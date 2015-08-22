The Martian'ın yeni fragmanı yayınlandı





Alien ve Blade Runner gibi bilim-kurgu klasiklerini sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen Ridley Scott, Andy Weir'in aynı adlı çok satan kitabından beyaz perdeye uyarlanan The Martian ile bilim-kurgu türüne geri dönüyor. Ridley Scott'ın önceki bilim-kurgu filmlerine kıyasla çok daha gerçekçi bir yapıya sahip olan ve son yılların en iyi filmlerinden biri olan Gravity'e benzetilen The Martian, Mars'ta tek başına kalan bir astronotun hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.



Mars'taki keşif görevi sırasında geçirdiği kaza sonrası öldüğü sanılarak ekibi tarafından geride bırakılan astronot Mark Watney (Matt Damon), elindeki sınırlı kaynaklarla uzun süre yaşayabilmek için bilgisini kullanmalı ve insan hayatına elverişli olmayan bir gezegende tek başına hayatta kalmalıdır.



Ridley Scott elinden çıkma bir bilim-kurgu filmi olması nedeniyle merakla uyandıran The Martian, geçtiğimiz aylarda yayınlanan ilk fragmanıyla sinemaseverleri daha da heyecanlandırmış ve bu yılın en merak edilen filmleri arasına girmeyi başarmıştı. Filmden yayınlanan ikinci fragman da izleyicileri son derece ilgi çekici bir bilim-kurgu filminin beklediğini destekler nitelikte.



Mark Watney'i canlandıran Matt Damon'a Jessica Chastain, Chiwetel Ejiofor, Kristen Wiig, Kate Mara, Sean Bean, Jeff Bridges ve Michael Pena gibi ünlü isimlerin eşlik ettiği The Martian, 2 Ekim 2015'te vizyona girecek.



http://collider.com/the-martian-new-trailer-reveals-ridley-scott-matt-damon-life-on-mars/