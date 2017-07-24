Microsoft'un canavarı Xbox One X çok yakında ön siparişe açılacak

Haber Editörü
Xbox'ın patronu Phil Spencer, Xbox One X'in ön siparişlerinin yakında başlayacağını söyledi. Deneyimli yönetici tam bir tarih vermese de, tüketicilerin şimdiye kadarki en güçlü oyun konsolunu sipariş verebilmeleri "çok uzun sürmeyecek" dedi. Microsoft yeni nesil oyun konsolunun örtüsünü E3 2017'de kaldırmış ve cihazın 500 dolara satışa sunulacağını açıklamıştı.Ayrıca Bkz. "Telegram da son güncellemeyle Snapchat'i kopyaladı"
Xbox One X'in zaten 7 Kasım'da dünya genelinde piyasaya çıkacağı biliniyordu ancak Microsoft ön siparişlerin ne zaman başlayacağını açıklamamıştı. Cihaz şimdiye kadarki en güçlü konsol olmasının yanı sıra Microsoft'un bugüne kadar ürettiği en küçük konsol olma özelliğine de sahip.
4K/60 FPS oyun desteği, 6 teraflopluk grafik işleme gücü
Phil Spencer, resmi Twitter hesabına yöneltilen bir soruyu cevaplayarak konsolun ne zaman siparişe açılacağını aydınlattı. Xbox One X'e sahip olmak isteyen sabırsız fanlardan birinin sorusunu yanıtlayan Spencer, bunun planlarının yapıldığını ve çok uzun sürmeden konsolun ön siparişe açılacağını ifade etti.
Performans olarak şimdiye kadarki en güçlü konsol olarak ön plana çıkan Xbox One X; 8 çekirdekli 2.3 GHz hızında AMD işlemci, 6 teraflopluk grafik işleme gücü, 1.17 GHz grafik kartı, 4K/60 FPS oyun desteği ve 12 GB GDDR5 RAM gibi üst sınıf özelliklere sahip. Konsolda ayrıca 1 TB'lık 2.5 inç depolama birimi de var.
https://twitter.com/XboxP3/status/889343117156950017 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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5 - God of War 3 Remastered ( Türkçe Altyazı )
6- Gran Turismo Sports (Türkçe Arayüz ve Altyazı) (Henüz Çıkış Yapmadı)
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8 - Infamous Second Son ( Türkçe Dublaj ve Türkçe Altyazı )
9 - Infamous First Light ( Türkçe Dublaj ve Türkçe Altyazı )
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11 - Killzone Shadow Fall (Türkçe Dublaj ve Altyazı )
12 - Knack( Türkçe Dublaj ve Altyazı )
13 - Little Big Planet 3 ( Türkçe Altyazı )
14 - PLAYROOM ( Türkçe Arayüz )
15 - Ratchet & Clank ( Türkçe Dublaj ve Altyazı )
16 - Singstar ( Türkçe Altyazı ve Türkçe Arayüz )
17 - The Last Of Us Remastered ( Türkçe Altyazı )
18 - The Order 1886 ( Türkçe Altyazı )
19 - The Last Guardian ( Türkçe Altyazı )
20 - Uncharted: The Nathan Drake Collection ( Türkçe Dublaj ve Türkçe Altyazı )
21 - Uncharted 4 ( Türkçe Dublaj ve Türkçe Altyazı )
22- Uncharted: Kayıp Miras (Türkçe Dublaj ve Altyazı) (23 Ağustos 2017)
23 - Until Dawn ( Türkçe Altyazı )
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