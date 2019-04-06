The Witness oyunu Epic Store platformunda ücretsiz

PC oyun mağazalarının hediye kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Özel anlaşmalar ile gündemde kalmayı başaran Epic Store sevilen bir oyunu iki haftalığına ücretsiz olarak sunuyor.

The Witness neler sunuyor?

2016 yılında PC ve PS4 için duyurulan ancak sonrasında mobil ile masa üstü tüm platformlara da sunulan The Witness bulmaca oyunu ücretsiz oldu. Oyun diğer mağazalarda 60TL-70TL arasında değişen fiyat etiketlerine sahipti.

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18 Nisan tarihine kadar devam edecek olan kampanyada Epic Store mağazasına üye olarak oyunu bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 18 Nisan tarihinden sonra ise diğer iki haftalık ücretsiz oyun kampanyası başlayacak.

The Witness oyunu Jonathan Blow imzasını taşıyor. Oyunda hafızasını yitirmiş bir maceraperest olarak gizemli bir adada bulmacaları çözmeniz ve evinizin yolunu bulmanız gerekiyor. 600 civarındaki bulmaca, türün meraklılarını uzun süre ekran başında tutacak.