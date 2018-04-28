Fortnite'da hile yapan 14 yaşındaki çocuk, yapımcı şirket tarafından mahkemeye verildi

Son zamanların en popüler çevrimiçi oyunlarından Fortnite, oldukça ilginç bir olayla gündeme geldi. Oyunun yapımcısı Epic Games, hile yaptığı gerekçesi ile 14 yaşındaki bir çocuğa karşı yasal işlem başlatı. Çocuğun annesinin devreye girmesinin bile, davanın geri çekilmesini sağlayamadığı belirtiliyor.

Nasıl hile yaptığını Youtube kanalında paylaşmış

Epic Games, 14 yaşındaki bu erkek çocuğunu, insanları hile yazılımı kullanmaya teşvik ettiği, dağıttığı ve yaptığı hileleri Youtube kanalında yayınladığı gerekçesiyle mahkemeye verdi. Çocuğun annesi mahkemeye gönderdiği savunma mektubunda, 14 yaşındaki bir çocuğun, oyunun kodlarını değiştirip hile yapabilmesinin mümkün olmadığını ve oğlunun emsal bir karar oluşturulması için günah keçisi olarak seçildiğini belirtiyor.

Oğlunu savunan anne önemli bir noktaya vurgu yaptığını belirterek, Epic Games'in telif haklarıyla korunan oyununun kodlarının değiştirildiğini kanıtlayamadığını ileri sürüyor. Yapımcı şirket ise annenin yaptığı savunmaların doğruyu yansıtmadığını belirtirken, davayı geri çekmeyeceklerini duyurdu. Sonucu merakla beklenen bu ilginç davanın henüz karara bağlanmadığını da belirtelim.

https://www.joe.ie/tech/developers-hit-video-game-fortnite-suing-14-year-old-player-cheating-624116