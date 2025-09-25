Uzun süredir beklenen Crimson Desert'ın çıkış tarihi nihayet belli oldu

Crimson Desert, Türkçe Dil Desteğiyle Geliyor
Black Desert oyunlarının arkasındaki stüdyo olarak tanıdığımız Güney Kore merkezli Pearl Abyss'in geliştirdiği Crimson Desert, Türkçe dil desteğiyle geliyor. Açık dünyada geçen bu aksiyon-macera oyununda, oyuncular Kliff adlı bir savaşçıyı kontrol ediyor.
State of Play sırasında yayınlanan yeni fragmanda oyun içi görüntüler de yer alıyor. PlayStation 5 Pro'da kaydedilen bu görüntüler, Crimson Desert'ın ne kadar bu heyecanla beklendiğini bir kez daha hatırlatıyor. Crimson Desert, pek çok farklı türden beslenen oynanış mekanikleri, etkileyici grafikleri ve akıcı dövüş animasyonlarıyla son yıllarda gelen en etkileyici oyunlardan biri olacak gibi görünüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: