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Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

The Lion King, gişedeki macerasına rekorlarla başladı

Aslan Kral, 25 yıl sonra yenilenmiş haliyle beyaz perdeye geri döndü. Gişedeki macerasına hızlı başlayan film, ilk haftasında iki farklı rekoru eline geçirmeyi başardı.
1 sa.
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Disney'in merakla beklenen yeni Aslan Kral filmi, nihayet geçtiğimiz Cuma günü vizyona girdi. Tüm dünyada büyük bir ilgiyle karşılanan film, gişedeki ilk haftasında beklendiği gibi oldukça başarılı bir performans gösterdi. The Lion King, ilk hafta sonunda dünya genelinde tam 531 milyon dolar hasılata ulaşmayı başardı.

BoxOfficeMojo'nun yayınladığı verilere göre The Lion King, Kuzey Amerika'daki ilk hafta sonunda toplam 185 milyon dolarlık hasılat elde etmiş. Bu hasılat rakamıyla The Lion King şu anda temmuz ayı vizyona giren filmler arasında tarihin en hızlı açılışını yapan filmi olmayı başardı. Rekorun bir önceki sahibi 2011 yılında vizyona giren Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2'ydi.

The Lion King bir animasyon filmi olarak değerlendirecek olursak film ayrıca Incredibles 2'yi geride bırakarak ilk hafta sonunda en çok hasılat elde etmeyi başaran animasyon filmi rekorunu da eline geçirmiş oldu. Ancak The Lion King'in bir live action mı yoksa animasyon olarak mı değerlendirilmesi gerektiği konusunda tartışmalar hala sürüyor.

Disney, tüm dünyada gişeyi domine ediyor


2019'un ilk yedi ayını artık neredeyse geride bıraktık. Bu süreçte Disney'in dünya genelinde gişeleri ağır bir şekilde domine ettiğini görüyoruz. Avengers: Endgame, Captain Marvel, Aladdin ve Toy Story 4 şu anda 2019'un en çok hasılat elde eden ilk beş filmi arasında yer alıyor. İlk beşin diğer filmi ise Sony tarafından yayınlanan ancak Marvel Stüdyoları'yla ortaklaşa geliştirilen Spider-Man: Far From Home. Yani The Lion King ile birlikte Disney şu anda yılın en başarılı ilk altı filminin beşine sahip oldu. 

https://www.boxofficemojo.com/news/?id=4530&p=.htm Yorum Yaz
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Daten 44 dk. yeni yorumcu
İlk gittiğim sinema filmiydi. Hey gibi Avşar Sineması...
Teknolojisini çok merak ediyorum. Belgesel havasından kurtulup cidden sizi içine çekebiliyor mu? The Jungle Book (2016) çok iyiydi misal.
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kreat 1 sa.
Film belki güzeldi, ama ilk başlardaki müzikal sahnelerden ve dublaj yüzünden sıkılıp çıktım.
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asdasdqwertyveyaalxyvance 1 sa. kreat
Dublaj kötü müydü ? Normalde animasyonda dublaj sırıtmaz.
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