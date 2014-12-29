The Interview, iTunes servisine de eklendi

Filmin neden iTunes ortamında yayınlanmadığı merak edilirken beklenen adım geç de olsa geldi.Bir kaç saat önce ise film Amerika ve Kanada bölgelerinde iTunes üzerinden 14.99 dolarlık fiyat ile erişilebilir oldu, dileyen kullanıcılar 5.99 Filmi satın alanlar Apple TV, iOS cihazlar ve OSX yüklü Apple cihazlardan izleyebilecekler.
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Şu forumun apple kullanıcılarının şu filmi satın almaya güçleri yetiyordur umarım.
Aynen öyle. Dalavere ile merak uyandırıp piyasaya attılar filmi.
Birde 15$ biraz fazla değilmi?