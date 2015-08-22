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The Martian'ın yeni fragmanı yayınlandı

3 yıl
4,5b
1
12
Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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The Martian'ın yeni fragmanı yayınlandı

 Alien ve Blade Runner gibi bilim-kurgu klasiklerini sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen Ridley Scott, Andy Weir'in aynı adlı çok satan kitabından beyaz perdeye uyarlanan The Martian ile bilim-kurgu türüne geri dönüyor. Ridley Scott'ın önceki bilim-kurgu filmlerine kıyasla çok daha gerçekçi bir yapıya sahip olan ve son yılların en iyi filmlerinden biri olan Gravity'e benzetilen The Martian, Mars'ta tek başına kalan bir astronotun hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.
 Mars'taki keşif görevi sırasında geçirdiği kaza sonrası öldüğü sanılarak ekibi tarafından geride bırakılan astronot Mark Watney (Matt Damon), elindeki sınırlı kaynaklarla uzun süre yaşayabilmek için bilgisini kullanmalı ve insan hayatına elverişli olmayan bir gezegende tek başına hayatta kalmalıdır.
 
The Martian'ın yeni fragmanı yayınlandı
 Ridley Scott elinden çıkma bir bilim-kurgu filmi olması nedeniyle merakla uyandıran The Martian, geçtiğimiz aylarda yayınlanan ilk fragmanıyla sinemaseverleri daha da heyecanlandırmış ve bu yılın en merak edilen filmleri arasına girmeyi başarmıştı. Filmden yayınlanan ikinci fragman da izleyicileri son derece ilgi çekici bir bilim-kurgu filminin beklediğini destekler nitelikte.
 Mark Watney'i canlandıran Matt Damon'a Jessica Chastain, Chiwetel Ejiofor, Kristen Wiig, Kate Mara, Sean Bean, Jeff Bridges ve Michael Pena gibi ünlü isimlerin eşlik ettiği The Martian, 2 Ekim 2015'te vizyona girecek.

http://collider.com/the-martian-new-trailer-reveals-ridley-scott-matt-damon-life-on-mars/ Yorum Yaz
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canguler917 3 yıl
sean bean gene ölmesin lütfen
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mcebi001 3 yıl
Pisliksin Dr.mann ....
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Drybeansandrice 3 yıl
Kitabını 3 gün içerisinde bitirdim. Sürükleyiciydi.
Amerikan mizahının ağır bastığı bir kitaptı.
Mark Watney sempatik bir karakterdi.
Film nasıl olacak merak ediyorum.
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black_flood 3 yıl
Parola_18
şöyle iyi filmler gelsin artık..! 14-18 yaş arası fimler çıkıyor sürekli alıcısı onlar oldugu için bıktık ya çocuksu filmlerden

çocuksu dediğin her şeyin gerçekleştiğini göremezsen böyle konuşman doğaldır. bu filmlerde olupta gerçekleşemeyecek neredeyse hiç bir şey yok. teknoloji hep bilim kurgu tabanlı ve senin dediğin 14 - 18' yaşa uygun dediğin filmlerdekinin doğrultusu ile paralel gelişti. şuanda sözde transformer yani kendi halinde düşünüp hareket edebilen robotlar var filmlerde bunlarında yapılmasının mümkün olduğunu Amerikanlar kanıtladı ve testleri devam ediyor. artık haritaları indirerek o harita üzerinden rota çizerek hareket edebilen motorlu taşıtlar mevcut eğer çocuksu ise neden bu filmlerde olan bir çok şey gerçekleşiyor ?? sanırım gerçeklik ile uzaktan yakından alakası olmayan ihtiyarları yada bilinçsiz 18 - 54 arasını kapsamadığı için konular.
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Parola_18 3 yıl black_flood
black_flood

Parola_18

şöyle iyi filmler gelsin artık..! 14-18 yaş arası fimler çıkıyor sürekli alıcısı onlar oldugu için bıktık ya çocuksu filmlerden


çocuksu dediğin her şeyin gerçekleştiğini göremezsen böyle konuşman doğaldır. bu filmlerde olupta gerçekleşemeyecek neredeyse hiç bir şey yok. teknoloji hep bilim kurgu tabanlı ve senin dediğin 14 - 18' yaşa uygun dediğin filmlerdekinin doğrultusu ile paralel gelişti. şuanda sözde transformer yani kendi halinde düşünüp hareket edebilen robotlar var filmlerde bunlarında yapılmasının mümkün olduğunu Amerikanlar kanıtladı ve testleri devam ediyor. artık haritaları indirerek o harita üzerinden rota çizerek hareket edebilen motorlu taşıtlar mevcut eğer çocuksu ise neden bu filmlerde olan bir çok şey gerçekleşiyor ?? sanırım gerçeklik ile uzaktan yakından alakası olmayan ihtiyarları yada bilinçsiz 18 - 54 arasını kapsamadığı için konular.

ah şu emperyal abd siz çocukların beynini böyle saçma sapan şeylerle dolduruyor ondan sonra bauk sabuk yazıp çiziyorsunuz transformer ile abd lilerin yaptıgı oyuncak robotlarla nasıl bir sentez oluşturdun ? diyecem ama dedimya zihinleriniz allak bullak olunca böyle oluyor
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Redunay 3 yıl
Merak ettiğim filmlerden biri
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DH Misafiri 3 yıl
4 yıllık oksijeni nerden buluyo acaba
http://img.donanimhaber.com/images/haber/77918/520xUluslararasi-Uzay-istasyonu-kirmizi-sprite-goruntulemeyi-basardi.jpg
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Parola_18 3 yıl
şöyle iyi filmler gelsin artık..! 14-18 yaş arası fimler çıkıyor sürekli alıcısı onlar oldugu için bıktık ya çocuksu filmlerden
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Terrence 3 yıl
sinemada yakın arkadaşla izlemelik filmlerden
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canguler917 3 yıl
sean bean gene ölmesin lütfen
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Darkness_World 3 yıl
ridley scott çekiyorsa izlenir
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mcebi001 3 yıl
Pisliksin Dr.mann ....
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brshr 3 yıl
Yakında Arizona çöllerinde film çekip Marsa ayak bastık diyebilirler.
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