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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Last of Us Part II çıkış tarihi açıklandı

    The Last of Us Part II'nin çıkış tarihi resmen açıklandı. Sony ayrıca oyundan yeni görüntüler paylaşmayı da ihmal etmedi.
    55 dk.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    The Last of Us Part II çıkış tarihi açıklandı
    Sony, oyunseverlerin büyük bir heyecanla beklediği The Last of Us Part II'nin çıkış tarihini resmen duyurdu. Bugün düzenlenen State of Play etkinliğinde açıklanan bilgiye göre The Last of Us Part II, 21 Şubat 2020'de piyasaya sürülecek. İşte yeni tanıtım fragmanı:


    The Last of Us oyunu ilk olarak 2013 yılında PlayStation 3 için çıkış yapmıştı. Daha sonra remastered olarak PlayStation 4 için de yayınlanan The Last of Us, kıyamet sonrası dünyası ve etkileyici hikayesiyle oyunseverlerin büyük beğenisini kazanmış ve onlarca farklı ödülün de sahibi olmuştu.

    The Last of Us şimdi ikinci kısmıyla tekrar oyunseverlerle buluşuyor. 2016'daki duyurudan bu yana büyük bir heyecanla beklenen yeni oyunda, büyümüş Ellie'yi başrolde görüyoruz. The Last of Us Part II, bu jenerasyonun muhtemelen son büyük oyunlarından olacak.


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    deckartes 38 dk.
    ALLAHU AKBAAR !!!



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