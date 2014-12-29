The Interview, iTunes servisine de eklendi

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Geçtiğimiz günlerde Sony'nin olaylı film The Interview'i yayınlama kararı almış ve bazı sinema salonlarında yayınlamıştı. Fakat bundan da önemlisi film Youtube,Google Play ve Xbox Live gibi ortamlarda da erişilebilir olmuştu.Filmin neden iTunes ortamında yayınlanmadığı merak edilirken beklenen adım geç de olsa geldi.Bir kaç saat önce ise film Amerika ve Kanada bölgelerinde iTunes üzerinden 14.99 dolarlık fiyat ile erişilebilir oldu, dileyen kullanıcılar 5.99 Filmi satın alanlar Apple TV, iOS cihazlar ve OSX yüklü Apple cihazlardan izleyebilecekler.