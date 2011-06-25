The Moron Test masaüstünüze konuk oluyor

Mobil cihaz sahibi olanlar en az bir kere zeka oyunları oynamıştır. Karmaşık bulmacalar ve bilmeceler ile zeka derecesini ölçmek her zaman oldukça ilgi çekici olmuştur.

Bu fikir en çok satan iOS/Android zeka oyununa da ilham verdi : The Moron Test. "Yumurta kırma", "maviye dokunmama" ve "hiçbirşey yapmama" gibi giderek artan zorlukta ancak çok basit bir temele dayanan görevler ile The Moron Test çok büyük ilgi gördü.

iOS platformunda en çok satan 100 ücretli uygulama listesinde 2 yıl kalma başarısı gösteren The Moron Test, hem Android'de hem de Windows Phone 7'de listelerin üst sıralarında yer aldı. The Moron Test şimdi aynı başarıyı masaüstü platformlarda yakalamaya çalışacak.

The Moron Test çok yakında OS X ve Windows sistemleri için indirmeye sunulacak. Ancak bu oyun Amazon için daha büyük bir önem taşıyor. Oyun ilk iki hafta sadece Amazon'un dijital yazılım mağazasından indirilebilecek. Tarihinde ilk kez Amazon bir oyunun satış haklarını belirli bir süre elinde tutmuş olacak. Daha sonra ise Apple'ın Mac App Store'unda ve geliştiricinin kendi sitesinde yer alacak. Bu deneyimi masaüstünde yaşamak isteyenler 4.99$'ı gözden çıkarmak zorunda.