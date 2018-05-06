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Guardians of the Galaxy Vol. 3 için hazırlıklara başlandı

Marvel'in sevilen kahramanları Guardians of the Galaxy, beyaz perdedeki yolculuğunu sürdürüyor. Guardians of the Galaxy Vol. 3'ün çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
2,3b
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17
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Marvel cephesinde şu sıralar tüm gözler Avengers: Infinity War'a çevrilmiş durumda. Marvel'in sevilen kahramanlarını bir araya getiren Infinity War, tüm dünyada sinemaseverlerden büyük ilgi gördü ve daha 11. gününde 1 milyar dolar hasılata ulaştı. Marvel hayranları daha Infinity War'un etkisini atlatamadı belki ama Marvel Studios şimdiden gelecek projelere yöneldi.
Bir yandan Ant-Man and the Wasp'ın çıkışına hazırlanan, bir yandan da Captain Marvel ve Avengers 4'ün yapım aşamasını sürdüren Marvel, yeni Guardians of the Galaxy filmi için de hazırlıklara başlıyor. Guardians of the Galaxy serisinin yıldızı Chris Pratt, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla Guardians of the Galaxy 3'ün çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacağını duyurdu.
Guardians of the Galaxy Vol. 3 adını taşıyan filmin yönetmenliğini ilk iki filmin de yönetmeni olan James Gunn üstlenecek. Infinity War sonrası hangi karakterlerin devam filminde yer alacağı belirsizliğini korurken, Marvel çizgi romanlarının sevilen karakterlerinden Adam Warlock'un yeni Guardians of the Galaxy filminde önemli bir rol oynayacağı söyleniyor.
Guardians of the Galaxy Vol. 3, 2020 yılında sinemaseverler ile buluşacak. 
 

https://www.cnet.com/news/guardians-of-the-galaxy-3-starts-shooting-next-year-chris-pratt/ Yorum Yaz
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MERNEPTAH 1 yıl
adam warlock
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erbab1 1 yıl en beğenilen
Yahu ne ölmesi ne bitmesi. Hepsi geri gelecek. Ciddi ciddi kahramanların ilk filmde öldüğünü sanıyorlar ya :D Doctor Strange hepsini ayarladı bile :D
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eyoruk 1 yıl
Yalnız bugün Chris Patt bir hikaye paylaşmış orada farkettim.Adam yine kilo almaya başlamış.Sanırım o da çabuk kilo alanlardan.Cidden yani biraz dikkat etmesi lazım.Öyle ses kalınlaştırmak ile olmaz bu işler.
Daha Steve Rogers'in karşısına falan çıkacak
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dubbed 1 yıl
önceki güzeldi bakalım nasıl olacak.
Küçük ağaç yaratık çok tatlııı
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freshwind 1 yıl
Bu film avengers 4 den sonra gelecek o yüzden ekibin nasıl döneceğini o filmde görelim bi önce.
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OverClocK1ng 1 yıl
Hem de bence taaaa en başına geri dönecekler. Loki bile yaşayacak..
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erbab1 1 yıl en beğenilen
Yahu ne ölmesi ne bitmesi. Hepsi geri gelecek. Ciddi ciddi kahramanların ilk filmde öldüğünü sanıyorlar ya :D Doctor Strange hepsini ayarladı bile :D
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OverClocK1ng 1 yıl erbab1
Yaw hadi bir sürü sazan olmuş da öldüklerine inanmamı nasıl beklersiniz.
Akıl var mantık var. Bu filmin devamı 2019 da. Eeee adamlar öldülerse neyin
filmini yapacaklar. Mevlütlerinin mi.


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huseyincarnege 1 yıl
spoiler veren olmuş invinty infinity war la ilgili çok ayıp :S
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OverClocK1ng 1 yıl
Spoiler veriyorum. Bu seriyi takip eden zaten Avengers'ı izlemiştir.
İzlemeyen de zaten pek takip etmiyordur. Hepsi öldü nasıl devam edecek..
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kırılanhayaller 1 yıl OverClocK1ng
Çizgi Roman uyarlaması filmlerin konularında nasıl böyle sorular soruyorsunuz gerçekten merak ediyorum.
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devrimdoga 1 yıl OverClocK1ng
Bir çok karakterin kadın versiyonu bile var, çizgi romanlarda ölen karakterler geri gelebiliyorlar. Veya yeni bir evren tasarlıyorlar. Tamamen hayal ürünü olan karakterlerde böyle mantık aranmamalı :)
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oray 1 yıl
kimse kalmadı ki, neyin filmi bu :)
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KalemKolik 1 yıl
Ne olursa olsun eski ekibin geri gelmemesi lazım. Olan oldu. Tadında bırakın. 2 film izledik, güldük eğlendik. Yeni bir ekip kurabilirler.
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WB 1 yıl
Amacim spoiler vermek degil ancak infinity war sonrasi bu film nasil devam edebilecek merak ediyorum, ozellikle Quill cephesinde isler hic yolunda gitmeyecek gibi gorunuyor..
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PHI 1 yıl WB
Avengers 4'ten sonra bir sorun olacağını sanmıyorum. Hatta Quill'in onu yapması zorunlu olduğu bir alternatifi izliyoruz muhtemelen. Dr. Strange'in dediklerini hatırlayın...
Bu bölümde spoiler butonu yok yazamıyorum açık açık.
Adam Warlock sonunda geliyor. Geç bile kalmıştı.
Önümüzdeki 10 yılda artık daha kozmik sorunlarla mücadeleler izleyeceğiz muhtemelen. Olay Galactus'a doğru gidiyor.
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