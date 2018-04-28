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The Witcher ve F1 2015 oyunları PC için ücretsiz!

PC oyuncularına müjde! Önemli serilerden The Witcher'ın ilk oyunu ve F1 2015 ücretsiz. Haberdeki bağlantılardan bu iki oyunu Steam ve GoG kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz.
1 yıl
15,7b
1
25
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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The Witcher ve F1 2015 oyunları PC için ücretsiz!
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PC oyuncuları için iki kaliteli yapım ücretsiz olarak sunuluyor. GoG.com, The Witcher serisinin ilk oyunu The Witcher: Enhanced Edition’ı, Steam ise F1 2015’i ücretsiz olarak dağıtıyor.

F1 2015

F1 2015’i ücretsiz olarak edinmek bir hayli kolay. Steam üyeliğinize giriş yapıp buradan oyunun sayfasına gitmek ve “Oyunu oyna” butonuna basmak yeterli. Oyun, Steam kütüphanenize eklenecek. Buradan oyunun Steam sayfasına gidebilir ve kütüphanenize ekleyebilirsiniz. F1 2015, sınırlı sayıda kişi için ücretsiz olarak sunuluyor. Sonrasında yeniden ücretli olacak.

The Witcher ve F1 2015 oyunları PC için ücretsiz!
 

The Witcher: Enhanced Edition

The Witcher: Enhanced Edition, serinin kart oyunu Gwent’i GoG.com kütüphanesine ekleyenlere ve mail aboneliği başlatanlara ücretsiz olarak veriliyor. Oyunu ücretsiz edinmek için aşağıdaki işlemleri yapmak gerekiyor.

GoG.com üyeliği oluşturun. Üyeliğe giriş yapıp bu linkteki Gwent: The Witcher Card Game’in oyun sayfasında bulunan Play Free butonuna basın ve oyunu kütüphanenize ekleyin. Oyunu indirmenize gerek yok, indirmeyi durdurabilirsiniz.

Buradan GoG’un haber bültenine “Subscribe &Claim” butonu ile abone olun. Hediye olarak 5 adet Gwent kartı ve The Witcher: Enhanced Edition oyunu karşınıza çıkacak. Witcher oyunun resmine bastığınızda mağaza sayfasına yönlendirileceksiniz. Free ibaresini görüyorsanız Add to Cart butonuna basın, oyunu sepete ekleyin ve sepete giderek işlemi bitirin. The Witcher: Enhanced Edition, ücretsiz olarak kütüphanenize eklenecek.



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Cute Hentai 1 yıl en beğenilen
Bir gün pc başında durmadım F1 kaçtı. Şaka gibi. :)
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zero fear 1 yıl
The Witcher'ı steam kütüphanemize ekleyebilir miyiz?
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Darktowertr 9 ay
GOG aynı Steam benzeri bir platform. GOG sahibi CD Rrojeckt RED. Genelde eski ve İndie oyunları sunuyorlar.
Oradan indirince bir şey değişmiyor. Zaten oyunun yapımcısının sana sunduğu bir Oyun satın alma, Oynama ve İndirme programını kullanıyorsun.
Ayriyeten ben o Mağazadan MOH Allied Assault War Chest paketini almıştım.
Oyunu oynamış olanlar bilir. COD yapımcılarının EA Games çatısı altında yaptığı Efsane FPS oyunduru.
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DH Misafiri 1 yıl
f1 2015 steam da paralı gösteriyor.
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ak_n 1 yıl
Keşke Witcher 4 çıksa yeniden umutlandım bilgipiramidi.com/...
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Ketsue 1 yıl
Witcher 1'i çok defa oynayıp bitirmek istedim ama malesef bitiremedim.Grafikleri ve dövüş sisteminden ziyade görevlerde olan buglar ve belli başlı npc'lerin bulunamaması bırakmama sebep oldu.
Aynı şekilde 2.oyunu da hantallığı ve kullanışsız arayüzü yüzünden bitiremedim. 3 ise muhteşem. 4 defa bitirdim :) 400 veya 500 küsür saat harcamışımdır 3'e.
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Cute Hentai 1 yıl en beğenilen
Bir gün pc başında durmadım F1 kaçtı. Şaka gibi. :)
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Witcher3 1 yıl Cute Hentai
mobildende kütüphaneye eklerdin
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Turin Turambar. 1 yıl
Witcher 1 gayet iyi oyun 34 saattte bitirdim tek eksisi adamları gittiğin yerde bulamamak

Hatta golem görevi serinin en iyi görevi olabilir
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Cnyylmz 1 yıl
Hayır, GOG kütüphanenizde kalır. GOG üzerinden oynayabilirsiniz.
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zero fear 1 yıl Cnyylmz
Teşekkürler almaya gerek yok o zaman.
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10ff 1 yıl
f1 varda witcher steam e eklenmiyor mu? kiytirik oyunu steam e eklenmiyorsa ne yapalim?
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agent1453 1 yıl
Wicther 3 olasaydı zaten pc kaldırmıyor,6700K gtx 1050ti ile anca oynanıyor oda 35-40 fps.
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sarge61 1 yıl agent1453
Ultra ayarlarda deniyorsun herhalde. i5-2500 ve 2gb gtx 1050 ile med-high arası 1080p'de 50 fpsnin altına düşmüyor bende. Hairworks kapalı olsun.
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Grkwnxs 1 yıl
Witcher 1 oynuyorum harika olmasa da sıkmıyor oynanıyor yani forumdaki bir arkadaşımız Türkçe alt yazısını da yapmış sağ olsun
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