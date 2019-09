The King's Man filminin yeni fragmanında 'Rasputin' terör saçıyor

ajanlarının orijin hikayesini anlatanfilminin yeni fragmanı yayınlandı. Paylaşılan yeni görüntülerde Rhys Ifans tarafından canlandırılan filmin kötü adamı Rasputin'i ilk kez görüyoruz.The King's Man'de tahmin edebileceğiniz üzere serinin ilk iki filminin sevilen kahramanları yer almıyor.geçen yeni filmde, Kingsman isimli süper ajan ekibinin ortaya çıkış hikayesine tanıklık edeceğiz. 20th Century Fox filmin konusuyla ilgili şu yazıyı paylaşmış:"Tarihin gördüğü en kötü zalimler ve suç dehaları, milyonlarca insanın ölümüne yol açacak bir savaşı planlamak için bir araya geliyor...Bir adam, onları durdurmak için zamana karşı yarışmak zorunda."Kingsman serisinin daha önce Kingsman: The Secret Service (2015) ve Kingsman: The Golden Circle (2017) isimli iki filmi yayınlanmıştı. İlk film sinemaseverler tarafından oldukça olumlu yorumlar almayı başarmıştı. İkinci film ise gişede başarılı olsa da eleştirel anlamda aynı başarıyı gösteremedi.The King's Man ise ilk iki filmden çok daha farklı bir yapıya sahip olacakmış gibi görünüyor. Ünlü yapımcı ve yönetmen Matthew Vaughn tarafından hazırlanan The King's Man'in oyuncu kadrosunda Ralph Fiennes, Aaron Taylor-Johnson, Gemma Arterton, Djimon Hounsou, Rhys Ifans ve Matthew Goode gibi ünlü isimler yer alıyor.