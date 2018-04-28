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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fortnite'da hile yapan 14 yaşındaki çocuk, yapımcı şirket tarafından mahkemeye verildi

Fortnite oyununun geliştiricisi Epic Games, oyunda birden fazla kez hile yaptığı belirlenen 14 yaşındaki oyuncuyu mahkemeye verdi. Bu ilginç olayın tüm gelişmelerini haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl
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39
Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Son zamanların en popüler çevrimiçi oyunlarından Fortnite, oldukça ilginç bir olayla gündeme geldi. Oyunun yapımcısı Epic Games, hile yaptığı gerekçesi ile 14 yaşındaki bir çocuğa karşı yasal işlem başlatı. Çocuğun annesinin devreye girmesinin bile, davanın geri çekilmesini sağlayamadığı belirtiliyor.

Nasıl hile yaptığını Youtube kanalında paylaşmış

Epic Games, 14 yaşındaki bu erkek çocuğunu, insanları hile yazılımı kullanmaya teşvik ettiği, dağıttığı ve yaptığı hileleri Youtube kanalında yayınladığı gerekçesiyle mahkemeye verdi. Çocuğun annesi mahkemeye gönderdiği savunma mektubunda, 14 yaşındaki bir çocuğun, oyunun kodlarını değiştirip hile yapabilmesinin mümkün olmadığını ve oğlunun emsal bir karar oluşturulması için günah keçisi olarak seçildiğini belirtiyor.
Oğlunu savunan anne önemli bir noktaya vurgu yaptığını belirterek, Epic Games'in telif haklarıyla korunan oyununun kodlarının değiştirildiğini kanıtlayamadığını ileri sürüyor. Yapımcı şirket ise annenin yaptığı savunmaların doğruyu yansıtmadığını belirtirken, davayı geri çekmeyeceklerini duyurdu. Sonucu merakla beklenen bu ilginç davanın henüz karara bağlanmadığını da belirtelim.

https://www.joe.ie/tech/developers-hit-video-game-fortnite-suing-14-year-old-player-cheating-624116 Yorum Yaz
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Turin Turambar. 1 yıl en beğenilen
Aslında olan:hile yapılmasın diye yazılmış saçma haber 14 yaşındaki bir veleti kullanmışlar ki ulan 14 yaşındaki bebeyi bile davaya veren şirket bana ne yapar diyip hile yapmasınlar
Aslında olan:hile yapılmasın diye yazılmış saçma haber 14 yaşındaki bir veleti kullanmışlar ki ulan 14 yaşındaki bebeyi bile davaya veren şirket bana ne yapar...
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mert1907 1 yıl
14 yaşında ki çocuk eğer senin oyunun da hile yapabiliyorsa bu senin sisteminin zayıf olduğunu gösterir. Bu dava büyük ihtimal sonuca ulaşmaz yoksa oyun dünyası davalardan geçilmez.
14 yaşında ki çocuk eğer senin oyunun da hile yapabiliyorsa bu senin sisteminin zayıf olduğunu gösterir. Bu dava büyük ihtimal sonuca ulaşmaz yoksa oyun dünyas...
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profecco 1 yıl
Call of Duty'yi Modern Warfare'den beri multiplayer oynuyorum. Bu aralar Mw2 en fazla oynadığım oyun. Yıllardan beri beni en çok sinir eden hile yapanlardır. Bilgisayara karşı yap hileyi, geçemediğin bir bölüm vardır, zeka seviyen yetmiyordur o bölümü geçmeye anlarım. Yani pcnin yapay zekasının üstünlüğünü kabul etmişsindir. Ama multiplayerda neden hile yapıyorsun. Kendi ezikliğini, gerçek dünyadaki ezikliğini hileyle kapatmak istiyorlar. Bir de şu var: 14 yaşındaki çocuk ilk önce multiplayer oyunda hile yapılmaması gerektiğini öğrenmeli eşek değilse. Annesi babası pc oyunu da olsa hilenin kötü bir şey olduğunu anlatmalı. Yoksa büyüyünce Çiftlik Bank'taki tosuncuk gibi olur işte bunlar!
Call of Duty'yi Modern Warfare'den beri multiplayer oynuyorum. Bu aralar Mw2 en fazla oynadığım oyun. Yıllardan beri beni en çok sinir eden hile yapanlardır. Bi...
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kartal172 1 yıl
Epic Games boykot
çocuğun günahı ne? Önce bi gidin çocukla görüşün insan evlatları... Bunlara insan olmayı öğretmek lazım.
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WarSaw 1 yıl
inşallah bu tip davalar tüm hileci tayfasını şöyle bir kendine getirir. video çekmiş birde millete anlatıyorsa ve hile dosyalarını yayıyorsa bu resmen karşı tarafın emeğine saldırı anlamına gelir. şirket bunu kapatır yamar ama ötekide resmen şirketin ticaretini baltalamak oyunu batırmak için elinden geleni yapmış. cezasını çekmeli. emsal olur.
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Guest-C192699FC 1 yıl
Arkadaş turnuva vs olmadığı sürece sorun yok bizede her oyun hile giriyor ben hapse girmesini istemem para cezası gelsin ama o iyi olur. Hileye harcadığı parayı oraya verir oda güvenlik için kaynak olur.
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Çağdaş 1 yıl
Artık Gaben'de bir şeyler yapsın, zaten half life 3'ten umudu kestim :(
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serci244 1 yıl
Epic Games Paragonun hıncını çıkarıyor
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HIGHER 1 yıl
Suç anne ve babada, ilgilenselerdi çocukla madem.
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Cilduz 1 yıl
Para için yapmayacakları şey yoktur adalet yargılama üzerine düşünmeyin para için yapılıyor. 14 yaşındaki çocuğun muhakeme yeteneği ne olacak ki. Denildiği gibi bende kesinlikle günah keçisi seçildiğini düşünüyorum.
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Yirikalische 1 yıl Cilduz
Koca firma bir çocuktan ne kadar para alabilir ki? Para için falan değil, tamamen oyunculara hileye karşı olan duruşlarını göstermek ve bunu kabul etmediklerini hissettirmek için yapılmış bir hareket. Çoğu oyun hile yüzünden batıyor, yaptıkları anormal bir şey değil.
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Adoring 1 yıl
Oyun yapımcısı gözünden bakın kendi oyununda hile yapılması ve hilenin paylaşılması oyununun kötülenmesi ne kadar kötü birşey. kendi kafanıza göre düşünmeyin.
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maxmania 1 yıl
dava açılması hile yaptığından değil. youtube' da hile yazılımı tanıtımı yapması ve teşviki nedeniyle.yorum yapan arkadaşların bir çoğunun gözünden kaçmış sanırım.
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Holy Templar 1 yıl
çocuğun annesi avuket herhalde,dava sonucu suçsuz olduğunu kanıtlarsa isim karalama gibi bir bahaneyle karşı dava açarak yüklü tazminat alabilir.
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