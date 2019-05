Guardians of the Galaxy Vol. 3 için hazırlıklara başlandı

Marvel cephesinde şu sıralar tüm gözler Avengers: Infinity War'a çevrilmiş durumda. Marvel'in sevilen kahramanlarını bir araya getiren Infinity War, tüm dünyada sinemaseverlerden büyük ilgi gördü ve daha 11. gününde 1 milyar dolar hasılata ulaştı. Marvel hayranları daha Infinity War'un etkisini atlatamadı belki ama Marvel Studios şimdiden gelecek projelere yöneldi.

Bir yandan Ant-Man and the Wasp'ın çıkışına hazırlanan, bir yandan da Captain Marvel ve Avengers 4'ün yapım aşamasını sürdüren Marvel, yeni Guardians of the Galaxy filmi için de hazırlıklara başlıyor. Guardians of the Galaxy serisinin yıldızı Chris Pratt, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla Guardians of the Galaxy 3'ün çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacağını duyurdu.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 adını taşıyan filmin yönetmenliğini ilk iki filmin de yönetmeni olan James Gunn üstlenecek. Infinity War sonrası hangi karakterlerin devam filminde yer alacağı belirsizliğini korurken, Marvel çizgi romanlarının sevilen karakterlerinden Adam Warlock'un yeni Guardians of the Galaxy filminde önemli bir rol oynayacağı söyleniyor.

Guardians of the Galaxy Vol. 3, 2020 yılında sinemaseverler ile buluşacak.

https://www.cnet.com/news/guardians-of-the-galaxy-3-starts-shooting-next-year-chris-pratt/