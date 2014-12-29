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The Interview, iTunes servisine de eklendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Güvenlik
Oğuz Avcı
Editör
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The Interview, iTunes servisine de eklendi
Geçtiğimiz günlerde Sony'nin olaylı film The Interview'i yayınlama kararı almış ve bazı sinema salonlarında yayınlamıştı. Fakat bundan da önemlisi film Youtube,Google Play ve Xbox Live gibi ortamlarda da erişilebilir olmuştu.

Filmin neden iTunes ortamında yayınlanmadığı merak edilirken beklenen adım geç de olsa geldi.Bir kaç saat önce ise film Amerika ve Kanada bölgelerinde iTunes üzerinden 14.99 dolarlık fiyat ile erişilebilir oldu, dileyen kullanıcılar 5.99 Filmi satın alanlar Apple TV,  iOS cihazlar ve OSX yüklü Apple cihazlardan izleyebilecekler.
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ardarda45 4 yıl
Haber değeri taşıyor mu bu durum sayın editör?!!
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Geçen 2 si 1 de apple etliye sütlüye dokunmak istemiyor derken bu hamle şaşırtıcı oldu. Olay amerikanin olayı da. Ben de apple karışmaz diye düşünüyordum. Zira bu hack olayında baya sorun yaşadılar. Görünen o ki abd kuzey koreye diş biliyor.
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-Lanaya- 4 yıl
Her haberi için yeni konu açmaya gerek yok.
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4Yankee 4 yıl
Gayet güzel ve komikti
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BARIŞ55 4 yıl
Amerikanın Kuzey Kore saldırısına ön hazırlık bu. Tıpkı ikiz kulelerini kendisi vurması gibi.

Şu forumun apple kullanıcılarının şu filmi satın almaya güçleri yetiyordur umarım.

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Parallel Killer 4 yıl
filmin pazarlaması çok sağlam oldu
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ø 4 yıl Parallel Killer
Parallel Killer

filmin pazarlaması çok sağlam oldu

Aynen öyle. Dalavere ile merak uyandırıp piyasaya attılar filmi.
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doctor_bey 4 yıl
Ne filmmiş bee, ünlü oldu ya la


Birde 15$ biraz fazla değilmi?
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Kartal Göz 4 yıl
Reklamın iyisi kötüsü olmaz da bir yerden sonra bayıyor artık. Sanki çok iyi, çok önemli bir filmmiş gibi.
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Godolphin 4 yıl
Başları sıkıcı olsa da sonda güldürmeyi başardı.
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