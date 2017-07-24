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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'un canavarı Xbox One X çok yakında ön siparişe açılacak

Microsoft'a göre şimdiye kadarki en güçlü oyun konsolu olan Xbox One X çok yakında ön siparişe açılacak. 6 teraflopluk grafik işleme gücüne sahip konsolun 500 dolarlık bir fiyat etiketi var.
1 yıl
2,3b
1
36
Oyun Konsolları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xbox'ın patronu Phil Spencer, Xbox One X'in ön siparişlerinin yakında başlayacağını söyledi. Deneyimli yönetici tam bir tarih vermese de, tüketicilerin şimdiye kadarki en güçlü oyun konsolunu sipariş verebilmeleri "çok uzun sürmeyecek" dedi. Microsoft yeni nesil oyun konsolunun örtüsünü E3 2017'de kaldırmış ve cihazın 500 dolara satışa sunulacağını açıklamıştı.
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Xbox One X'in zaten 7 Kasım'da dünya genelinde piyasaya çıkacağı biliniyordu ancak Microsoft ön siparişlerin ne zaman başlayacağını açıklamamıştı. Cihaz şimdiye kadarki en güçlü konsol olmasının yanı sıra Microsoft'un bugüne kadar ürettiği en küçük konsol olma özelliğine de sahip.

4K/60 FPS oyun desteği, 6 teraflopluk grafik işleme gücü

Phil Spencer, resmi Twitter hesabına yöneltilen bir soruyu cevaplayarak konsolun ne zaman siparişe açılacağını aydınlattı. Xbox One X'e sahip olmak isteyen sabırsız fanlardan birinin sorusunu yanıtlayan Spencer, bunun planlarının yapıldığını ve çok uzun sürmeden konsolun ön siparişe açılacağını ifade etti.
Performans olarak şimdiye kadarki en güçlü konsol olarak ön plana çıkan Xbox One X; 8 çekirdekli 2.3 GHz hızında AMD işlemci, 6 teraflopluk grafik işleme gücü, 1.17 GHz grafik kartı, 4K/60 FPS oyun desteği ve 12 GB GDDR5 RAM gibi üst sınıf özelliklere sahip. Konsolda ayrıca 1 TB'lık 2.5 inç depolama birimi de var.

https://twitter.com/XboxP3/status/889343117156950017 Yorum Yaz
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yoksulseytan22 1 yıl en beğenilen
İsterse ps4 ten 10 kat iyi olsun, Türkiyede Türk oyunculara dil desteği sağlamadıkça benim için boş bir üründür.







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community.eu.playstation.com/...
İsterse ps4 ten 10 kat iyi olsun, Türkiyede Türk oyunculara dil desteği sağlamadıkça benim için boş bir üründür.
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Redunay 1 yıl
1080p/60fps sunmayı beceremiyorlar 4k/60fps diyorlar. Akla mantığa ters.
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Celonfix 1 yıl Redunay
Ghostrain
1080p/60fps sunmayı beceremiyorlar 4k/60fps diyorlar. Akla mantığa ters.

1080/60 yerine 4k/60 demelerinin sebebi, sonynin 4k diye çıkarttığı konsoldur. Daha iki konsolda 1080/60 yerine 720,900pden upscale ederken sony "native 4k/60" diye konsol çıkardı. Rx470den daha güçsüz bir gpuyla gelen konsolda bunu demeleri oldukça komikti. Microsoft 1080/60 alabileceğiniz bir konsol çıkaracağım deseydi eminimki o zamanda "sony 4k/60 veriyor bunlar hala 1080p" diye yorumlar gelecekti. Xboxta yine nispeten daha iyi bir donanım var Ps4 proya göre, en azından 2160pden 4kya upscale edebilecek güçte bir gpu mevcut. Ama ps4 pro öyle değil ve eminimki ps5 beklenenden erken gelecek,xboxta mecburen yine cevap vermek için konsol çıkartacak, kısacası sony yüzünden bu konsolların ömrü kısa olacak.
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grafman09 1 yıl
Sisteme bak, oyun için heba oluyor.. Aslında sony ve microsoft bu oyun konsollarına, işletim sistemi desteği verse çok iyi olur. Bilmeyenler için söylüyorum, ps4 üzerinde linux çalışıyor, firmalar destek verse bu cihazlar pclerin yerini alır..
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bersgurs 1 yıl
500 dolara ps4 den kaliteli oyun oynatacak pc normal şartlar altında toplanabilir. Fiyat konusunda oyunların pc kanadında ne kadar ucuz olabileceğini zaten bilen biliyor öte yandan ps4 ün en önemli özelliği ise sadece konsola çıkan oyunlar.
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Celonfix 1 yıl bersgurs
bersgurs
500 dolara ps4 den kaliteli oyun oynatacak pc normal şartlar altında toplanabilir. Fiyat konusunda oyunların pc kanadında ne kadar ucuz olabileceğini zaten bilen biliyor öte yandan ps4 ün en önemli özelliği ise sadece konsola çıkan oyunlar.

Sizinde dediğiniz gibi normal şartlar altında toplanabilir. Şuan rx570,580 2500tlden satılırken bu mümkün değil. Oyun konusunda ps4te gayet ucuz kardeşlik sistemi sayesinde. Kutulu oyun fiyatlarını referans alırsanız tabiki pahalı görünecektir. Ben ps4te kardeşlik sistemiyle çok daha fazla oyun bitirdim pcden. Pcdede o kadar ucuz değil oyunlar. Steam indirimlerinden bahsedecekseniz, hangi oyunlar indirime görüyor onu görüyoruz. 24liralık cs go 12tl ve diğer eski valve oyunları 3-5tl gibi fiyatlara düşüyor ama dediğim gibi kaç senelik oyunlar yani.
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ceo-tr 1 yıl
oyun için artık konsollar en iyi seçenek. malum ekran kartı fiyatları.
konsolda da hangisini aldığınız önemli değil bence. boşverin oyun oynayın. anı yaşayın. hangisi size daha çok hitap ediyorsa onu alın.
yada sağlam bir ekran kartı fiyatına hem ps hem xbox alın :)
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pspsexer 1 yıl

ohhooooooo milletin cenesi motor gibi mubarek...hangisi gucluymus hangisi iyiymis....
...oyun var mi dogru duzgun oyun ben bir sey gormuyorum.....muhittin abeeeey bir gazoz ceeeek...sonrada bir kahve alayim..sagol.

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huseyincarnege 1 yıl
herkez şey sanıyo işte ps4 pronun dama atacak konsol hiçte öle olmucak çünkü
xbox belli kulanıcısı var pek geçmez
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hacı.basat 1 yıl
Bir konsol gerçekten başarıyı yakalayabilecekse aksesuarlarının yan sanayi üretimleri piyasayı sarıyor, bunun gerçekleştiği konsollarda belli zaten.
NES,SNES,GENS,PSX,PS2.
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pspsexer 1 yıl

yuk ayni olduktan sonra o yuku ha esek tasimis ha aslan...bos hayaller ancak hayalperestlerin cebini ve parmaklarini ve cenesini yorar hem de bos yere yorar... ben kacar.

BU ARADA BIR ARKADAS ESKI OYUNLARDAN HALA AYNI KEYFI ALANLARIN CEZALANDIRILMIS OLDUGUNU YAZMISTI.
BU BIR LUTUFTUR...200 kusur lirayi bir oyuna basip ertesi gun bikan bir hafta sonra bir ikiyuz daha basip. Baska oyun alip yine bikan o mukemmel oyunu bir turlu bulamayan ve topunu uc kurusa satan mutsuz olan bir arkadas 20 senelik bir oyunu 20 senedir 20 000 kere oynamis olsada ayni keyfi alarak oynayabilen bir kisi nin hazzina ancak ruyasinda ulasabilir....
YOUTUBE A YAZINIZ
F ZERO GX
CONDUIT 2
SHENMUE
ONIMUSHA 2
PANZER DRAGOON ORTA
NEW SUPER MARIO BROS.
STARFOX ASSAULT
SOULCALIBUR 3
WIPEOUT HD FURY
BAYONETTA
Vs vs vs.
Bir oyunu bin kopya uretip tanesini 200 e satacaginiza yuzbin kopya uretip 20 den satin..bizde bol bol orjinal oyun alalim sizde mutlu olun bizde.
bunlardan keyif alamayip hala oyun ariyorsaniz yeni takintiniz varsa siz malesef oyun oynamiyor para saciyorsunuz demektir.....bir gun ps4 te xbox one da adam olacak fakat daha erken..gercekten...keyifli oyunlar.
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DH Misafiri 1 yıl
Canavar dediğiniz alet 500 dolara crackdown, destiny 2'de 30 fps verdiği için başarısız olacak işte. Piyasada en önemli şey herşey f/p oranı ha birde exclusive oyunu yok
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pspsexer 1 yıl

ben hic kimseye super slim bir konsol alin demem..bu konsollar malzemede minimum kalite ve saglamlikla uretilip maliyeti azaltmak niyetiyle yapiliyor..konsol hangisi olursa olsun slim versiyonlar en iyi versiyon konsollardir ilk cikanlar yani fat versiyonlari ise asla tavsiye etmem...ps3 slim xbox slim ps4 slim ancak super slim gereksiz bir incelik.sony ve microsoft once konsollari dogru duzgun oyunlarla bir donatsinlar onceki versiyonlar neydi ki bu ne olsun. .oyun mu istiyorsunuz...100 tl ye bir wii 100 tl ye bir psp mutlulugun formulu bu...ha yeni nesil mi istiyorsunuz 2 sene sonra alin bu cihazlari..yani adam olunca bos yere oluk oluk para akitip pisman olup uc kurusa elden cikarmayin ikinci el bolumu ps4 ve xbox one dan gecilmiyor...ben wii nin icine 600 wii 600 gamecube 1000 mame 100 ps1 100 advance 400 super nintendo 300 mega drive nes master vs neyse doldurdum isteyince bir f zero oynuyorum ps4 ve xbox one mi.......3 sene sonra toptan ucuza bir yerde bulusuruz...gel keyfim gel...en buyuk xbox 360 ve ps3 gerisi hala yalan.iyi oyun iyi oyundur bunu yeni eski ayirmaz on yargilar sizi aldatir yeni oyun pesinde kosupta tonla parayla hava almayin..yeni nesil oyunlarda hala cok iyi bir oyun yok...eskileri savunmuyorum yeni de olacak ancak yeni nesil hala ham daha pisecek pisecekte bizde gorecegiz bekleyen kazanir...acele edip erken atlayan kaybeder kural bu..internete hesap vermeden 5000 oyunu cevirmeye alismis bir nesil uc bes oyunla doymaz hele bu oyunlarla hic doymaz ac kalir o aclikta sizi yaniltir cok para kaybettirir.
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