Microsoft'un canavarı Xbox One X çok yakında ön siparişe açılacak

Xbox'ın patronu Phil Spencer, Xbox One X'in ön siparişlerinin yakında başlayacağını söyledi. Deneyimli yönetici tam bir tarih vermese de, tüketicilerin şimdiye kadarki en güçlü oyun konsolunu sipariş verebilmeleri "çok uzun sürmeyecek" dedi. Microsoft yeni nesil oyun konsolunun örtüsünü E3 2017'de kaldırmış ve cihazın 500 dolara satışa sunulacağını açıklamıştı.

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Xbox One X'in zaten 7 Kasım'da dünya genelinde piyasaya çıkacağı biliniyordu ancak Microsoft ön siparişlerin ne zaman başlayacağını açıklamamıştı. Cihaz şimdiye kadarki en güçlü konsol olmasının yanı sıra Microsoft'un bugüne kadar ürettiği en küçük konsol olma özelliğine de sahip.

4K/60 FPS oyun desteği, 6 teraflopluk grafik işleme gücü

Phil Spencer, resmi Twitter hesabına yöneltilen bir soruyu cevaplayarak konsolun ne zaman siparişe açılacağını aydınlattı. Xbox One X'e sahip olmak isteyen sabırsız fanlardan birinin sorusunu yanıtlayan Spencer, bunun planlarının yapıldığını ve çok uzun sürmeden konsolun ön siparişe açılacağını ifade etti.

Performans olarak şimdiye kadarki en güçlü konsol olarak ön plana çıkan Xbox One X; 8 çekirdekli 2.3 GHz hızında AMD işlemci, 6 teraflopluk grafik işleme gücü, 1.17 GHz grafik kartı, 4K/60 FPS oyun desteği ve 12 GB GDDR5 RAM gibi üst sınıf özelliklere sahip. Konsolda ayrıca 1 TB'lık 2.5 inç depolama birimi de var.

https://twitter.com/XboxP3/status/889343117156950017