    Uzun süredir beklenen Crimson Desert'ın çıkış tarihi nihayet belli oldu

    Türkçe dil desteğiyle gelecek olan Crimson Desert için uzun yıllardır devam eden bekleyiş nihayet sona eriyor. Fragmanlarıyla heyecanlandıran oyunun ne zaman çıkacağı açıklandı.

    Uzun süredir beklenen Crimson Desert'ın çıkış tarihi nihayet belli odlu Tam Boyutta Gör
    2019 yılında duyurulduğu günden bu yana merakla beklenen ve şu ana kadar yayınlanan fragmanlarıyla oyunseverleri bir hayli heyecanlandıran Crimson Desert, nihayet oyunseverlerle buluşuyor. Dün gece gerçekleşen State of Play etkinliği sırasında oyundan yeni bir fragman yayınlanırken, bu fragmanla birlikte çıkış tarihi de resmen duyuruldu. Uzun yıllardır beklediğimiz Crimson Desert, 19 Mart 2026'da çıkacak. Oyun PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S'e yönelik olarak satışa sunulacak.

    Crimson Desert, Türkçe Dil Desteğiyle Geliyor

    Black Desert oyunlarının arkasındaki stüdyo olarak tanıdığımız Güney Kore merkezli Pearl Abyss'in geliştirdiği Crimson Desert, Türkçe dil desteğiyle geliyor. Açık dünyada geçen bu aksiyon-macera oyununda, oyuncular Kliff adlı bir savaşçıyı kontrol ediyor.

    State of Play sırasında yayınlanan yeni fragmanda oyun içi görüntüler de yer alıyor. PlayStation 5 Pro'da kaydedilen bu görüntüler, Crimson Desert'ın ne kadar bu heyecanla beklendiğini bir kez daha hatırlatıyor. Crimson Desert, pek çok farklı türden beslenen oynanış mekanikleri, etkileyici grafikleri ve akıcı dövüş animasyonlarıyla son yıllarda gelen en etkileyici oyunlardan biri olacak gibi görünüyor.

