The Martian'ın yeni fragmanı yayınlandı

Haber Editörü
Alien ve Blade Runner gibi bilim-kurgu klasiklerini sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen Ridley Scott, Andy Weir'in aynı adlı çok satan kitabından beyaz perdeye uyarlanan The Martian ile bilim-kurgu türüne geri dönüyor. Ridley Scott'ın önceki bilim-kurgu filmlerine kıyasla çok daha gerçekçi bir yapıya sahip olan ve son yılların en iyi filmlerinden biri olan Gravity'e benzetilen The Martian, Mars'ta tek başına kalan bir astronotun hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.
Mars'taki keşif görevi sırasında geçirdiği kaza sonrası öldüğü sanılarak ekibi tarafından geride bırakılan astronot Mark Watney (Matt Damon), elindeki sınırlı kaynaklarla uzun süre yaşayabilmek için bilgisini kullanmalı ve insan hayatına elverişli olmayan bir gezegende tek başına hayatta kalmalıdır.
Ridley Scott elinden çıkma bir bilim-kurgu filmi olması nedeniyle merakla uyandıran The Martian, geçtiğimiz aylarda yayınlanan ilk fragmanıyla sinemaseverleri daha da heyecanlandırmış ve bu yılın en merak edilen filmleri arasına girmeyi başarmıştı. Filmden yayınlanan ikinci fragman da izleyicileri son derece ilgi çekici bir bilim-kurgu filminin beklediğini destekler nitelikte.
Mark Watney'i canlandıran Matt Damon'a Jessica Chastain, Chiwetel Ejiofor, Kristen Wiig, Kate Mara, Sean Bean, Jeff Bridges ve Michael Pena gibi ünlü isimlerin eşlik ettiği The Martian, 2 Ekim 2015'te vizyona girecek.
http://collider.com/the-martian-new-trailer-reveals-ridley-scott-matt-damon-life-on-mars/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Amerikan mizahının ağır bastığı bir kitaptı.
Mark Watney sempatik bir karakterdi.
Film nasıl olacak merak ediyorum.
çocuksu dediğin her şeyin gerçekleştiğini göremezsen böyle konuşman doğaldır. bu filmlerde olupta gerçekleşemeyecek neredeyse hiç bir şey yok. teknoloji hep bilim kurgu tabanlı ve senin dediğin 14 - 18' yaşa uygun dediğin filmlerdekinin doğrultusu ile paralel gelişti. şuanda sözde transformer yani kendi halinde düşünüp hareket edebilen robotlar var filmlerde bunlarında yapılmasının mümkün olduğunu Amerikanlar kanıtladı ve testleri devam ediyor. artık haritaları indirerek o harita üzerinden rota çizerek hareket edebilen motorlu taşıtlar mevcut eğer çocuksu ise neden bu filmlerde olan bir çok şey gerçekleşiyor ?? sanırım gerçeklik ile uzaktan yakından alakası olmayan ihtiyarları yada bilinçsiz 18 - 54 arasını kapsamadığı için konular.
ah şu emperyal abd siz çocukların beynini böyle saçma sapan şeylerle dolduruyor ondan sonra bauk sabuk yazıp çiziyorsunuz transformer ile abd lilerin yaptıgı oyuncak robotlarla nasıl bir sentez oluşturdun ? diyecem ama dedimya zihinleriniz allak bullak olunca böyle oluyor
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4454 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, sinema ve The Martian