The Witcher ve F1 2015 oyunları PC için ücretsiz!

Tam Boyutta Gör

PC oyuncuları için iki kaliteli yapım ücretsiz olarak sunuluyor. GoG.com, The Witcher serisinin ilk oyunu The Witcher: Enhanced Edition’ı, Steam ise F1 2015’i ücretsiz olarak dağıtıyor.

F1 2015

F1 2015’i ücretsiz olarak edinmek bir hayli kolay. Steam üyeliğinize giriş yapıp buradan oyunun sayfasına gitmek ve “Oyunu oyna” butonuna basmak yeterli. Oyun, Steam kütüphanenize eklenecek. Buradan oyunun Steam sayfasına gidebilir ve kütüphanenize ekleyebilirsiniz. F1 2015, sınırlı sayıda kişi için ücretsiz olarak sunuluyor. Sonrasında yeniden ücretli olacak.

The Witcher: Enhanced Edition



The Witcher: Enhanced Edition, serinin kart oyunu Gwent’i GoG.com kütüphanesine ekleyenlere ve mail aboneliği başlatanlara ücretsiz olarak veriliyor. Oyunu ücretsiz edinmek için aşağıdaki işlemleri yapmak gerekiyor.

GoG.com üyeliği oluşturun. Üyeliğe giriş yapıp bu linkteki Gwent: The Witcher Card Game’in oyun sayfasında bulunan Play Free butonuna basın ve oyunu kütüphanenize ekleyin. Oyunu indirmenize gerek yok, indirmeyi durdurabilirsiniz.

Buradan GoG’un haber bültenine “Subscribe &Claim” butonu ile abone olun. Hediye olarak 5 adet Gwent kartı ve The Witcher: Enhanced Edition oyunu karşınıza çıkacak. Witcher oyunun resmine bastığınızda mağaza sayfasına yönlendirileceksiniz. Free ibaresini görüyorsanız Add to Cart butonuna basın, oyunu sepete ekleyin ve sepete giderek işlemi bitirin. The Witcher: Enhanced Edition, ücretsiz olarak kütüphanenize eklenecek.