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The Korea Times: Samsung Galaxy S4 MWC 2013'te tanıtılacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,9b
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Geçtiğimiz Mayıs ayında amiral gemisi Galaxy S3'ü Londra'da kendi ev sahipliğindeki bir etkinlikte tanıtan Samsung, iki yıl önceki stratejisini tekrar benimseyebilir. The Korea Times'ın özel haberinde, Galaxy S4'ün daha önce Galaxy S II'nin tanıtımına sahne olan Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazanacağı iddia edildi. Apple iPhone 5 duyurulduktan üç gün sonra kesinleşen tanıtım tarihinin bu yıla oranla daha erkene çekilmesinin en önemli sebebi, Amerikalı üreticinin yenilikçi bir özellik sunmaması sebebiyle tüketiciyi tatmin edemediği kanısına varılması olarak gösteriliyor.
Galaxy S4''ün MWC 2013'te duyurulacağı bilgisi, Samsung yöneticileri ve donanım tedarikçileri tarafından aktarıldı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir firma yetkilisi bugün Korea Times'a yaptığı açıklamada, Samsung'un yeni Galaxy akıllı telefonunu önümüzdeki yılın başında İspanya'daki Barcelona şehrinde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmaya hazır olduğunu ve cihazın dünya genelindeki satışının Mart ayında gerçekleşmesini beklediklerini dile getirdi.
Dördüncü Galaxy S, tabiki Seul merkezli üreticinin şimdiye kadar pazara sürdüğü en güçlü donanımı ve en stabil yazılımı ihtiva edecek. Şimdiye kadar tüketiciyle buluşan tüm Galaxy S modellerinde kendi çipset ve ekranlarına yer veren Samsung, bir sonraki nesile geçerken her zaman daha iyi bir Exynos yonga ve Super AMOLED ekran kullandı. iPhone 5'teki yenilikçi özellik eksikliğinden yarlanmak isteyen sektörün lideri, donanım parçalarında önemli değişikler yapacak. Çıkış tarihinin belirlenmesinde de yine bu unsurun dikkate alındığı düşünülüyor. Tüketicilerin isteklerini karşılamayan bir iPhone, en çok pazarın lideri Samsung'a olumlu yönde etki edecektir. Bu avantajdan yararlanarak Galaxy S3 ile yüksek satış rakamları elde eden ve Galaxy Note II için hedeflerini yükselten uzak doğulu üretici, mevcut modellerine olan talebin azalmaya başlayacağı ilkbahar aylarında yeni amiral gemisini dünyaya sunarak üç nesildir katlanarak artan cihaz satışlarında çok daha büyük bir başarıya yelken açmak istiyor.
Samsung'un yerel donanım tedarikçilerinden birinin yöneticisi, yeni telefonda kesinlikle 4G LTE iletişim teknolojisinin kullanılacağını ve dört çekirdekli bir Exynos çiple güçlendirileceğini belirtti. S4'teki çipsetin Exynos 4 Quad olma ihtimali bulunmuyor. Bu yüzden gözler henüz resmen duyurulmasa da bu yıl ISSCC 2012'de sergilenen 1.7/2.0GHz hızında dört ARM Cortex-A15 işlemci ve ARM Mali-T658 GPU'ya sahip Exynos 5450 kod adlı ürüne çevrildi. Yeni nesil işlemci ve grafik birimine sahip Exynos 5 Dual'ı Galaxy S3'te kullanmayarak tüketicileri hayal kırıklığına uğratan firmanın sonraki nesilde Qualcomm'un Cortex-A15 mimarisinden esinlenerek dizayn ettiği dört Krait işlemcili Snapdragon S4 Pro serisine mensup APQ8064'ten daha iyi bir performans sergileyecek olan yeni nesil donanımını tercih etmesi gayet mümkün. Aksi takdirde geriye Exynos 5 Dual seçeneği kalıyor ve çift çekirdekli bu yonga APQ8064'ü geride bırakamayacağı için firmanın yeni amiral gemisine gölge düşürebilecektir.
Kullanılacak Super AMOLED ekranın Youm olarak isimlendirilen ultra ince, eğilip-bükülebilir ve koruyucu cama gerek duymayan esnek OLED mi yoksa altpiksel diziliminin en iyi kalite için yenilendiği ve çözünürlüğünün arttırıldığı sıradan bir OLED mi olacağı bilinmiyor. Çünkü halihazırda Youm panellerin üretiminde bazı sorunlar yaşanıyor ve bu durum kesin bir karara varılamamasına sebep oluyor. Samsung Display, yeni Galaxy telefonu hakkında yorum yapmaktan kaçınırken ekran boyutunun 4.0, 4.3 ve 4.8 inçten sonra 5.0 inçe çıkarılacağı tahmin ediliyor. Ekranın 5 inç olacağı ve Google'ın Android işletim sisteminin kullanılacağı bilgisi yine bir firma yetkilisi tarafından onaylandı.
Yuvarlatılmış kenarları ile dikdörtgen şekil yapısının korunacağı S4'ün Amerika versiyonlarıyla alakalı değiştirilmiş telefon dizaynları için halihazırda operatörlerle görüşen Samsung, 2013 amiral gemisiyle Apple'a net bir mesaj vermeyi planlıyor. Bir Samsung yöneticisi, Texas'taki fabrikasında ürettikleri çipleri kullanabilmesi için Apple'dan daha fazla ücret talep eden teknoloji devinin S4 ile mobil uygulama işlemci sektöründeki pazar payını arttırarak zamanında sevkiyat yapma garantisi sunabilecek tek üretici olduğunu ispat edeceğini ifade etti. Böylesine iddialı sözler sarf edilmiş olması, yeni Galaxy S'teki çipsetin piyasaya damgasını vuracak yenilikleri beraberinde getireceğine işaret ediyor olabilir.
Apple'ın başlattığı patent savaşında iki firma arasındaki gerilimin tırmanış göstermesinin ardından S4 planlarına şekil vermeye başlayan Samsung, akıllı telefon sektöründeki liderliğini sağlamlaştırarak Amerika'da da birincilik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Küresel pazarın %30'unu elinde bulunduran Samsung'un bir hayli gerisinden takip eden %16 paya sahip Apple, memeleketinde %31'lik bir orana ulaşmayı başarmıştı. Güney Koreli üreticinin ABD'deki payı ise; %24 olarak açıklandı.
Şimdiden Galaxy S4 hakkında detaylı veriler paylaşmamız mümkün değil. Ancak yöneticilerin verdiği demeçler doğrultusunda, tüketicileri yenilikçilik anlamında tatmin edebilecek, dört çekirdekli Exynos çipset, yeni nesil Super AMOLED ekran ve 4G LTE iletişim teknolojisiyle donatılan bir Samsung akıllı telefonunun beklediğini söyleyebiliriz. 
Mobil Dünya Kongresi 2013 haberleşme dünyasına bu yıl organize edildiği konumdan yaklaşık dört kilometre daha uzak olan Fira Gran Via'dan hitap edecek. 23 Şubat Cumartesi günü başlayacak olan kongre, 28 Şubat Perşembe günü son bulacak. Samsung ve HTC gibi büyük üreticilere ait basın konferanslarının etkinlik başlamadan bir gün önce veyahut açılış gününde katılımcılarına kapılarını açması bekleniyor.

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2012/09/133_120024.html Yorum Yaz
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Bilal Akgündüz 7 yıl en beğenilen
bozok_53_45
bilal akagündüz ve ekrem çukurca haberlerini engelle gibi bişey olması lazım sitede facebooktaki gibi.

Okumak istememenizi anlarım, ancak emeğe neden saygı duymuyorsunuz. Çeviri haberciliği yapmıyor, açıklamalar dışında kendi cümleleri kurarak zengin bir yazı ortaya çıkarmaya çalışıyorum cevabınız bu mudur? Güney Kore'nin saygın bir gazetesine ait bu özel haberi yazmamalımıydık, hata mı ettik?
bozok_53_45bilal akagündüz ve ekrem çukurca haberlerini engelle gibi bişey olması lazım sitede facebooktaki gibi.Okumak istememenizi ...
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1 Yanıt Yanıtla +84
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erci501 7 yıl
mavalhaber. iphone5 yenilik sunmuyo diye s4 gelecekmiş. hali hazırda s3 zaten fazlasıyla ip5 ten iyi.
Yorumum doğrulandı.Samsung bu haberi yalanladı.
mavalhaber. iphone5 yenilik sunmuyo diye s4 gelecekmiş. hali hazırda s3 zaten fazlasıyla ip5 ten iyi.Yorumum doğrulandı.Samsung bu haberi yalanl...
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DeepNote 7 yıl
Kafam patatese döndü yemin ediyorum. Şöyle tam olarak son teknolojiyi içinde barındıran bir telefon alayım 2 yıl kontratla, daha da elim kolum uzamasın dedim yeni teknolojiye ama yok anam babam. Galaxy s3'ü bekledim tipini beğenmedim, iphone 5 dedik onu da çekiştirip uzatmışlar yeni bişey yok. Galaxy note 2 dedim onun da işlemcisi hafif hızlı s3'ten başka da bir numarası yok. Birinde lte yok, öbüründe nfc var lte yok,birinin işlemcisi yeterli değil öbürünün boyutu yeterli değil.Şerefsizim bunlar anlaşmalı üretiyorlar. İnce ince dağıtalım piyasaya, tümünü bir seferde versek vurgun yer tüketici daha bişey satamayız diyorlardır herhalde
Sözün özü kaldım mı elimde kırıkberry ile
Kafam patatese döndü yemin ediyorum. Şöyle tam olarak son teknolojiyi içinde barındıran bir telefon alayım 2 yıl kontratla, daha da elim kolum uzamasın dedim ye...
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engurlu 7 yıl
Ya arkadas ne gereksiz bi tartisma bu pentile, rgb ,ppi muhabbetleri..
One X in soyle ekrani var boyle ekrani var dediler gittik baktik tamam guzel ama S3 un yaninda al benisi yok be kardesim..S3 ün siyahlari işi bitiriyor..One X e bakiyorsun siyah yerine füme rengi goruyorsun butun zevkin kaciyor..Ayrica S3 te goruntu ekranin camina resmen yapismis kadar yakin ve canli , One X te sanki ekranin ustu 1 cm cam kapli gibi ve hafif pus var gibi..
En ugrak yerim olan electroworldde bakiyorum S3 de Note da yigilma var One X in yuzune bakan yok..Hic kimsenin ppi mis amoled mis rgb ymis umrunda degil..
Komik gelecek ama Samsung Galaxy S i ilk aldigimda kayinbiraderim iphone 4 getirmisti ingiltereden benim ekrani bi gordu " OHA NE GUZEL EKRAN LAN " diye bi tepki vermisti..Biri 280 ppi biri 330 ppi ..Ustelik simdi bakiyorum amoled ekranlara Galaxy S te pentilenin dibine vurmuslar


İsin ozune gelirsek simdiki ekranlarin hepsi guzel onemli olan fark yaratip siyrilmak..Onu da gercek siyahlarla sadece Samoled yapabiliyor..
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smart1978 7 yıl
AMOLED resim ve video için GENELDE iyidir... MEsele PEntile AMOLED türevleri RGB AMOLED e göre daha vasattır tıpkı Note2 gibi ...

Çok bilmişler : herhangi bir metni yakından kıyaslasınlar o zaman Note 2 için pentile ile ne kadar fark var görürsünüz ...

Tekrarlatmayın : Son sözü orjinal fotolarla kıyaslanır...

Kağıt üstünde Note2 in şeriti mavi Galaxy S3 S ve Note da ise şerit yeşil ... Tek fark bu... ( kare pikseller de ise kendilerine düşen iki renk alıyor ...) Fotoğraf ve resimlerle paylaştım... Bunu red etmeniz nedir?



Alt piksel diyorsunuz : Görüldüğü gibi Note 2 de sadece renkler yer değiştirilmiş...





Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


PEntile 8 alt piksel a sahip iken RGB OLED lerde ise 12 piksel sahiptir...

Note2 pikseldeki renkler değişti diye yeni bir teknoloji olmuyor iyileiştirme filan RGB gibi de olmuyor... ikisinin ortası gibi ama hangi yöne daha çok yatkın gerçek görüntülerin çeşitlenmesiyle netleşecektir ...

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inexo 7 yıl
bir bitmediler önce o sonra bu sonra o sonra bu.
neyse ki apple kasayi 2sene güncellemiyor da dedikodular azalacak
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DH Misafiri 7 yıl
samsung galaxy s4
- Exynos 5450 2.0 Ghz (28nm)
- Mali T658
- LPDDR3 2GB Ram
- eMMC Pro Classe 1500
- 16 mp 1080p camera
- 4,5" display oled (350 ppi)
- battery 3200 mAh
Lte/Lte advanced
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DARTH_BLACK 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

samsung galaxy s4
- Exynos 5450 2.0 Ghz (28nm)
- Mali T658
- LPDDR3 2GB Ram
- eMMC Pro Classe 1500
- 16 mp 1080p camera
- 4,5" display oled (350 ppi)
- battery 3200 mAh
Lte/Lte advanced

Büyük ihtimal bu şekilde çıkacak s4..ben eksiklik olarak mali grafik yongasını kullanacak olmasını görürüm,bence maliden vazgeçip yeni nesil grafik yongalarına yönelmeliler.4,5" ekrana 3200mah gayet yeterli diye düşünüyorum,zaten samsungun özellikle batarya araştırmaları yaptığı biliniyor.Şuan çok konuşulan pentile ekran olayının temeldeki en büyük nedenide geniş ekrana yeterli süre batarya dayandıramadıkları için pentile gibi eski teknolojileri kullanmak zorunda kalıyorlar zira bataryayı sömüren tek neden ekran kullanımı oluyor.Samsung bindiği dalı kesmez ama 1 gün yetmeyecek bir teknolojiyi neden piyasaya sürmesinler?bu firma ileri derecede hd yada oled çalışmaları yapan,farklı cihazlarındada başarılı şekilde kullanıyorlar dolayısı ile cep telefonu kısmındada şuan için aşamadıkları tek sorun olan batarya problemini aşdıkdan sonra ancak istenilen hd yada oeld ekranlar telefonlarında kullanılacakdır,misa 3200mah bataryalı bir telefonda hd yada oled her şekli ile kullanılır maa 2100mah ve altı bataryalarda o ekranlar 3-4 saat zor gider buda teknik olarak ortada duran bir gerçek,yoksa pentile ekran bencede eski bir teknoloji ancak batarya performansları yüzünden samsung iteleme yapıyor.
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nurettinaz 7 yıl
Bunu söylemek için ne samsung ta çalışmak ne çok büyük bir adam olmak ne de medyum olmak gerekmez. Gayet olağan ve olmasını herkesin beklediği bir şey bu. Önceden daha mantıklı haberler yapılırdı bu sitede ama görüyorum ki ios kullana kullana milletin kafası iyice gerilemeye başlamış ortam iyice çekilmez oldu resmen.
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OverClocK1ng 7 yıl
SystemApps
benim için tablettir.Zira 5.5 inçi cebine sokamazsın.Cep telefonu katagorisinde değildir.gsm özelliği olan TABLETTİR.İster kabul et et ister etme.Bu senin sorunun.

Öncelikle şu linki vereyim, sonra ne demek istediğim anlaşılacak: gsmarena.com/...
Linke bakarsanız, Note2, Lumia920 den sadece uzunluk olarak 2 cm uzun ve genişlik olarak da 9.7 mm (1cm den az) daha geniş. Fakat kalınlık olarak daha ince.
Şimdi sana soruyorum. 2 cm daha uzun olup, 9 mm yani 1 cm bile değil daha geniş olunca, daha ince olmasına rağmen cebine girmiyor;
ama 9 milim daha geniş ve 2 cm daha uzun olunca cebine giriyor.
Daha kendi yazdıkların dahi kendine uymuyor ve tezat düşüyorken, şu Lumia dan 5 tane verseler sana sokacak 5 tane cep bulursun. Ama 9 mm genişlesin, Samsung ya, Galaxy ya. Girecek cep olmaz. Darlaşır hepsi.
Senin Lumia 4.5 inç olabilir ama 5 inç telefon boyutlarında. Sen ekranına bakarak değerlendirmeye devam et. Ben kasasının boyutlarını baz alacağım.
Yani sana göre örnek vermek gerekirse:
gsmarena.com/...
telefonlara bakacak olursak birisinin ekranı 4.7 inç diğer senin hastası olduğun telefon 4.5 inç. Buna bakarsak sen 4.5 inç i taşıyabilirsin ama öteki 4.7 inç olduğu için daha zor taşınabilir ve hatta cebe girmekte bile zorlanabilir sana göre.
Ama gel gelelim ekran boyutlarına değil gerçek boyutlarına baktığımız zaman 4.7 inç ekranlı telefon senin 4.5 inç olandan sadece 1 mmm daha uzun. Ama genişliği 2.9 mm daha az ve daha ince. Demek ki telefon 4.9 inç olsaydı senin telefonun boyutlarında olurdu. Ama sen o zaman ekrana bakardın ve derdin ki: "Hıımmm 4.9 inç buuuu. Çok büyük, cebe girmeeeez."
Oysa ki boyutları en çok senin Lumia 920 civarlarında olurdu...
Sen devam et bu önyargılı yaklaşımına.
Sana bir dost nasihatı. Hayatta en güzel şeylerden birisi de ön yargılı olmamaktır. Ben zamanında ön yargılı olarak pek çok güzel fırsatı kaçırdım. Sen benim yaşadıklarımı yaşama. Benim kaçırdıklarımı kaçırma...
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DaddyCooL88 7 yıl
Samsung galaxy s4 haberini yalanladı.
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FERFEROS 7 yıl
Ekranı fazla büyütmezler ya da aynı bırakırlar umarım.Gerçi ben bundan sonraki cihazım Android olursa Nexus almayı düşünüyorum.
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senatorlines 7 yıl
S3 çıkalı kaç ay oldu ki, git al S3'ü 2000TL'ye bi bakıyorsun 6 ay sonra S4'ü çıkartmışlar, ben ancak küplere biner ve s...... gidin derim, bunların hepsi para tuzağı, hepsi yamyam olmuş, 2 yıl içinde 4 telefon değiştirdim, şimdi aradığım telefonu buldum 6 aydan beri NOKIA N9 kullanıyorum çok ta memnunum, artık 2 yıl kullanacam, tekrar NOKIA alacam telefonu telefon yapandan alacam, bu androidçilere kaptırdığım parayı kimseye kaptırmadım, 2 yıl içinde 4 telefon, bu ne ya EL İNSAF, bunların işi güçü ÇEKİREK ve ATRAKSİYON, samsung S3'ü çıkarmadan önce bize boşuna KOYUNLARI göstermedi, ne yani S3 telefon da: HTC ONE X,ONE S, LG OPTİMUS 4X, IPHONE 4S, NOKIA LUMIA 900, NOKIA N9... telefon değil mi? Tabi koyunlar ne diyecek aaa S3 diyecek, reklamda samsung koyunları gösterdi ya hani!
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Legendery 7 yıl
Yeni Nexus modelleri ne zaman tanıtılacak bilen var mı ?
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Psydia 7 yıl
Full HD cikaracaz diye ugrasmalarina gerek yok bence 1440*900 ve 1680*1050 de gayet guzel cozunurlukler. Telefonun ekranini video out olarak kullanabilsek yani telefonu bilgisayara bluetooth wifi nfc vs. ile baglayip goruntuyu telefondan alsak cok buyuk bir yenilik olur mesela. Samsung laptoplara da buna uyumlu ozellik eklense tadindan yenmez...
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leventalpsal 7 yıl
Bilal Akgündüz
bozok_53_45bilal akagündüz ve ekrem çukurca haberlerini engelle gibi bişey olması lazım sitede facebooktaki gibi.
Okumak istememenizi anlarım, ancak emeğe neden saygı duymuyorsunuz. Çeviri haberciliği yapmıyor, açıklamalar dışında kendi cümleleri kurarak zengin bir yazı ortaya çıkarmaya çalışıyorum cevabınız bu mudur? Güney Korenin saygın bir gazetesine ait bu özel haberi yazmamalımıydık, hata mı ettik?

Hocam, haberde sorun yok eline sağlık. Sadece insanlar daha şimdiden mi yeni galaxy s haberleri başladı diye bi işkillendi. Yani şimdi, iphone 6 görüntülendi, iphone 7'nin de özellikleri açıklandı, hatta iphone 8'i barda bulduk diye bir haber çıksa kimse ciddiye almaz ya doğal olarak daha S3 yeniyken, Note2 bekleniyorken S4 nereden çıktı gibi bir hava oluşuyor... Ama sonuçta firma yeni modeli erkene alıyorsa yani haber gerçekse yapacak birşey yok...
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Cep Telefonları, akıllı telefon ve
6 etiket daha galaxy iphone 5 samsung mobil dünya kongresi OLED Apple
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