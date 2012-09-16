The Korea Times: Samsung Galaxy S4 MWC 2013'te tanıtılacak

Geçtiğimiz Mayıs ayında amiral gemisi Galaxy S3'ü Londra'da kendi ev sahipliğindeki bir etkinlikte tanıtan Samsung, iki yıl önceki stratejisini tekrar benimseyebilir. The Korea Times'ın özel haberinde, Galaxy S4'ün daha önce Galaxy S II'nin tanıtımına sahne olan Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazanacağı iddia edildi. Apple iPhone 5 duyurulduktan üç gün sonra kesinleşen tanıtım tarihinin bu yıla oranla daha erkene çekilmesinin en önemli sebebi, Amerikalı üreticinin yenilikçi bir özellik sunmaması sebebiyle tüketiciyi tatmin edemediği kanısına varılması olarak gösteriliyor.

Galaxy S4''ün MWC 2013'te duyurulacağı bilgisi, Samsung yöneticileri ve donanım tedarikçileri tarafından aktarıldı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir firma yetkilisi bugün Korea Times'a yaptığı açıklamada, Samsung'un yeni Galaxy akıllı telefonunu önümüzdeki yılın başında İspanya'daki Barcelona şehrinde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmaya hazır olduğunu ve cihazın dünya genelindeki satışının Mart ayında gerçekleşmesini beklediklerini dile getirdi.

Dördüncü Galaxy S, tabiki Seul merkezli üreticinin şimdiye kadar pazara sürdüğü en güçlü donanımı ve en stabil yazılımı ihtiva edecek. Şimdiye kadar tüketiciyle buluşan tüm Galaxy S modellerinde kendi çipset ve ekranlarına yer veren Samsung, bir sonraki nesile geçerken her zaman daha iyi bir Exynos yonga ve Super AMOLED ekran kullandı. iPhone 5'teki yenilikçi özellik eksikliğinden yarlanmak isteyen sektörün lideri, donanım parçalarında önemli değişikler yapacak. Çıkış tarihinin belirlenmesinde de yine bu unsurun dikkate alındığı düşünülüyor. Tüketicilerin isteklerini karşılamayan bir iPhone, en çok pazarın lideri Samsung'a olumlu yönde etki edecektir. Bu avantajdan yararlanarak Galaxy S3 ile yüksek satış rakamları elde eden ve Galaxy Note II için hedeflerini yükselten uzak doğulu üretici, mevcut modellerine olan talebin azalmaya başlayacağı ilkbahar aylarında yeni amiral gemisini dünyaya sunarak üç nesildir katlanarak artan cihaz satışlarında çok daha büyük bir başarıya yelken açmak istiyor.

Samsung'un yerel donanım tedarikçilerinden birinin yöneticisi, yeni telefonda kesinlikle 4G LTE iletişim teknolojisinin kullanılacağını ve dört çekirdekli bir Exynos çiple güçlendirileceğini belirtti. S4'teki çipsetin Exynos 4 Quad olma ihtimali bulunmuyor. Bu yüzden gözler henüz resmen duyurulmasa da bu yıl ISSCC 2012'de sergilenen 1.7/2.0GHz hızında dört ARM Cortex-A15 işlemci ve ARM Mali-T658 GPU'ya sahip Exynos 5450 kod adlı ürüne çevrildi. Yeni nesil işlemci ve grafik birimine sahip Exynos 5 Dual'ı Galaxy S3'te kullanmayarak tüketicileri hayal kırıklığına uğratan firmanın sonraki nesilde Qualcomm'un Cortex-A15 mimarisinden esinlenerek dizayn ettiği dört Krait işlemcili Snapdragon S4 Pro serisine mensup APQ8064'ten daha iyi bir performans sergileyecek olan yeni nesil donanımını tercih etmesi gayet mümkün. Aksi takdirde geriye Exynos 5 Dual seçeneği kalıyor ve çift çekirdekli bu yonga APQ8064'ü geride bırakamayacağı için firmanın yeni amiral gemisine gölge düşürebilecektir.

Kullanılacak Super AMOLED ekranın Youm olarak isimlendirilen ultra ince, eğilip-bükülebilir ve koruyucu cama gerek duymayan esnek OLED mi yoksa altpiksel diziliminin en iyi kalite için yenilendiği ve çözünürlüğünün arttırıldığı sıradan bir OLED mi olacağı bilinmiyor. Çünkü halihazırda Youm panellerin üretiminde bazı sorunlar yaşanıyor ve bu durum kesin bir karara varılamamasına sebep oluyor. Samsung Display, yeni Galaxy telefonu hakkında yorum yapmaktan kaçınırken ekran boyutunun 4.0, 4.3 ve 4.8 inçten sonra 5.0 inçe çıkarılacağı tahmin ediliyor. Ekranın 5 inç olacağı ve Google'ın Android işletim sisteminin kullanılacağı bilgisi yine bir firma yetkilisi tarafından onaylandı.

Yuvarlatılmış kenarları ile dikdörtgen şekil yapısının korunacağı S4'ün Amerika versiyonlarıyla alakalı değiştirilmiş telefon dizaynları için halihazırda operatörlerle görüşen Samsung, 2013 amiral gemisiyle Apple'a net bir mesaj vermeyi planlıyor. Bir Samsung yöneticisi, Texas'taki fabrikasında ürettikleri çipleri kullanabilmesi için Apple'dan daha fazla ücret talep eden teknoloji devinin S4 ile mobil uygulama işlemci sektöründeki pazar payını arttırarak zamanında sevkiyat yapma garantisi sunabilecek tek üretici olduğunu ispat edeceğini ifade etti. Böylesine iddialı sözler sarf edilmiş olması, yeni Galaxy S'teki çipsetin piyasaya damgasını vuracak yenilikleri beraberinde getireceğine işaret ediyor olabilir.

Apple'ın başlattığı patent savaşında iki firma arasındaki gerilimin tırmanış göstermesinin ardından S4 planlarına şekil vermeye başlayan Samsung, akıllı telefon sektöründeki liderliğini sağlamlaştırarak Amerika'da da birincilik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Küresel pazarın %30'unu elinde bulunduran Samsung'un bir hayli gerisinden takip eden %16 paya sahip Apple, memeleketinde %31'lik bir orana ulaşmayı başarmıştı. Güney Koreli üreticinin ABD'deki payı ise; %24 olarak açıklandı.

Şimdiden Galaxy S4 hakkında detaylı veriler paylaşmamız mümkün değil. Ancak yöneticilerin verdiği demeçler doğrultusunda, tüketicileri yenilikçilik anlamında tatmin edebilecek, dört çekirdekli Exynos çipset, yeni nesil Super AMOLED ekran ve 4G LTE iletişim teknolojisiyle donatılan bir Samsung akıllı telefonunun beklediğini söyleyebiliriz.

Mobil Dünya Kongresi 2013 haberleşme dünyasına bu yıl organize edildiği konumdan yaklaşık dört kilometre daha uzak olan Fira Gran Via'dan hitap edecek. 23 Şubat Cumartesi günü başlayacak olan kongre, 28 Şubat Perşembe günü son bulacak. Samsung ve HTC gibi büyük üreticilere ait basın konferanslarının etkinlik başlamadan bir gün önce veyahut açılış gününde katılımcılarına kapılarını açması bekleniyor.

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2012/09/133_120024.html