm 11 ay
Güzel gibi.
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İtalyada ilticacı 11 ay
Bu kadın noomi rapace kadar hakkını verebilirmi rolün bilmem ama filim oncekilerle alakası yok neredeyse tüm İsveç filmlerini izlemiş biri olarak İsveçli bakış açısını yakalayabileceklerini hiç sanmıyorum...
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tobepeople 11 ay
4.ncü kitabı yok ki adam öldü zaten sadece devamı olsun bu diye çıkartılmış bir kitap vardı onun uyarlaması ki ben size direk kitabını tavsiye ediyorum hayatım boyunca kitap okuyanları anlamamış biriydim ta ki bu kitabı okuyana kadar! 3lemesindende isveç yapımı iyiydi ama kitabın yeri ayrı yine de özellikle lisbethi oynayan hakkını vermişti.
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Piêr Dé Sans 11 ay tobepeople
Bildiğim kadarıyla 4. kitabı vardı. fakat adam öldüğü için veraset muhabbetinden yayınlanamıyordu. sanırım olayı çözüp parayı kırışabilmişler ki 4. sü gelmiş.
Ama orjinal yapımın oyuncusuyla devam etmek varken farklı karakteri devreye sokmak çok manası. şu an 3 tane lisbeth oldu.
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.PanxeR. 11 ay
filmin orjinal üçlemesini izleyin , diğerleri bu üçlemenin sadece gölgesinde kalabilir. Noomi Rapace den sonra yeniden çekmenin de başkalarını oynatmanın da pek bir anlamı yok.
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