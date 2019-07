The Lion King, gişedeki macerasına rekorlarla başladı

Disney, tüm dünyada gişeyi domine ediyor

Disney'in merakla beklenen yenifilmi, nihayet geçtiğimiz Cuma günü vizyona girdi. Tüm dünyada büyük bir ilgiyle karşılanan film, gişedeki ilk haftasında beklendiği gibi oldukça başarılı bir performans gösterdi. The Lion King, ilk hafta sonunda dünya genelinde tamhasılata ulaşmayı başardı. BoxOfficeMojo'nun yayınladığı verilere göre The Lion King, Kuzey Amerika'daki ilk hafta sonunda toplam 185 milyon dolarlık hasılat elde etmiş. Bu hasılat rakamıyla The Lion King şu andatarihin en hızlı açılışını yapan filmi olmayı başardı. Rekorun bir önceki sahibi 2011 yılında vizyona giren'ydi.The Lion King birolursak film ayrıca Incredibles 2'yi geride bırakarak ilk hafta sonunda en çok hasılat elde etmeyi başaran animasyon filmi rekorunu da eline geçirmiş oldu. Ancak The Lion King'in bir live action mı yoksa animasyon olarak mı değerlendirilmesi gerektiği konusunda tartışmalar hala sürüyor.2019'un ilk yedi ayını artık neredeyse geride bıraktık. Bu süreçte Disney'in dünya genelinde gişeleri ağır bir şekilde domine ettiğini görüyoruz.veşu anda 2019'un en çok hasılat elde eden ilk beş filmi arasında yer alıyor. İlk beşin diğer filmi iseancak Marvel Stüdyoları'yla ortaklaşa geliştirilen. Yani The Lion King ile birlikte Disney şu anda yılın en başarılısahip oldu.