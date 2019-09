The Last of Us Part II çıkış tarihi açıklandı

, oyunseverlerin büyük bir heyecanla beklediği'nin çıkış tarihini resmen duyurdu. Bugün düzenlenenetkinliğinde açıklanan bilgiye göre The Last of Us Part II,piyasaya sürülecek. İşte yeni tanıtım fragmanı:The Last of Us oyunu ilk olarak 2013 yılında PlayStation 3 için çıkış yapmıştı. Daha sonra remastered olarak PlayStation 4 için de yayınlanan The Last of Us, kıyamet sonrası dünyası ve etkileyici hikayesiyle oyunseverlerin büyük beğenisini kazanmış ve onlarca farklı ödülün de sahibi olmuştu.The Last of Us şimdi ikinci kısmıyla tekrar oyunseverlerle buluşuyor. 2016'daki duyurudan bu yana büyük bir heyecanla beklenen yeni oyunda, büyümüş Ellie'yi başrolde görüyoruz. The Last of Us Part II, bu jenerasyonun muhtemelen son büyük oyunlarından olacak.